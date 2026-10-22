فوزي بنسعيدي: تكريمي في «الجونة» محطة مهمة لتأمل مشواري

قال المخرج المغربي فوزي بنسعيدي إن تكريمه في مهرجان «الجونة السينمائي» بمصر، يمثل لحظة للتأمل في تجربته، ومراجعة ما تحقق فيها وما ظل بعيداً عن طموحاته، مؤكداً أنه اعتاد وضع أفلامه موضع السؤال، والتفكير فيما نجح في التعبير عنه، وما أخفق في الوصول إليه، لأن قيمة التكريم لا تقتصر على استعادة الماضي، وإنما تمتد إلى ما يمنحه من دافع لمواصلة العمل وتطوير أدواته.

وأضاف بنسعيدي، في حواره مع «الشرق الأوسط» على هامش تكريمه في المهرجان عن مسيرته الفنية والذي يتسلمه في حفل الختام (الجمعة)، أنه يشعر بالفخر بهذا التقدير، خصوصاً حين يأتي من مهرجان عربي، لكنه يتعامل معه بوصفه محطة داخل مسار يتمنى استمراره، مشيراً إلى أنه يستقبله باعتباره تشريفاً وتكليفاً في الوقت نفسه، ومسؤولية تدفعه إلى مزيد من الصرامة مع نفسه بحثاً عن أفلام أفضل وأكثر عمقاً.

وأوضح أنه لا يستطيع قياس مدى معرفة الجمهور العربي بتجربته، رغم تنقل أفلامه بين المهرجانات وحصولها على جوائز منذ بداياته مع الأفلام القصيرة، لافتاً إلى أنه كثيراً ما ترك أفلامه تسافر وحدها، لانشغاله بالكتابة والتحضير والتصوير والمونتاج، فالمشاركة في المهرجانات مهمة بالنسبة إليه، لكن الأولوية تظل لصناعة الأفلام، وما تحتاج إليه من وقت وتركيز.

مهرجان الجونة يكرم المخرج المغربي عن مجمل مسيرته الفنية (الشرق الأوسط)

وربط صعوبة وصول التجارب السينمائية العربية إلى جمهورها بضعف التوزيع داخل المنطقة، موضحاً أن الأفلام العربية لا تجد فرصاً كافية للعرض في البلدان العربية، كما أن القنوات التلفزيونية لا تتيح لها الحضور الذي يتمناه صناعها، وهو واقع يحد من قدرة الجمهور على اكتشاف أفلام ومخرجين عرب، حتى حين تكون أعمالهم قد حققت حضوراً في المهرجانات الدولية.

وأكد بنسعيدي أن إيمانه بالسينما بوصفها لغة قائمة بذاتها رافقته منذ البداية، وأن المخرج مطالب بالاشتغال على الأدوات التي تمنح هذا الفن خصوصيته، وفي مقدمتها الصورة والصوت والإيقاع والزمن، مشيراً إلى أن بعض الأفلام تقترب في بنائها من الأدب أو من أشكال أخرى للحكي، بينما لا تمنح اللغة السينمائية ما يكفي من الثقة أو المساحة للتعبير والابتكار.

وأضاف أن انشغاله بالشكل واللغة كان حاضراً لديه قبل تصوير لقطته الأولى، ولم تتغير نظرته الأساسية إلى السينما، وإن تطورت خبرته وقدرته على التعامل مع بعض أدواتها، فالتقدم التقني واتساع المعرفة بالمهنة لم يبدلا طبيعة العلاقة التي نشأت بينه وبين هذا الفن، منذ كان إنجاز فيلم مجرد حلم، بل أتاحا له مواصلة البحث داخل الأسئلة نفسها بوسائل أكثر نضجاً.

ولفت المخرج المغربي الأنظار إليه بفيلمه القصير «الحافة» عام 1999، ثم «الحائط» عام 2000، ثم فيلمه الروائي الطويل الأول «ألف شهر» 2003، و«يا له من عالم رائع» 2006، و«موت للبيع» 2011 و«ليلى» 2017، بالإضافة إلى أفلامه الأحدث «تفاعلات» إنتاج عام 2022 و«أيام الصيف» 2022، و«الثلث الخالي» 2023.

المخرج المغربي فوزي بنسعيدي (الشرق الأوسط)

وعن بداية أفلامه، أوضح أنها تنشأ غالباً من صورة أو تكوين بصري أو مشهد بسيط، يرافقه حدس بأن ما يتأمله يمكن أن يصبح سينما، ولا تأتي هذه اللحظة بالضرورة نتيجة تفكير نظري مكتمل، وإنما من إحساس عميق بإمكانات الفكرة، لافتاً إلى أن هناك أفكاراً جيدة تصلح للأدب أو للمقال الصحافي أو للبرامج التلفزيونية، لكنها لا تصبح تلقائياً أفكاراً سينمائية.

ويؤكد أنه حين يشعر بأن فكرة ما تنتمي إلى هذا الفن، يبدأ العمل عليها والبحث عن صورتها، وما يمكن أن تمنحه أدوات السينما لها، معتبراً أن أهمية الموضوع وحدها لا تكفي، ما لم يجد تعبيره داخل اللغة التي يُصنع بها الفيلم.

وفي حديثه عن أحجام اللقطات، رأى أن السينما أفرطت في استخدام اللقطات القريبة للوجوه، مرجحاً أن يكون للتلفزيون، ثم مشاهدة الأفلام عبر الهواتف، أثر في تكريس هذا الاتجاه.

وأوضح أنه يحب اللقطات العامة التي تتسع للطبيعة والمباني والمدن والسماء، لما تحمله من قدرة على التعبير وفتح الفيلم على مساحة أرحب من الشعرية، من دون أن ينفي قيمة الاقتراب من الوجه الإنساني.

بنسعيدي في مهرجان الجونة (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أن التعبير لا يقتصر على ملامح الإنسان، فقد يحمل طائر يحط في مكان ما قوة تعبيرية تضاهي ما يحمله وجه بشري، فيصور الطبيعة والمدن والأشجار والبحار والسماء بالإحساس نفسه الذي يصور به وجهاً إنسانياً، كما يمكن أن يتأمل الوجه بالطريقة التي يتأمل بها شجرة أو سماء، وهو شعور يحدد جانباً من علاقته بالصورة.

وعن إدارة التصوير، أوضح أن عمله يقوم على تحضير دقيق للمشهد، يشمل حركة الكاميرا والممثلين، والديكور والإكسسوارات والإضاءة، وحتى توقيت التصوير الخارجي. وشبّه هذا التحضير بكتابة مقطوعة موسيقية، توضع فيها كل نغمة في مكانها، مؤكداً أن معرفته بتفاصيل المشهد والوجهة التي يريد الوصول إليها تمنحه حرية أكبر في التعامل مع ما يحدث أثناء تنفيذه.

وأضاف أن هذا الاستعداد لا يغلق الباب أمام اقتراحات الممثلين أو المصادفات؛ إذ يظل مستعداً لتغيير بعض اختياراته، وإتاحة مساحة للممثل داخل المشهد. وقد تتغير السماء أو تظهر سحب لم تكن متوقعة، فيحاول استقبال ما تمنحه الطبيعة والحياة بوصفه هبة للفيلم.