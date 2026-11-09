النرويج تشيّد أطول نفق للطرق تحت الماء بعمق 392 متراًhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339270-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%82-392-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%8B
النرويج تشيّد أطول نفق للطرق تحت الماء بعمق 392 متراً
استخدام القياس بالليزر لضمان التقاء الطرفين في المنتصف بدقة (شركة سكانسكا)
تعمل النرويج على تشييد أطول وأعمق نفق للطرق تحت الماء في العالم، في مشروع يهدف إلى تقليص زمن التنقل بين عدد من المدن الرئيسية، ليكون جزءاً من طريق سريع يمتد على طول الساحل الغربي للبلاد، من دون الحاجة إلى استخدام العبَّارات البحرية، حسب صحيفة «سي إن إن».
ويبلغ طول النفق، الذي يحمل اسم «روغفاست Rogfast»، نحو 27 كيلومتراً (17 ميلاً)، وهو اختصار لعبارة «روغالاند فاست فوربيندلسه (Rogaland fastforbindelse)»، في إشارة إلى اسم المنطقة التي يقع فيها، وكلمة «وصلة ثابتة» باللغة النرويجية. ومن المقرر أن يصل عمقه في أعمق نقطة إلى 392 متراً (1286 قدماً) تحت مستوى سطح البحر.
وبدأت أعمال الإنشاء في يناير (كانون الثاني) 2018، لكنها توقفت في أواخر عام 2019، بسبب توقعات بتجاوز التكاليف الميزانية المرصودة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء العقود القائمة وإعادة هيكلة المشروع. واستؤنفت الأعمال في أواخر عام 2021، فيما يُنتظر الانتهاء من النفق في عام 2033، بتكلفة تُقدّر بنحو 25 مليار كرونة نرويجية (ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار).
وقالت آن بريت موين، مديرة المشروع في شركة «سكانسكا Skanska» متعددة الجنسيات، التي تتولى إنشاء الجزء الشمالي من النفق، وهو القسم الأعمق ويبلغ طوله تسعة كيلومترات (5.5 ميل)، إن المشروع «سيُحسّن بشكل كبير حركة التنقل والربط على طول الساحل الغربي للنرويج، من خلال توفير وصلة أسرع وأكثر موثوقية بين منطقتي ستافنغر وهاوغسوند».
وأضافت موين أن النفق سيحل محل خطوط العبارات البحرية الحالية، مما سيؤدي إلى تقليص زمن الرحلة بين مدينتي بيرغن وستافنغر، وهما ثاني ورابع أكبر المدن النرويجية من حيث عدد السكان، بنحو 40 دقيقة، فضلاً عن تسهيل التنقل اليومي بينهما.
ويتألف النفق من مسارين منفصلين، يضم كل منهما حارتين لحركة المرور، وقد صُمم خصيصاً لمرور المركبات. ويتميز المشروع بتصميم هندسي غير مألوف في منتصف الطريق تقريباً، إذ يتضمن دواراً مزدوجاً يقع على عمق 260 متراً تحت سطح البحر، ليربط النفق بنفق فرعي يؤدي إلى جزيرة كفيتسوي (Kvitsøy)، أصغر بلدية في النرويج.
ومن شأن المشروع، عند اكتماله، أن يشكل نقلة نوعية في شبكة الطرق النرويجية، عبر توفير اتصال بري مباشر بين مناطق الساحل الغربي، وتقليص الاعتماد على النقل البحري، بما يسهم في تسهيل حركة السكان والمسافرين والبضائع.
أعلنت السلطات البيروفية ضبط أكثر من 3 آلاف عنكبوت من فصيلة الرتيلاء في أحد مطارات العاصمة ليما، أثناء محاولة تهريبها إلى ألمانيا.
«الشرق الأوسط» (لندن)
محسن ربيعي: «أريد فقط أن أتحدث إلى أمي» يعكس تجارب حقيقيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339305-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
محسن ربيعي: «أريد فقط أن أتحدث إلى أمي» يعكس تجارب حقيقية
حاول المخرج رصد المخاوف على الأهل من خلال فيلمه الجديد (الشركة المنتجة)
قال المخرج الإيراني محسن ربيعي إن فيلمه «أريد فقط أن أتحدث إلى أمي» وُلد من تجربة شخصية عاشها حين عجز عن التواصل مع والديه في إيران بسبب الحرب، وانقطاع الإنترنت، قبل أن يجد في قلق الممثلة الإيرانية ريحانة بارسا على والدتها مدخلاً إلى حكاية تتقاطع مع معاناة كثير من الإيرانيين المقيمين خارج بلادهم.
وأضاف ربيعي في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر «زووم» أن الفيلم تشكل من مشاعر عاشها فريق العمل بالفعل، موضحاً أن بكاء بطلته وخوفها وعجزها عن الوصول إلى أمها كانت تجارب حقيقية صاحبت صناعة العمل، وهو ما جعله يرى الفيلم في مساحة بين الروائي والوثائقي، إذ تستند حكايته إلى واقع لم يكن منفصلاً عما يعيشه صنّاعه خارج أوقات التصوير.
وتدور أحداث فيلم «أريد فقط أن أتحدث إلى أمي» حول ممثلة إيرانية تعيش في إسطنبول، وتتجه إلى لقاء عمل قد يغيّر مسيرتها المهنية، قبل أن ينقلب يومها مع تعذر الاتصال بوالدتها التي تعيش وحدها في طهران، في ظل الحرب، والقيود على الإنترنت، وظلت تتنقل في المدينة وتتواصل مع أصدقاء ومعارف، بحثاً عن خبر يطمئنها، لكن تكرار المحاولات دون إجابة يضاعف خوفها، ويجعل الاطمئنان على أمها شاغلها الوحيد.
ويشهد الفيلم، وهو إنتاج إيراني - تركي مشترك، عرضه العالمي الأول ضمن الدورة الثلاثين لمهرجان «تالين للأفلام الليلية السوداء» في إستونيا، وهو من كتابة وإخراج محسن ربيعي، وبطولة ريحانة بارسا.
واستعاد ربيعي الظروف التي قادته إلى الفكرة، فوالداه المسنان يعيشان في إيران، ويحتاجان أحياناً إلى أدوية يشتريها من إسطنبول، ويرسلها إليهما، ولذلك يمثل التواصل معهما جزءاً أساسياً من متابعته لحياتهما، واحتياجاتهما الصحية، لكن انقطاع الإنترنت خلال الحرب حرمه من هذه الصلة، وجعله يواجه قلقاً وجد صداه لدى إيرانيين آخرين يعيشون في تركيا، وبلدان مختلفة.
وأوضح أن مشروعه مع بارسا بدأ على نحو مختلف، إذ التقيا في إسطنبول قبل الحرب، وكانا يستعدان للعمل على سيناريو آخر، قبل أن تفرض الأحداث مساراً جديداً، وخلال مناقشاتهما وجدها تبكي بسبب عجزها عن التواصل مع والدتها، فاختطفته قوة هذه اللحظة، وما تحمله من خوف لا يحتاج إلى شرح، وبدأ يفكر في بناء فيلم ينطلق من تجربتها، ويتسع لما يعيشه آخرون بعيداً عن أسرهم، وفق قوله.
وأشار إلى أن «العلاقة الوثيقة بين بارسا ووالدتها منحت الفكرة ثقلاً إضافياً، لكون أمها تمثل الشخص الأقرب إليها، وغياب الأب عن حياتها يجعل الاطمئنان عليها أكثر إلحاحاً»، لافتاً إلى أن تجربة الانتظار تتكرر بين أشخاص غادروا بلادهم، ثم وجدوا أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أحبائهم عند وقوع الأزمات، وقد يمتد انقطاع التواصل لفترات طويلة تزيد من شعورهم بالخوف، والعجز.
وعن اختيار العنوان، قال ربيعي إنه استمده مباشرة من الجملة التي قالتها بارسا وهي تبكي: «أريد فقط أن أتحدث إلى أمي»، لافتاً إلى أنها عبّرت بدقة عن احتياج يطغى في تلك اللحظات على كل ما عداه، فالرغبة في سماع صوت شخص نحبه تصبح الأولوية، بينما تتراجع أمامها الأسئلة المتعلقة بأطراف الحرب، وتفاصيلها، لأن ما يبحث عنه الإنسان وقتها هو خبر يطمئنه على أسرته.
وتوقف المخرج الإيراني عند رحلة البطلة إلى لقاء عمل مع «نتفليكس»، والتي تعكس جانباً من دوافع الرحيل، والبحث عن فرص خارج الوطن، مشيراً إلى أن مغادرة البلاد ترتبط بالرغبة في بناء حياة أفضل، وتحقيق تقدم مهني، واجتماعي، ومادي، وأنه، مثل بطلته، لم يكن يبحث عن حياة مثالية، وإنما عن قدر صغير من الأمل يتيح له التطلع إلى المستقبل.
وأضاف أن «هذا الطموح يفسر ما تتحمله البطلة من صعوبات الابتعاد عن أمها، وبلدها، لكنه يصطدم باستمرار بما يجري هناك؛ فالمسافة لا تحررها من القلق، والأحداث تعيد توجيه حياتها حتى وهي في بلد آخر، ومن هنا تتقاطع في رحلتها الرغبة في التقدم مع الخوف على من تركتهم خلفها، ويصبح موعد العمل الذي يحمل وعداً بالمستقبل محاطاً بأسئلة لا تستطيع تجاهلها عن مصير والدتها».
ووصف ربيعي أجواء صناعة الفيلم بأنها كانت مشحونة بالتوتر، فهو من الأعمال النادرة التي غابت عنها الابتسامة في كواليس التصوير، لأن المشاركين كانوا يعيشون الظروف نفسها التي يتناولها، مؤكداً أن هذا القرب من التجربة جعل الفصل بين الحكاية والواقع صعباً؛ فما ظهر من دموع وقلق استند إلى مشاعر حقيقية، وإلى رغبة مشتركة لدى فريق العمل في الوصول إلى أسرهم، وسماع أصواتهم.
هل يمكن للابتسامة أن تجعلنا أكثر غضباً؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339299-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%8B%D8%9F
ملك بريطانيا تشارلز الثالث يبتسم إلى جانب رئيس غانا جون ماهاما (أ.ف.ب)
قد نبتسم أحياناً من دون أن نشعر بالسعادة، لمجرد المجاملة أو تجاوز موقف محرج، وربما لإرضاء شخص أمامنا. لكن هل يمكن لابتسامة لا تعكس مشاعرنا الحقيقية أن تحسّن مزاجنا بالفعل؟ يبدو أن الإجابة تعتمد على أمر بسيط: هل نبتسم لأننا نريد ذلك، أم لأن أحداً يطلب منا الابتسام؟
وفقاً لمجلة «نيوزويك»، تشير دراسة علمية حديثة إلى أن الابتسامة المصطنعة قد تجعلنا أكثر سعادة، حتى عندما لا يكون لدينا سبب حقيقي للفرح، لكن هذا التأثير يتغير عندما تتحول الابتسامة إلى واجب مفروض، خصوصاً إذا تكررت تحت الضغط أو في بيئة العمل.
وتعود فكرة الدراسة إلى تجربة شخصية عاشها نيكولاس كولز، أستاذ علم النفس بجامعة فلوريدا الأميركية، خلال عمله في أحد المتنزهات الترفيهية. كان مطالباً باستقبال الزوار بابتسامة دائمة، بصرف النظر عن سلوكهم أو طريقة تعاملهم معه. ويتذكر أنه تعرض ذات مرة للصراخ أمام مئات الأشخاص، لكنه اضطر إلى مواصلة الابتسام أمام آلاف الزوار الآخرين، كأن شيئاً لم يحدث.
هذه التجربة دفعته إلى التساؤل عن العلاقة بين تعبيرات الوجه والمشاعر الداخلية: لماذا يمكن للابتسامة نفسها أن تحسّن مزاج شخص، بينما تتحول إلى عبء نفسي على شخص آخر؟
للإجابة عن هذا السؤال، أجرى كولز وفريقه تجربة شملت نحو 1200 مشارك، عرضوا عليهم صوراً متنوعة، بعضها لطيف ومبهج، مثل القطط والأزهار، وبعضها الآخر مزعج، ويتعلق بإيذاء الحيوانات أو السرقة. وطُلب من المشاركين إما الابتسام خلال مشاهدة الصور وإما ترك وجوههم على طبيعتها.
لكن التجربة تضمنت تفصيلاً مهماً، إذ أُبلغ المشاركون الذين طُلب منهم الابتسام بأنهم قد يخسرون دولارين من مكافأتهم البالغة ستة دولارات إذا لم يلتزموا بالتعليمات، رغم أن الجميع حصلوا على المبلغ كاملاً في النهاية.
وأظهرت النتائج أن الابتسام بإرادة الشخص، حتى لو كان مصطنعاً، يمكن أن يمنحه دفعة من السعادة. غير أن تكرار الابتسامة أضعف هذا التأثير تدريجياً، فيما أدى الإصرار عليها تحت ضغط التهديد بخسارة المال إلى تراجع الشعور بالسعادة وارتفاع مستويات الغضب والانزعاج.
ويفسر نورمان فارب، أستاذ العلوم النفسية والعصبية بجامعة تورونتو ميسيسوجا، ذلك بأن الحفاظ على ابتسامة متعمدة يتطلب قدراً من التركيز والجهد، مما قد يحد من تفاعل الإنسان الطبيعي مع المواقف التي يعيشها. وعندما يقترن هذا الجهد بالمراقبة والضغط، تصبح الابتسامة أقرب إلى مهمة ثقيلة منها إلى تعبير عفوي.
وتفتح هذه النتائج باباً للتفكير في ثقافة الابتسام الإجباري، خصوصاً في قطاعات الخدمات والضيافة والمبيعات، حيث يُطلب من الموظفين استقبال العملاء بوجوه مبتسمة، مهما كان يومهم صعباً أو كانت مشاعرهم بعيدة عن السعادة. فالموظف الذي يتعرض لموقف مزعج، ثم يُطلب منه مواصلة الابتسام كأن شيئاً لم يحدث، لا يُطلب منه فقط ضبط تعبيرات وجهه، بل إخفاء جزء من مشاعره أيضاً.
وربما تكمن المفارقة في أن الابتسامة لا تفقد معناها لأنها مصطنعة، بل لأنها تفقد حريتها. فقد نبتسم أحياناً لنشعر بأننا أفضل، لكننا قد نشعر بسوء أكبر عندما يصبح الابتسام أمراً لا نملك رفضه.
فليس كل وجه مبتسم سعيداً، وأحياناً تكون الابتسامة الحقيقية هي تلك التي لا يطلبها منا أحد.
«دراما الدقيقة الواحدة»... هل يخطف الهاتف عرش التلفزيون؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339297-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%9F
«دراما الدقيقة الواحدة»... هل يخطف الهاتف عرش التلفزيون؟
الممثلة وعارضة الأزياء كينجال باتيل ترتدي زيّاً صينياً تقليدياً خلال تصوير مشهد ضمن عمل درامي قصير في استوديوهات هينغديان بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
من قصص الحب والانتقام إلى المليارديرات المتخفين في هيئة متسولين... مسلسلات قصيرة تجذب مئات الملايين، وتعيد رسم خريطة صناعة الترفيه، فيما يفتح الذكاء الاصطناعي الباب أمام مستقبل قد تتغير فيه مفاهيم النجومية والإنتاج الدرامي.
تخيّل أن تبدأ مشاهدة مسلسل، فتكتشف أن الحلقة انتهت قبل أن تنتهي من احتساء قهوتك! لا تتجاوز مدتها دقيقة أو دقيقتين، لكنها تتركك أمام مفاجأة تدفعك إلى الضغط على الشاشة لمشاهدة الحلقة التالية. وإذا حاولت التوقف، ستجد نفسك أمام عشرات الحلقات التي تنتظرك، وربما أمام اشتراك مدفوع حتى تعرف كيف ستنتهي الحكاية.
هذا هو عالم «الدراما المصغّرة» (Microdramas)، الذي يزحف بسرعة إلى صناعة الترفيه العالمية، ويغيّر الطريقة التي تُكتب بها المسلسلات وتُنتج وتُشاهَد. فبدلاً من الجلوس أمام التلفزيون لمتابعة حلقة مدتها ساعة، أصبح بإمكان المشاهد متابعة مسلسل كامل عبر هاتفه، خلال فترات الانتظار أو استراحة العمل أو دقائق الفراغ بين مشوار وآخر.
وُلدت هذه الظاهرة في الصين نحو عام 2018، قبل أن تتحول إلى صناعة ضخمة تتجاوز حدودها المحلية. ووفق بيانات رسمية صينية أُعلنت في سبتمبر (أيلول) 2026، تجاوز عدد مشاهدي الدراما المصغّرة في البلاد 800 مليون شخص، فيما تخطت قيمة السوق 100 مليار يوان خلال 2025. وشهدت الصناعة طفرة إنتاجية لافتة، مع طرح نحو 430 ألف عمل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، استخدم أكثر من 90 في المائة منها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
حكايات بحجم الشاشة
تُصوّر هذه الأعمال غالباً بطريقة عمودية تناسب شاشة الهاتف، وتتكون من حلقات قصيرة تتراوح عادة بين دقيقة ودقيقتين، وقد يصل عدد حلقات المسلسل إلى 50 أو أكثر. وهنا يبرز الفرق بين الدراما العمودية، المرتبطة بطريقة التصوير والعرض، والدراما المصغّرة التي تركز على قصر الحلقات وسرعة الأحداث، وإن كان الشكلان يجتمعان في كثير من الأعمال.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» بعنوان «الدراما العمودية خفيفة على العين والعقل»، تناولت عبير مشخص انتشار هذا الشكل من المحتوى، الذي يتناسب مع عادات استخدام الهواتف الذكية. وتكشف الظاهرة عن تحول في علاقة الجمهور بالصورة والوقت، فالمشاهد الذي اعتاد تخصيص ساعة لمتابعة حلقة تلفزيونية، بات يستطيع متابعة حكاية درامية خلال دقائق من يومه.
أما الحكايات، فلا تحتاج إلى كثير من التعقيد: فتاة تكتشف أن زوجها ملياردير يُخفي هويته، أو امرأة تتزوج زعيم مافيا، أو رجل يتنكر في هيئة متسول، أو خيانة عائلية تنتهي بخطة انتقام. تبدأ الحلقة بموقف صادم أو سؤال محيّر، وتنتهي عادةً بمفاجأة أو اعتراف يدفع المشاهد إلى متابعة الجزء التالي. إنها وصفة مصمَّمة لمقاومة عادة التمرير المستمر على الهاتف، حيث لا يملك العمل سوى ثوانٍ قليلة لإقناع المشاهد بالبقاء.
وفي بريطانيا، التي أصبحت كبرى أسواق هذا النوع من المحتوى في أوروبا، بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً للدراما المصغّرة 8.2 مليون مستخدم خلال 2025، وفق تقديرات شركة «Omdia»، ولا يقتصر الإقبال على البحث عن إنتاج درامي رفيع، فهذه الأعمال تمنح بعض المشاهدين فرصة للهروب مؤقتاً من ضغوط الحياة والانغماس في حكايات خيالية لا تتطلب كثيراً من التركيز.
وصفة عالمية
ولا تقتصر المنافسة على الشركات الصينية والأميركية. ففي تركيا، ترى إلكين كافوكجو، مؤسسة شركة «إيكي داكيكا»، أن النجاح لا يتطلب دائماً مفاجأة درامية صاخبة. فقد تكفي لحظة عاطفية يتعرف المشاهد فيها على تجربة من حياته الشخصية. أما في اليابان، فيركز المنتجون على قصص الخيانة والانتقام والهويات المخفية.
ويقول ناووميشي ساوامورا، مؤسس منصة «بامب» اليابانية، إن الثواني الثلاثين الأولى من الحلقة الأولى حاسمة في الاحتفاظ بالجمهور. ومن الحيل المستخدمة تقديم شخصية شريرة تثير غضب المشاهد، فينتظر بفارغ الصبر لحظة عقابها. فالانتقام هنا ليس مجرد جزء من الحبكة، بل وسيلة لإبقاء الجمهور أمام الشاشة.
وما بدأ كتجربة صينية لم يعد نشاطاً هامشياً. فقد دخلت شركات أميركية ومنتجون مستقلون السباق، وبرزت منصات متخصصة مثل «ريل شورت» (ReelShort) كما أصبحت هذه الصناعة فرصة جديدة لممثلين وكتّاب وعاملين لم يجدوا مساحة كافية في الإنتاج التلفزيوني التقليدي.
لكن وراء الشعبية المتزايدة صورة مختلفة عن صناعة التلفزيون المعروفة. فالإنتاج قد يتم خلال أيام قليلة، بميزانيات محدودة وفرق تصوير صغيرة. وفي مثال على ذلك، صُوّر الموسم الأول من مسلسل «Hollywood Starlet»، المؤلف من 45 حلقة قصيرة، خلال ستة أيام، بميزانية تراوحت بين 175 و220 ألف دولار.
مَن يكتب الحكاية... الإنسان أم الآلة؟
ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى الصناعة، تبدو الدراما القصيرة من أكثر المجالات المرشحة للاستفادة من أدواته، سواء في كتابة السيناريوهات أو اقتراح النهايات أو تصميم الشخصيات والمشاهد. وقد يتيح ذلك لشركات صغيرة وصناع مستقلين إنتاج أعمال لم يكن بمقدورهم تمويلها سابقاً، لكنه يطرح تساؤلات حول مستقبل الممثلين والكتّاب والمخرجين.
فالجمهور قد ينجذب إلى قصة سريعة ومفاجأة غير متوقعة، لكنه لا يزال يبحث عن شخصية تشبهه، أو موقف يلامس تجربة عاشها، أو نهاية تترك أثراً بعد إغلاق الهاتف. وهذه عناصر لا تقاس فقط بعدد المشاهدات أو سرعة الإنتاج.
ربما لا ينتصر الهاتف على التلفزيون بالمعنى التقليدي، لكنه نجح بالفعل في انتزاع جزء من الوقت الذي كان مخصصاً له. وبين مسلسل يحتاج إلى ساعة من التركيز وآخر يمنحك حكايته في دقيقة، تتغير قواعد المنافسة، ويصبح التحدي أمام صناع الترفيه ليس فقط إنتاج قصة جيدة، بل إقناع المشاهد بألا يمرر إصبعه إلى القصة التالية.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة