محمد زين الدين: استعرتُ بعض تفاصيل «حتى الفجر» من طفولتي

قال المخرج المغربي محمد زين الدين إن علاقته بعالم الكاتب محمد زفزاف، الذي عاد إليه في فيلمه «حتى الفجر»، بدأت بلقاء جمعهما في الدار البيضاء عام 1992، حين كان يفكر في إنجاز فيلم وثائقي عنه. لكن اللقاء تجاوز غرضه الأول، وتحول إلى تجربة ألهمته الكتابة، بعدما أمضى ساعات في الإنصات إلى صاحب «محاولة عيش»، ليخرج بأفكار أسهمت لاحقاً في ولادة فيلمه الروائي الطويل الأول «يقظة».
واستعاد زين الدين، في حواره مع «الشرق الأوسط»، تفاصيل ذلك اللقاء، موضحاً أنه جلس مع زفزاف نحو 4 أو 5 ساعات من دون أن يسجل شيئاً، إذ انصرف تماماً إلى الإنصات إليه. وما إن وصل إلى الفندق حتى شرع في الكتابة، وكأن الحديث الذي دار بينهما فتح أمامه طريقاً إلى حكايات وصور لم تكن قد اتخذت شكلها بعد.
وبعد نحو 30 عاماً، أعادته مصادفة في الشارع إلى ذلك العالم، حين عثر على رواية «محاولة عيش» لدى بائع كتب يفترش بها الأرض. اشتراها وجلس يقرأها في مقهى، لتستوقفه الشخصيات والأجواء والأماكن التي تزخر بها، وشعر بأنها تحمل عناصر قابلة للحياة على الشاشة. وهكذا تحولت القراءة إلى بداية مشروع سينمائي عاد من خلاله إلى عالم زفزاف، عبر حكاية فتى يحاول العثور على موقعه في واقع يضيّق أمامه خيارات الحياة.
وتدور أحداث الفيلم المغربي «حتى الفجر» في مدينة القنيطرة المغربية خلال سبعينات القرن الماضي، متتبعاً حكاية «حميد»، وهو فتى في الـ16 من عمره، تدفعه أمه إلى بيع الصحف وتحميله مسؤوليات تفوق سنه، فيما ترتب زواجه من شابة تمتلك قارباً صغيراً لنقل السكان عبر النهر.
وبين شوارع المدينة وحانات الميناء، يتعرف حميد إلى امرأة تمنحه الحنان والإنصات اللذين يفتقدهما، ليجد نفسه ممزقاً بين مشاعره الخاصة وتوقعات أسرته، في رحلة تتداخل فيها أسئلة النضج والرغبة والبحث عن الذات.
وعن انتقال الحكاية من الرواية إلى السينما، رأى زين الدين أن الاقتباس يحتاج إلى حرية تتيح للمخرج إعادة بناء العمل بأدواته الخاصة، لأن لكل فن قوانينه وأساليبه في التعبير. وأوضح أن الوفاء للنص الأدبي، بالنسبة إليه، لا يعني الالتزام الحرفي بتفاصيله، بل الحفاظ على روح الكاتب والخلفية التي تنطلق منها نظرته إلى شخصياته، بينما تظل المعالجة قابلة للتغيير بما يمنح الفيلم لغته وإيقاعه واستقلاليته الفنية، من دون أن يقطع صلته بالعالم الذي استُلهم منه.
ومن أبرز الإضافات التي أدخلها على الحكاية موقع تأوي إليه أعداد كبيرة من طيور اللقلق، كان يُعرف باسم «قمامة الأمريكان»، حيث كان الأميركيون الموجودون في مدينة القنيطرة يلقون مخلفاتهم، ويقصده مغاربة بحثاً عما يمكن الانتفاع به.
وأوضح زين الدين أن هذا المكان غير موجود في الرواية، لكنه وجد فيه مساحة تجمع بين تفاصيل العيش الهش ودلالات الطيور التي تحط فيه، ليصبح جزءاً من التصور السينمائي الذي بناه حول الشخصيات وبيئتها. واختار اللقلق لما يحمله من إيحاءات تتصل بالهجرة والولادة، مستحضراً الحكايات الشعبية التي تربطه بمجيء الأطفال إلى العالم، فضلاً عن انتقاله الموسمي من شمال أوروبا. وأضاف: «استعرتُ تفاصيل من طفولتي رأيت أنها مفيدة لشخصية حميد».
وتتصل هذه الإضافات برؤية المخرج لشخصية البطل، الذي تتشكل ملامح أزمته حول سؤال الهوية. فحميد، الذي لم يتجاوز السادسة عشرة، يجد نفسه مطالباً بالعمل والزواج والتصرف كأنه رجل مكتمل، في وقت لا يزال فيه يحاول فهم ذاته واكتشاف رغباته.
ويرى زين الدين أن هذه الحيرة لا تقتصر على البيئة المغربية، بل تمتد إلى تجارب المراهقين في أنحاء مختلفة من العالم، ممن يبحثون عن تعريف لذواتهم وسط توقعات الآخرين. فحميد غير راضٍ عن واقعه ويسعى إلى تغييره، فيما تدفعه علاقته بالمرأة التي يتعرف إليها في الحانة إلى اكتشاف مشاعر ورغبات تسهم في إعادة توجيه مساره.
وفي سياق حديثه عن اختياراته الفنية، توقف المخرج عند الجمع بين العربية الفصحى في السرد والدارجة المغربية في الحوار، مؤكداً أن هذا الأسلوب يستند إلى طريقة زفزاف نفسه في الكتابة، إذ كان يصف الأماكن والشخصيات بالفصحى، ويترك لشخصياته أن تتحاور بلغتها اليومية. وأشار إلى أن هذه السمة من الخصائص التي لم يجرؤ على تغييرها، لارتباطها الوثيق بطريقة الكاتب في بناء عالمه الأدبي.
ولم تقتصر عودة زين الدين إلى أجواء القنيطرة على استحضار الأماكن الواردة في الحكاية، بل امتدت إلى البحث عن مواقع تحمل آثاراً من ماضي المدينة. وفي هذا السياق، قاده البحث إلى مطبعة تعود إلى خمسينات القرن الماضي، كانت مغلقة وغير مستخدمة، فاختارها لتصوير المكان الذي تُوزع منه الصحف، في استعادة بصرية لأجواء المرحلة التي تدور فيها الأحداث.
ويشارك «حتى الفجر» في ثلاثة مهرجانات سينمائية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يشهد عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة «اختيارات النقاد» في الدورة الثلاثين لمهرجان تالين «الليالي السوداء» في إستونيا، وينافس ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية» في الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما يُعرض ضمن قسم «بانوراما السينما المغربية» في الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في المغرب.