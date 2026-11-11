هل تشعر الكلاب بالمرض قبل الإنسان؟... قصة رضيع تثير التساؤل

لم تكن كلبة الأسرة «سارايا» على طبيعتها ذلك الصباح. راحت تتنقل بقلق حول الطفل ألكسندر، البالغ خمسة أشهر، وتئنّ وتلحس وجهه، وكأنها تحاول تنبيه أفراد الأسرة إلى أمر لا يستطيعون رؤيته. لم يكن الطفل يبدو مريضاً، ولم يفهم أحد سبب تصرفات الكلبة غير المعتادة. لكن ما بدا مجرد قلق عابر تحول بعد ساعات إنذاراً ربما أنقذ حياة الرضيع.

كانت كيم رينولدز، والدة الطفل، تستضيف والدتها في منزلها بمقاطعة سومرست البريطانية، عندما لاحظت أن كلبتها من فصيلة «دوبرمان» تتصرف بطريقة غريبة.

وتقول رينولدز إن والدتها سألتها: «ما الذي أصاب سارايا اليوم؟». لم تجد الأم تفسيراً، ولم يخطر ببالها أن تكون وراء هذا السلوك مشكلة صحية خطيرة.

لكن ألكسندر بدأ لاحقاً يبكي بصورة متواصلة، من دون أن تنجح محاولات تهدئته. حاولت والدته إخراجه إلى الهواء الطلق، ثم وضعته في الحمام، لكن صراخه لم يتوقف. عندها تذكرت تصرفات الكلبة في الصباح، وقررت مع والدتها التوجه به إلى المستشفى.

وهناك اكتشفت الأسرة أن قلب الطفل ينبض بأكثر من 200 نبضة في الدقيقة، وهو معدل مرتفع أثار قلق الأطباء. وبعد محاولات لخفض سرعة النبض، نجح الفريق الطبي في ذلك باستخدام دواء مناسب. وأمضى ألكسندر ليلتين في المستشفى تحت المراقبة والفحوص.

وشخّص الأطباء حالته بمتلازمة «وولف - باركنسون - وايت»، وهي حالة قلبية خلقية تنتج من وجود مسار كهربائي إضافي في القلب، وقد تؤدي إلى تسارع خطير في ضرباته. ووصفوا له أدوية للمساعدة في تنظيم النبض، في حين قد يحتاج مستقبلاً إلى إجراء طبي لمعالجة الخلل. وتقول والدته إن حالته مستقرة ويتعافى بصورة جيدة.

شخّص الأطباء حالته بمتلازمة «وولف - باركنسون - وايت» وهي حالة قلبية خلقية تنتج من وجود مسار كهربائي إضافي في القلب (إنستغرام)

حاسة شم تلتقط ما لا نراه

لا تقتصر أهمية القصة على تصرف كلبة تجاه طفل اعتادت وجوده في المنزل، بل تثير تساؤلات عن قدرة الحيوانات على التقاط إشارات صحية قد لا يلاحظها الإنسان.

فالتسارع الشديد في ضربات القلب، المعروف طبياً باسم «تسرّع القلب فوق البطيني»، قد يصعب اكتشافه لدى الرضع؛ لأنهم لا يستطيعون التعبير عما يشعرون به. وإذا استمر لفترة طويلة، فقد يؤدي إلى إضعاف عضلة القلب.

ويقول فاسيليوس بيزيريديس، طبيب القلب في مستشفى بوسطن للأطفال، إن استمرار القلب في النبض بهذه السرعة يشبه شخصاً يركض بأقصى طاقته في سباق طويل من دون أن يتوقف لالتقاط أنفاسه. ويضيف أنه شاهد حالات كان فيها كلب الأسرة أول من لاحظ وجود مشكلة صحية لدى أحد أفرادها.

وقد أظهرت أبحاث سابقة قدرة الكلاب على استشعار بعض أنواع السرطان، ونوبات الصرع الوشيكة، وانخفاض مستوى السكر في الدم، وبعض اضطرابات ضربات القلب.

وفي دراسة نُشرت عام 2022، وجد باحثون أن الكلاب تستطيع تمييز التغيرات في رائحة أنفاس الإنسان قبل تعرضه لموقف يسبب التوتر وبعده. وتوضح كلارا ويلسون، الباحثة في جامعة بنسلفانيا والمشاركة في الدراسة، أن التغيرات الكيميائية المصاحبة للاستجابات الجسدية قد تظهر في رائحة النفس والعرق، وهي إشارات تستطيع الكلاب التقاطها بحاسة شمها القوية.

ويرى كلايف وين، المتخصص في سلوك الكلاب بجامعة ولاية أريزونا، أن الأمر يرتبط أيضاً بعلاقة الكلب العاطفية بالبشر، وقدرته على ملاحظة التغيرات الطفيفة في سلوك الأشخاص الذين يعيش معهم.

وتشير مؤسسة «تايني تيكرز» البريطانية، المعنية بالتوعية بأمراض القلب لدى الأطفال، إلى أن نحو طفل واحد من كل 100 يولد مصاباً بحالة قلبية، وقد لا تُكتشف بعض الحالات مبكراً.

أما رينولدز، فلا تزال تشعر بالامتنان لكلبتها، وتقول إنها لا تعرف ما إذا كانت ستتوجه إلى المستشفى لولا إصرار سارايا على لفت انتباهها.

وتختصر تجربتها برسالة إلى الآباء والأمهات: «ثقوا دائماً بإحساسكم الداخلي، فمن الأفضل اتخاذ الاحتياط بدلاً من الندم لاحقاً».