بين سحر السينما وبرودة الآلة... هل ينتهي زمن الممثلين الحقيقيين؟

ماذا لو عاد ممثلك المفضل إلى الشاشة بعد رحيله، شاباً كما عرفته في بداياته، يتحدث ويتحرك وينظر إليك كأنه لم يغادر قط؟ قد تبدو الفكرة أشبه بحلم لعشاق السينما، لكنها بدأت تتحول إلى واقع، بفضل الذكاء الاصطناعي. غير أن هذا الحلم يخفي سؤالاً مقلقاً: هل يكفي أن نرى الوجه الذي نحب حتى نشعر بأن صاحبه عاد بالفعل؟

ففي الإعلان الترويجي لفيلم الويسترن الجديد «As Deep as the Grave»، يظهر الممثل الأميركي الراحل فال كيلمر في نسخة رقمية تستعيد ملامحه الشابة. للوهلة الأولى، يبدو المشهد مدهشاً، لكنَّ شيئاً ما في حركات الشخصية الجامدة يُذكّرنا بأننا أمام صورة مصطنعة، لا أمام الممثل الذي عرفناه بأدواره وحضوره الخاص.

«الشبكة» أول مسلسل خيال علمي أنيميشن بالذكاء الاصطناعي في مصر والشرق الأوسط (هوليوود - إيه آي)

وافقت عائلة كيلمر على استخدام صورته، في خطوة تفتح باباً واسعاً أمام مستقبل السينما، وتطرح سؤالاً يتجاوز حدود التقنية: هل يمكن للآلة أن تمنح الشخصية السينمائية روحاً، أم أنها تكتفي بتقليد ملامحها؟

الجدل نفسه، وفقاً لصحيفة «الغارديان»، رافق ظهور تيلي نوروود، الممثلة الافتراضية التي تستعد لخوض تجربتها السينمائية الطويلة الأولى. وقد أثار الإعلان عنها اعتراضات في أوساط هوليوود، وسط مخاوف من أن يتحول الممثل البشري إلى خيار يمكن الاستغناء عنه.

لكن الخبراء لا يتفقون على مدى قرب هذا الاحتمال. يرى تيم ويبر، المسؤول الإبداعي في شركة «فرامستور» المتخصصة في المؤثرات البصرية، أن الذكاء الاصطناعي يتعلم من الصور والمظاهر الخارجية، لكنه لا يزال بعيداً عن استيعاب المشاعر الإنسانية المعقدة التي تمنح الأداء صدقه.

في المقابل، تراهن شركات ناشئة على تسارع التطور. فقد أنتجت شركة «هيغزفيلد إيه آي» فيلماً خيالياً وآخر كوميدياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، خلال أسابيع قليلة. ويقول عادل عليمجانوف، المسؤول عن المحتوى في الشركة، إن هذه الأدوات تختصر الوقت والتكاليف، وتتيح أمام المبدعين إمكانات لم تكن متاحة في السابق.

ومع ذلك، لا يأتي الأداء المقنع بمجرد كتابة بضعة أوامر. فصناعة مشهد واحد تتطلب إعداد صور تفصيلية للشخصيات، ووصف حركة الكاميرا والإضاءة والتعبيرات، ثم إعادة توليد اللقطات مرات عدة حتى تقترب من النتيجة المطلوبة.

«ألف ليلة وليلة» أول مسلسل خيال علمي بالذكاء الاصطناعي في مصر والشرق الأوسط (هوليوود - إيه آي)

ويظل التعبير عن المشاعر تحدياً أساسياً. فالشخصية الرقمية قد تبدو حزينة أو غاضبة، لكن إقناع المشاهد بحيرتها أو ترددها أو نظرتها العابرة ليس أمراً سهلاً. ولهذا يفضّل بعض صناع الأفلام تسجيل الحوار بأصوات ممثلين حقيقيين، ثم بناء الصورة الرقمية حول أدائهم.

ويرى الممثل تاي شيريدان، الذي شارك في تأسيس شركة «وندر دايناميكس»، أن أكثر اللحظات تأثيراً قد تحدث في جزء من الثانية، حين يمنح ممثل الشخصية نظرة لا يمكن تفسيرها أو التخطيط لها مسبقاً.

وقد يكون المستقبل، لذلك، في الجمع بين الطرفين، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير المؤثرات وخفض تكاليف الإنتاج، مع إبقاء الإنسان في قلب الأداء.

فالمسألة ليست مجرد منافسة بين التقنية والممثلين، بل اختبار لقدرة التكنولوجيا على فهم ما يجعل الشخصية حقيقية في أعيننا. وربما تستطيع الآلة تقليد الوجه والصوت والحركة، لكن هل تستطيع أن تمنحنا ذلك الشعور الغامض الذي يجعلنا نصدق أن الإنسان الذي نراه على الشاشة يعيش بالفعل ما يؤديه؟

حتى الآن، لا يبدو أن الإجابة محسومة. فمستقبل السينما لن يتوقف على ما تستطيع التقنية إنتاجه فحسب، بل أيضاً على ما يريد الجمهور مشاهدته وتصديقه.