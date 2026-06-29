تايلور سويفت وترافيس كيلسي قد يتزوجان هذا الأسبوعhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5290024-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
تايلور سويفت وترافيس كيلسي خلال حضور مباراة في دورة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس يوم 8 أيلول 2024 في نيويورك (رويترز)
لوس أنجليس:«الشرق الأوسط»
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لوس أنجليس:«الشرق الأوسط»
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تايلور سويفت وترافيس كيلسي قد يتزوجان هذا الأسبوع
تايلور سويفت وترافيس كيلسي خلال حضور مباراة في دورة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس يوم 8 أيلول 2024 في نيويورك (رويترز)
من المتوقع على نطاق واسع أن تتزوج تايلور سويفت مغنية البوب صاحبة الأرقام القياسية وخطيبها، لاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، هذا الأسبوع، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن.
ولم تتمكن «رويترز» من تأكيد موعد العرس أو مكانه، في حين أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن تصاريح المدينة ومؤشرات أخرى ترجح إقامة الزفاف في مانهاتن في وقت لاحق من الأسبوع.
ورغم غياب التأكيد، تتصاعد حالة الترقب لما يعد أبرز حفلات زفاف المشاهير هذا القرن.
وقالت إيلانا فيشمان، مديرة قسم الأزياء والتسوق في «بيج سيكس» التابعة لصحيفة «نيويورك بوست»: «إنه أشبه بزفاف ملكي بالنسبة لنا... الجميع في حالة ترقب».
وجاءت خطبتهما في أغسطس (آب) الماضي بعد قصة حب جذبت اهتمام المعجبين، الذين تابعوا مسيرة سويفت منذ سنوات مراهقتها مروراً بعلاقات عاطفية سابقة وثّقتها في موسيقاها.
ورصدت الكاميرات سويفت وهي تشجع كيلسي، أحد أبرز لاعبي كرة القدم الأميركية، في مباريات فريق كانساس سيتي تشيفز، بينما كان هو يسافر حول العالم لحضور حفلاتها.
لقاء نجمين كبيرين
كان الاثنان في قمة تألقهما عندما بدأت علاقتهما قبل ثلاثة أعوام. فالفائزة بنحو 14 جائزة غرامّي كانت تخوض جولة «إيراز» الموسيقية، التي كانت الأعلى من حيث الإيرادات في تاريخ الحفلات الموسيقية، في حين أحرز كيلسي لقبه الثالث في السوبر بول بحضور سويفت في المدرجات.
وحطم كيلسي عدة أرقام قياسية في الدوري، بينها 178 استقبالاً ناجحاً للكرة في الأدوار الإقصائية، ويشارك في تقديم «بودكاست» شهير بعنوان «نيو هايتس» مع شقيقه، نجم الدوري السابق جيسون كيلسي.
ومن المتوقع حضور حشد من النجوم حفلة الزفاف، بالنظر إلى قائمة أصدقاء سويفت من المشاهير، ومن بينهم سيلينا غوميز وإد شيران وإيما ستون وجيجي حديد.
ولم يرد المتحدث الرسمي باسم سويفت على طلبات للتعليق.
في عرض يستعيد وهج الأساطير المصرية القديمة، قدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة، بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة «باليه أوزوريس» في أربع حفلات.
محمد الكفراوي (القاهرة )
كشف أثري مصري في «تل الكوع» بالإسماعيليةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5290029-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
الاكتشاف تضمن جعارين وتمائم متنوعة (وزارة السياحة والآثار)
أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة «تل الكوع» بمحافظة الإسماعيلية عن اكتشاف مجموعة من المقابر ومنطقة سكنية وأفران وصوامع ترجع إلى عصر الانتقال الثاني.
وعدّ وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، هذا الكشف يقدم صورة أكثر وضوحاً لطبيعة الاستيطان خلال هذه الفترة بشرق الدلتا، بوصفه مجتمعاً متكاملاً يضم مناطق سكنية ومخازن ومنشآت إنتاجية ومناطق دفن، وأشاد فتحي في بيان لوزارة السياحة والآثار، الاثنين، بجهود البعثات الأثرية المصرية والأجنبية في الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة.
ويُسلِّط الكشف الأثري الجديد الضوء على أهمية «تل الكوع» كأحد المواقع الرئيسية المرتبطة بمحور وادي الطميلات، الذي مثَّل أحد أهم ممرات الاتصال بين شرق الدلتا والحدود الشرقية لمصر. وفق تصريحات الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكداً أن الكشف يُسهم في فهم التحول من عصر الانتقال الثاني إلى بدايات الدولة الحديثة من خلال دراسة الاستمرارية السكانية والحركة التجارية والتغيرات الاجتماعية.
وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية في المجلس الأعلى للآثار، محمد عبد البديع، أن البعثة كشفت عن 10 مقابر مشيدة بالطوب اللبن بأحجام واتجاهات مختلفة، من بينها مقابر مستطيلة تشبه المصاطب، وأخرى ذات واجهات وزخارف معمارية، وجميعها تعود إلى الأسرة الـ15 من عصر الانتقال الثاني.
كما كُشف عن منطقة سكنية تبلغ مساحتها نحو 30 × 60 متراً، يحيط بها جدار من الطوب اللبن بعرضٍ يقارب 1.5 متر، وتضم وحدات معمارية منتظمة تشمل صالات وغرفاً متعددة المساحات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأفران والصوامع المخصصة للتخزين شرق المجمع السكني، وفق بيان الوزارة.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، الدكتور هشام حسين، أن أعمال الحفائر أسفرت عن العثور على عدد من اللقى الأثرية، من بينها جعارين، وأدوات برونزية، وأوانٍ فخارية، ومكاحل من الألباستر، وقنينات تحمل طراز «تل اليهودية» المميز لعصر الانتقال الثاني، بالإضافة إلى هياكل عظمية أظهرت الدراسات الأولية تنوعاً في الأوضاع الجنائزية والمراحل العمرية، حيث تراوحت أعمار أصحابها بين 25 و40 عاماً، بجانب كميات كبيرة من العظام الحيوانية المرتبطة بالاستهلاك اليومي والقرابين الجنائزية.
ويُظهر هذا الكشف لأول مرة بالموقع، وجود دفنات آدمية خارج المقابر المشيدة بالطوب اللبن، بعضها في وضع القرفصاء، وهو نمط غير معتاد، كما أظهرت دراسة الفخار المكتشف كثافة الاستخدام اليومي، مع غلبة أواني المائدة، تليها أواني الطهي.
وأفاد مدير منطقة آثار الإسماعيلية ومدير البعثة مصطفى حسن، بأن الشواهد الأثرية تشير إلى استمرار استخدام الموقع حتى منتصف الأسرة الـ18، بما يعكس استمرارية الاستيطان خلال مرحلة الانتقال من حكم الهكسوس إلى الدولة الحديثة.
ويقع «تل الكوع» على مساحة 55 فداناً على الحافة الجنوبية لوادي الطميلات الأثري في مركز القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، ويُعد من أهم مواقع عصر الانتقال الثاني في شرق الدلتا. وقد أسفرت أعمال الحفائر السابقة والحالية عن اكتشاف العديد من الوحدات المعمارية والمقابر التي تعود إلى تلك الفترة المهمة من التاريخ المصري القديم.
و«يمثل الكشف الأثري الجديد في تل الكوع بالإسماعيلية خطوة مهمة لفهم طبيعة الحياة في شرق الدلتا خلال عصر الانتقال الثاني، خصوصاً أنه يكشف عن مجتمع متكامل لم تقتصر ملامحه على المقابر فقط، بل شملت مناطق للسكن والتخزين والإنتاج أيضاً»، وفق تصريحات المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، التي عدّت هذا التنوع يمنح الباحثين صورة أوضح عن شكل الحياة اليومية والتنظيم العمراني والاقتصادي في تلك الفترة.
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تبرز أهمية الكشف بسبب موقعه على محور وادي الطميلات، الذي كان أحد أهم طرق الاتصال بين مصر وحدودها الشرقية، وهو ما يُفسِّر وجود دلائل على نشاط تجاري وحركة تبادل واسعة، ظهرت من خلال الأختام والعلامات الموجودة على بعض الأواني الفخارية المكتشفة في الموقع».
وتابعت: «كما أن العثور على مقابر متنوعة في تصميمها، إلى جانب دفنات آدمية خارج المقابر التقليدية وبعضها في وضع القرفصاء، يفتح الباب أمام تفسيرات جديدة تتعلق بالعادات الجنائزية والتركيب الاجتماعي للسكان خلال تلك المرحلة المضطربة من التاريخ المصري القديم، المرتبطة بفترة حكم الهكسوس وبدايات الدولة الحديثة».
وأوضحت أن «اللقى الأثرية المكتشفة، ومنها الجعارين والأدوات البرونزية والأواني الفخارية، تساعد في إعادة بناء تفاصيل الحياة اليومية للسكان، سواء من حيث أنماط الغذاء أو الاستخدامات المنزلية أو الطقوس الجنائزية، وهو ما يجعل الكشف إضافة مهمة لدراسة تاريخ شرق الدلتا».
قال الخبير الآثاري المتخصص في علم المصريات أحمد عامر إن «تل الكوع» يعدُّ من أهم المواقع الأثرية في نطاق منطقة آثار الإسماعيلية نظراً لما يحتويه من آثار لم يتم الكشف عنها بعد، بالإضافة إلى أنه يحمل العديد من الشواهد المعمارية وبقايا إنشائية، تساعد في إعادة معرفة تاريخ هذه المنطقة خلال الفترات التاريخية المتعاقبة عليها.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقع يرجع إلى عصر الانتقال الثاني في شرق الدلتا، فقد تم العثور سابقاً وحالياً عن وحدات معمارية ومقابر تبرز أهمية الموقع من الناحية التاريخية والحضارية، كما تم الكشف أيضاً عن جعارين وتمائم وفخار وهياكل عظمية، والكشف الحالي سيجعلنا نتعمَّق أكثر في معرفة أسرار هذا التلّ الأثري الهام».
«شيء يشبه العيش» لنتالي معيكي... رحلة البحث عن الحبhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5290022-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8
«شيء يشبه العيش» لنتالي معيكي... رحلة البحث عن الحب
رحلة من التجارب الشخصية تضعها نتالي معيكي في أعمالها (الشرق الأوسط)
تنفرج أساريرك وأنت تتجوّل في معرض «شيء يشبه العيش» لنتالي معيكي في غاليري «غاليريست» ببيروت. فمنذ اللحظة الأولى لدخولك صالة العرض، تستقبلك ألوان زاهية تنبض بالحياة، وتدعوك إلى الاقتراب من مجموعة لوحات تروي حكايات إنسانية متعددة. قد لا تدرك لأول وهلة موضوعاتها أو تستوعب عوالم شخصياتها المتخيلة. لكن ما إن تبتعد عنها قليلاً حتى تتضح تفاصيلها، وتنكشف أمامك قراءات جديدة تحملها الألوان والخطوط والمساحات.
حتى عناوين اللوحات التي نفّذتها معيكي بتقنية الأكريليك تبدو كأنها فصول من قصص شخصية تستلهمها من خبرات وتجارب عاشتها. فهي تتناول موضوعات الوحدة والمشاركة والعزلة والعودة إلى الذات.
أما شخصياتها فتجتمع وتستريح وتتعانق وتعيش ببساطة وسط عالم يلفُّه الغموض. تسكن لوحاتها حبكة فنية، تأخذ ناظرها إلى الماورائيات، وبينها: «كنا لا نزال متمسكين بالأمل»، و«لن ننتظرك»، و«الغرفة كانت لها ولكنها لم تحسم أمرها بعد». رسائل إنسانية متعددة تصوغها الفنانة بقالب أنثوي شفاف وتخرجها إلى العلن. كما توجهها إلى الرجل لعلّه يقترب أكثر من عالم المرأة. فيدرك كيف تفكِّر شريكة الحياة وما الذي تنشده في علاقتها بالآخر من حب واهتمام واحتواء.
تشير نتالي معيكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الفكرة الأساسية التي تدور حولها أعمالها ترتبط بحقيقة الإنسان وما يخفيه خلف ملامحه الظاهرة. وتوضح: «غالباً ما نرى وجوه الناس من حولنا مشرقة وسعيدة، فيما يحملون في أعماقهم مشاعر مختلفة تماماً. فالإنسان يميل إلى إخفاء أوجاعه وكتمان ما يثقل قلبه، ولذلك؛ فإن الابتعاد قليلاً عن الصورة المباشرة يساعدنا على رؤية ما يختبئ خلفها وفهم ما يمر به الآخرون». وتتابع: «لذلك؛ أدعو الزوار إلى مشاهدة اللوحات من مسافة معينة قبل الاقتراب منها؛ لأن هذه المسافة تكشف عن حقيقتها بصورة أوضح. فالشخصيات التي تظهر فيها وصلت إلى حالاتها الراهنة عبر تجارب ومشاعر متعددة. وما يجمع بينها جميعاً هو بحثها الدائم عن الحب والاهتمام والتواصل الإنساني. إنها شخصيات تتوق إلى أن تُرى وتُفهم وأن تجد صلة حقيقية بالآخر».
تحضر في أعمال معيكي الثنائيات والعلاقات الإنسانية والمجموعات المتشاركة للمشهد، في حين تتصدر المرأة وحدها لوحات أخرى. فهي بطلة روايات بصرية تروي هشاشتها وقوتها في آن معاً. وتطغى على أعمالها درجات الزهري والأحمر، كما في لوحتي «كل الحب كان حقيقياً، لكنه لم يكن كافياً»، و«اقتربنا كثيراً لدرجة أنه لم يتبقَّ شيء»، حيث يتحوَّل اللون عنصراً أساسياً في بناء المعنى ونقل المشاعر.
وتوضح الفنانة: «هذه الحالات تعبِّر عني، كما تعبِّر عن كثيرين خاضوا تجارب مشابهة. فنحن نتشارك أسلوب حياة متقارباً، ونحاول باستمرار مقاومة الألم كي نتابع طريقنا. وفي بعض اللوحات أحكي عن الوحدة، وعن ذلك الوهم الذي نعيش فيه ونعجز أحياناً عن التخلي عنه».
أما عن اختيارها هذه الألوان تحديداً، فتقول: «إنها ألوان ترتبط بالأنثى، وبنعومة بشرتها، كما تعكس عالمها الحالم والخيالي. إنها ألوان تنتمي إلى واقع يتكئ على الأحلام بقدر ما يتكئ على الحقيقة».
وتنجح معيكي بهذه المجموعة في استدراج المتلقي إلى مساحة من التأمل والمشاركة، فلا يكتفي بدور المشاهد، بل يتحوَّل شريكاً في البحث والتحليل واكتشاف المعاني الكامنة خلف الأشكال والألوان. لذلك؛ يصعب المرور أمام أعمالها مروراً عابراً، إذ تستوقف الزائر وتدفعه إلى التمعّن فيها أكثر من مرة.
وتعزّز معيكي هذا التفاعل عبر تقنية بصرية ذات بعد ثلاثي، فتمنح اللوحات عمقاً إضافياً وتفتح أمام العين مستويات متعددة من القراءة، فيقترب المتلقي تارة ويبتعد أخرى، باحثاً عن تفاصيل جديدة قد تُغيِّر فهمه العمل. فتبدو كل لوحة كأنها تُخفي حكاية لا تكشف عن أسرارها دفعة واحدة، بل تدعو إلى اكتشافها تدريجياً.
وتعلّق الفنانة: «لا أحب أن يكتفي المتلقي بنظرة سريعة إلى اللوحة فيدرك أبعادها فوراً. أفضّل أن يُمضي وقتاً أمامها، وأن يطيل التأمل فيها؛ كي يكتشف القصة التي ترويها بنفسه. فالعلاقة بين العمل الفني والناظر إليه تشبه رحلة اكتشاف تتوضح خطوطها تدريجياً». وتتابع: «أقرب اللحظات إلى قلبي هي تلك التي تسبق اكتمال اللوحة وولادتها النهائية. ففي هذه المرحلة أكون منشغلة باستشراف الحالة التي أريد التعبير عنها وتجسيد المشاعر المرتبطة بها. إنها لحظة شديدة الحساسية وصعبة المنال. أحاول خلالها أن أترجم ما يختلج في داخلي إلى لغة بصرية قادرة على ملامسة الآخر».
وتعترف معيكي بتأثرها بعدد من كبار الفنانين التعبيريين، وفي مقدمهم ويليام دي كونينغ، وجورج بازيليتز. «يمكنني أن أمضي ساعات طويلة وأنا أتأمل لوحات دي كونينغ؛ لما تختزنه من تفاصيل وطبقات بصرية لا تنتهي. والأمر نفسه ينطبق على بازيليتز، الذي لطالما شدَّني أسلوبه الخاص في مقاربة اللوحة وتكوينها».
وتضيف: «لقد ترك الفنانان أثراً مباشراً في تجربتي الفنية، وهو تأثير يمكن ملاحظته بوضوح في أعمالي، ويحضر عبر طريقة بناء المشهد التشكيلي، أو في العلاقة التي أقيمها بين الشكل والتجريد، وبين الظاهر وما يختبئ خلفه من معانٍ ومشاعر».
وتختم معيكي حديثها قائلة: «أردت لزائر المعرض أن يحلم وأن يتمسك بالأمل، وأن يشارك شخصيات لوحاتي تجاربها المختلفة مع الحياة. قد تكون هذه التجارب حلوة أو مرّة، لكنها جميعاً تركت أثراً في أصحابها. كما أردت أن يخوض الزائر رحلة بحث وتأمل بعيداً من واقع يرزح تحت ثقل الهموم والحروب والأسى. فالفن بالنسبة إليّ مساحة للتنفس ولإعادة اكتشاف الذات، وفرصة لفتح نافذة على عالم أرحب وأعمق إنسانية».
«بلايد رَنر»... نبوءة عالم يقف على حافة الخطرhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5290016-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%8E%D9%86%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
بعد 44 عاماً على إطلاقه، تتبلور أمامنا اليوم بعض الرؤى الأساسية التي قام عليها فيلم «بلايد رَنر» (Blade Runner) للمخرج ريدلي سكوت، المأخوذ عن رواية لفيليب ك. ديك بعنوان «هل تحلم الأندرويدات بالخراف الإلكترونية؟ (Do Androids Dream of Electric Sheep؟).
تدور أحداث الفيلم والرواية التي اقتُبس عنها في عام 2019. ومن منظور عام 1982، حين أُنجز الفيلم، كانت المسافة الزمنية كافية لتخيّل العالم الذي نعيش فيه اليوم بكل إنجازاته ومخاطره العلمية. وخلال الربع الأول من هذا القرن، تم تطوير الروبوتات واستخدام متطوعين من البشر في تجارب الحمض النووي (DNA)، وصولاً إلى شيوع الذكاء الاصطناعي، الذي كان عنوان فيلم ستيفن سبيلبرغ «A.I.: Artificial Intelligence» عام 2001، والذي توقع تطوّر الإنسان الآلي في هذا العصر.
هناك أفلام كثيرة أخرى تناولت أحداثاً تقع في الربع الأول من هذا القرن، مثل «العودة إلى المستقبل» (Back to the Future) الذي أخرجه روبرت زيميكيس عام 1989 وتقع أحداثه في عام 2015. وقبله أنجز ريتشارد فلايشر فيلم «Soylent Green» عام 1973، الذي تدور وقائعه في عام 2022. لكن الفيلم الذي يُعدّ الأب الروحي لصورة المستقبل المتخيَّل هو «2001: أوديسا الفضاء» (2001: A Space Odyssey). وقد أنجزه ستانلي كوبريك عام 1968، محذّراً من مستقبل يسيطر فيه العلم على شتى شؤون الحياة ويتمرّد على الإنسان الذي صنعه، في توليفة تذكّر بالوحش الذي تمرّد على خالقه في رواية «فرانكنشتاين».
عنوان لافت بلا دلالات
لكن «بلايد رَنر» يختلف تماماً عن تلك الأفلام وغيرها من أعمال الخيال العلمي. ففي اختلافاته قراءات مهمة لطبيعة المستقبل الذي نعيشه، وللعلم بوصفه سلعة، ولحياة الكائنات المصنوعة علمياً، وللبيئة الملوّثة، وللأيديولوجيا التي تدور الأحداث في إطارها. وكل ذلك يُقدَّم ضمن مغامرة ذات طابع قاتم يستلهم أفلام «الفيلم نوار» (film noir) داخل منظومة الخيال العلمي.
وفي تلخيص لا يفسد متعة المشاهدة لمن لم يشاهد الفيلم بعد، تدور الأحداث في مدينة لوس أنجليس عام 2019، حيث نجح العلم في صنع روبوتات متطورة تشبه البشر تماماً من حيث الإحساس والسلوك والقوة والقدرة على النطق. وأُطلق عليها اسم «مستنسخين» (Replicants) وأُرسلت للعمل في الفضاء. لكن أربعة منها تمرّدت وعادت إلى الأرض من دون إذن صانعيها، ما عُدَّ تهديداً للبشر. عندها تلجأ مؤسسة «تايريل كوربوريشن» إلى المقاتل المحترف ريك ديكارد (هاريسون فورد) لتعقب هؤلاء الروبوتات والقضاء عليهم. غير أن ديكارد يكتشف أن القضية أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، وأن المؤسسة تخفي أسراراً خطيرة تتعلق بالتلاعب بالذاكرة البشرية واستبدال الذكريات المصطنعة بها.
بدايةً، ليس هناك معنى مباشر للكلمتين المستخدمتين في العنوان «Blade Runner». وترجمتها الحرفية إلى «راكض النصل» لا تشرح مدلولها الفعلي داخل الفيلم. وهكذا يضيف العنوان مزيداً من الغموض والخصوصية إلى العمل. والأهم، أن رواية فيليب ك. ديك لا تحمل هذا العنوان أصلاً، علماً بأن هناك رواية أخرى للخيال العلمي كتبها آلان إي. نورس بعنوان «Bladerunner» عام 1974، لكنها لا ترتبط برواية ديك أو بالفيلم.
كذلك، لا يسعى الفيلم إلى تفسير عنوانه. فلا يوجد حوار مباشر يشير إليه، ولا رابط واضح بينه وبين الأحداث. وفي المقابل، ترتبط عناوين كثيرة في أفلام الخيال العلمي الأخرى بمضمونها، مثل «Capricorn One» الذي يشير إلى مشروع رحلة إلى المريخ، و«سوليانت غرين» هو اسم مصنع يوفر طعاماً من لحوم البشر، «ترميناتور» هو عن مخلوق فضائي يهبط ليقوم بمهمّة القضاء على أم وابنها الذي قد يكون المسيح المنتظر، حسب الفيلم.
مسائل شائكة
بتجاوز هذه النقطة، تتبدى مفاهيم ومضامين عدّة تستحق التوقف عندها؛ لأنها لا ترد عبثاً أو لمجرد إثارة التساؤلات.
في صميم المهمة التي يتولاها ريك ديكارد يكمن اكتشافه أن الكائنات التي يُطلب منه القضاء عليها تبدو بشرية بالكامل. ولذلك تصبح مهمته شاقة؛ إذ يجد نفسه أمام واقع يختلط فيه الإنسان بالآلة إلى حد انعدام اليقين. وفي الوقت نفسه، يوظف الفيلم هذا الالتباس لتوجيه نقده إلى العلم المنفلت من الضوابط، لا إلى الروبوتات نفسها، بل إلى البشر الذين صنعوها.
انطلاقاً من هذا التحديد، يطرح الفيلم مسألة شائكة حول العلم حين يتجاوز المنطق ويتجاهل المخاطر ويتوسّع في محاولة فهم الطبيعة الإنسانية لمن هم بشر والطبيعة الاصطناعية لمن هم مخلوقات آلية. تتداخل في هذا الشأن مسألة أخرى مهمّة. البشر الحقيقيون في هذا الفيلم، وبينهم ديكارد، لا يعكسون عاطفة في حين تحاول المخلوقات التواصل عاطفياً مع الإنسان. في النهاية يفهم ديكارد هذه المسألة حين يشعر بالعاطفة حيال الطريدة الأخيرة راتشل (شون يونغ) في الوقت الذي يقف على غايات غير مشروعة للمؤسسة.
ورغم أن الفيلم يبدأ من منطق «نحن الأخيار وهم الأشرار»، فإنه يمنح المستنسخين حق البحث عن تاريخ وهوية ومعنى لوجودهم. وعندما تنكشف الحقائق، تصبح المؤسسة العلمية هي الطرف المُدان، لا الكائنات التي صنعتها وتسعى إلى التخلص منها.
كل ذلك يجري في عالم موبوء؛ فالبيئة الطبيعية ملوثة، والمدينة مكتظة إلى حد الاختناق، في حين يتكرر حضور المطر والليل شبه الدائم، إلى جانب خليط بشري يعيش على هامش المجتمع.
نبوءة مشتركة
في مقابلة أجريتها مع ريدلي سكوت بعد 20 عاماً على إنجاز الفيلم، قال إن «بلايد رَنر» قبل كل شيء فيلم تشويقي يستند إلى تقاليد أفلام التحري والمطاردة.
وأضاف: «الفارق أن الأشخاص الذين تتم مطاردتهم ليسوا بشراً، وأن العالم لم يعد كما عهدناه، والمسائل لم تعد واضحة. الحقيقة والكذب امتزجا إلى درجة يصعب معها التمييز بينهما».
• يصوّر الفيلم مستقبلاً لمجتمع يسوده الاستبداد ويعاني كارثة بيئية. هل كان هذا تصورك للمستقبل؟
- كان تصوراً مشتركاً بيني وبين فيليب ك. ديك وكاتب السيناريو هامبتون فانشر، لكنه ليس حكراً علينا. العالم يتطور بلا ضوابط واضحة، والعلم يتجه نحو المادة والاستهلاك بعيداً عن خدمة الإنسان. لذلك؛ سعى الفيلم إلى تقديم نبوءة تستند إلى تقاليد الخيال العلمي في استشراف مستقبل قاتم.
• هذا فيلم كلاسيكي في تاريخ الخيال العلمي... هل تفكر في جزء ثانٍ؟
- لا. علينا أن نكتفي به وحده.
لكن ذلك لم يحدث. ففي عام 2017 أخرج دنيس فيلنوف الجزء الثاني بعنوان «Blade Runner 2049»، الذي تدور أحداثه بعد 30 عاماً من أحداث الفيلم الأول، ويتابع شخصية جديدة تدعى K (يجسدها رايان غوسلينغ) في عالم يبدو أنه تجاوز مرحلة الإنقاذ.