محمود عاصي يحصد «الفهد الفضي» في مهرجان «لوكارنو السينمائي»

قال المخرج المصري محمود عاصي، الفائز بجائزة «الفهد الفضي» لأفضل فيلم قصير في الدورة الـ79 من «مهرجان لوكارنو السينمائي» عن فيلمه «خوفو»، إن «الفيلم يفتح مساحة للتعبير عن شعورنا تجاه الفقد»، عادّاً السينما «سجلاً حيّاً للبوح بمشاعرنا الإنسانية»، وفيلم «خوفو» أولى إسهاماته في هذا السجل الكبير.

وأكد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه استعان بفريق مكوَّن من 12 شخصاً للتعامل مع الجَمل الذي يُعدّ أحد أبطال الفيلم، مضيفاً أنه لا يستوعب حتى الآن فوزه، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها المسابقة، وأن فرحته ممزوجة بالمسؤولية تجاه توقُّعات الآخرين منه.

ولم يتوقّع محمود عاصي الفوز بالجائزة؛ إذ غادر المهرجان مع منتج الفيلم مارك لطفي قبل حفل الختام، لكنه فوجئ بطلب إدارة المهرجان منهما العودة فوراً. وقال: «قالوا لنا: حتى لو وصلتما إلى القاهرة، فلا بد من عودتكما». وأضاف: «كانت مسابقة الأفلام القصيرة قوية جداً، والمنافسة فيها حادَّة؛ لذا شكّل إعلان النتيجة مفاجأة كبيرة».

لقطة من فيلم «خوفو» (الشرق الأوسط)

ويكشف عاصي أن الفوز بالجائزة لم يكن من بين طموحاته، وأن شرف المشاركة في مهرجان «لوكارنو» كان يكفيه. ويقول: «هذا المهرجان يشبه ذائقتي الفنية؛ إذ ينحاز إلى الأفلام الفنية، ويؤمن بالتجارب التي تحمل لغة سينمائية جديدة» مضيفاً أنه «ليس لديَّ أي أجندات خاصة، وكان أقصى طموحي أن أشارك بفيلمي فيه».

أبطال الفيلم جَمل وشاب وأمه، يعيشون في منطقة «نزلة السمان» القريبة من الأهرامات؛ حيث يعمل كثير من السكان في تأجير الجِمال للسياح. وحين يسقط الجمل «خوفو» مريضاً جرّاء العمل الشاق، تواجه الأسرة أزمة حقيقية، ويقع الشاب في صراع بين نصيحة أصدقائه بالإسراع إلى ذبحه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لتتمكّن الأسرة من الاستفادة من ثمنه، ومشاعره تجاهه بوصفه أحد أفراد العائلة. غير أن الأم تلجأ إلى فكرة أخرى لإنقاذه.

الفيلم من بطولة الفنانة هايدي عبد الخالق، الأستاذة في معهد الفنون المسرحية، ومحمد البدري، الذي لا يزال يدرس في المعهد نفسه.

ويرى عاصي أن الفيلم محاولة للتعبير عن مشاعرنا من دون خوف، وأن الأم أتاحت لابنها التعبير عن مشاعره تجاه الفقد بكل أريحية.

ملصق فيلم «خوفو» (الشرق الأوسط)

وتبلغ مدة الفيلم 17 دقيقة، وقد صُوِّر خلال 24 ساعة فقط. وحسب المخرج: «لم تكن الميزانية كافية؛ لذا عملنا على التحضير جيداً قبل التصوير، حتى لا نضطر إلى إعادة المشاهد».

ويبدو الجَمل في الفيلم كأنه يمثّل، معبّراً عن المرض والألم وقسوة استخدامه في العمل. فكيف استطاع المخرج السيطرة عليه على هذا النحو؟ يقول عاصي: «وُجّه إليَّ هذا السؤال في المؤتمر الصحافي عقب عرض الفيلم في (لوكارنو)، وقلت إننا تعاملنا مع واحدة من أكبر العائلات في منطقة نزلة السمان المجاورة لأهرامات الجيزة (غرب القاهرة). ووقع الاختيار على أكثر من جمل، ثم اخترنا جملاً أطلقنا عليه اسم (خوفو). وهو متمرّس في العمل السياحي، وكان معنا خلال التصوير فريق من 12 شخصاً، بينهم خبراء وأطباء بيطريون، للتعامل معه وضمان سلامته وسلامة فريق العمل».

الفيلم من إنتاج مارك لطفي وعبد الله دنيور، إلى جانب المنتجين المشاركين محمود عاصي ومينا نبيل وبهيجة السوسي وصومئيل جانيون، كما جمع بين متعاونين من مصر وفرنسا والسويد وكندا.

الجمل «خوفو» كان أحد أبطال الفيلم (الشرق الأوسط)

ويكشف عاصي أن مخرجين أوروبيين شاركوا بأفلامهم في المسابقة حرصوا على مشاهدة الفيلم، وأشادوا بعناصره السينمائية، مؤكدين أنها متقنة ومتكاملة، وقالوا: «حين نزور الأهرامات لن نركب الجِمال».

وحصل عاصي على بكالوريوس في الإعلام، كما درس في معهد السينما، ويكتب حالياً فيلمه الطويل الأول بمشاركة المنتج مارك لطفي. ويقول إن «الفيلم القصير طريق يُثبت من خلاله المخرج كفاءته أمام جهات الإنتاج، قبل أن يشرع في إنجاز فيلمه الطويل».

ويلفت إلى أن «خوفو» سيُعرض في مهرجانات عدَّة، بعدما تلقّى صنّاعه طلبات رسمية من مهرجانات مختلفة، وافقوا على بعضها.

ويؤكد عاصي افتتانه بأفلام المخرج الراحل يوسف شاهين، الذي يراه «مخرجاً عالمياً بكل المقاييس»، لكنه يميل إلى سينما المشاعر، التي يُطلق عليها البعض «سينما الشعوب»؛ إذ يستطيع المشاهد من خلالها التعرّف إلى نسيج البلد وروحه عبر مشاهدها، كما هي الحال في السينما الإيرانية التي يعدّها الأقرب إلى قلبه. كذلك يبدي إعجابه بالموجة الجديدة في السينما الرومانية.