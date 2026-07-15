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«مطبخ بوبيل»... فيلم يتناول حكاية رمزية حول مغامرة الفطر السام

مخرجته البلجيكية قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تقدم رسالة تسامح

عرض الفيلم في عدة مهرجانات سينمائية (الشركة المنتجة)
عرض الفيلم في عدة مهرجانات سينمائية (الشركة المنتجة)
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«مطبخ بوبيل»... فيلم يتناول حكاية رمزية حول مغامرة الفطر السام

عرض الفيلم في عدة مهرجانات سينمائية (الشركة المنتجة)
عرض الفيلم في عدة مهرجانات سينمائية (الشركة المنتجة)

يحمل الفيلم البلجيكي القصير «مطبخ بوبيل» (Bobel's Kitchen) في ظاهره حكاية بسيطة عن فطر صغير يحلم بافتتاح مشروعه الخاص، لكنه سرعان ما يكتشف أن الأحكام المسبقة التي تُبنى على المظهر ليست في صالحه. وخلال 11 دقيقة فقط، ينجح الفيلم في بناء عالم بصري دافئ يقود المشاهد إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ينظر بها إلى الآخرين، مستعيناً بحكاية رمزية تصل إلى الأطفال ببساطتها، بينما تفتح أمام الكبار مساحة للتأمل في قضايا إنسانية.

يتمحور الفيلم حول «بوبيل»، وهو فطر سام صغير يطمح لبيع الكعك المنزلي، إلا أن حلمه يصطدم بخوف سكان الغابة من الاقتراب منه، لا بسبب ما يقدمه، وإنما بسبب هويته ومظهره. ومن خلال هذه المفارقة، يطرح العمل سؤالاً جوهرياً حول مدى استعداد الإنسان لمنح الآخر فرصة قبل إصدار الأحكام عليه، ليقدم رسالة عن التسامح وقبول الاختلاف والثقة، بعيداً عن الخطاب المباشر أو الوعظ التقليدي.

ورغم أن «مطبخ بوبيل» (Bobel's Kitchen) يخلو تقريباً من الحوار، فإنه يعتمد على الصورة والرموز البصرية وتقنية إيقاف الحركة (Stop Motion) لنقل أفكاره، ما منحه قدرة على تجاوز حدود اللغة والوصول إلى جمهور من ثقافات مختلفة. وقد شارك الفيلم ضمن برنامج الأفلام القصيرة في مهرجان «كارلوفي فاري السينمائي»، ليؤكد أن الأعمال الموجهة للأطفال تستطيع، في الوقت نفسه، أن تحمل أسئلة إنسانية وفلسفية تمس المشاهدين من مختلف الأعمار.

عرض الفيلم في عدة مهرجانات سينمائية (الشركة المنتجة)

تقول المخرجة البلجيكية فيونا رولاند دي رينجيرفي إن الدافع الحقيقي وراء الفيلم لم يكن صناعة قصة عن الفطر أو الغابة، بل البحث عن طريقة بصرية وإنسانية للحديث عن الوصم الاجتماعي الذي يلاحق أشخاصاً يُعاملون باعتبارهم مصدراً للخطر، حتى قبل أن يمنحهم المجتمع فرصة لإثبات حقيقتهم. وأوضحت أن الشرارة الأولى للفيلم جاءت بعد مشاهدتها عدداً من الأفلام الوثائقية التي تناولت الكيفية التي عومل بها المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) خلال سبعينات القرن الماضي، وكيف أدى الخوف والجهل إلى عزلهم اجتماعياً والتعامل معهم بوصفهم تهديداً، معتبرة أن «هذه الآليات لا تزال تتكرر اليوم بأشكال متعددة مع كل من يُنظر إليه باعتباره مختلفاً».

وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر «زووم» أن أكثر ما شغلها أثناء كتابة الفيلم كان كيفية تقديم هذه القضية الحساسة دون أن تتحول إلى خطاب مباشر أو ثقيل، لذلك اختارت بناء حكاية بسيطة يستطيع الطفل الاستمتاع بها، بينما يقرأ البالغ ما وراءها من معانٍ. وقالت إنها كانت تؤمن بأن الرسائل الإنسانية تصبح أكثر تأثيراً عندما تُروى من خلال شخصيات قريبة من الخيال، لأن ذلك يترك للمشاهد حرية اكتشاف الفكرة بنفسه بدلاً من تلقينها له.

وكشفت أن الفيلم جاء في الأصل بوصفه مشروع تخرج ضمن دراستها للإخراج في مجال الرسوم المتحركة، لكنها اختارت بنفسها تنفيذه بتقنية إيقاف الحركة، التي تعد المجال الأقرب إلى شغفها الفني. وأوضحت: «هذا الخيار فرض علي تحديات كبيرة، خصوصاً أنني توليت معظم مراحل التنفيذ بنفسي، داخل استوديو صغير للغاية، ومن دون فريق عمل يساعدني، وهو ما جعل عملية الإنتاج تتحول إلى رحلة تعلم يومية، كنت أكتشف خلالها تقنيات جديدة في الإضاءة والتصوير وتحريك الدمى، ثم أطبقها مباشرة في الفيلم».

استوحت المخرجة شخصية البطل من ذكريات طفولتها (الشركة المنتجة)

وأكدت أن أصعب ما واجهته لم يكن التعب الجسدي أو ضيق الوقت، وإنما محاولة ترجمة الصورة التي كانت تراها في خيالها إلى مشاهد حقيقية، في ظل إمكانات محدودة وزمن إنتاج قصير، موضحة أنها كانت مضطرة إلى التعلم والتنفيذ في الوقت نفسه، وهو ما جعل التجربة مرهقة، لكنها منحتها في المقابل فهماً أعمق لهذا النوع من السينما.

وعن استقبال الجمهور، قالت إن أكثر ما فاجأها لم يكن عدد المهرجانات التي استضافت الفيلم، بل الطريقة التي تفاعل بها الأطفال معه. وأوضحت أنها كانت تراقب ردود فعلهم بعد العروض، لتكتشف أن أطفالاً في الرابعة والخامسة من العمر تمكنوا من استيعاب الرسالة الأساسية، رغم غياب الحوار واعتماد الفيلم بالكامل تقريباً على الصورة، وهو ما اعتبرته «أكبر دليل على أن اللغة البصرية قادرة على التواصل مع المشاهد مهما كان عمره»، وفق قولها.

اختارت المخرجة التعبير عن أفكار مختلفة عبر الرسوم المتحركة (الشركة المنتجة)

وأضافت أن «مدة الفيلم، التي لا تتجاوز 11 دقيقة، لم تمنعه من إيصال رسالته»، مشيرة إلى أنها كانت تمتلك تصوراً لنسخة أطول، إلا أن ظروف الإنتاج حالت دون تنفيذها. ومع ذلك، فإن ردود الفعل التي تلقتها أقنعتها بأن البناء الحالي للفيلم كان كافياً لتحقيق غايته، وأن الرسالة وصلت إلى الجمهور بالوضوح الذي كانت تطمح إليه.

وحول اختيار الفطر ليكون بطل الحكاية، أوضحت أن الأمر يرتبط بشغف قديم بعالم الغابات والفطريات منذ طفولتها، عندما كانت ترافق والديها في التنزه، وتتعلم كيف يُحكم على الفطر من مظهره لتحديد ما إذا كان صالحاً للأكل أم ساماً. وقالت إن هذه الفكرة ظلت عالقة في ذهنها، قبل أن تدرك لاحقاً أنها تشبه كثيراً الطريقة التي يتعامل بها البشر مع بعضهم البعض.

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العالم الولايات المتحدة​

هيغسيث: ميليشيات إيرانية نفذت 600 هجوم ضد أهداف أميركية في العراق

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يستقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البنتاغون يوم 14 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يستقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البنتاغون يوم 14 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
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هيغسيث: ميليشيات إيرانية نفذت 600 هجوم ضد أهداف أميركية في العراق

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يستقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البنتاغون يوم 14 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يستقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البنتاغون يوم 14 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إن الميليشيات الموالية لإيران نفذت أكثر من 600 هجوم استهدفت بها مواطنين ومنشآت أميركية في العراق خلال الأشهر الماضية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، في البنتاغون مساء الثلاثاء.

وركز اجتماع هيغسيث والزيدي على مناقشة مستقبل التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق، والإنهاء المخطط له للمهمة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العراق.

وأكد هيغسيث التزام واشنطن تنفيذ «الاتفاق المشترك» الموقع في سبتمبر (أيلول) 2024، الذي يقضي بإنهاء مهمة «عملية العزم الصلب» التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش»، مع انتقال العبء الأمني تدريجياً إلى القوات العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية في إقليم كردستان.

وقال وزير الدفاع الأميركي إن العلاقة الدفاعية الطبيعية بين البلدين تتطلب بيئة أمنية مستقرة خالية من الترهيب الإرهابي، مشيراً إلى أكثر من 600 هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أميركية في العراق خلال الأشهر الماضية، ونسبها إلى ميليشيات موالية لإيران. كما رحب بجهود الحكومة العراقية لنزع سلاح هذه الجماعات وتعزيز سيطرة الدولة على جميع الجهات المسلحة.

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البنتاغون يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)

«حصر السلاح»

من جانبه، شدد الزيدي على أن حكومته ملتزمة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى أي فصيل مسلح، وأن القوات العراقية ستكون قادرة على حماية الحدود والأراضي العراقية. وأضاف أن بعض الفصائل سلمت بالفعل أسلحتها وتحولت إلى العمل السياسي، وهو ما عدّه مسؤولون أميركيون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها.

يعكس هذا الملف الأمني أحد أهم ما تريده واشنطن من بغداد في المرحلة المقبلة، وهو التأكد من خروج العراق تدريجياً من عباءة النفوذ الإيراني، وإنهاء قدرة الفصائل المسلحة على التأثير في القرار العراقي أو استهداف المصالح الأميركية. وترى الإدارة الأميركية أن نجاح أي شراكة اقتصادية أو استثمارية مع العراق يتطلب بيئة مستقرة وآمنة، مما يفسر الربط الأميركي المتكرر بين الاستثمار ونزع سلاح الميليشيات.

وجاء الاجتماع عقب لقاء الزيدي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، حيث سادت أجواء إيجابية هذا الاجتماع، وأبدى الرئيس الأميركي دعماً شخصياً كبيراً لرئيس الوزراء العراقي، ووصفه بأنه قائد قوي وذكي يمكن أن يصبح أحد كبار قادة الشرق الأوسط.

وكان التفاؤل قد بدأ يزداد بعد لقاء الزيدي مع ترمب في البيت الأبيض، حيث تحدث الرئيس الأميركي عن «شراكة قوية» مع العراق، وأعلن أن شركات النفط الأميركية تدخل السوق العراقية بمستويات غير مسبوقة. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تحتاج إلى وجود عسكري في العراق بعد الآن، عادّاً أن العلاقة المستقبلية يجب أن تكون علاقة شاملة وكبيرة لا تتطلب وجوداً عسكرياً.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)

اجتماعات مكثفة

تأتي زيارة الزيدي إلى واشنطن على رأس وفد كبير، يضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين وأمنيين، وتستمر أياماً عدة، وتتخللها لقاءات في الكونغرس ومع قيادات عسكرية في البنتاغون، إضافة إلى اجتماعات مع الغرفة التجارية الأميركية، وكبرى الشركات الأميركية في قطاعات النفط والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية. وتهدف هذه اللقاءات إلى جذب استثمارات أميركية جديدة، وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز والكهرباء والاقتصاد الرقمي.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن شراكات واتفاقات اقتصادية كبيرة، خصوصاً في قطاع النفط والطاقة، حيث تحدث ترمب عن «صفقات ضخمة» قد يعلن عنها قريباً. وتشمل الملفات المطروحة زيادة التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والبتروكيماويات، إضافة إلى مشروعات بنية تحتية وتمويل واستثمارات أميركية في السوق العراقية.

ويرى مراقبون أن نجاح الزيارة لن يقاس فقط بعدد الاتفاقيات الاقتصادية، بل بقدرة الحكومة العراقية على تنفيذ تعهداتها الأمنية والسياسية... فإذا نجحت بغداد في فرض احتكار الدولة السلاح وتقليص نفوذ الفصائل المسلحة، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الأميركية - العراقية عنوانها «الاستثمار والتنمية» بدلاً من «الوجود العسكري».

وفي هذا السياق، يبدو أن واشنطن تراهن على حكومة الزيدي بوصفها شريكاً يمكنه إعادة التوازن إلى العراق، وتقليل الاعتماد على إيران، وتهيئة بيئة أعلى جاذبية للاستثمارات الغربية. أما بغداد، فتسعى إلى استثمار الزخم السياسي الذي وفره لقاء ترمب لتحويل العلاقة بالولايات المتحدة شراكةً استراتيجيةً طويلةَ الأمد تدعم الاقتصاد العراقي وتمنحه هامشاً أوسع من الاستقلال السياسي والأمني.

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«الأعلى للإعلام» بمصر يحدد ضوابط الحديث عن الحضارة القديمة

زاهي حواس ووسيم السيسي في مواجهة بأحد البرامج (قناة صدى البلد)
زاهي حواس ووسيم السيسي في مواجهة بأحد البرامج (قناة صدى البلد)
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«الأعلى للإعلام» بمصر يحدد ضوابط الحديث عن الحضارة القديمة

زاهي حواس ووسيم السيسي في مواجهة بأحد البرامج (قناة صدى البلد)
زاهي حواس ووسيم السيسي في مواجهة بأحد البرامج (قناة صدى البلد)

حدّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ضوابط الظهور الإعلامي للحديث عن الحضارة المصرية القديمة إعلامياً، عقب الفصل في الشكوى المقدمة من وزيري الآثار السابقين زاهي حواس وممدوح الدماطي ضد الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية.

ودعا المجلس في بيان، الأربعاء، وسائل الإعلام عند تناول الموضوعات التي تخص الحضارة المصرية، وتشهد تبايناً في الرؤى أو جدلاً إعلامياً، إلى الاستعانة بآراء الخبراء من أمثال حواس والدماطي وغيرهما من المتخصصين وأساتذة علوم الآثار والتاريخ بالجامعات والمعاهد العلمية والمجلس الأعلى للآثار، بما يتيح للجمهور الاطلاع على مختلف الآراء المدعومة بالحجج والأدلة، ويحول دون تداول معلومات غير موثقة أو استنتاجات تفتقر إلى السند العلمي.

وعدّ أن الاختلاف في الرؤى العلمية والفكرية يمثل أحد مظاهر حرية البحث العلمي، وأن حسم المسائل العلمية يكون بالحوار الموضوعي والأدلة الداعمة، بما يعزز الوعي العام، ويحافظ على المكانة الحضارية لمصر، ويصون حق المجتمع في الحصول على معلومات صحيحة وموثقة.

وكان المجلس قد تلقى في وقت سابق شكوى من وزيري الآثار ممدوح الدماطي وزاهي حواس ضد وسيم السيسي بسبب تصريحاته الإعلامية المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة وظهوره في عدد من القنوات والبرامج بصفة «عالم وباحث في علم الآثار»، وهي الشكوى التي خضعت للتحقيق.

وسيم السيسي متوسطاً الحضور في إحدى الندوات (حسابه على فيسبوك)

وقال وسيم السيسي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة المشكلة للتحقيق في الشكوى استمعت إليه خلال الأيام الماضية في جلسة استمرت لمدة ساعتين بعدما توجه إليها مصطحباً الأدلة العلمية على ما قاله في اللقاءات السابقة، مؤكداً أن القرار الصادر يؤكد أحقيته في الظهور التلفزيوني، ويرفع الحرج عن القنوات التلفزيونية التي كانت ترغب في استضافته خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه لم يرفض في أي لقاء وجود مناظرة أو نقاش على أساس علمي فيما يقوله من آراء، مستنداً إلى مراجع وقراءات علمية نشرت بالفعل.

وجرى التحقيق في الشكوى بموجب لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة نائب رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الآثار الأسبق أحمد رجب، وضمت في عضويتها عدداً من المتخصصين، وأكدت على «ضرورة عدم إخضاع الوقائع التاريخية عند تناولها إعلامياً لأي مؤثرات أو معلومات تجردها من واقعيتها أو تبعدها عن أصولها المعترف بها علمياً، مع إتاحة الفرصة لعرض مختلف الآراء العلمية، وبما يتوافق مع مكانة مصر التاريخية»، حسب البيان.

وعدّ وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس أن البيان اشترط عند الحديث حول الحضارة المصرية القديمة الاستناد إلى مراجع علمية موثوقة، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بالتالي في حال ظهور وسيم السيسي مجدداً سيكون مطالباً بالحديث وفق مراجع علمية وهو ما افتقده في لقاءات سابقة».

زاهي حواس (حسابه على فيسبوك)

وقال الخبير الإعلامي ونائب رئيس أكاديمية الشروق الدكتور محمد شومان لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعكس اتجاهاً أكثر توازناً في التعامل مع الجدل المرتبط بالحضارة المصرية القديمة، لأنه لم يلجأ إلى المنع أو المصادرة، بل أحال الأمر إلى تقييم علمي يستند إلى معايير البحث الأكاديمي، ولم يصدر قرار من إدارة المجلس إلا بعد التواصل مع جهات علمية مختصة».

وأضاف شومان أن «القيمة الحقيقية في مخرجات البيان تكمن في تأكيده أن حرية البحث العلمي لا تعني إطلاق الآراء بلا سند، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن تُختزل المعرفة التاريخية في مدرسة واحدة أو تفسير واحد، فالتقدم العلمي يقوم على تعدد الاجتهادات ومناقشتها في ضوء الأدلة والمراجع الموثقة».

وأشار شومان إلى أن إتاحة المجال لعرض وجهات نظر مختلفة، متى استندت إلى مصادر علمية معترف بها، يمثل تقليداً صحياً يثري النقاش العام، ويمنح الجمهور فرصة الاطلاع على حجج متعددة بدلاً من الاكتفاء برواية واحدة.

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اجتماع المانحين يقر دعماً بنحو مليار دولار لغزة والموازنة الفلسطينية

صورة جماعية بعد حفل توقيع في اجتماع مجموعة المانحين للشعب الفلسطيني بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 13 يوليو 2026 (أ.ب)
صورة جماعية بعد حفل توقيع في اجتماع مجموعة المانحين للشعب الفلسطيني بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 13 يوليو 2026 (أ.ب)
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اجتماع المانحين يقر دعماً بنحو مليار دولار لغزة والموازنة الفلسطينية

صورة جماعية بعد حفل توقيع في اجتماع مجموعة المانحين للشعب الفلسطيني بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 13 يوليو 2026 (أ.ب)
صورة جماعية بعد حفل توقيع في اجتماع مجموعة المانحين للشعب الفلسطيني بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 13 يوليو 2026 (أ.ب)

قال عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية للشؤون السياسية، اليوم (الأربعاء)، إن اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للشعب الفلسطيني الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، أسفر عن تعهدات مالية تقارب مليار دولار، مخصصة لدعم الاحتياجات الإنسانية وجهود التعافي المبكر في قطاع غزة، إضافة إلى دعم الموازنة الفلسطينية، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأوضح عوض الله في تصريح إذاعي أن الاجتماع الذي شاركت فيه أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، إلى جانب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عكس استمرار الدعم الدولي للفلسطينيين في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة والأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وأضاف عوض الله أن التعهدات المالية ستوجه إلى تمويل عمليات الإغاثة والتعافي المبكر في قطاع غزة، وتوفير مراكز إيواء ومساكن مؤقتة للنازحين، فضلاً عن تقديم دعم مباشر للموازنة العامة الفلسطينية.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا، حسب قوله، دعمهم لحكومة دولة فلسطين برئاسة محمد مصطفى باعتبارها الشريك الرئيس للمجتمع الدولي في الجانبين السياسي والاقتصادي، معتبراً أن ذلك يمثل رفضاً للمواقف الإسرائيلية التي تشكك في دور الحكومة الفلسطينية.

وقال عوض الله إن الاجتماع شهد أيضاً مشاركة ممثلين عن الإدارة الأميركية، مضيفاً أن الجانب الفلسطيني طرح خلال اللقاء ضرورة إيجاد أفق سياسي ينهي الصراع، إلى جانب المطالبة بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف عوض الله أن القيادة الفلسطينية تعتزم البناء على نتائج اجتماع بروكسل من خلال تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي، والعمل على الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة.

ولفت عوض الله إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيجري خلال الفترة المقبلة سلسلة لقاءات خارجية، من بينها زيارة مرتقبة إلى أذربيجان، في إطار مواصلة التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

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