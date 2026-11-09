إنقاذ عازف بيانو بعد 9 ساعات قضاها في مياه المحيط الهادئ

عام 2009، وبينما كان المخرج الكوري لي تشانغ دونغ منشغلاً بتصوير فيلمه الخامس «شِعر» Poetry، كانت إحدى أهمّ شركات تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، تقوم بتسريح ثلث موظّفيها. على إثر ذلك، نظّم اتّحاد العمّال في الشركة إضراباً، سرعان ما وضعت له الشرطة الكوريّة حداً باستخدام العنف. في الأسابيع والشهور التي تلت، عمدَ عدد من العمّال إلى إنهاء حياتهم عن طريق الانتحار.

لم يمرّ الخبر مرور الكرام على مخرجٍ لطالما وضع المهمّشين والمنبوذين في صدارة أفلامه، وشرّح انعكاسات الأحداث الاجتماعية على النفس البشريّة. انتظر دونغ 15 عاماً ليقدّم «حب ممكن» Possible Love، الفيلم الذي حصد جائزة لجنة التحكيم الكبرى «الأسد الفضّي» في مهرجان البندقيّة السينمائي 2026. وبعد محطةٍ سريعة في الصالات، استحوذت منصة «نتفليكس» على العمل السينمائي الذي يمتدّ 164 دقيقة من دون أن يُحوِجَ المُشاهد إلى النظر إلى الساعة.

يبدأ الفيلم بمشهدٍ من الحياة اليوميّة. تستعدّ عائلة مؤلّفة من الأب والأم والابن للذهاب إلى جنازة. تحاول المرأة التماسُك لكنّ الدموع تُداهمُها في السيارة فيما الرجل متجهّم، وهو التعبير الذي سيرافقه طيلة مدّة الفيلم. أما وجه الولد حيث تتكرّر حركة لا إراديّة، فيشي بالكثير عن بيتٍ ظروفُه غير اعتياديّة.

يتّضح أنّ المأتم هو لرجلٍ انتحر بعد أن طُرِدَ من عمله، وأنّه كان زميلاً لـ«هو سيوك» الذي طُردَ هو الآخر، ما يفسّر التجهّم الذي يرافقه. فهو، ورغم مرور سنتَين على الطرد وعثوره على وظيفةٍ أخرى، يبدو غارقاً في الصدمة ومُغرِقاً إياها في جرعاتٍ كثيرة من الكحول. كيف لا وقد تحوّل الطرد إلى اعتصام سلميّ كلّفه آلاماً جسديّة ونفسيّة بعد أن اقتحمته القوات الحكومية.

يرافق التجهّم والصمت شخصية الزوج الغارق في صدمته (نتفليكس)

خلال غداء ما بعد الدفن وبينما «هو سيوك» يشرب كأساً تلو الآخر وزوجته «مي أوك» تحاول ردعه، يحتدم السجال بينهما. يدور ذلك أمام عدسة امرأة موجودة في المكان لتصوير الجنازة. يتّضح أنّها مخرجة تُعدّ وثائقياً عن واقع الموظّفين المطرودين من عملهم، وتُحاول إقناع الثنائي بالتحدّث إليها.

تتطوّع «مي أوك» للشهادة أمام الكاميرا، مستفيضةً بالسرد والوصف على عكس زوجها الصامت دائماً والرافض الكلام. وكأنه «كومبارس»، يكتفي «هو سيوك» بالمشاركة في المَشاهد من دون أن يتكلّم ولا أن يخضع حتى لجلسات العلاج النفسي المُتاحة للعمّال المصروفين.

تدريجياً، وبحِنكة مخرجةٍ عطشى لتوثيق حكاية حصريّة، تقتحم «لي ييجي» حياة الثنائي المُنهَك معنوياً ومادياً. تُصبح وفريقها ضيفة دائمة على بيتهم المتواضع وسائر أماكن وجُودهم. من مصنع الكمّامات حيث تعمل «مي أوك»، إلى تمارين الفنون القتاليّة حيث يبدو الابن متأخراً عن سائر رفاقه، وليس انتهاءً بجلسات العلاج التي يحاول «هو سيوك» المشاركة فيها من دون جدوى.

تقتحم المخرجة «لي ييجي» حياة الثنائي لتصوير «وثائقي» عن العمّال المصروفين (نتفليكس)

تنشأ ديناميّة غريبة بين الشخصيات، لا سيّما بين الامرأتَين. في الظاهر هي صداقة لطيفة بين المخرجة الثريّة المتعاطفة مع سيّدة تحاول إنقاذ ما تبقّى من بيتها، متسلّحةً بفرحٍ من الصعب تفسيره. إلّا أنّ باطن العلاقة معقّدٌ أكثر من ذلك. مع العلم بأنّ ثراء المخرجة مصدرُه زوجها «سانغو وو» المخترق المشهدَ دائماً بسيارته الرياضية الفارهة، ومكالماته بالإنجليزية مع شركائه في الولايات المتحدة. هذا الزوج الوسيم الذي لا تُخفي «مي أوك» إعجابها به، والذي يحوّل منزله الفخم المحاذي للشاطئ إلى موقع تصوير، ينكشف فيه الكثير عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين الثنائيين الآتيين من عالمين متناقضَين.

يمنح المخرج الحكاية ما يلزم من وقت لتتكشّف طبقاتها المتعدّدة، كما لا يُهمل تطوّر أقواس الشخصيات التي يؤدّيها الممثلون ببراعةٍ تأسِر العيون والأنفاس، وتجعل الجمهور يصدّق كل لفتة وكل ردّة فعل.

يُرافق المشاهدين انطباع بأنهم يتابعون فيلماً داخل فيلم، إذ تتداخل عدسة المخرج الحقيقي مع كاميرا «لي ييجي»، في عملٍ يُبدع في المزج ما بين الدراما والتوثيق.

يبدع الفيلم في الدمج ما بين الدراما والتوثيق (نتفليكس)

تنطلق المخرجة «لي ييجي» من رغبةٍ شريفة. تريد توثيق مأساة عائلة زعزعها الصرف التعسّفي، ومن خلالها طرح قضيّة مُحقّة تورّطت فيها المؤسسات الرأسمالية والجهات الحكوميّة. إلّا أنّ انغماسها في حياة أبطالها، يُظهر ما لديها من عقَدٍ دفينة. فإلى جانب عدم تردُّدها في التطفّل على يوميات الآخرين إلى درجة الاستغلال وتسييرهم وفق ما يناسب عملها، كأنّ المخرجة تريد أن تتلبّسَ حياتهم ومأساتهم.

من جهةٍ ترتدي ملابسها الباهظة إلى مواقع التصوير، معرّضةً نفسها لانتقادات «مي أوك» اللمّاحة رغم طيبتها الفائقة، ومن جهة ثانية تبدو طامعة بالمعاناة. كأنها تريدُها لنفسها كي تمنح بها معنىً لحياتها.

من دون أن يأخذ طرفاً وبقَدرٍ عالٍ من الحياديّة، يطرح الفيلم الصراع الطبقي والمالي الخفيّ لكنه لا يفعل ذلك بأسلوبٍ فاضح على غرار الفيلم الكوري «باراسايت» Parasite مثلاً. فالعنف لا يتصدّر هنا، بل يُختصر بشذراتٍ عابرة، والثنائي الفقير يكتفي بالتفرّج على ثراء الفريق الثاني، من دون الاستيلاء على شيء منه. أما الغضب، وهو نبض الشخصيات، فلا يُعطى إلا على جرعات ولا يتفجّر إلا في النهاية.

بين الشخصيتَين النسائيتين العلاقة نديَّة رغم الفارق الطبقي (نتفليكس)

في مستهلّ الفيلم تظهر عبارة «لا تشتهِ مقتنى قريبِك» أو «لا تطمع». ليس عبثاً أن اختار المُخرج لي تشانغ دونغ تلك الوصيّة تحديداً من وصايا الله العشر. فالحكاية التي بدأت من قضيةٍ اجتماعية طارئة ضحاياها عمّال مهمّشون صُرفوا من وظائفهم، تتحوّل إلى دوّامة نفسيّة تختلط فيها المشاعر البشريّة السلبيّة كالطمع، والاستغلال، والرغبات الجامحة، والغضب... كل ذلك ضمن إطارٍ يعيد طرح موضوع أخلاقيّات العمل التوثيقي ومدى انغماسه في خصوصيات الآخرين وتحويل مآسيهم إلى مادة مصوّرة.