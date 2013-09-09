اليمن يمنع التعامل مع الانقلابيين
الاثنين - 11 شهر ربيع الثاني 1438 هـ - 09 يناير 2017 مـ رقم العدد [13922]
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
وجّه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني عبدالعزيز جباري، رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديري فروعها في المحافظات، وهي إحدى أهم الصناديق التأمينية في البلاد، بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الميليشيا الانقلابية.
وقال جباري اليوم (الإثنين)، إنه "بناءً على قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، يمنع منعًا باتًا التعامل مع تعليمات أو توجيهات الميليشيا الانقلابية"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدّد على إدارة المؤسسة وفروعها، الاستمرار بتنفيذ القوانين النافذة من السلطة الشرعية، والعمل على تنفيذ مهام المؤسسة وفق نظامها الداخلي وقانون إنشائها والقوانين ذات العلاقة.
وقال جباري اليوم (الإثنين)، إنه "بناءً على قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، يمنع منعًا باتًا التعامل مع تعليمات أو توجيهات الميليشيا الانقلابية"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدّد على إدارة المؤسسة وفروعها، الاستمرار بتنفيذ القوانين النافذة من السلطة الشرعية، والعمل على تنفيذ مهام المؤسسة وفق نظامها الداخلي وقانون إنشائها والقوانين ذات العلاقة.
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