«مطبخ بوبيل»... فيلم يتناول حكاية رمزية حول مغامرة الفطر السام

يحمل الفيلم البلجيكي القصير «مطبخ بوبيل» (Bobel's Kitchen) في ظاهره حكاية بسيطة عن فطر صغير يحلم بافتتاح مشروعه الخاص، لكنه سرعان ما يكتشف أن الأحكام المسبقة التي تُبنى على المظهر ليست في صالحه. وخلال 11 دقيقة فقط، ينجح الفيلم في بناء عالم بصري دافئ يقود المشاهد إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ينظر بها إلى الآخرين، مستعيناً بحكاية رمزية تصل إلى الأطفال ببساطتها، بينما تفتح أمام الكبار مساحة للتأمل في قضايا إنسانية.

يتمحور الفيلم حول «بوبيل»، وهو فطر سام صغير يطمح لبيع الكعك المنزلي، إلا أن حلمه يصطدم بخوف سكان الغابة من الاقتراب منه، لا بسبب ما يقدمه، وإنما بسبب هويته ومظهره. ومن خلال هذه المفارقة، يطرح العمل سؤالاً جوهرياً حول مدى استعداد الإنسان لمنح الآخر فرصة قبل إصدار الأحكام عليه، ليقدم رسالة عن التسامح وقبول الاختلاف والثقة، بعيداً عن الخطاب المباشر أو الوعظ التقليدي.

ورغم أن «مطبخ بوبيل» (Bobel's Kitchen) يخلو تقريباً من الحوار، فإنه يعتمد على الصورة والرموز البصرية وتقنية إيقاف الحركة (Stop Motion) لنقل أفكاره، ما منحه قدرة على تجاوز حدود اللغة والوصول إلى جمهور من ثقافات مختلفة. وقد شارك الفيلم ضمن برنامج الأفلام القصيرة في مهرجان «كارلوفي فاري السينمائي»، ليؤكد أن الأعمال الموجهة للأطفال تستطيع، في الوقت نفسه، أن تحمل أسئلة إنسانية وفلسفية تمس المشاهدين من مختلف الأعمار.

عرض الفيلم في عدة مهرجانات سينمائية (الشركة المنتجة)

تقول المخرجة البلجيكية فيونا رولاند دي رينجيرفي إن الدافع الحقيقي وراء الفيلم لم يكن صناعة قصة عن الفطر أو الغابة، بل البحث عن طريقة بصرية وإنسانية للحديث عن الوصم الاجتماعي الذي يلاحق أشخاصاً يُعاملون باعتبارهم مصدراً للخطر، حتى قبل أن يمنحهم المجتمع فرصة لإثبات حقيقتهم. وأوضحت أن الشرارة الأولى للفيلم جاءت بعد مشاهدتها عدداً من الأفلام الوثائقية التي تناولت الكيفية التي عومل بها المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) خلال سبعينات القرن الماضي، وكيف أدى الخوف والجهل إلى عزلهم اجتماعياً والتعامل معهم بوصفهم تهديداً، معتبرة أن «هذه الآليات لا تزال تتكرر اليوم بأشكال متعددة مع كل من يُنظر إليه باعتباره مختلفاً».

وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر «زووم» أن أكثر ما شغلها أثناء كتابة الفيلم كان كيفية تقديم هذه القضية الحساسة دون أن تتحول إلى خطاب مباشر أو ثقيل، لذلك اختارت بناء حكاية بسيطة يستطيع الطفل الاستمتاع بها، بينما يقرأ البالغ ما وراءها من معانٍ. وقالت إنها كانت تؤمن بأن الرسائل الإنسانية تصبح أكثر تأثيراً عندما تُروى من خلال شخصيات قريبة من الخيال، لأن ذلك يترك للمشاهد حرية اكتشاف الفكرة بنفسه بدلاً من تلقينها له.

وكشفت أن الفيلم جاء في الأصل بوصفه مشروع تخرج ضمن دراستها للإخراج في مجال الرسوم المتحركة، لكنها اختارت بنفسها تنفيذه بتقنية إيقاف الحركة، التي تعد المجال الأقرب إلى شغفها الفني. وأوضحت: «هذا الخيار فرض علي تحديات كبيرة، خصوصاً أنني توليت معظم مراحل التنفيذ بنفسي، داخل استوديو صغير للغاية، ومن دون فريق عمل يساعدني، وهو ما جعل عملية الإنتاج تتحول إلى رحلة تعلم يومية، كنت أكتشف خلالها تقنيات جديدة في الإضاءة والتصوير وتحريك الدمى، ثم أطبقها مباشرة في الفيلم».

استوحت المخرجة شخصية البطل من ذكريات طفولتها (الشركة المنتجة)

وأكدت أن أصعب ما واجهته لم يكن التعب الجسدي أو ضيق الوقت، وإنما محاولة ترجمة الصورة التي كانت تراها في خيالها إلى مشاهد حقيقية، في ظل إمكانات محدودة وزمن إنتاج قصير، موضحة أنها كانت مضطرة إلى التعلم والتنفيذ في الوقت نفسه، وهو ما جعل التجربة مرهقة، لكنها منحتها في المقابل فهماً أعمق لهذا النوع من السينما.

وعن استقبال الجمهور، قالت إن أكثر ما فاجأها لم يكن عدد المهرجانات التي استضافت الفيلم، بل الطريقة التي تفاعل بها الأطفال معه. وأوضحت أنها كانت تراقب ردود فعلهم بعد العروض، لتكتشف أن أطفالاً في الرابعة والخامسة من العمر تمكنوا من استيعاب الرسالة الأساسية، رغم غياب الحوار واعتماد الفيلم بالكامل تقريباً على الصورة، وهو ما اعتبرته «أكبر دليل على أن اللغة البصرية قادرة على التواصل مع المشاهد مهما كان عمره»، وفق قولها.

اختارت المخرجة التعبير عن أفكار مختلفة عبر الرسوم المتحركة (الشركة المنتجة)

وأضافت أن «مدة الفيلم، التي لا تتجاوز 11 دقيقة، لم تمنعه من إيصال رسالته»، مشيرة إلى أنها كانت تمتلك تصوراً لنسخة أطول، إلا أن ظروف الإنتاج حالت دون تنفيذها. ومع ذلك، فإن ردود الفعل التي تلقتها أقنعتها بأن البناء الحالي للفيلم كان كافياً لتحقيق غايته، وأن الرسالة وصلت إلى الجمهور بالوضوح الذي كانت تطمح إليه.

وحول اختيار الفطر ليكون بطل الحكاية، أوضحت أن الأمر يرتبط بشغف قديم بعالم الغابات والفطريات منذ طفولتها، عندما كانت ترافق والديها في التنزه، وتتعلم كيف يُحكم على الفطر من مظهره لتحديد ما إذا كان صالحاً للأكل أم ساماً. وقالت إن هذه الفكرة ظلت عالقة في ذهنها، قبل أن تدرك لاحقاً أنها تشبه كثيراً الطريقة التي يتعامل بها البشر مع بعضهم البعض.