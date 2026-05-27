«توتال إنيرجيز» تمدد «سقف أسعار الوقود» في فرنسا حتى نهاية يونيو

أعلنت شركة «توتال إنيرجيز»؛ إحدى كبرى شركات النفط، الأربعاء، أنها ستمدد سياستها المتعلقة بتحديد سقف لأسعار الوقود في محطات الخدمة التابعة لها بفرنسا حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، وذلك في ظل استمرار أزمة الصراع بالشرق الأوسط.

وقالت الشركة إنها ستُبقي على سقف الأسعار، الذي أُعلن عنه لأول مرة في مارس (آذار) الماضي، عند 1.99 يورو (2.32 دولار) للتر الواحد من البنزين، و2.25 يورو للتر الواحد من الديزل.

ورحب وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، بالقرار، لكنه صرح لقناة «بي إف إم» بأنه لا يستبعد فرض ضريبة جديدة على أرباح شركات الطاقة التي حققتها خلال الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وقد دعا كثير من سياسيي المعارضة الفرنسية إلى فرض ضرائب إضافية، تعرف باسم «ضرائب الأرباح غير المتوقعة»، على شركات النفط، بما فيها شركة «توتال إنيرجيز»، منذ بدء الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز»، باتريك بويان، في وقت سابق من مايو (أيار) الحالي، إن الشركة ستلغي سقف الأسعار في حال الموافقة على هذه الضريبة.