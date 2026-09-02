أوميد عبد اللهي: «يوم حلو» يهتم بالضحايا الصامتين خارج السجن

قال المخرج الإيراني أوميد عبد اللهي إن أفكاره غالباً ما تبدأ من حياته وتجاربها، وعندما يبدأ من شيء يعرفه بصورة حميمة، يشعر بأنه يستطيع فهمه بعمق أكبر والعثور على طريقة أكثر صدقاً للتعبير عنه من خلال السينما، مؤكداً أن ذلك لا يمثل بالنسبة إليه سوى نقطة البداية، إذ تدخل في القصة مع تطورها عناصر أخرى، مثل خياله وتجارب أشخاص آخرين، وأحياناً أشياء يلاحظ حدوثها في المجتمع.

وأوضح في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني بعد عرض فيلمه القصير «يوم حلو» ضمن فعاليات مهرجان «لوكارنو السينمائي» في نسخته الماضية أنه يحاول السماح لهذه المواد المختلفة بالتفاعل معاً وتشكيل القصة تدريجياً، لكونه لا يرى الحدود بين السيرة الذاتية والخيال باعتبارها خطاً ثابتاً، فالتجربة الشخصية تمنح العمل بدايته العاطفية، بينما يسمح الخيال له بتجاوز حياته الخاصة واكتشاف شيء أكبر مؤكداً أن هذه العملية تساعده على تحويل تجربة شخصية إلى قصة إنسانية يمكن أن تتواصل مع أشخاص تختلف حياتهم وتجاربهم كثيراً عن حياته.

المخرج الإيراني أوميد عبد اللهي (الشركة المنتجة)

وتدور قصة الفيلم القصير «يوم حلو» (A Sweet Day) حول شابة تحصل، بعد فترة طويلة، على فرصة للقاء زوجها المسجون في زيارة زوجية، فتقرر أن تعيش من جديد وقتاً رومانسياً معه داخل أجواء السجن القاسية.

وأوضح عبد اللهي أن كل مكان في الفيلم له هويته وشخصيته الخاصة، ويمكن لهذه الهوية أن تؤثر في الطريقة التي نحكي بها القصة وفي شكل الفيلم لرؤيته، وأن الأماكن لديها نوع من الحياة الخاصة بها، وينبغي الاستفادة من حضورها بدلاً من معاملتها ببساطة باعتبارها خلفيات للأحداث، لافتاً إلى أن خلق أجواء مقنعة كان دائماً جزءاً مهماً من صناعة الأفلام بالنسبة إليه.

وأكد أنه في فيلم «يوم حلو»، اعتمد أكثر من أي شيء آخر على الذكريات والصور التي حملها معه منذ طفولته، وحاول ترجمة تلك الصور من ذاكرته إلى واقع مادي بطريقة تبدو حقيقية على الشاشة، عادّاً أن هذا الأمر كان أحد أصعب أجزاء صناعة الفيلم، لأن السجن جاء من ذاكرة بصرية شخصية ومتجذرة بعمق، ولو بدا المكان مصطنعاً أو غير مقنع، لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى كسر الصلة العاطفية بالقصة بأكملها.

ركز الفيلم على معاناة إنسانية غير متداولة (الشركة المنتجة)

وأشار المخرج إلى أن الاهتمام العام غالباً ما يتركز على السجين أو الضحية، لكنه كان مهتماً بالأشخاص الذين تُركوا خلفهم، من الزوجة والأطفال والعائلة، لأنهم يتأثرون أيضاً بصورة عميقة بما يحدث لأحبائهم، رغم أن معاناتهم غالباً ما تظل غير مرئية.

وأكد أن هذا الأمر يثير قلقه بشدة، لأننا نتحدث كثيراً عن السجناء باعتبارهم أرقاماً أو إحصاءات، بينما يوجد وراء كل سجين أشخاص في الخارج يحبونه وينتظرونه ويعيشون مع عواقب ما حدث له، ولذلك يمكن أن يصبحوا هم أنفسهم ضحايا صامتين، مشيراً إلى أنه أراد منح هؤلاء الأشخاص حضوراً في القصة والسماح للجمهور بتجربة الحدث من جانبهم.

وبيّن عبد اللهي أن السجن كان السياق الذي أراد من خلاله أن يحكي هذه القصة، لكن اهتمامه الأساسي كان دائماً بالعلاقات الإنسانية والعاطفية، لافتاً إلى أنه كان مهتماً بكيفية تأثير جدران السجن والقواعد التي يفرضها نظام ما على العلاقات التي تكون في الأصل بسيطة وإنسانية بعمق.

يبرز الفيلم القصير جانباً إنسانياً لم يتم التطرق إليه كثيراً وفق المخرج (الشركة المنتجة)

وأضاف أن العواقب العاطفية لهذه القيود كانت بالنسبة إليه أهم من مناقشة السياسة أو نظام العدالة بصورة مباشرة، لأنه أراد التركيز على ما يحدث للناس عندما يصبح شيء أساسي مثل الحب أو الانتظار أو مجرد الوجود معاً خاضعاً لقواعد وحواجز خارجة عن سيطرتهم، مشدداً على أن الفيلم ليس في الحقيقة عن نظام السجون نفسه، وإنما عن العلاقات الإنسانية الموجودة في ظله، وكيف تتغير هذه العلاقات بفعل ظروف لا يستطيع أصحابها التحكم فيها.

ويعد المخرج الإيراني السينما طريقة للنظر بصورة أكثر قرباً إلى الحياة، إذ تمنحه فرصة لإعادة خلق لحظات ومشاعر قد لا يلاحظها الناس دائماً في حياتهم اليومية موضحاً أن نظرة أو صمتاً أو إيماءة أو لحظة صغيرة جداً يمكن أن تكشف شيئاً لا تستطيع الكلمات التعبير عنه بصورة كاملة.

وأوضح أن الجمهور الدولي يمكن أن يرى «يوم حلو» بوصفه قصة إيرانية وقصة إنسانية عالمية في الوقت نفسه، لأن القصة تدور في إيران وتتأثر بظروفها الاجتماعية والثقافية الخاصة، لكنها في الوقت ذاته قصة عن العلاقات والمشاعر الإنسانية.