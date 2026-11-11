مينا مسعود: «دانيال والأتون الناري» تجربة فريدة في مسيرتي الفنية

لم يعد حضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود على الساحة السينمائية العالمية مرتبطاً فقط بالنجاح الذي حققه من خلال فيلم هوليوود «علاء الدين»، بل بات يعكس توجهاً نحو خوض تجارب إنتاجية أكثر استقلالية، يوسِّع من خلالها خياراته الفنية، بعيداً عن حسابات استوديوهات هوليوود الكبرى.

ويقدِّم مسعود عبر فيلمه الجديد «دانيال والأتون الناري» (Daniel and the Fiery Furnace) نموذجاً لهذا التوجُّه، بعدما حقق العمل نجاحاً تجارياً لافتاً في الولايات المتحدة، بإيرادات قاربت 10 ملايين دولار، تعادل نحو 5 أضعاف ميزانيته، التي لم تتجاوز مليوني دولار، وذلك خلال أقل من 3 أشهر على بدء عرضه التجاري في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية بالنظر إلى انتماء الفيلم إلى فئة الإنتاج المستقل، بعيداً عن منظومة الاستوديوهات الكبرى في هوليوود، بما يعزِّز فكرة أن الرهان على حكاية جيدة وإنتاج مدروس يمكن أن يفتح آفاقاً مختلفة للوصول إلى الجمهور وتحقيق النجاح التجاري.

ويبلغ الفيلم 108 دقائق، وهو من تأليف وإخراج الشقيقين الكنديين دانيال وماثيو كومان، اللذين شاركا أيضاً في إنتاجه إلى جانب مينا مسعود وترافيس مان. ويشارك في بطولته إليجاه ألكسندر، وسنجاي ميدا، وزكي علي، وتشاندان روي سانيال، إلى جانب آخرين.

ويستعيد العمل حكاية مستوحاة من «سفر دانيال» في الكتاب المقدس، وتدور أحداثها خلال فترة السبي البابلي، حيث يجد دانيال، الذي يجسده مسعود، نفسه داخل إمبراطورية يحكمها الملك نبوخذ نصر. وبفضل حكمته، يتمكن من الوصول إلى موقع مؤثر في البلاط الملكي وكسب ثقة الحاكم، قبل أن يصدر الأخير مرسوماً يفرض عبادة تمثال ذهبي، ليضع الشخصيات أمام اختبار قاسٍ لإيمانها، ويفجر صراعاً بين الخضوع لسلطة الحاكم والتمسُّك بالمعتقدات الدينية.

الفنان مينا مسعود (الشرق الأوسط)

يعتمد الفيلم على معالجة تمزج بين الدراما التاريخية والأبعاد الإنسانية، متوقفاً عند قضايا الخوف وتبدُّل المواقف والثمن الذي يدفعه أصحاب القناعات حين تصبح معتقداتهم في مواجهة مباشرة مع السلطة.

وصُوّرت مشاهد العمل في الهند، داخل قصور ومواقع تاريخية استُخدمت لاستعادة أجواء بابل القديمة، مع اهتمام بتقديم المواجهات والمعارك في إطار بصري ذي طابع ملحمي.

ولا يتوقف طموح المشروع عند النجاح التجاري الذي حققه؛ إذ يجري العمل على توسيع نطاق توزيعه دولياً، مع التخطيط لطرحه في أسواق أميركا اللاتينية وأوروبا بنهاية عام 2026 ومطلع 2027.

وفي ضوء التفاعل مع الفيلم، تحدث مينا مسعود عن إمكانية تقديم جزء جديد يستكمل مغامرات دانيال، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال يظل مرهوناً بمسار نجاح العمل.

وقال مسعود لـ«الشرق الأوسط» إن الفيلم يمثل تجربة فريدة في مسيرته الفنية، مؤكداً حماسه للمشاركة في إنتاجه وتقديم حكايته التاريخية والدينية من خلال رؤية سينمائية تليق بها.

وتكتسب هذه التجربة خصوصيتها من المساحة التي أتاحتها له للمشاركة في صناعة العمل، بعد النجاح العالمي الذي حققه من خلال فيلم «علاء الدين» عام 2019، الذي جسّد فيه الشخصية الرئيسية.

ورغم انشغاله بالمشروعات السينمائية العالمية، يؤكد مسعود تمسكه بحضوره في السينما المصرية، رافضاً وصف تجربة فيلمه «في عز الظهر» بالفشل بسبب عدم تحقيقه الإيرادات المأمولة في دور العرض.

يتصدر ملصق الفيلم (الشرق الأوسط)

وأوضح مسعود أن العمل مر بظروف إنتاجية استثنائية؛ إذ استغرق تصويره نحو 4 سنوات، تخللتها توقفات عدة، أثرت لاحقاً في موعد طرحه وزخم حملته الدعائية، وهو ما انعكس على نتائجه التجارية.

وشدَّد على أن تقييم الفيلم ينبغي ألا يقتصر على حصيلة إيراداته في شباك التذاكر، وأشار إلى أن مساره لم ينتهِ بانتهاء عرضه السينمائي، بل أتيحت له فرصة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع عبر المنصات الرقمية.

وكشف عن بيع حقوق عرضه لمنصات عالمية بارزة، من بينها «نتفليكس» و«أمازون برايم»، إلى جانب قرب عرضه على «يانغو بلاي»، لافتاً إلى أن ردود فعل المشاهدين وما يحظى به العمل من اهتمام وتقدير عبر هذه المنصات تمثل مؤشراً مهماً على نجاحه واستمرار حضوره، بعيداً عن حسابات شباك التذاكر وحدها.

وفي سياق اهتمامه بدعم المواهب العربية، نفى مسعود توقف مبادرته التي أطلقها خلال مهرجان الجونة السينمائي عام 2019، مؤكداً استمرار مؤسسته، «EDA Foundation – Diverse Artists»، في مساندة الفنانين والمبدعين من خلفيات متنوعة.

وأشار إلى أن التعاون مع «مهرجان الجونة» لتخصيص جائزة لأفضل موهبة عربية استمر عامين فقط، ولم يتجدد نتيجة التغييرات التي تطرأ على سياسات المهرجانات وبرامجها، مشدداً على أن التزامه بدعم المواهب العربية لم يكن مرتبطاً بهذه الجائزة وحدها، بل يمثل جزءاً مستمراً من اهتمامه بفتح آفاق دولية أمام أصحاب التجارب الواعدة.

وعن علاقته بالمهرجانات المصرية، أعرب عن سعادته بحضور الدورة الأخيرة من «مهرجان الجونة»، مشيراً إلى اعتزازه بالدعوة التي تلقاها من الفنان حسين فهمي لحضور «مهرجان القاهرة السينمائي»، لكنه لم يتمكن من تلبيتها بسبب ارتباطات سفر دولية. وأكد أن المشاركة في الفعاليات السينمائية ببلده تمثل أولوية معنوية لديه كلما سمحت ظروف عمله بذلك.

وهكذا، يواصل مسعود الموازنة بين طموحه العالمي وارتباطه بالسينما المصرية والعربية، من خلال الجمع بين التمثيل والإنتاج ودعم المواهب الشابة، في مسار تعكسه تجربته الجديدة في «دانيال والأتون الناري»، بما تحمله من توجه نحو مزيد من الاستقلال الفني، وتنوع الخيارات الإنتاجية، وتوسيع حضور الفنان العربي عالمياً.