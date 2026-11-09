أسامة المسلم لـ«الشرق الأوسط»: حذفت مشاهد أحببتها من «جحيم العابرين»

من فضاء الرواية، حيث تتسع الكلمات لبناء العوالم الغامضة واستحضار المخاوف، إلى شاشة السينما التي تختصر الحكايات في الصورة والحركة، يخوض الروائي السعودي أسامة المسلم تجربة جديدة مع فيلم «جحيم العابرين»، المقتبس من روايته التي تحمل الاسم نفسه، في أولى تجاربه لكتابة فيلم روائي طويل.

يستهل الفيلم رحلته بعرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الجمعة المقبل، قبل انطلاق عروضه التجارية في السعودية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم يبدأ عرضه في عدد من الدول العربية.

عن هذه التجربة يكشف المسلم لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتابة للسينما تختلف كثيراً عن الكتابة الروائية، خصوصاً فيما يتعلق بطريقة سرد الأحداث وبناء المشاهد وإيقاع القصة... في الرواية أمتلك مساحة واسعة للشرح والتفصيل والدخول إلى أعماق الشخصيات، أما في السينما فعليك أن تقول الكثير بأقل قدر ممكن من الكلمات، وأن تترك للصورة مهمة الحكي».

أسامة المسلم (الشرق الأوسط)

التضحية ببعض المشاهد

وبسؤاله عن أصعب ما واجهه أثناء تحويل الرواية إلى سيناريو، يجيب: «أعتقد أن التحدي الأكبر كان في المحافظة على روح الرواية مع إعادة تقديمها بلغة سينمائية مختلفة. فليس كل ما يصلح للقراءة يصلح بالضرورة للمشاهدة، وبعض المشاهد التي تبدو مؤثرة على الورق قد لا تحقق التأثير نفسه على الشاشة».

ويضيف: «كان عليّ أن أتعامل مع النص بشيء من التجرد، وألا أتشبث بكل تفاصيله لمجرد أنني من كتبها. فالهدف في النهاية ليس نقل الرواية حرفياً، وإنما تقديم فيلم جيد يحتفظ بهوية العمل الأصلي».

وبالسؤال عن اضطراره إلى الاستغناء عن مشاهد كان متعلقاً بها في الرواية، يجيب: «بالتأكيد! هذا أمر طبيعي في أي عملية اقتباس سينمائي. هناك مشاهد وتفاصيل قد تكون عزيزة على الكاتب، لكنها لا تخدم الإيقاع السينمائي أو لا تتناسب مع البناء الجديد للأحداث».

ويرى المسلم أن من أهم ما يجب أن يتعلمه الكاتب عند انتقاله إلى السينما هو القدرة على التخلي عن بعض ما يحب من أجل مصلحة العمل ككل. مضيفاً: «أحياناً يكون حذف مشهد جيد هو القرار الأفضل لصناعة فيلم أفضل».

المخرجة هناء العمير أثناء كواليس تصوير الفيلم (الشرق الأوسط)

خيال الكاتب والمخرجة

وفي تجربته مع المخرجة هناء العمير، يبرز المسلم أهمية الشراكة الإبداعية بين الكاتب والمخرج، خصوصاً في الأعمال التي تعتمد على أجواء الغموض والتوتر، حيث تصبح الصورة عنصراً أساسياً في تشكيل إحساس المشاهد بالحكاية.

وبسؤاله عن أبرز إضافة قدمتها العمير إلى «جحيم العابرين»، يشير إلى رؤيتها البصرية وقدرتها على تحويل الأجواء المكتوبة إلى عالم محسوس على الشاشة. ويتابع: «المخرج لا يفترض أن يكون مجرد منفذ لما كتبه المؤلف، بل يكون شريكاً إبداعياً يقدم قراءته الخاصة للعمل».

كما يثني على خبرة العمير ورؤيتها الفنية، عادّاً أنها منحت الفيلم بصمتها الإخراجية، خصوصاً في بناء الأجواء والتعامل مع التوتر والغموض، وهما عنصران يراهما أساسيين في هذا النوع من القصص.

وعن مدى تطابق الفيلم - بنسخته النهائية - مع الصورة التي تخيلها أثناء الكتابة، يقول: «لم أكن أتوقع أن يكون مطابقاً تماماً لما تخيلته، بل لم أكن أريد ذلك بالضرورة. فالصورة التي تتشكل في ذهن الكاتب أثناء الكتابة تظل صورة شخصية جداً، وعندما ينتقل العمل إلى السينما يصبح نتاج خيال جماعي يشارك فيه المخرج والممثلون وبقية الفريق».

يتابع: «كانت هناك مشاهد قريبة جداً مما تخيلته، وأخرى جاءت مختلفة، وبعض الاختلافات كانت جميلة ومفاجئة بالنسبة لي. وفي النهاية لا أقيس نجاح الفيلم بمدى مطابقته لخيالي، وإنما بقدرته على تقديم تجربة سينمائية متماسكة ومؤثرة».

ممثل بقبعة الكاتب

سبق أن خاض أسامة المسلم تجارب تمثيلية قصيرة أمام الكاميرا، بسؤاله عن احتمالية تكرار ذلك في «جحيم العابرين»، يجيب: «نعم، لدي ظهور قصير في الفيلم، لكنه أقرب إلى مشاركة شرفية منه إلى دور تمثيلي حقيقي».

ثم يكمل بالقول: «لا أعد نفسي ممثلاً، ولا أطمح إلى منافسة أهل هذه المهنة في مجالهم، لكنني أستمتع أحياناً بهذه المشاركات الصغيرة، خصوصاً عندما تكون في عمل يرتبط بي بشكل مباشر... وربما يكون من الممتع للمشاهدين أن يحاولوا اكتشاف الشخصية التي أظهر من خلالها».

باسل الصلي في أولى بطولاته السينمائية (الشرق الأوسط)

اختبار الجمهور العربي

ومع اقتراب انطلاق عروض «جحيم العابرين» في عدد من الأسواق العربية، يجد المسلم نفسه أمام اختبار يتجاوز جمهوره المعتاد من القراء، خصوصاً أن أعماله الروائية حققت انتشاراً واسعاً في المنطقة، ما يمنح الفيلم قاعدة جماهيرية محتملة قبل وصوله إلى الصالات. بسؤاله عن كيفية التعامل مع توقعات القراء تجاه الفيلم، يقول: «أقدّر ثقة القراء ومحبتهم، وأدرك أن هذه الثقة تصاحبها توقعات مرتفعة، لكنني أحاول دائماً ألا أسمح لهذه التوقعات بأن تتحول إلى ضغط يقيّد العمل الإبداعي».

ويقر المسلم بأهمية الإدراك بأن الرواية والفيلم تجربتان مختلفتان، وأن القارئ الذي أحب الرواية قد يحمل في ذهنه تصوراً خاصاً للشخصيات والأحداث يصعب على أي فيلم أن يطابقه تماماً. ويختتم حديثه بالقول: «أتمنى أن يدخل الجمهور قاعة السينما بعقلية المشاهد لا القارئ الذي يبحث عن تطابق حرفي مع ما قرأه. وأتمنى قبل كل شيء أن يستمتعوا بالتجربة، سواء كانوا من قراء الرواية أو ممن يتعرفون إلى عالم «جحيم العابرين» للمرة الأولى».