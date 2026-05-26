عوائد السندات البريطانية تهبط لأدنى مستوياتها في 5 أسابيع

تراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، مدفوعة بتزايد الآمال بإحراز تقدم نحو إعادة فتح مضيق هرمز، بالتوازي مع تحركات مماثلة شهدتها سندات الخزانة الأميركية.

وانخفض العائد على السندات البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 4.824 في المائة بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 أبريل (نيسان)، متراجعاً بأكثر من 7 نقاط أساس مقارنة بإغلاق يوم الجمعة. كما سجلت عوائد السندات لأجل عامين و30 عاماً تراجعات مماثلة، علماً أن العوائد تتحرك عادةً في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات.

وكانت أسواق السندات الحكومية البريطانية، على غرار سوق سندات الخزانة الأميركية، مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، قلّص العائد على السندات لأجل عشر سنوات جزءاً من خسائره، ليتراجع بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.841 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أسواق الفائدة، تشير العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً بنحو 50 في المائة فقط لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية يوليو (تموز)، رغم استمرار التوقعات بحدوث زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة بحلول فبراير (شباط) من العام المقبل.