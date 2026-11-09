إنقاذ عازف بيانو بعد 9 ساعات قضاها في مياه المحيط الهادئhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339253-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
إنقاذ عازف بيانو بعد 9 ساعات قضاها في مياه المحيط الهادئ
فرقة «داوز» تؤدي عرضاً خلال رحلة «ذا ريفايفاليستس» البحرية (أ.ب)
عُثر على عازف بيانو يعمل على متن سفينة سياحية، وهو يصارع أمواج المحيط الهادئ، قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعدما قضى نحو 9 ساعات في المياه، إثر سقوطه من السفينة، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام أميركية.
وتمكَّن صيادان من العثور على الرجل الذي يعمل لدى شركة «رويال كاريبيان» للسفن السياحية، على بُعد نحو 20 ميلاً (32 كيلومتراً) من الساحل، بالقرب من جزيرة كاتالينا، يوم الجمعة. ورجَّحت السلطات أنه ظل في المياه نحو 9 ساعات، حسب شبكة «سي بي إس نيوز»، الشريك الإعلامي الأميركي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقال غرانت غاريت، مستعيداً لحظة العثور على العازف، إنه وصديقه شون نورتون شاهدا شخصاً في المياه، مضيفاً: «قلت لنفسي: نعم، إنه إنسان. أوقفوا القارب، ولنُحضر جميع حبال الصيد».
ونُقل الرجل الذي لم تُكشف هويته حتى الآن إلى المستشفى؛ حيث وُصفت حالته بالمستقرة، وفق ما أفاد به خفر السواحل الأميركي لـ«بي بي سي»، مؤكداً فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.
وأوضح الصيادان أن الرجل عرَّف نفسه بأنه عازف بيانو يعمل على متن السفينة السياحية «أوفيشن أوف ذا سيز»، المؤلفة من 14 طابقاً.
وقال نورتون: «الشيء الوحيد الذي قاله لي كان: شكراً لك... ظننت أنني سأموت».
وذكر خفر السواحل، في بيان، أنه تلقى بلاغاً من أحد المواطنين الذين بادروا إلى المساعدة، أفاد بإنقاذ شخص كان واعياً بعد انتشاله من المياه.
وأضاف البيان أن الرجل سُلِّم إلى فرق الإنقاذ البحري في مدينة نيوبورت بيتش التي أكدت أنه أحد العاملين على متن السفينة السياحية «أوفيشن أوف ذا سيز».
ورجَّح مسؤولون في فرق الإنقاذ أن يكون الرجل قد سقط من السفينة نحو الساعة الثانية والنصف فجراً، أي قبل نحو 9 ساعات من العثور عليه.
وقال آدم ياسيندا، رئيس كتيبة الإنقاذ البحري في نيوبورت بيتش، لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن عملية الإنقاذ جرت على بُعد يتراوح بين 15 و20 ميلاً من الساحل: «في قلب المحيط تقريباً».
من جهته، عزا نورتون نجاة الرجل إلى الارتفاع غير المعتاد في درجات حرارة مياه المحيط؛ مشيراً إلى أن المياه كانت دافئة على نحو لافت.
وقال: «نحن نعيش عاماً استثنائياً بسبب ظاهرة (النينيو) الفائقة. لقد أمضى هذا الرجل في المياه على الأرجح نحو 10 ساعات، ولكن درجة حرارة المياه بلغت 76 درجة فهرنهايت (نحو 24 درجة مئوية)».
خطف دبّا الباندا العملاقان «بينغ بينغ» و«فو شوانغ» أنظار زوّار حديقة حيوانات أتلانتا الأميركية، الجمعة، خلال ظهورهما الأول أمام الجمهور.
«الشرق الأوسط» (أتلانتا - الولايات المتحدة)
إنقاذ عازف بيانو بعد 9 ساعات قضاها في مياه المحيط الهادئhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339253-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
إنقاذ عازف بيانو بعد 9 ساعات قضاها في مياه المحيط الهادئ
فرقة «داوز» تؤدي عرضاً خلال رحلة «ذا ريفايفاليستس» البحرية (أ.ب)
عُثر على عازف بيانو يعمل على متن سفينة سياحية، وهو يصارع أمواج المحيط الهادئ، قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعدما قضى نحو 9 ساعات في المياه، إثر سقوطه من السفينة، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام أميركية.
وتمكَّن صيادان من العثور على الرجل الذي يعمل لدى شركة «رويال كاريبيان» للسفن السياحية، على بُعد نحو 20 ميلاً (32 كيلومتراً) من الساحل، بالقرب من جزيرة كاتالينا، يوم الجمعة. ورجَّحت السلطات أنه ظل في المياه نحو 9 ساعات، حسب شبكة «سي بي إس نيوز»، الشريك الإعلامي الأميركي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقال غرانت غاريت، مستعيداً لحظة العثور على العازف، إنه وصديقه شون نورتون شاهدا شخصاً في المياه، مضيفاً: «قلت لنفسي: نعم، إنه إنسان. أوقفوا القارب، ولنُحضر جميع حبال الصيد».
ونُقل الرجل الذي لم تُكشف هويته حتى الآن إلى المستشفى؛ حيث وُصفت حالته بالمستقرة، وفق ما أفاد به خفر السواحل الأميركي لـ«بي بي سي»، مؤكداً فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.
وأوضح الصيادان أن الرجل عرَّف نفسه بأنه عازف بيانو يعمل على متن السفينة السياحية «أوفيشن أوف ذا سيز»، المؤلفة من 14 طابقاً.
وقال نورتون: «الشيء الوحيد الذي قاله لي كان: شكراً لك... ظننت أنني سأموت».
وذكر خفر السواحل، في بيان، أنه تلقى بلاغاً من أحد المواطنين الذين بادروا إلى المساعدة، أفاد بإنقاذ شخص كان واعياً بعد انتشاله من المياه.
وأضاف البيان أن الرجل سُلِّم إلى فرق الإنقاذ البحري في مدينة نيوبورت بيتش التي أكدت أنه أحد العاملين على متن السفينة السياحية «أوفيشن أوف ذا سيز».
ورجَّح مسؤولون في فرق الإنقاذ أن يكون الرجل قد سقط من السفينة نحو الساعة الثانية والنصف فجراً، أي قبل نحو 9 ساعات من العثور عليه.
وقال آدم ياسيندا، رئيس كتيبة الإنقاذ البحري في نيوبورت بيتش، لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن عملية الإنقاذ جرت على بُعد يتراوح بين 15 و20 ميلاً من الساحل: «في قلب المحيط تقريباً».
من جهته، عزا نورتون نجاة الرجل إلى الارتفاع غير المعتاد في درجات حرارة مياه المحيط؛ مشيراً إلى أن المياه كانت دافئة على نحو لافت.
وقال: «نحن نعيش عاماً استثنائياً بسبب ظاهرة (النينيو) الفائقة. لقد أمضى هذا الرجل في المياه على الأرجح نحو 10 ساعات، ولكن درجة حرارة المياه بلغت 76 درجة فهرنهايت (نحو 24 درجة مئوية)».
هل «الحب ممكن» إذا تحوَّل الزواج معاناةً مادّية ونفسية والصداقة استغلالاً وطمعاً؟ فيلم كوريّ يجيبhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339188-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%8E%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%91%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8B
هل «الحب ممكن» إذا تحوَّل الزواج معاناةً مادّية ونفسية والصداقة استغلالاً وطمعاً؟ فيلم كوريّ يجيب
يقدّم أبطال فيلم «Possible Love» أداءً مبهراً يصل بالشخصيات إلى ذروة المشاعر والمعاني (نتفليكس)
عام 2009، وبينما كان المخرج الكوري لي تشانغ دونغ منشغلاً بتصوير فيلمه الخامس «شِعر» Poetry، كانت إحدى أهمّ شركات تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، تقوم بتسريح ثلث موظّفيها. على إثر ذلك، نظّم اتّحاد العمّال في الشركة إضراباً، سرعان ما وضعت له الشرطة الكوريّة حداً باستخدام العنف. في الأسابيع والشهور التي تلت، عمدَ عدد من العمّال إلى إنهاء حياتهم عن طريق الانتحار.
لم يمرّ الخبر مرور الكرام على مخرجٍ لطالما وضع المهمّشين والمنبوذين في صدارة أفلامه، وشرّح انعكاسات الأحداث الاجتماعية على النفس البشريّة. انتظر دونغ 15 عاماً ليقدّم «حب ممكن» Possible Love، الفيلم الذي حصد جائزة لجنة التحكيم الكبرى «الأسد الفضّي» في مهرجان البندقيّة السينمائي 2026. وبعد محطةٍ سريعة في الصالات، استحوذت منصة «نتفليكس» على العمل السينمائي الذي يمتدّ 164 دقيقة من دون أن يُحوِجَ المُشاهد إلى النظر إلى الساعة.
يبدأ الفيلم بمشهدٍ من الحياة اليوميّة. تستعدّ عائلة مؤلّفة من الأب والأم والابن للذهاب إلى جنازة. تحاول المرأة التماسُك لكنّ الدموع تُداهمُها في السيارة فيما الرجل متجهّم، وهو التعبير الذي سيرافقه طيلة مدّة الفيلم. أما وجه الولد حيث تتكرّر حركة لا إراديّة، فيشي بالكثير عن بيتٍ ظروفُه غير اعتياديّة.
يتّضح أنّ المأتم هو لرجلٍ انتحر بعد أن طُرِدَ من عمله، وأنّه كان زميلاً لـ«هو سيوك» الذي طُردَ هو الآخر، ما يفسّر التجهّم الذي يرافقه. فهو، ورغم مرور سنتَين على الطرد وعثوره على وظيفةٍ أخرى، يبدو غارقاً في الصدمة ومُغرِقاً إياها في جرعاتٍ كثيرة من الكحول. كيف لا وقد تحوّل الطرد إلى اعتصام سلميّ كلّفه آلاماً جسديّة ونفسيّة بعد أن اقتحمته القوات الحكومية.
خلال غداء ما بعد الدفن وبينما «هو سيوك» يشرب كأساً تلو الآخر وزوجته «مي أوك» تحاول ردعه، يحتدم السجال بينهما. يدور ذلك أمام عدسة امرأة موجودة في المكان لتصوير الجنازة. يتّضح أنّها مخرجة تُعدّ وثائقياً عن واقع الموظّفين المطرودين من عملهم، وتُحاول إقناع الثنائي بالتحدّث إليها.
تتطوّع «مي أوك» للشهادة أمام الكاميرا، مستفيضةً بالسرد والوصف على عكس زوجها الصامت دائماً والرافض الكلام. وكأنه «كومبارس»، يكتفي «هو سيوك» بالمشاركة في المَشاهد من دون أن يتكلّم ولا أن يخضع حتى لجلسات العلاج النفسي المُتاحة للعمّال المصروفين.
تدريجياً، وبحِنكة مخرجةٍ عطشى لتوثيق حكاية حصريّة، تقتحم «لي ييجي» حياة الثنائي المُنهَك معنوياً ومادياً. تُصبح وفريقها ضيفة دائمة على بيتهم المتواضع وسائر أماكن وجُودهم. من مصنع الكمّامات حيث تعمل «مي أوك»، إلى تمارين الفنون القتاليّة حيث يبدو الابن متأخراً عن سائر رفاقه، وليس انتهاءً بجلسات العلاج التي يحاول «هو سيوك» المشاركة فيها من دون جدوى.
تنشأ ديناميّة غريبة بين الشخصيات، لا سيّما بين الامرأتَين. في الظاهر هي صداقة لطيفة بين المخرجة الثريّة المتعاطفة مع سيّدة تحاول إنقاذ ما تبقّى من بيتها، متسلّحةً بفرحٍ من الصعب تفسيره. إلّا أنّ باطن العلاقة معقّدٌ أكثر من ذلك. مع العلم بأنّ ثراء المخرجة مصدرُه زوجها «سانغو وو» المخترق المشهدَ دائماً بسيارته الرياضية الفارهة، ومكالماته بالإنجليزية مع شركائه في الولايات المتحدة. هذا الزوج الوسيم الذي لا تُخفي «مي أوك» إعجابها به، والذي يحوّل منزله الفخم المحاذي للشاطئ إلى موقع تصوير، ينكشف فيه الكثير عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين الثنائيين الآتيين من عالمين متناقضَين.
يمنح المخرج الحكاية ما يلزم من وقت لتتكشّف طبقاتها المتعدّدة، كما لا يُهمل تطوّر أقواس الشخصيات التي يؤدّيها الممثلون ببراعةٍ تأسِر العيون والأنفاس، وتجعل الجمهور يصدّق كل لفتة وكل ردّة فعل.
يُرافق المشاهدين انطباع بأنهم يتابعون فيلماً داخل فيلم، إذ تتداخل عدسة المخرج الحقيقي مع كاميرا «لي ييجي»، في عملٍ يُبدع في المزج ما بين الدراما والتوثيق.
تنطلق المخرجة «لي ييجي» من رغبةٍ شريفة. تريد توثيق مأساة عائلة زعزعها الصرف التعسّفي، ومن خلالها طرح قضيّة مُحقّة تورّطت فيها المؤسسات الرأسمالية والجهات الحكوميّة. إلّا أنّ انغماسها في حياة أبطالها، يُظهر ما لديها من عقَدٍ دفينة. فإلى جانب عدم تردُّدها في التطفّل على يوميات الآخرين إلى درجة الاستغلال وتسييرهم وفق ما يناسب عملها، كأنّ المخرجة تريد أن تتلبّسَ حياتهم ومأساتهم.
من جهةٍ ترتدي ملابسها الباهظة إلى مواقع التصوير، معرّضةً نفسها لانتقادات «مي أوك» اللمّاحة رغم طيبتها الفائقة، ومن جهة ثانية تبدو طامعة بالمعاناة. كأنها تريدُها لنفسها كي تمنح بها معنىً لحياتها.
من دون أن يأخذ طرفاً وبقَدرٍ عالٍ من الحياديّة، يطرح الفيلم الصراع الطبقي والمالي الخفيّ لكنه لا يفعل ذلك بأسلوبٍ فاضح على غرار الفيلم الكوري «باراسايت» Parasite مثلاً. فالعنف لا يتصدّر هنا، بل يُختصر بشذراتٍ عابرة، والثنائي الفقير يكتفي بالتفرّج على ثراء الفريق الثاني، من دون الاستيلاء على شيء منه. أما الغضب، وهو نبض الشخصيات، فلا يُعطى إلا على جرعات ولا يتفجّر إلا في النهاية.
في مستهلّ الفيلم تظهر عبارة «لا تشتهِ مقتنى قريبِك» أو «لا تطمع». ليس عبثاً أن اختار المُخرج لي تشانغ دونغ تلك الوصيّة تحديداً من وصايا الله العشر. فالحكاية التي بدأت من قضيةٍ اجتماعية طارئة ضحاياها عمّال مهمّشون صُرفوا من وظائفهم، تتحوّل إلى دوّامة نفسيّة تختلط فيها المشاعر البشريّة السلبيّة كالطمع، والاستغلال، والرغبات الجامحة، والغضب... كل ذلك ضمن إطارٍ يعيد طرح موضوع أخلاقيّات العمل التوثيقي ومدى انغماسه في خصوصيات الآخرين وتحويل مآسيهم إلى مادة مصوّرة.
محمد زين الدين: استعرتُ بعض تفاصيل «حتى الفجر» من طفولتيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339003-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%AA%D9%8F-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A
محمد زين الدين: استعرتُ بعض تفاصيل «حتى الفجر» من طفولتي
واجه المخرج صعوبات عدة في تصوير الفيلم (الشركة المنتجة)
قال المخرج المغربي محمد زين الدين إن علاقته بعالم الكاتب محمد زفزاف، الذي عاد إليه في فيلمه «حتى الفجر»، بدأت بلقاء جمعهما في الدار البيضاء عام 1992، حين كان يفكر في إنجاز فيلم وثائقي عنه. لكن اللقاء تجاوز غرضه الأول، وتحول إلى تجربة ألهمته الكتابة، بعدما أمضى ساعات في الإنصات إلى صاحب «محاولة عيش»، ليخرج بأفكار أسهمت لاحقاً في ولادة فيلمه الروائي الطويل الأول «يقظة».
واستعاد زين الدين، في حواره مع «الشرق الأوسط»، تفاصيل ذلك اللقاء، موضحاً أنه جلس مع زفزاف نحو 4 أو 5 ساعات من دون أن يسجل شيئاً، إذ انصرف تماماً إلى الإنصات إليه. وما إن وصل إلى الفندق حتى شرع في الكتابة، وكأن الحديث الذي دار بينهما فتح أمامه طريقاً إلى حكايات وصور لم تكن قد اتخذت شكلها بعد.
وبعد نحو 30 عاماً، أعادته مصادفة في الشارع إلى ذلك العالم، حين عثر على رواية «محاولة عيش» لدى بائع كتب يفترش بها الأرض. اشتراها وجلس يقرأها في مقهى، لتستوقفه الشخصيات والأجواء والأماكن التي تزخر بها، وشعر بأنها تحمل عناصر قابلة للحياة على الشاشة. وهكذا تحولت القراءة إلى بداية مشروع سينمائي عاد من خلاله إلى عالم زفزاف، عبر حكاية فتى يحاول العثور على موقعه في واقع يضيّق أمامه خيارات الحياة.
وتدور أحداث الفيلم المغربي «حتى الفجر» في مدينة القنيطرة المغربية خلال سبعينات القرن الماضي، متتبعاً حكاية «حميد»، وهو فتى في الـ16 من عمره، تدفعه أمه إلى بيع الصحف وتحميله مسؤوليات تفوق سنه، فيما ترتب زواجه من شابة تمتلك قارباً صغيراً لنقل السكان عبر النهر.
وبين شوارع المدينة وحانات الميناء، يتعرف حميد إلى امرأة تمنحه الحنان والإنصات اللذين يفتقدهما، ليجد نفسه ممزقاً بين مشاعره الخاصة وتوقعات أسرته، في رحلة تتداخل فيها أسئلة النضج والرغبة والبحث عن الذات.
وعن انتقال الحكاية من الرواية إلى السينما، رأى زين الدين أن الاقتباس يحتاج إلى حرية تتيح للمخرج إعادة بناء العمل بأدواته الخاصة، لأن لكل فن قوانينه وأساليبه في التعبير. وأوضح أن الوفاء للنص الأدبي، بالنسبة إليه، لا يعني الالتزام الحرفي بتفاصيله، بل الحفاظ على روح الكاتب والخلفية التي تنطلق منها نظرته إلى شخصياته، بينما تظل المعالجة قابلة للتغيير بما يمنح الفيلم لغته وإيقاعه واستقلاليته الفنية، من دون أن يقطع صلته بالعالم الذي استُلهم منه.
ومن أبرز الإضافات التي أدخلها على الحكاية موقع تأوي إليه أعداد كبيرة من طيور اللقلق، كان يُعرف باسم «قمامة الأمريكان»، حيث كان الأميركيون الموجودون في مدينة القنيطرة يلقون مخلفاتهم، ويقصده مغاربة بحثاً عما يمكن الانتفاع به.
وأوضح زين الدين أن هذا المكان غير موجود في الرواية، لكنه وجد فيه مساحة تجمع بين تفاصيل العيش الهش ودلالات الطيور التي تحط فيه، ليصبح جزءاً من التصور السينمائي الذي بناه حول الشخصيات وبيئتها. واختار اللقلق لما يحمله من إيحاءات تتصل بالهجرة والولادة، مستحضراً الحكايات الشعبية التي تربطه بمجيء الأطفال إلى العالم، فضلاً عن انتقاله الموسمي من شمال أوروبا. وأضاف: «استعرتُ تفاصيل من طفولتي رأيت أنها مفيدة لشخصية حميد».
وتتصل هذه الإضافات برؤية المخرج لشخصية البطل، الذي تتشكل ملامح أزمته حول سؤال الهوية. فحميد، الذي لم يتجاوز السادسة عشرة، يجد نفسه مطالباً بالعمل والزواج والتصرف كأنه رجل مكتمل، في وقت لا يزال فيه يحاول فهم ذاته واكتشاف رغباته.
ويرى زين الدين أن هذه الحيرة لا تقتصر على البيئة المغربية، بل تمتد إلى تجارب المراهقين في أنحاء مختلفة من العالم، ممن يبحثون عن تعريف لذواتهم وسط توقعات الآخرين. فحميد غير راضٍ عن واقعه ويسعى إلى تغييره، فيما تدفعه علاقته بالمرأة التي يتعرف إليها في الحانة إلى اكتشاف مشاعر ورغبات تسهم في إعادة توجيه مساره.
وفي سياق حديثه عن اختياراته الفنية، توقف المخرج عند الجمع بين العربية الفصحى في السرد والدارجة المغربية في الحوار، مؤكداً أن هذا الأسلوب يستند إلى طريقة زفزاف نفسه في الكتابة، إذ كان يصف الأماكن والشخصيات بالفصحى، ويترك لشخصياته أن تتحاور بلغتها اليومية. وأشار إلى أن هذه السمة من الخصائص التي لم يجرؤ على تغييرها، لارتباطها الوثيق بطريقة الكاتب في بناء عالمه الأدبي.
ولم تقتصر عودة زين الدين إلى أجواء القنيطرة على استحضار الأماكن الواردة في الحكاية، بل امتدت إلى البحث عن مواقع تحمل آثاراً من ماضي المدينة. وفي هذا السياق، قاده البحث إلى مطبعة تعود إلى خمسينات القرن الماضي، كانت مغلقة وغير مستخدمة، فاختارها لتصوير المكان الذي تُوزع منه الصحف، في استعادة بصرية لأجواء المرحلة التي تدور فيها الأحداث.
ويشارك «حتى الفجر» في ثلاثة مهرجانات سينمائية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يشهد عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة «اختيارات النقاد» في الدورة الثلاثين لمهرجان تالين «الليالي السوداء» في إستونيا، وينافس ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية» في الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما يُعرض ضمن قسم «بانوراما السينما المغربية» في الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في المغرب.