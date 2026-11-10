روبوت ذكي يغوص 4 آلاف متر لاستخراج كنوز المحيط

أعلنت شركة «إمبوسيبل ميتالز»، العاملة في مجال التعدين في قاع البحار، نجاح اختبار روبوت يعمل ذاتياً ويستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخراج المعادن الحيوية بشكل انتقائي، على عمق قد يتجاوز 4 آلاف متر في المحيط الهادئ.

وتوجد في أجزاء من قاع المحيط صخور تشبه حبات البطاطا، تُعرف باسم «العقيدات متعدّدة الفلزات»، وهي غنية بالنحاس والنيكل وغيرهما من المعادن المُستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية والإلكترونيات. وتعتزم شركات كثيرة تعمل في هذا المجال الناشئ استخدام أجهزة تشبه المكانس الكهربائية لاستخراج تلك العقيدات، ممّا يثير جدلاً بين علماء البيئة وخبرائها.

وطوّرت شركة «إمبوسيبل ميتالز»، المدعومة من شركة «واي كومبيناتور»، روبوتاً مزوّداً بطرف مخلبي كبير، تقول إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لتفادي الإضرار بالحياة البحرية والحدّ من الآثار البيئية السلبية. وجاء الاختبار ضمن بعثة علمية خلال سبتمبر (أيلول)، إذ توجّه الروبوت ذاتياً إلى قاع البحر، واستخرج نحو 450 غراماً من العقيدات، ثم عاد إلى السطح.

وذكرت «رويترز» أنّ نتائج الاختبار ستُستخدم في تطوير نسخة أكبر من الروبوت. ومع ذلك، لا تزال الشركة بحاجة إلى موافقة إجرائية من الهيئة الدولية لقاع البحار أو الحكومة الأميركية.

وعلى صعيد منفصل، قالت «إمبوسيبل ميتالز» إنّ عائلة مؤسِّس شركة «فيديكس»، فريد سميث، شاركت في جولة التمويل «سيريس إي» الخاصة بالشركة، وهي أول جولة تمويل مؤسسي رسمية تحصل عليها الشركة الناشئة، وانتهت في وقت سابق من العام الحالي. ورفضت الشركة الإفصاح عن قيمة الجولة، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أنها تقترب من 25 مليون دولار، ممّا يرفع قيمة الشركة إلى نحو 110 ملايين دولار.

بدوره، قال المسؤول التنفيذي في «فيديكس» ونائب رئيس شركة «إف دابليو إس إنتربرايزيز»، التي تدير شؤون عائلة سميث، ريتشارد سميث، إنّ تكنولوجيا «إمبوسيبل ميتالز» هي التي جذبته وأثارت حماسته. وأوضح: «إنه (الروبوت) يغوص بشكل مسؤول جداً، وبطريقة صديقة للبيئة، إلى ذلك العمق، ويُخرج تلك العقيدات من قاع البحر من دون إحداث أيّ ضرر بالبيئة». ورفض الكشف عن قيمة الاستثمار، مكتفياً بالقول إنها «كبيرة». وتُعدّ عائلة سميث حالياً ثاني أكبر مساهم في «إمبوسيبل ميتالز».