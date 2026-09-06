أفلام مصرية جديدة تبحث عن نصيبها من الإيرادات بنهاية «موسم الصيف»

رغم اقتراب موسم الصيف السينمائي في مصر من نهايته، فإن دور العرض تستقبل خلال سبتمبر (أيلول) الحالي عدداً من الأفلام الجديدة، لتبحث عن نصيبها من الإيرادات قبل نهاية الموسم، ربما لتأخر أصحابها في إنهاء مراحلها الأخيرة، أو لأنها لم تجد توقيتاً مناسباً في ذروة الموسم الأكثر منافسة الذي يمنح الأولوية لأفلام نجوم الشباك بدور العرض.

ولعل أبرز هذه الأفلام «ريد فلاج» و«شيش دو»، ومن المتوقع عرض فيلم «شكوى 713317» لياسر شفيعي بنهاية هذا الشهر، وفيلم أحمد حلمي «حدوتة».

وينطلق عرض فيلم «ريد فلاج» 9 سبتمبر، وهو من بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وتدور أحداثه حول الطيار هشام، متعدد العلاقات وزوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الدعاية والإعلان، والتي تتسلل إليها الشكوك حول خيانة زوجها لها. ويؤدي الفنان شريف منير شخصية والد الزوج الذي يعمل حائكاً لملابس النساء، ويشير عنوان الفيلم إلي وجود إشعار خطر في علاقة بطليه، ويكشف بأسلوب كوميدي عن مفهوم الـ«ريد فلاج»، وتأثيره على العلاقات العاطفية. الفيلم كتبه أحمد محيي عن فكرة كيرو أيمن وإخراج محمود كريم.

أبطال الفيلم على الملصق الدعائي (الشركة المنتجة)

وحظي الإعلان الترويجي لفيلم «شيش دو» باهتمام لافت عبر «السوشيال ميديا»؛ حيث أشاد مغردون بعودة الفنان باسم سمرة للكوميديا، من خلال الفيلم الذي يؤدي بطولته أمام بيومي فؤاد وأحمد صيام ومالك عماد وبسنت أبو باشا ورحمة أحمد ومحمود عزب، ومن إنتاج وإخراج أكمل شهير، في أول أفلامه مخرجاً، بعد مشاركته ممثلاً في أعمال درامية، ويشارك في إنتاجه اللبناني رولان ضو.

ويناقش الفيلم -الذي يعرض 17 الشهر الحالي- الصراع الطبقي والانهيار الأخلاقي، وتدور أحداثه خلال ليلة واحدة، يعثر فيها الصديقان عادل ونبيل على شاب ثري فاقد الوعي، فيقرران اختطافه وطلب فدية، هرباً من الفقر الذي يعيشان فيه. وفي خضم الأحداث، تتشابك مصالح الخاطفين مع عائلة الشاب، وتكشف المواقف عن صراع الطبقات في قالب من الكوميديا السوداء.

ومن المنتظر عرض فيلم «شكوى 713317» للمخرج ياسر شفيعي نهاية هذا الشهر، وهو أول أفلامه الطويلة، وقد شهد عرضه الافتتاحي ضمن فعاليات «مهرجان القاهرة السينمائي»؛ حيث فاز بجائزة أفضل سيناريو في مسابقة «آفاق السينما العربية». ويشارك في بطولته محمود حميدة وشيرين، وتدور أحداثه حول زوجين متقاعدين تتعطل ثلاجة منزلهما العتيقة، لتتحول المشكلة إلى أزمة كبيرة بعد وقوعهما ضحية لشركة صيانة مشبوهة، ما يهدد استقرار حياتهما.

وحاز الفنان محمود حميدة جائزة أفضل ممثل من «مهرجان الدار البيضاء» بالمغرب عن دوره في الفيلم، كما تُوّج العمل بجائزة أفضل فيلم في المهرجان ذاته. وشارك الفيلم في عدد كبير من المهرجانات، من بينها مهرجان «شانغهاي» الدولي ومهرجان «روتردام».

ملصق الفيلم الذي ينافس في نهاية الموسم الصيفي (الشركة المنتجة)

يذكر أن الفيلم من إنتاج «رد ستار» و«أفلام مصر العالمية»، ويقول المنتج صفي الدين محمود لـ«الشرق الأوسط» إن فيلم «شكوى 713317» تأجل عرضه لأنه على مدى هذا العام شارك في عدد كبير من المهرجانات العربية والغربية؛ لذا رأينا تأجيل عرضه حتى لا نؤثر على هذه المشاركات، لافتاً إلى أنه «في طريقه للعرض الجماهيري بمصر نهاية هذا الشهر، أو أوائل الشهر المقبل على الأكثر».

كما يُتوقع عرض فيلم «حدوتة» للفنان أحمد حلمي خلال الفترة المقبلة، من دون تحديد موعد نهائي لطرحه حتى الآن. ويشارك في بطولته أمينة خليل، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، ومحمد عبد العظيم، وهو من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف.

ويجسد حلمي في الفيلم شخصية رجل فقد والديه منذ طفولته، ويعيش لدى أسرة أخرى، قبل أن تشهد حياته عدداً من المفارقات. ومن المتوقع أيضاً عرض فيلمه الثاني «أضعف خلقه» ضمن منافسات الموسم الصيفي العام المقبل، ليشكّل الفيلمان عودة مهمة لأحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ عرض فيلمه «واحد تاني».

ويرى الناقد الفني المصري سيد محمود سلام أن «عرض أفلام جديدة مع نهاية الموسم الصيفي سيحظى بفرص ضعيفة لتحقيق إيرادات لافتة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «أفلاماً لنجوم كبار خلال هذا الموسم لم تحقق الإيرادات المتوقعة منها، وجاءت أقل بكثير مقارنة بأفلام الموسم الصيفي من العام الماضي، ما دفع عدداً من شركات الإنتاج والتوزيع إلى التراجع عن فكرة طرح أفلامها حالياً، بعد تكبدها خسائر من أفلام الصيف، إلى حين استقرار السوق».

وأضاف: «إن ما سيُعرض خلال الفترة المقبلة سيقتصر على الأفلام قليلة الميزانية، أما الأفلام الكبيرة إنتاجياً، التي يقوم ببطولتها نجوم شباك، فمن المتوقع تأجيل طرحها خلال الفترة الحالية».