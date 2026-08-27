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«إنمار» و«الراجحي المالية» تدرسان تأسيس 3 صناديق عقارية بـ266 مليون دولار 

مشاركة «إنمار» في أحد المؤتمرات العقارية في السعودية (الشركة)
مشاركة «إنمار» في أحد المؤتمرات العقارية في السعودية (الشركة)
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«إنمار» و«الراجحي المالية» تدرسان تأسيس 3 صناديق عقارية بـ266 مليون دولار 

مشاركة «إنمار» في أحد المؤتمرات العقارية في السعودية (الشركة)
مشاركة «إنمار» في أحد المؤتمرات العقارية في السعودية (الشركة)

وقّعت شركة «إنمار للتطوير والاستثمار العقاري» مذكرة تفاهم مع «الراجحي المالية» لدراسة وتقييم إمكانية تأسيس ثلاثة صناديق استثمار عقاري بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار ريال (266.7 مليون دولار).

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس، أن المذكرة الموقعة في 26 أغسطس (آب) الحالي، تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين، بما يشمل إجراء التقييمات وأعمال العناية المهنية والدراسات اللازمة، إلى جانب استكمال إجراءات التمويل والحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وتبلغ مدة مذكرة التفاهم 120 يوماً، مع إمكانية تمديدها تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، في حال استمرار العمل على تأسيس الصناديق أو استكمال التقييمات وأعمال العناية المهنية والدراسات وإجراءات التمويل أو الحصول على الموافقات النظامية.

وأكدت «إنمار» أنه لا يوجد أثر مالي يمكن تحديده حالياً نتيجة توقيع مذكرة التفاهم.

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دانه الدريس (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

مورينيو بعد هاتريك مبابي: الألقاب والعمل الجماعي أهم من عدد الأهداف

البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (د.ب.أ)
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (د.ب.أ)
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مورينيو بعد هاتريك مبابي: الألقاب والعمل الجماعي أهم من عدد الأهداف

البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (د.ب.أ)
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (د.ب.أ)

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، بفريقه وبالنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل ثلاثية «هاتريك» خلال الفوز 4 - 1 على ريال سوسيداد، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، وفقاً للموقع الرسمي للنادي: «واجهنا صعوبة في الشوط الأول لأننا لم نضغط بشكل جيد، لكن سوسيداد لم يشكل خطورة حقيقية على مرمانا، وسجل من تسديدته الوحيدة».

وأضاف أن ريال سوسيداد ظهر بصورة منظمة للغاية، مشيداً بمدربه وبالطريقة التي يعتمد فيها على توسيع المساحات بين قلبي الدفاع، ما صعّب مهمة الضغط على لاعبيه.

وأوضح مورينيو أن فريقه أجرى تعديلات بين الشوطين، انعكست بوضوح على الأداء، وقال: «في الشوط الثاني سجلنا ثلاثة أهداف أخرى، وكان بإمكاننا تسجيل خمسة أو ستة أهداف».

ومع ذلك، رأى المدرب البرتغالي أن الخسارة بنتيجة أكبر كانت ستبدو قاسية على ريال سوسيداد، الذي قدم شوطاً أول جيداً، قبل أن يعاني بعد الاستراحة أمام جودة لاعبين مثل مبابي وجود بيلينغهام.

وتحدث مورينيو عن مبابي قائلاً: «لقد صنع التاريخ وأصبح أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، لكنني أراه جائعاً لتحقيق المزيد مع ريال مدريد».

وعن عدد الأهداف التي يتوقعها من المهاجم الفرنسي هذا الموسم، قال: «كيليان لاعب مذهل، ولا أعرف إن كان سيسجل 40 أو 50 أو 60 هدفاً، لكنني أفضل أن يسجل 40 هدفاً ونحقق الألقاب، على أن يسجل 60 من دون ألقاب».

وختم: «أفضل أن يسجل 40 هدفاً مع بذل جهد إضافي من أجل مصلحة الفريق، بدلاً من تسجيل 60 هدفاً لتحقيق طموحات شخصية، كما يحدث مع كثير من المهاجمين».

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا
Arab World

Israel Army Prepares West Bank Troop Reinforcements ahead of Jewish Holidays

TOPSHOT - Two girls walk past the rubble of collapsed buildings in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on August 25, 2026. (Photo by Bashar Taleb / AFP)
TOPSHOT - Two girls walk past the rubble of collapsed buildings in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on August 25, 2026. (Photo by Bashar Taleb / AFP)
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TT

Israel Army Prepares West Bank Troop Reinforcements ahead of Jewish Holidays

TOPSHOT - Two girls walk past the rubble of collapsed buildings in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on August 25, 2026. (Photo by Bashar Taleb / AFP)
TOPSHOT - Two girls walk past the rubble of collapsed buildings in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on August 25, 2026. (Photo by Bashar Taleb / AFP)

Israel's military chief on Thursday said he had ordered preparations for reinforcing troops in the occupied West Bank ahead of Jewish high holidays and as violence surges in the territory.

"Given the tensions in Judea and Samaria and the upcoming holiday period, I am ordering the elevation of readiness of an additional division headquarters in order to reinforce the forces in the area," Lieutenant General Eyal Zamir was quoted as saying in a military statement, using the Biblical term for the West Bank.

"In addition, preparations must be made for the immediate deployment of units and battalions to reinforce the area," he added.

The Israeli army “across all of its arrays, will maintain full, multi-front readiness throughout the holiday period -- there will be no reduction in operational forces."

The Jewish high holiday season begins in mid-September with Rosh Hashana, the Jewish new year.

Israel has since 1967 occupied the West Bank, where more than 500,000 Israelis live in settlements that are illegal under international law. The territory is home to about three million Palestinians.

Israeli settler violence against Palestinians has increased dramatically since the October 7, 2023 attack on Israel by Hamas from the Gaza Strip.

Speaking generally, Zamir said "many challenges are ahead of us".

"We are advancing operational procedures across all fronts, from Iran to Lebanon to Gaza, and remain on high alert in accordance with the sensitive multi-front situation," he said.

الرياضة رياضة عالمية

بايرن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني... وشالكه يعود إلى الأضواء

لاعبو بايرن ميونيخ عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية، قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري (أ.ف.ب)
لاعبو بايرن ميونيخ عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية، قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري (أ.ف.ب)
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بايرن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني... وشالكه يعود إلى الأضواء

لاعبو بايرن ميونيخ عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية، قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري (أ.ف.ب)
لاعبو بايرن ميونيخ عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية، قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري (أ.ف.ب)

يستهلّ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني، الجمعة، عندما يستضيف شتوتغارت، وسط ترشيحات قوية للفريق البافاري للاحتفاظ باللقب.

ودخل بايرن الموسم معزَّزاً بعدد من الصفقات، إلى جانب مهاجمه هاري كين، المتوَّج مؤخراً بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي. وترك المدافع الألماني ناثانيال براون بصمته سريعاً، بعدما سجَّل في ظهوره الرسمي الأول خلال الفوز على بوروسيا دورتموند 2 - 1 في كأس السوبر الألمانية.

كما عزَّز بايرن خط وسطه الهجومي بالتعاقد مع المغربي إسماعيل صيباري، لينضم إلى مجموعة هجومية تضم كين ولويس دياز ومايكل أوليسه.

لكن حالة جمال موسيالا تمثّل مصدر قلق للفريق؛ إذ يعاني اللاعب من خلل عصبي وتعرَّض لانهيار مؤقت خلال مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم.

وأوضح النادي أن الأمر مرتبط بتغيير في العلاج الطبي، مؤكداً حصول اللاعب على تصريح للمشاركة.

وغاب موسيالا عن كأس السوبر، فيما أكد المدرب فينسن كومباني رغبته في تخفيف الضغوط عن اللاعب البالغ 23 عاماً.

ويرى لوثار ماتيوس، القائد السابق لبايرن والمنتخب الألماني، أن الفريق البافاري لا يواجه منافسة حقيقية على اللقب، متوقعاً أن ينهي الموسم بفارق عشر نقاط على الأقل عن أقرب ملاحقيه.

في المقابل، يعول بوروسيا دورتموند على الثنائي اليوناني الشاب قسطنطينوس كاريتساس ويانيس كونستانتيلياس لتعزيز قدرته على منافسة بايرن، بعدما قدما أداءً لافتاً في كأس السوبر رغم الخسارة.

ويبدأ لايبزيغ مرحلة جديدة بقيادة المدرب مارتن ديميكيليس، بعد رحيل مهاجمه يان ديوماندي إلى ريال مدريد، لكنه يبقى ضمن مجموعة المرشحين للمنافسة، إلى جانب شتوتغارت الذي واصل تطوره تحت قيادة سيباستيان هونيس، ويشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما أنهى الدوري الماضي في المركز الرابع وبلغ نهائي كأس ألمانيا.

ويشهد الموسم أيضاً عودة شالكه إلى دوري الأضواء، في خطوة من المتوقع أن تعزز الحضور الجماهيري، مع ترقب امتلاء ملعبه الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج خلال مبارياته على أرضه.

ويطمح شالكه، بقيادة مهاجمه البوسني المخضرم إدين جيكو، إلى ترك بصمة قوية في موسمه الأول بعد العودة، بدلاً من الاكتفاء بالصراع من أجل البقاء.

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