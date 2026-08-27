«إنمار» و«الراجحي المالية» تدرسان تأسيس 3 صناديق عقارية بـ266 مليون دولار 

وقّعت شركة «إنمار للتطوير والاستثمار العقاري» مذكرة تفاهم مع «الراجحي المالية» لدراسة وتقييم إمكانية تأسيس ثلاثة صناديق استثمار عقاري بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار ريال (266.7 مليون دولار).
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس، أن المذكرة الموقعة في 26 أغسطس (آب) الحالي، تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين، بما يشمل إجراء التقييمات وأعمال العناية المهنية والدراسات اللازمة، إلى جانب استكمال إجراءات التمويل والحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وتبلغ مدة مذكرة التفاهم 120 يوماً، مع إمكانية تمديدها تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، في حال استمرار العمل على تأسيس الصناديق أو استكمال التقييمات وأعمال العناية المهنية والدراسات وإجراءات التمويل أو الحصول على الموافقات النظامية.
وأكدت «إنمار» أنه لا يوجد أثر مالي يمكن تحديده حالياً نتيجة توقيع مذكرة التفاهم.