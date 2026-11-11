ابيضاض شقائق النعمان يدفع أسماك «البهلوان» إلى سلوكيات أكثر عدوانيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340187-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
ابيضاض شقائق النعمان يدفع أسماك «البهلوان» إلى سلوكيات أكثر عدوانية
غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
كشفت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية أن موجات الحر وابيضاض شقائق النعمان البحرية يغيّران سلوك أسماك «البهلوان»، الشهيرة باسم أسماك «نيمو»، إذ تصبح أكثر عدوانية تجاه بعضها، وأكثر دفاعاً عن شقائق النعمان التي تتخذها مأوى لها.
واستكشفت الدراسة، المنشورة الثلاثاء في دورية «رويال سوسايتي أوبن ساينس»، التغيرات السلوكية لدى أسماك «البهلوان» التي تعرّضت لموجة حر أدت إلى ابيضاض شقائق النعمان البحرية، أي فقدانها الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجتها.
وتشير النتائج إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وحده كان له تأثير طفيف على سلوك الأسماك، في حين أحدث ابيضاض شقائق النعمان تغيرات أكبر في كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة تفاعلاتها؛ إذ زادت سلوكياتها الدفاعية عن شقائق النعمان، كما ازدادت حدة العدوانية بين أفراد المجموعة الواحدة.
وقاد فريق الدراسة فليتشر نوبل، باحث دكتوراه في كلية العلوم الطبيعية والبيئية بجامعة نيوكاسل البريطانية، الذي حلّل سلوك الأسماك استناداً إلى تسجيلات فيديو رُصدت خلالها سلوكيات الأسماك خلال موجة حر بحرية في خليج كيمبي في بابوا غينيا الجديدة، امتدت من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز) 2023.
وتزامنت هذه الملاحظات مع «حدث الابيضاض العالمي الرابع للشعاب المرجانية»، وهو أحد أوسع أحداث الابيضاض الجماعي للشعاب المرجانية نطاقاً وأشدها حدةً، وقد امتد من عام 2023 حتى منتصف عام 2025.
وحلّل الفريق سلوك الأسماك ضمن 5 فئات: سلوكيات صيانة شقائق النعمان، والسلوكيات الدفاعية، والعدوانية، والمحايدة، والخاضعة التي تُسهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل مجموعة الأسماك.
وأظهرت النتائج أن الابيضاض لم يؤثر في وتيرة سلوكيات الصيانة التي تمارسها أسماك البهلوان تجاه شقائق النعمان، مثل التهوية والتنظيف، في حين ازدادت السلوكيات الدفاعية.
وتؤكد هذه النتائج الدور الحيوي للعلاقة التكافلية بين أسماك «البهلوان» وشقائق النعمان، إذ يستفيد الطرفان من هذه العلاقة في الحماية من المفترسات وللحصول على العناصر الغذائية. وقد تكون عمليات التهوية والدفاع التي تقوم بها الأسماك خلال فترات الابيضاض عاملاً مهماً يساعد شقائق النعمان على التعافي.
لكن هذا السلوك قد تكون له تكلفة؛ إذ يمكن أن يتأثر التماسك الاجتماعي سلباً في أوقات الضغط البيئي. فقد ارتبط ابيضاض شقائق النعمان بزيادة بلغت 215 في المائة في السلوكيات العدوانية بين أفراد مجموعة أسماك «البهلوان».
وقال فليتشر نوبل: «تُعد هذه الدراسة من أوائل الأبحاث التي تستكشف بالتفصيل كيفية تغير سلوكيات أسماك البهلوان في بيئتها الطبيعية عند تعرض شقائق النعمان البحرية لظاهرة الابيضاض».
وأضاف، في بيان صدر الثلاثاء: «لقد كشفنا أن أسماك البهلوان تعطي الأولوية للدفاع عن مساكنها والحفاظ عليها، وتأمين مكانتها المهيمنة داخل المجموعة خلال فترات الضغط البيئي».
ويحدث ابيضاض شقائق النعمان نتيجة فقدان الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجتها، ما يجعل الحيوان يبدو شاحباً أو أبيض اللون أو شبه شفاف. وينجم ذلك عن التعرض لضغوط بيئية، مثل ارتفاع درجات حرارة المياه وزيادة التعرض للإشعاع الشمسي.
وفي هذه الدراسة، تعرضت بعض أنواع شقائق النعمان المضيفة للابيضاض، وفقدت طحالبها التكافلية، فيما لم تتعرض أنواع أخرى لذلك؛ ما أتاح للباحثين تقدير تأثير الإجهاد الحراري بصورة منفصلة عن التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن تضرر الكائنات الشريكة. وأظهرت النتائج أن الابيضاض يؤثر في سلوك الأسماك بدرجة أكبر من تأثير الإجهاد الحراري المباشر.
وقالت الدكتورة تيريزا روغر، المؤلفة المشاركة في الدراسة، والمحاضرة في علوم البحار الاستوائية بجامعة نيوكاسل: «مع استمرار الأنشطة البشرية في تغيير النظم البيئية حول العالم، أصبح من الضروري فهم كيفية تكيف الأنواع الحيوانية مع الضغوط البيئية وفقدان الموائل من خلال تعديل سلوكياتها؛ إذ يُعدّ تغيير السلوك خط الدفاع الأول لدى الحيوانات».
وأضافت: «تُبرز هذه النتائج أهمية مراعاة التفاعلات بين الأنواع المختلفة، لا سيما علاقات التكافل التي يستفيد منها الطرفان، عند دراسة آثار التغيرات البيئية».
الأشخاص الذين ينشرون صوراً تضم عدداً أقل من الوجوه، أو يكتبون تعليقات تستعيد أحداث الماضي، أكثر ميلاً إلى الشعور بالوحدة.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
من جينسن هوانغ إلى بيل غيتس وجيف بيزوس... حين يخون كبار رجال التكنولوجيا زوجاتهمhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340204-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85
من جينسن هوانغ إلى بيل غيتس وجيف بيزوس... حين يخون كبار رجال التكنولوجيا زوجاتهم
أعاد اعتراف الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، بأنه خان زوجته لوري، تسليط الضوء على قصص مشابهة لعدد من كبار قادة شركات التكنولوجيا، ممن واجهوا أزمات بسبب علاقات خارج إطار الزواج، أو بسبب علاقات شخصية أثارت جدلاً واسعاً داخل شركاتهم وخارجها.
جينسن هوانغ يعترف بخيانته
وفي رسالة وجهها إلى موظفي «إنفيديا» يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، قال هوانغ إنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وإن تصرفاته آلمتها وآلمت طفليهما، مقدماً اعتذاراً لعائلته، ومؤكداً تحمله المسؤولية عن أفعاله. وأضاف أنه يأمل أن تتمكن الأسرة من تجاوز الأزمة واستعادة الثقة بمرور الوقت.
ولم تتوقف القضية عند حدود الحياة الخاصة؛ إذ أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل في تقارير تحدثت عن احتمال تعرض هوانغ لمحاولة استهداف استخباراتي أجنبي، على خلفية صلته بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي تحدثت تقارير عن اشتباه مسؤولين أميركيين في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية. وأكدت «إنفيديا» أنها لا تملك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي تعرضا للاختراق، كما نفى الجانب الصيني الاتهامات.
ولا تزال التحقيقات جارية، بينما قال هوانغ إنه سيتعاون معها بالكامل.
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أزمات أخرى واجهها رجال أعمال بارزون، كان لبعضها أثر واضح في أسرهم، فيما بقيت تداعيات بعضها الآخر مرتبطة بالعمل والسمعة العامة.
بيل غيتس... علاقة قديمة ظهرت للعلن مع الطلاق
من أبرز هذه الحالات قصة بيل غيتس، مؤسس «مايكروسوفت»، الذي أقر في مايو (أيار) 2021، عبر متحدثة باسمه، بإقامة علاقة خارج الزواج مع موظفة في الشركة قبل نحو 20 عاماً، أي في نحو عام 2000.
ووفق ما نشرت «واشنطن بوست»، فقد جاء الاعتراف بعد أيام من إعلان غيتس وزوجته ميليندا فرينش غيتس إنهاء زواجهما الذي استمر 27 عاماً، وأنجبا خلاله 3 أبناء.
وكانت «مايكروسوفت» قد أعلنت أن مجلس إدارتها فتح تحقيقاً عام 2019، بعدما أبلغت موظفة عن علاقة حميمة مع غيتس، واستعان المجلس بمكتب محاماة خارجي للنظر في القضية.
ولم يعلن الزوجان أن العلاقة كانت السبب الوحيد وراء الطلاق، لكن ميليندا تحدثت لاحقاً عن أثرها في ثقتها بالعلاقة.
وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس» عام 2022، قالت إنها تؤمن بالتسامح، وإنها اعتقدت أنهما تجاوزا بعض الأمور، لكنها وصلت إلى مرحلة شعرت فيها بأن ما تراكم من مشكلات لم يعد صحياً، وأنها لم تعد قادرة على الوثوق بما يجمعهما.
أما على الصعيد المهني، فقد غادر غيتس مجلس إدارة «مايكروسوفت» في مارس (آذار) 2020، قبل إعلان الطلاق؛ مما يجعل من غير الدقيق القول إن التحقيق وحده أدى إلى استقالته. فقد نفى متحدث باسمه وجود صلة بين الأمرين، بينما أشارت تقارير صحافية إلى أن التحقيق كان أحد العوامل التي أثارت تساؤلات داخل المجلس.
على كم حصلت ميليندا غيتس من ثروة زوجها بعد الطلاق؟
لم يُكشف رسمياً عن القيمة النهائية للأصول التي حصلت عليها ميليندا فرينش غيتس بعد طلاقها من بيل غيتس عام 2021؛ إذ بقي اتفاق تقسيم الممتلكات سراً، ولم يتضمن حكمُ الطلاق تفاصيلَه. لكن مجلة «فوربس» قدّرت قيمة التسوية التي حصلت عليها بنحو 25 مليار دولار، في حين أظهرت تحويلات الأسهم المعلنة أن بيل غيتس نقل إليها مليارات الدولارات من حصصه في شركات عدة.
جيف بيزوس... أيضاً علاقة ظهرت للعلن خلال إجراءات الطلاق
واجه مؤسس «أمازون»، جيف بيزوس، أزمة شخصية وإعلامية واسعة عام 2019، بعدما نشرت صحيفة «ناشيونال إنكوايرر» رسائل نصية وتفاصيل عن علاقة عاطفية جمعته بمقدمة البرامج التلفزيونية السابقة لورين سانشيز.
وكان بيزوس وزوجته ماكينزي قد أعلنا في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه قرارهما الطلاق بعد 25 عاماً من الزواج، ولديهما 4 أبناء. وجاء نشر تفاصيل العلاقة بعد إعلان الانفصال؛ مما جعل القضية محط اهتمام إعلامي واسع.
وتحولت الأزمة إلى مواجهة مع الصحيفة ومالك شركتها الأم، بعدما اتهم بيزوس المؤسسة بمحاولة ابتزازه وتهديده بنشر صور خاصة إذا لم يتراجع عن التحقيق في كيفية حصولها على رسائله. ونشر حينها رسالة مطولة اتهم فيها الشركة بالابتزاز؛ مما فتح نقاشاً أوسع بشأن الخصوصية والنفوذ الإعلامي، وفق ما نشر موقع «سي بي إس» آنذاك.
زواج أسطوري بعد الطلاق
وبعد انتهاء زواجه من ماكينزي، استمرت علاقة بيزوس بسانشيز، وتزوجا في يونيو (حزيران) 2025 بمدينة البندقية الإيطالية في حفل وصفته وسائل إعلام بـ«زفاف القرن».
واستمر الاحتفال بالزواج 3 أيام، من 26 إلى 28 يونيو 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور ما بين 200 مدعو و250 مدعواً من مشاهير الفن والرياضة والسياسة والأعمال. وقدّرت تكلفة الاحتفالات بما بين 47 و56 مليون دولار، وفقاً لتقديرات رئيس إقليم فينيتو الإيطالي.
برايان كرزانيش... علاقة داخل «إنتل» كلفته منصبه
لم تقتصر تداعيات العلاقات الشخصية على الحياة الأسرية في عالم التكنولوجيا؛ ففي يونيو 2018، استقال برايان كرزانيش من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنتل»، بعدما كشفت الشركة عن «علاقة توافقية» سابقة جمعته بإحدى الموظفات.
وأوضحت الشركة أن العلاقة خالفت سياسة عدم إقامة علاقات عاطفية بين المديرين والموظفين، وهي سياسة كانت تنطبق على جميع المديرين، بغض النظر عن طبيعة العلاقة أو ما إذا كانت «توافقية». وقبل مجلس الإدارة استقالته من منصبه ومن عضويته في المجلس، في حين تولى المدير المالي روبرت سوان الرئاسة التنفيذية بصورة مؤقتة، وفق «واشنطن بوست».
وعلى خلاف حالتي غيتس وبيزوس، لم تكشف التقارير المنشورة عن تداعيات موثقة لهذه الواقعة على زواج كرزانيش أو أسرته، كما لم تعلن الشركة تفاصيل العلاقة أو هوية الموظفة.
آندي بايرون... حفل «كولدبلاي» يفضحه وينهي مسيرته في «أسترونومر»
وفي يوليو (تموز) 2025، وجد آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة «أسترونومر» المختصة في البيانات، نفسه في قلب أزمة واسعة بعدما انتشر مقطع مصور له مع كريستين كابوت، مسؤولة الموارد البشرية في الشركة، خلال حفل لفرقة «كولدبلاي» بمدينة بوسطن الأميركية.
وأظهر المقطع الرجل والمرأة وهما يتعانقان أمام كاميرا الجمهور، قبل أن يحاولا الابتعاد عن مجال التصوير بعدما ظهرا على الشاشة العملاقة. وأثار المشهد تكهنات واسعة بشأن طبيعة العلاقة بينهما، خصوصاً بعدما مازح المغني كريس مارتن الحضور قائلاً إنه لا يعرف ما إذا كان الاثنان على علاقة غرامية أم إنهما يشعران بالخجل.
وأعلنت «أسترونومر» فتح تحقيق رسمي في الواقعة، قبل أن تعلن في 19 يوليو (تموز) استقالة بايرون وقبول مجلس الإدارة إياها. كما استقالت كابوت لاحقاً من منصبها.
ولم تقتصر تداعيات الواقعة على الحياة المهنية لبايرون؛ إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن زوجته ميغان كيريغان حذفت اسم عائلته من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تغلق حساباتها، كما أزالت صوراً عائلية كانت تجمعهما بطفليهما.
وأفادت تقارير؛ بينها من «نيويورك بوست»، بأنها ابتعدت عن منزل الأسرة في ماساتشوستس وانتقلت إلى منزل العائلة في ولاية مين، وسط تكهنات بشأن مستقبل زواجهما. لكن الزوجين ظهرا معاً في سبتمبر (أيلول) 2025، وهما يرتديان خاتمي الزواج، في مؤشر محتمل إلى محاولة تجاوز الأزمة، من دون أن يعلنا انفصالهما أو يقدما توضيحاً بشأن وضع علاقتهما.
أما كريستين كابوت، فتقدمت بطلب الطلاق من زوجها آندرو كابوت في أغسطس (آب) 2025، بعد أسابيع من انتشار مقطع الفيديو، غير أن ممثله أكد أن الزوجين كانا منفصلين بصورة ودية قبل الواقعة، وأن قرار إنهاء الزواج سبق الحفل.
الخيانة... حين تقوّض الثقة ولا تنقِذ الملايين
على اختلاف تفاصيل هذه القصص، فإنها تكشف عن وجه واحد من تداعيات الخيانة الزوجية: تآكل الثقة، واهتزاز الاستقرار العائلي، واحتمال انهيار علاقات استمرت سنوات طويلة.
وتُظهر تجارب بيل غيتس وجيف بيزوس وجينسن هوانغ، وإن اختلفت ظروف كل حالة ونتائجها، أن المال والنفوذ والمكانة المهنية لا توفر حماية من الأزمات التي قد تضرب الحياة الزوجية.
الثروة قد تتيح تسويات مالية ضخمة، لكنها لا تضمن استعادة الثقة أو ترميم ما تصدّع.
مزاد سوذبيز لفنون العالم الإسلامي: مصاحف نادرة وأسلحة تاريخية تتصدر المبيعات
مجلد مذهّب من مصحف مؤلف من أربعة أجزاء مكتوب على الرق بالخط الأندلسي (سوذبيز)
في الخريف تتنافس دور المزادات اللندنية على إبراز أندر القطع من أنحاء العالم الإسلامي، وتميز مزاد دار سوذبيز بمجموعة من القطع التي تفوقت بقيمتها الفنية وتاريخها أو بندرتها. لم يخل المزاد بالطبع من المصاحف المزخرفة التي شهدت إبداعات أهم الخطاطين، وبرزت الأسلحة والسيوف المزخرفة لتذكرنا بساحات المعارك. ضم المزاد أيضاً عدداً من القطع النحاسية مثل الأطباق والمباخر، وأيضاً لمحات من المجوهرات الهندية والقطع التكميلية التي كانت النساء في عصور مختلفة يحرصن على اقتناء أجملها.
أقامت الدار مزادها يوم الاثنين وسجل عدد من القطع أرقاماً عالية تخطت المليون جنيه، وفيما يلي نظرة على أهم القطع في المزاد.
المصاحف نجمة المزاد
من بين عدد من المصاحف التي عرضها المزاد شهدنا نماذج مختلفة تنوعت مصادرها ما بين شمال أفريقيا والهند وإسبانيا. ولعل أبرز القطع وأجملها تمثلت في جزء من مصحف مذهب مكتوب بالخط الكوفي من شمال أفريقيا ويعود تاريخه إلى عام 825 الميلادي. يمثل المجلد الصغير الجزء الـ30 من المصحف وتظهر فيه الزخارف والتذهيب بشكل متكرر ومكثف بسبب قصر السور كما تبرز الكتابات على الهوامش. ومن الملامح الجميلة للمجلد وضع صفحات رقيقة من الورق الشفاف وضعت لحماية الأوراق المزخرفة.
المجلد حقق سعراً تجاوز السعر المتوقع (800.000 - 1.200.000 وتم بيعه بـ1.113.600 جنيه إسترليني).
من القطع البارزة أيضاً مصحف ضخم الحجم يرجح أنه أعد هدية لشخصية رفيعة، يتكون من 697 صفحة وكل صفحة تحمل 13 سطراً مكتوبة بالخط البيهاري بالحبر الأسود، مع تمييز اسم الجلالة وعبارات رئيسية أخرى بالذهب، كما تضم الهوامش تعليقات بخط النسخ الأسود الصغير، فيما فصلت الآيات بدوائر ذهبية بنقاط حمراء وزرقاء، كما يتميز المصحف بصفحات افتتاحية لكل جزء زينت بخلفيات ملونة وزخارف نباتية على خلفية مخططة وزخارف نباتية تضفي عليه حيوية وجمالاً بصرياً استثنائياً. وبلغ سعره 742.400 جنيه إسترليني، ليكون من بين أعلى القطع مبيعاً في المزاد.
أما من الأندلس، فقد بيع مجلد مذهّب من مصحف مؤلف من أربعة أجزاء، مكتوب على الرق بالخط الأندلسي، مقابل 230.400 جنيه إسترليني.
مخطوطة من عهد شاه جاهان
من المخطوطات المعروضة برزت لوحة مصغرة عمرها نحو 400 عام، تصور مشهداً داخل حديقة قصر ما وحواراً بين موسيقي ورجل صوفي. المشهد مرسوم برهافة واحساس جميل بالتفاصيل. نتأمل الطريقة التي يجلس بها الرجل الصوفي على الأرض وكأننا نتلصص على لحظات تأمل وحوار روحي بينما يستقر بين الشخصيتين، وتتدرج ألوان السماء الدافئة في الخلفية إيذاناً بقرب الغروب.
نعرف أن الفنان يدعى غوفاردهان وهو أحد أهم رسامي البلاط المغولي وأن المخطوطة نفذت في عهد الإمبراطور المغولي شاه جاهان وعلى الأرجح نفذت لصالح ابنه دارا شيكوه وقد بيعت مقابل 217.000 جنيه إسترليني وهو رقم تجاوز المبلغ المتوقع لها.
من ساحات المعارك
وكما هو الحال في مزادات فنون الألم الإسلامي حضرت القطع المرتبطة بالحروب والمعارك بقوة. ومن أبرزها درع مغولية من الجلد الملمع بالورنيش، تتوسطه قطعة دائرية من المعدن المذهب تحمل كتابات زخرفية، نميز من بينها آيات سورة الإخلاص. يرجع الدرع إلى الهند في النصف الأول من القرن السادس عشر ونظراً لندرته وتاريخه حقق مبلغ 896 جنيهاً إسترلينياً تجاوز بكثير السعر المقدر له (180.000 - 220.000 GBP) وهو ما يشي بمزايدة محمومة.
ومن بخارى في أوزبكستان حقق سيف وغمد من الفضة المذهبة والمزينة بالمينا، يعود لبداية القرن العشرين مبلغ 768.000 متخطياً السعر التقديري 80.000 - 120.000.
مجوهرات هندية
شهد المزاد حضوراً مميزاً للمجوهرات الهندية من بينها عقد مرصع بالألماس يعود إلى أوائل القرن الـ20 حقق 10.880 جنيهاً إسترلينياً، إلى جانب علبة من اليشم مرصعة بالأحجار الكريمة بيعت بـ25.600 جنيه إسترليني، تعود للعصر المغولي، بالهند، القرن الثامن عشر، كما عرضت علبة ذهبية ذات غطاء ومزينة بالمينا والأحجار الكريمة (الياقوت)، الهند، القرن التاسع عشر وصل سعرها لـ19.200 جنيه إسترليني.
ابيضاض شقائق النعمان يدفع أسماك «البهلوان» إلى سلوكيات أكثر عدوانيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340187-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
ابيضاض شقائق النعمان يدفع أسماك «البهلوان» إلى سلوكيات أكثر عدوانية
غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
كشفت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية أن موجات الحر وابيضاض شقائق النعمان البحرية يغيّران سلوك أسماك «البهلوان»، الشهيرة باسم أسماك «نيمو»، إذ تصبح أكثر عدوانية تجاه بعضها، وأكثر دفاعاً عن شقائق النعمان التي تتخذها مأوى لها.
واستكشفت الدراسة، المنشورة الثلاثاء في دورية «رويال سوسايتي أوبن ساينس»، التغيرات السلوكية لدى أسماك «البهلوان» التي تعرّضت لموجة حر أدت إلى ابيضاض شقائق النعمان البحرية، أي فقدانها الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجتها.
وتشير النتائج إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وحده كان له تأثير طفيف على سلوك الأسماك، في حين أحدث ابيضاض شقائق النعمان تغيرات أكبر في كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة تفاعلاتها؛ إذ زادت سلوكياتها الدفاعية عن شقائق النعمان، كما ازدادت حدة العدوانية بين أفراد المجموعة الواحدة.
وقاد فريق الدراسة فليتشر نوبل، باحث دكتوراه في كلية العلوم الطبيعية والبيئية بجامعة نيوكاسل البريطانية، الذي حلّل سلوك الأسماك استناداً إلى تسجيلات فيديو رُصدت خلالها سلوكيات الأسماك خلال موجة حر بحرية في خليج كيمبي في بابوا غينيا الجديدة، امتدت من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز) 2023.
وتزامنت هذه الملاحظات مع «حدث الابيضاض العالمي الرابع للشعاب المرجانية»، وهو أحد أوسع أحداث الابيضاض الجماعي للشعاب المرجانية نطاقاً وأشدها حدةً، وقد امتد من عام 2023 حتى منتصف عام 2025.
وحلّل الفريق سلوك الأسماك ضمن 5 فئات: سلوكيات صيانة شقائق النعمان، والسلوكيات الدفاعية، والعدوانية، والمحايدة، والخاضعة التي تُسهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل مجموعة الأسماك.
وأظهرت النتائج أن الابيضاض لم يؤثر في وتيرة سلوكيات الصيانة التي تمارسها أسماك البهلوان تجاه شقائق النعمان، مثل التهوية والتنظيف، في حين ازدادت السلوكيات الدفاعية.
وتؤكد هذه النتائج الدور الحيوي للعلاقة التكافلية بين أسماك «البهلوان» وشقائق النعمان، إذ يستفيد الطرفان من هذه العلاقة في الحماية من المفترسات وللحصول على العناصر الغذائية. وقد تكون عمليات التهوية والدفاع التي تقوم بها الأسماك خلال فترات الابيضاض عاملاً مهماً يساعد شقائق النعمان على التعافي.
لكن هذا السلوك قد تكون له تكلفة؛ إذ يمكن أن يتأثر التماسك الاجتماعي سلباً في أوقات الضغط البيئي. فقد ارتبط ابيضاض شقائق النعمان بزيادة بلغت 215 في المائة في السلوكيات العدوانية بين أفراد مجموعة أسماك «البهلوان».
وقال فليتشر نوبل: «تُعد هذه الدراسة من أوائل الأبحاث التي تستكشف بالتفصيل كيفية تغير سلوكيات أسماك البهلوان في بيئتها الطبيعية عند تعرض شقائق النعمان البحرية لظاهرة الابيضاض».
وأضاف، في بيان صدر الثلاثاء: «لقد كشفنا أن أسماك البهلوان تعطي الأولوية للدفاع عن مساكنها والحفاظ عليها، وتأمين مكانتها المهيمنة داخل المجموعة خلال فترات الضغط البيئي».
ويحدث ابيضاض شقائق النعمان نتيجة فقدان الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجتها، ما يجعل الحيوان يبدو شاحباً أو أبيض اللون أو شبه شفاف. وينجم ذلك عن التعرض لضغوط بيئية، مثل ارتفاع درجات حرارة المياه وزيادة التعرض للإشعاع الشمسي.
وفي هذه الدراسة، تعرضت بعض أنواع شقائق النعمان المضيفة للابيضاض، وفقدت طحالبها التكافلية، فيما لم تتعرض أنواع أخرى لذلك؛ ما أتاح للباحثين تقدير تأثير الإجهاد الحراري بصورة منفصلة عن التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن تضرر الكائنات الشريكة. وأظهرت النتائج أن الابيضاض يؤثر في سلوك الأسماك بدرجة أكبر من تأثير الإجهاد الحراري المباشر.
وقالت الدكتورة تيريزا روغر، المؤلفة المشاركة في الدراسة، والمحاضرة في علوم البحار الاستوائية بجامعة نيوكاسل: «مع استمرار الأنشطة البشرية في تغيير النظم البيئية حول العالم، أصبح من الضروري فهم كيفية تكيف الأنواع الحيوانية مع الضغوط البيئية وفقدان الموائل من خلال تعديل سلوكياتها؛ إذ يُعدّ تغيير السلوك خط الدفاع الأول لدى الحيوانات».
وأضافت: «تُبرز هذه النتائج أهمية مراعاة التفاعلات بين الأنواع المختلفة، لا سيما علاقات التكافل التي يستفيد منها الطرفان، عند دراسة آثار التغيرات البيئية».