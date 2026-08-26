عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
يوميات الشرق

المدة المثالية للنوم يومياً: انسَ قاعدة الساعات الثماني

دراسات حديثة تشير إلى اختلاف الاحتياجات الفردية باختلاف العمر والصحة وتوقيت النوم

اضطراب النوم شائع بين العاملين بنظام المناوبات (شاترستوك)
اضطراب النوم شائع بين العاملين بنظام المناوبات (شاترستوك)
TT
TT

المدة المثالية للنوم يومياً: انسَ قاعدة الساعات الثماني

اضطراب النوم شائع بين العاملين بنظام المناوبات (شاترستوك)
اضطراب النوم شائع بين العاملين بنظام المناوبات (شاترستوك)

لعقود طويلة، كانت الإجابة عن سؤال: «كم ساعة من النوم يحتاج إليها الشخص البالغ؟» بسيطة: «8 ساعات». ويعود هذا المفهوم إلى منتصف القرن الـ19، عندما ترسَّخت، للمرة الأولى، فكرة تخصيص 8 ساعات للعمل، ومثلها للراحة، و8 ساعات أخرى للنوم. لكن أدلة علمية تشير إلى أن 8 ساعات قد لا تكون المدة المثالية للجميع، وفق نتائج مراجعة طبية جديدة نُشرت في مجلة «طب الدماغ».

ولمعرفة مقدار النوم الطبيعي لدى الناس، درس الباحثون مجتمعات الصيد وجمع الثمار التي لا تزال موجودة حالياً، نظراً إلى أن أنماط حياتها تشبه أنماط حياة أسلافنا؛ إذ لا تتعرض إلا لقليل من الضوء الاصطناعي وضوضاء المرور، ولا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إلا نادراً، وقد لا تتعرض لهذه المؤثرات على الإطلاق.

وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن الناس في تنزانيا وناميبيا وبوليفيا ينامون ما بين 5.7 و7.1 ساعة في الليلة. ويبدو أن هذا القدر من النوم ليلاً كان كافياً؛ فلم يعوِّض هؤلاء ذلك بقيلولة طويلة خلال النهار، وكانوا يستيقظون عادةً مع بزوغ الفجر من دون منبِّه.

وفي مقال مشترك نُشر، الثلاثاء، على موقع «كونفرزيشن»، كتب ديرك-يان ديك، أستاذ النوم وعلم وظائف الأعضاء، بالتعاون مع آن سكيلدون، أستاذة الرياضيات ورئيسة قسم الرياضيات والفيزياء في جامعة ساري، أن متوسط ساعات النوم في مجتمعات ما قبل العصر الصناعي يختلف باختلاف طريقة القياس ومكان السكن وفصول السنة وعوامل بيئية أخرى. لكنّ تحليلاً حديثاً قدَّر المتوسط بـ6.4 ساعة.

المدة المثلى

إذا عرَّفنا النوم الأمثل بأنه المدة المرتبطة بأفضل صحة، فإن دراسات عدَّة تشير إلى أن المدة المثلى قد تكون أقل من 8 ساعات. واستخدمت دراسة حديثة فحوصات للدماغ والجسم، بالإضافة إلى قياسات جزيئية، لدراسة العلاقة بين النوم وشيخوخة الأعضاء المختلفة. وقدَّرت الدراسة أن المدة المثلى للنوم تتراوح بين 6.4 و7.8 ساعة، حسب جنس الشخص والعضو المدروس.

وتشير دراسات عدَّة إلى أن قلة النوم وكثرته ترتبطان بتدهور الصحة، بما في ذلك الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والتدهور المعرفي والسمنة. لكنّ العلماء ما زالوا يناقشون ما إذا كانت كثرة النوم تسبِّب تدهور الصحة أم أنها مجرد مؤشر مبكر عليه. وفي الحالتين، تشكك هذه النتائج في فكرة أن كل شخص يحتاج إلى 8 ساعات من النوم بالضبط.

ومع ذلك، تستند جميع هذه التقديرات لمدة النوم المثلى إلى المتوسطات. فقد وجدت الدراسات أن الشباب، عند حصولهم على فرص كافية للنوم، ينامون فترات أطول من كبار السن الأصحاء. بل إن الأشخاص من العمر نفسه قد يحتاجون إلى مدد نوم مختلفة تماماً.

وتراعي توصيات «المؤسسة الوطنية للنوم في الولايات المتحدة» هذه الاختلافات الفردية؛ إذ تشير إلى أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و64 عاماً يحتاجون إلى النوم ما بين 7 و9 ساعات يومياً، في حين قد تناسب بعضهم مدة تتراوح بين 6 و10 ساعات.

موعد النوم مهم

لكن من المهم إدراك أن النوم لا يقتصر على عدد الساعات فقط. فاللافت في أنماط النوم الحديثة ليس قصر مدة النوم مقارنةً بالماضي، بل تأخر توقيته عن دورة الضوء والظلام الطبيعية. فمعظمنا لا يستيقظ بشكل طبيعي قبل الفجر، وينام كثيرون منا نوماً قصيراً خلال أيام العمل، ثم يعوِّضون ذلك بنوم أطول في أيام العطل.

ويُعرف الضوء الاصطناعي بأنه العامل الرئيسي وراء هذا التحول؛ فهو يغيِّر عادات نومنا ويؤخر ساعتنا البيولوجية التي تتحكم في توقيت النوم والاستيقاظ.

كما أن اضطراب النوم شائع، خصوصاً بين العاملين بنظام المناوبات. لكن إذا كنت تعاني من قلة النوم خلال الأسبوع، فإن تعويض بعض هذا النقص في عطلة نهاية الأسبوع يبدو أفضل من عدم تعويضه على الإطلاق.

مواضيع
دراسة أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

النساء أكثر عرضة لمضاعفات نفسية بعد تشخيص السكري

صحتك سيدة تقيس مستوى السكر في الدم (جامعة الملكة في بلفاست)

النساء أكثر عرضة لمضاعفات نفسية بعد تشخيص السكري

كشفت دراسة بريطانية أن النساء المصابات بداء السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بمشكلات الصحة النفسية بعد تشخيص المرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
صحتك فطر الكورديسبس (ويكيبيديا)
صحتك

البديل الطبيعي للأسبرين... «الكورديسبس» فطر طفيلي ينافس الذهب في أسعاره

فطر الكورديسبس... من يرقات جبال التبت إلى منافس للذهب في أسعاره. تعرف على ميزاته كبديل طبيعي للأسبرين، وفوائده لشحن طاقة الجسم والمناعة.

كوثر وكيل (لندن)
صحتك فواكه وخضراوات بأحد المتاجر في لندن (رويترز)
صحتك

مضادات الأكسدة تقلل احتمالات الإصابة بسرطان عنق الرحم

كشفت دراسة جديدة أجريت في الصين، عن أن تناول المأكولات الغنية بمضادات الأكسدة تقلل مخاطر إصابة المرأة بسرطان عنق الرحم.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
صحتك وجبة الإفطار الصحية المتوازنة لا بد أن تكون غنية بالبروتين (مجلة بريفنشن)
صحتك

حيل غذائية للحفاظ على العضلات مع تقدم العمر

مع التقدم في العمر، يصبح الحصول على كمية كافية من البروتين أكثر أهمية للحفاظ على الكتلة العضلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك عالج مرضى سرطان المستقيم عادةً بإجراء جراحي معقد يُسمى استئصال المساريق الكلي (TME) (بيكساباي)
صحتك

تجربة سريرية تقدم أملاً في العلاج غير الجراحي لسرطان المستقيم

أظهرت دراسة سريرية واسعة النطاق أن مرضى سرطان المستقيم قد يتمكنون من تجنب الجراحة الكبرى والحاجة إلى كيس فغر القولون.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق

فنانون مصريون يحجزون أماكنهم مبكراً في موسم الدراما الرمضاني

عمرو يوسف في السباق الدرامي الرمضاني (فيسبوك)
عمرو يوسف في السباق الدرامي الرمضاني (فيسبوك)
TT
TT

فنانون مصريون يحجزون أماكنهم مبكراً في موسم الدراما الرمضاني

عمرو يوسف في السباق الدرامي الرمضاني (فيسبوك)
عمرو يوسف في السباق الدرامي الرمضاني (فيسبوك)

حجز فنانون مصريون أماكنهم في موسم الدراما الرمضاني المقبل مبكراً، بعدما أعلنوا عن مشاركاتهم الفعلية، والبدء بالتحضيرات المبدئية التي تنوعت بين اختيار الممثلين المشاركين والتعاقد معهم، والتحاور مع متابعيهم عبر «السوشيال ميديا» عن بعض التفاصيل الفنية للمسلسلات المنتظر عرضها خلال أشهر قليلة.

واتضح بعض معالم الحكايات الدرامية الرمضانية التي ستعرض خلال 15 حلقة، أو ستستمر مع الجمهور طوال 30 يوماً، حيث تنوعت بين الأكشن والإثارة، والشعبي، والاجتماعي، وفق صناعها، وخصوصاً أبطالها الذين حرصوا على الإشارة إليها تباعاً، أبرزهم محمد رمضان، وأحمد العوضي، وياسر جلال، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وكذلك حمادة هلال الذي يواصل تقديم حكايات «المداح».

وشَوّق محمد رمضان جمهوره لمسلسله الجديد «عشماوي»، الذي ستدور أحداثه في إطار شعبي، وهي الثيمة التي اشتهر بها في الدراما التلفزيونية، وذلك خلال 30 حلقة ستشهد على عودته للمنافسة الرمضانية بعد غياب 3 مواسم منذ تقديمه مسلسل «جعفر العمدة»، وقبل أيام أكد محمد رمضان، أن ترشيحات «عشماوي» الفنية لم تتم بعد، وأنها ستكون عقب الانتهاء من كتابة المسلسل.

ويستعد أحمد العوضي، لخوض البطولة مجدداً عبر مسلسل «سلطان الديب» تأليف محمود حمدان، وتدور أحداثه في إطار شعبي، وهو الإطار الفني الذي اعتمده العوضي قبل سنوات وقدم من خلاله مسلسلات مثل «حق عرب»، و«علي كلاي»، و«فهد البطل»، كما اعتاد العوضي على مشاركة جمهوره من خلال مسابقات تخص عمله الدرامي، كان أحدثها طلب معرفة اسم بطلة مسلسله القادم.

بدوره، أعلن المنتج كريم أبو ذكري عن تعاقده مع عمرو يوسف على بطولة مسلسل من 15 حلقة بعنوان «180»، إخراج أحمد ماجد المصري، وتأليف محمد حجاب، وتدور أحداثه في إطار أكشن وإثارة، ويشهد على عودة عمرو يوسف للمنافسة في موسم رمضان بعد غياب، والاعتماد على تقديم مسلسلات في مواسم فنية أخرى.

ياسر جلال يستعد لمسلسله الرمضاني (فيسبوك)

وكشف المؤلف محمود حمدان عن أسماء فريق عمل مسلسل «ونس» الاجتماعي، وهو من إنتاج كامل أبو علي، ومصطفى العوضي، وإخراج أحمد محسن، وبطولة أحمد داود، الذي نافس العام الماضي في موسم رمضان عبر مسلسل «بابا وماما جيران».

وبعد تقديمه للمسلسل الاجتماعي الكوميدي «كلهم بيحبوا مودي»، أعلن الفنان ياسر جلال عن تعاقده على تقديم مسلسل «القناع»، من 15 حلقة للعرض في موسم الدراما الرمضاني، كما تعاقدت غادة عبد الرازق على بطولة مسلسلين بعنوان «خيوط من ذهب»، و«روح وجسد»، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك للعرض في الموسم نفسه بعد مشكلات إنتاجية واجهتها العام الماضي وتسببت في تأجيل مسلسلها «عاليا».

وأعلن الكاتب عبد الرحيم كمال عن تقديم مسلسل «قاصد طريق» إخراج أكمل شهير، وبطولة إياد نصار الذي قدم العام الماضي مسلسل «صحاب الأرض» ولاقى نجاحاً كبيراً، كما يستمر حمادة هلال في تقديم حكايات «المداح» للعام السابع على التوالي.

فريق عمل «قاصد طريق» في جلسات تحضيرية (فيسبوك)

وعن رأيها في «الحجز المبكر» وإعلان بعض الفنانين عن الوجود في موسم الدراما الرمضاني، أكدت الناقدة الفنية المصرية الدكتورة آمال عثمان أنها «خطوة إيجابية ومهمة، لأنها تعكس إدراكاً متزايداً لدى صناع الدراما بأن العمل الجيد يحتاج إلى وقت وفير».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الإعلان عن دخول عمل في موسم رمضان لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد حجز مكان في الخريطة، بينما يبدأ التنفيذ الحقيقي في اللحظات الأخيرة، وإنما يجب أن يكون بداية فعلية لمراحل التنفيذ».

وعن مميزات التحضير المبكر لموسم الدراما الرمضاني الذي يعد الأهم والأكثر حضوراً على مدار العام وفق تعبيرها، أكدت آمال عثمان، أنه يمنح الصناع فرصة أكبر لبناء الشخصيات وتطوير الأحداث، مضيفة: «كلما اتسع هامش الوقت، أصبح من الممكن اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها قبل وصول العمل للجمهور».

مواضيع
دراما مصر
يوميات الشرق

8 ملايين دولار حصيلة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في الرياض

نجح المزاد في جمع مزارع الإنتاج المحلية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة (المركز الوطني للصقور)
نجح المزاد في جمع مزارع الإنتاج المحلية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة (المركز الوطني للصقور)
TT
TT

8 ملايين دولار حصيلة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في الرياض

نجح المزاد في جمع مزارع الإنتاج المحلية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة (المركز الوطني للصقور)
نجح المزاد في جمع مزارع الإنتاج المحلية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة (المركز الوطني للصقور)

بأرقام مبيعات قياسية تجاوزت 33 مليون ريال (8.8 مليون دولار)، أسدل المركز الوطني للصقور الستار على فعاليات النسخة السادسة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، محققاً نجاحاً لافتاً استقطب أنظار عشاق الصقارة حول العالم.

وعلى مدار 21 يوماً في مقر المركز بملهم شمال الرياض، تحول المزاد إلى ملتقى دولي غير عادي، حيث شهدت هذه النسخة من المزاد حضوراً دولياً واسعاً من مزارع إنتاج الصقور، إلى جانب الصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة، وذلك ضمن سوق متخصصة أتاحت عرض سلالات وخطوط إنتاج مختلفة.

وشهدت المنصة إقبالاً غفيراً من الصقارين والمستثمرين والمهتمين، وتنافست أكثر من 90 مزرعة إنتاج قادمة من 24 دولة لعرض أندر السلالات وخطوط الإنتاج، خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس (آب)، وأسفر المزاد عن بيع ما يزيد على 2200 صقر، معززاً مكانة السعودية بوصفها وجهةً رائدةً ومركزاً عالمياً لسوق الصقارة المتخصص.

وجود المهتمين بالصقور والصقارين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور (المركز الوطني للصقور)

«مثلوث جير» يسجل أغلى صفقة

نجح المزاد في جمع مزارع الإنتاج المحلية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة، ما أسهم في تعزيز التبادل التجاري ونقل الخبرات، وإتاحة الفرصة للمنتجين المحليين للاطلاع على التجارب العالمية واحتياجات السوق، ويأتي ذلك امتداداً لمسيرة تطور شهدها المزاد خلال 6 أعوام، حيث سجلت المنصة إقامة 12 ليلة مزاد محققةً عدداً من الصفقات البارزة، كان من بينها بيع صقر من نوع «مثلوث جير» مقابل 1.3 مليون ريال (نحو 347 ألف دولار)، ليكون أغلى صقر يباع في المزاد هذا العام، وثاني أغلى صقر في تاريخ المزاد.

وتنوعت الفعاليات المصاحبة للمزاد بين أجنحة متخصصة في مستلزمات الصقور ومنطقة «صقار المستقبل»، وبرامج توعوية وورش عمل استهدفت تعريف الزوار والمشاركين بالأنظمة والإجراءات المرتبطة بالقطاع، وشملت الورش «القوانين والأنظمة» التي نظمها المركز بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وتناولت المواد المحظورة وآلية الفحص في منافسات الصقور، إلى جانب ورشة «آلية التراخيص لمراكز إكثار الصقور داخل المملكة» بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، التي استعرضت متطلبات وإجراءات التراخيص والخدمات المقدمة للمستفيدين، فيما استقطبت الفعاليات الأسر والشباب والمهتمين بالصقارة، إضافة إلى الدبلوماسيين والمشاركين الدوليين.

وجمع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور المنتجين المحليين والدوليين بالصقارين والمشترين والمهتمين، ويوفر مساحة للتواصل وتبادل الخبرات والتعرف على خطوط الإنتاج والسلالات المختلفة، كما أتاحت المشاركة الدولية والفعاليات المصاحبة التعرف على التطورات في مجال إنتاج الصقور وتربيتها، والأنظمة والإجراءات المرتبطة بالقطاع، فيما واصل المزاد في نسخته السادسة استقطاب مزارع الإنتاج والصقارين والمشترين من دول مختلفة.

مواضيع
السعودية
يوميات الشرق

لماذا تشعر بالتعب رغم النوم 8 ساعات؟ 6 أسباب شائعة

يمكن أن تنام 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح (رويترز)
يمكن أن تنام 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح (رويترز)
TT
TT

لماذا تشعر بالتعب رغم النوم 8 ساعات؟ 6 أسباب شائعة

يمكن أن تنام 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح (رويترز)
يمكن أن تنام 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح (رويترز)

لا يعني النوم لمدة 8 ساعات بالضرورة الحصول على نوم مريح وعالي الجودة. فقد تشعر بالتعب بسبب كثرة انقطاعات النوم، أو عدم انتظام مواعيد النوم، أو انقطاع التنفس في أثناء النوم، أو التوتر، أو عادات نمط الحياة، أو وجود حالة صحية كامنة، وفق ما ذكره موقع «mgm healthcare» المعني بأخبار الصحة.

وإذا كنت تستيقظ بانتظام وأنت تشعر بالإرهاق على الرغم من حصولك على قسط كافٍ من النوم، فمن الجدير النظر إلى ما هو أبعد من عدد ساعات نومك والنظر في جودة النوم، والأعراض التي تظهر خلال النهار، والأدوية، وعادات نمط الحياة، والأسباب الطبية المحتملة. وإذا استمر التعب فقد يستدعي الأمر استشارة الطبيب.

لكن، ما الأسباب الشائعة للشعور بالتعب رغم النوم مدة كافية؟

جودة النوم السيئة

يمكنك النوم لمدة 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح، حيث يمكن أن يؤثر الضجيج والضوء وبيئة النوم غير المريحة والاستيقاظ المتكرر أو التغييرات في جدول نومك على جودة النوم.

وقد لا تتذكر دائماً استيقاظك في أثناء الليل. ومع ذلك، فإن الاستيقاظ المتكرر قد يجعلك تشعر بعدم الراحة في الصباح.

علامات تدل على أن نومك قد لا يكون مريحاً: الاستيقاظ وأنت تشعر بالإرهاق، الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل، تجد صعوبة في البقاء نائماً، تشعر بالنعاس في أثناء النهار، تحتاج إلى عدة أكواب من القهوة لتشعر باليقظة وتواجه صعوبة في التركيز.

انقطاع التنفس في أثناء النوم

يُعد انقطاع التنفس في أثناء النوم (نوبات متكررة من التنفس غير الطبيعي في أثناء النوم) حالة مهمة يجب أخذها في الاعتبار عندما يشعر الشخص بالتعب بانتظام على الرغم من حصوله على قسط كافٍ من النوم ظاهرياً.

وتشمل العلامات الشائعة لانقطاع التنفس أثناء النوم: الشخير بصوت عالٍ أو بشكل مستمر، الاختناق أو صعوبة التنفس أثناء النوم، الاستيقاظ بجفاف في الفم، صداع الصباح، النعاس المفرط أثناء النهار، وصعوبة التركيز.

التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر المستمر أو القلق أو التفكير الدائم إلى صعوبة في النوم أو في البقاء نائماً. وإذا كنت متوتراً فقد تلاحظ ما يلي: أفكار متسارعة قبل النوم، صعوبة في فصل الذهن، الاستيقاظ المتكرر ليلاً، الشعور بالتوتر عند الاستيقاظ، والشعور بالتعب في أثناء النهار رغم قضاء وقت كافٍ في السرير.

وإذا كان القلق أو التوتر المستمر يؤثر بشكل كبير على نومك أو أدائك اليومي، ففكر في مناقشة الأمر مع اختصاصي رعاية صحية.

نقص الحديد أو فيتامينات معينة

قد يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى الشعور بالإرهاق يومياً. وتم ربط نقص الحديد، والريبوفلافين (فيتامين ب 2)، والنياسين (فيتامين ب 3)، وحمض البانتوثينيك (فيتامين ب 5)، والبيريدوكسين (فيتامين ب 6)، وكذلك حمض الفوليك (فيتامين ب 9)، وفيتامين «ب 12»، وفيتامين «د»، وفيتامين «ج»، بالإرهاق.

اضطرابات الغدة الدرقية

تم ربط اضطرابات الغدة الدرقية بمشاكل النوم. ففرط نشاط الغدة يمكن أن يسبب صعوبة في النوم، بسبب الإثارة من العصبية أو التهيج، وكذلك بسبب ضعف العضلات والشعور المستمر بالتعب. وقد يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية أيضاً إلى التعرق الليلي والرغبة المتكررة في التبول، وكلاهما يمكن أن يعطل النوم.

من ناحية أخرى، غالباً ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية من صعوبة في تحمل البرد أثناء الليل وآلام في المفاصل أو العضلات، وهو ما يعوق النوم. وقد ربطت بعض الدراسات بين قصور الغدة الدرقية وسوء جودة النوم.

قلة النشاط البدني

انخفاض النشاط البدني قد يساهم في الشعور بالتعب، وقضاء معظم اليوم دون نشاط يمكن أن يساهم في الشعور بالخمول ويمكن للنشاط البدني المنتظم أن يدعم الصحة العامة وجودة النوم.

اقرأ أيضاً

يُساعد تنظيم مواعيد الوجبات على تحسين النوم (أ.ب)

5 خطوات تساعدك على النوم بشكل أسرع وفقدان الوزن

النوم لا يؤثر على الشعور بالتعب والطاقة فقط بل يلعب دوراً مهماً أيضاً في تنظيم عمليات الأيض (بكسلز)

ماذا يحدث للجسم عند النوم في غرفة مظلمة تماماً؟

تنظيف الدماغ... مهمة تنطلق أثناء النوم

تنظيف الدماغ... مهمة تنطلق أثناء النوم

مواضيع
الصحة النوم الفيتامينات