محسن ربيعي: «أريد فقط أن أتحدث إلى أمي» يعكس تجارب حقيقية

قال المخرج الإيراني محسن ربيعي إن فيلمه «أريد فقط أن أتحدث إلى أمي» وُلد من تجربة شخصية عاشها حين عجز عن التواصل مع والديه في إيران بسبب الحرب، وانقطاع الإنترنت، قبل أن يجد في قلق الممثلة الإيرانية ريحانة بارسا على والدتها مدخلاً إلى حكاية تتقاطع مع معاناة كثير من الإيرانيين المقيمين خارج بلادهم.

وأضاف ربيعي في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر «زووم» أن الفيلم تشكل من مشاعر عاشها فريق العمل بالفعل، موضحاً أن بكاء بطلته وخوفها وعجزها عن الوصول إلى أمها كانت تجارب حقيقية صاحبت صناعة العمل، وهو ما جعله يرى الفيلم في مساحة بين الروائي والوثائقي، إذ تستند حكايته إلى واقع لم يكن منفصلاً عما يعيشه صنّاعه خارج أوقات التصوير.

وتدور أحداث فيلم «أريد فقط أن أتحدث إلى أمي» حول ممثلة إيرانية تعيش في إسطنبول، وتتجه إلى لقاء عمل قد يغيّر مسيرتها المهنية، قبل أن ينقلب يومها مع تعذر الاتصال بوالدتها التي تعيش وحدها في طهران، في ظل الحرب، والقيود على الإنترنت، وظلت تتنقل في المدينة وتتواصل مع أصدقاء ومعارف، بحثاً عن خبر يطمئنها، لكن تكرار المحاولات دون إجابة يضاعف خوفها، ويجعل الاطمئنان على أمها شاغلها الوحيد.

جمع الخوف على الأهل بين المخرج وبطلة فيلمه (الشركة المنتجة)

ويشهد الفيلم، وهو إنتاج إيراني - تركي مشترك، عرضه العالمي الأول ضمن الدورة الثلاثين لمهرجان «تالين للأفلام الليلية السوداء» في إستونيا، وهو من كتابة وإخراج محسن ربيعي، وبطولة ريحانة بارسا.

واستعاد ربيعي الظروف التي قادته إلى الفكرة، فوالداه المسنان يعيشان في إيران، ويحتاجان أحياناً إلى أدوية يشتريها من إسطنبول، ويرسلها إليهما، ولذلك يمثل التواصل معهما جزءاً أساسياً من متابعته لحياتهما، واحتياجاتهما الصحية، لكن انقطاع الإنترنت خلال الحرب حرمه من هذه الصلة، وجعله يواجه قلقاً وجد صداه لدى إيرانيين آخرين يعيشون في تركيا، وبلدان مختلفة.

وأوضح أن مشروعه مع بارسا بدأ على نحو مختلف، إذ التقيا في إسطنبول قبل الحرب، وكانا يستعدان للعمل على سيناريو آخر، قبل أن تفرض الأحداث مساراً جديداً، وخلال مناقشاتهما وجدها تبكي بسبب عجزها عن التواصل مع والدتها، فاختطفته قوة هذه اللحظة، وما تحمله من خوف لا يحتاج إلى شرح، وبدأ يفكر في بناء فيلم ينطلق من تجربتها، ويتسع لما يعيشه آخرون بعيداً عن أسرهم، وفق قوله.

وأشار إلى أن «العلاقة الوثيقة بين بارسا ووالدتها منحت الفكرة ثقلاً إضافياً، لكون أمها تمثل الشخص الأقرب إليها، وغياب الأب عن حياتها يجعل الاطمئنان عليها أكثر إلحاحاً»، لافتاً إلى أن تجربة الانتظار تتكرر بين أشخاص غادروا بلادهم، ثم وجدوا أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أحبائهم عند وقوع الأزمات، وقد يمتد انقطاع التواصل لفترات طويلة تزيد من شعورهم بالخوف، والعجز.

وعن اختيار العنوان، قال ربيعي إنه استمده مباشرة من الجملة التي قالتها بارسا وهي تبكي: «أريد فقط أن أتحدث إلى أمي»، لافتاً إلى أنها عبّرت بدقة عن احتياج يطغى في تلك اللحظات على كل ما عداه، فالرغبة في سماع صوت شخص نحبه تصبح الأولوية، بينما تتراجع أمامها الأسئلة المتعلقة بأطراف الحرب، وتفاصيلها، لأن ما يبحث عنه الإنسان وقتها هو خبر يطمئنه على أسرته.

المخرج الإيراني محسن ربيعي (الشركة المنتجة)

وتوقف المخرج الإيراني عند رحلة البطلة إلى لقاء عمل مع «نتفليكس»، والتي تعكس جانباً من دوافع الرحيل، والبحث عن فرص خارج الوطن، مشيراً إلى أن مغادرة البلاد ترتبط بالرغبة في بناء حياة أفضل، وتحقيق تقدم مهني، واجتماعي، ومادي، وأنه، مثل بطلته، لم يكن يبحث عن حياة مثالية، وإنما عن قدر صغير من الأمل يتيح له التطلع إلى المستقبل.

وأضاف أن «هذا الطموح يفسر ما تتحمله البطلة من صعوبات الابتعاد عن أمها، وبلدها، لكنه يصطدم باستمرار بما يجري هناك؛ فالمسافة لا تحررها من القلق، والأحداث تعيد توجيه حياتها حتى وهي في بلد آخر، ومن هنا تتقاطع في رحلتها الرغبة في التقدم مع الخوف على من تركتهم خلفها، ويصبح موعد العمل الذي يحمل وعداً بالمستقبل محاطاً بأسئلة لا تستطيع تجاهلها عن مصير والدتها».

ووصف ربيعي أجواء صناعة الفيلم بأنها كانت مشحونة بالتوتر، فهو من الأعمال النادرة التي غابت عنها الابتسامة في كواليس التصوير، لأن المشاركين كانوا يعيشون الظروف نفسها التي يتناولها، مؤكداً أن هذا القرب من التجربة جعل الفصل بين الحكاية والواقع صعباً؛ فما ظهر من دموع وقلق استند إلى مشاعر حقيقية، وإلى رغبة مشتركة لدى فريق العمل في الوصول إلى أسرهم، وسماع أصواتهم.