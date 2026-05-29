«نيكي» يسجل مستوى قياسياً بفضل تفاؤل الشرق الأوسط و«دعم ديل»

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي يوم الجمعة، مدفوعاً بتجدد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قريب في الشرق الأوسط، والحماس تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بعد الأرباح القوية التي حققتها شركة «ديل تكنولوجيز».

وسجل مؤشر «نيكي» أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق بارتفاع 2.5 في المائة إلى 66329.50 نقطة، كما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول عند 66505.02 نقطة. وتقدم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 في المائة إلى 3957.17 نقطة، مسجلاً أيضاً إغلاقاً قياسياً، وحقق أعلى مستوى جديد له خلال جلسة التداول عند 3984.58 نقطة.

وأفادت مصادر وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة البحرية، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يُصدّق عليه بعد، وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه لم يتم إبرامه نهائياً.

وشهدت الأسهم تقلبات نتيجةً لتضارب الأخبار في الأيام الأخيرة حول التقدم المُحرز في المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلا أن مؤشري «نيكي» و«توبكس» ارتفعا خلال الأسبوع بنسبة 4.7 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.

وكان أداء مؤشر «نيكي» أفضل بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى التركيز الكبير لأسهم شركات التكنولوجيا، والوزن الكبير لبعض الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في الشركات الناشئة، والتي ارتفعت أسهمها بنسبة 5.1 في المائة يوم الجمعة، ليصل إجمالي مكاسبها الأسبوعية إلى 10.9 في المائة.

وفي يوم الخميس، رفعت شركة «ديل» توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح، مُشيرةً إلى أن توسع مراكز البيانات من قِبل العملاء يُعزز الطلب على خوادمها المُحسّنة للذكاء الاصطناعي.

وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي في «شركة نومورا للأوراق المالية»، إن شركة «ديل تكنولوجيز» علّقت قائلةً إنه لا توجد أي مؤشرات على تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي اليابانية، مثل «سوفت بنك». وأضاف أن «التصريحات الصادرة من كل من الولايات المتحدة وإيران، والتي تشير إلى إحراز تقدم نحو اتفاق مبدئي، قد منحت السوق شعوراً بالاطمئنان»، مما دعم الأسهم بشكل عام.

ومن بين 225 شركة مدرجة في مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسهم 163 شركة مقابل انخفاض أسهم 61 شركة، بينما استقرت أسهم شركة واحدة. وقفزت أسهم شركة «سومكو»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، بأكثر من 19 في المائة، لتصبح بذلك الشركة صاحبة أكبر نسبة ربح في المؤشر.

ومع ذلك، لم تستفد جميع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي من دعم «ديل»، حيث انخفضت أسهم شركتي «فوجيكورا» و«فوروكاوا إلكتريك»، المتخصصتين في صناعة كابلات مراكز البيانات، بنسبة 4.9 في المائة و4.1 في المائة على التوالي، لتكونا من بين أسوأ الشركات أداءً في مؤشر «نيكي».

• تراجع العوائد

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة بعد أنباء عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار، على الرغم من عدم توقيع الاتفاق رسمياً بعد.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية لتصل إلى 2.655 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.26 ين لتصل إلى 128.91 ين. وتنخفض عوائد السندات عندما ترتفع أسعارها.

وفي حين حفز التفاؤل في السوق انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية عقب تحركات مماثلة لسندات الخزانة الأميركية خلال الليل، كتب المحلل يوهي كاوانو من «ميزوهو» في تقرير له: «من غير المرجح أن يزول عدم اليقين في الشرق الأوسط تماماً، على الرغم من أن الوضع يهدأ عموماً».

وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 3.575 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 3.925 في المائة. أما على المدى القصير، فقد انخفضت عوائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 1.89 في المائة. بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زادت بمقدار 1.5 نقطة أساسية لتصل إلى 1.365 في المائة، وذلك بعد مزاد باهت للسندات في وقت سابق من الجلسة.