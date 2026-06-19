طفل إثيوبي يحمل دجاجته إلى المستشفى طلباً لعلاجها... وقصته تلامس قلوب الآلاف

في مشهد إنساني لافت، خطف طفل إثيوبي يبلغ من العمر 12 عاماً اهتمام الآلاف بعدما حمل دجاجته المريضة إلى أحد المستشفيات، معتقداً أنها ستتلقى العلاج إلى جانب المرضى، في واقعة عكست براءته وعمق تعاطفه مع الحيوانات، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ونشأ ماركوس أبايي في إحدى المناطق الريفية بإثيوبيا، حيث ارتبط منذ سنوات طفولته بعلاقة وثيقة مع الحيوانات، ولا سيما الدجاج الذي يعتني به بصورة خاصة ويعدّه جزءاً من حياته اليومية. وعندما مرضت دجاجته المفضلة في وقت سابق من هذا الشهر، حاول علاجها في المنزل دون جدوى. ومع تدهور حالتها، لم يجد أمامه سوى حملها بين ذراعيه والتوجه بها إلى أقرب مستشفى، آملاً في أن يتمكن الأطباء من إنقاذها.

وفي مستشفى «دينبيتشا» الابتدائي بإقليم أمهرة، لفت المشهد انتباه أحد الممرضين الذي وثقه بمقطع فيديو سرعان ما انتشر على منصة «تيك توك»، محققاً مئات الآلاف من المشاهدات، فيما أشاد كثيرون بطيبة قلب الطفل ورحمته بالحيوان.

وأظهر الفيديو ماركوس وهو يحتضن دجاجته بقلق واضح، موضحاً أنها تعاني صعوبة في التنفس. وتعامل الممرض عمر تشاني مع الموقف بهدوء ولطف، موضحاً للطفل أن علاج الحيوانات يتم لدى الأطباء البيطريين، وأن المستشفى مخصص لعلاج البشر.

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ولم تنتهِ القصة عند هذا الحد؛ إذ اصطحب ماركوس دجاجته لاحقاً إلى طبيب بيطري، حيث تلقت العلاج وتحسنت حالتها، في نهاية سعيدة أثلجت قلب الصبي الذي لم يفارقها طوال فترة مرضها.

وكشف كيليميوورك أموني، عم ماركوس والوصي عليه، عن أن الطفل لم يكن يعلم بوجود عيادات بيطرية في بلدته، رغم نصيحته له بالبحث عن مساعدة متخصصة، وهو ما يفسّر تصرفه العفوي.

وقال ماركوس، بعد تعافي دجاجته، إنها أصبحت بحالة جيدة، مضيفاً أنه يحتفظ لها باثنتي عشرة بيضة حتى تتمكن من احتضانها وتفقيسها، في دليل آخر على تعلقه الكبير بها.

وأشار عمه إلى أن الصبي تأثر نفسياً بمرض دجاجته، إلى درجة أنه فقد شهيته للطعام، وتوقف عن متابعة دراسته مؤقتاً، مؤكداً أن علاقته بها تتجاوز مفهوم تربية الحيوانات التقليدي.

وأضاف أن ماركوس يراقب حركتها باستمرار، بل يدقق في آثار أقدامها في أثناء سيرها، وإذا صادف وجود حفرة في الطريق يصنع لها ممراً صغيراً حتى لا تتعثر أو تسقط فيها، في تصرف يعكس اهتماماً استثنائياً وتفاصيل إنسانية مؤثرة.

وتعود بداية هذه العلاقة إلى أغسطس (آب) 2023، عندما انتقل ماركوس إلى العيش مع عمه بعد تصاعد أعمال العنف في إقليم أمهرة، حيث قرر جداه إرساله إلى مكان أكثر أمناً حفاظاً على سلامته، وقدما إليه الدجاجة هدية ترافقه في حياته الجديدة، وتخفف عنه مشقة الابتعاد عن أسرته.

وأكد عمه أن حب ماركوس للحيوانات لا يقتصر على دجاجه الخاص، بل يمتد إلى دجاج الجيران أيضاً، إذ يحرص على إطعامه والعناية به كلما سنحت له الفرصة.

أما الممرض عمر تشاني فأوضح أنه تأثر كثيراً بالمشهد الذي شاهده داخل المستشفى، قائلاً إن الطفل كان يحتضن دجاجته بإخلاص شديد ويخشى عليها بصدق، رغم سخرية بعض الموجودين من الموقف، وهو ما دفعه إلى تصوير الواقعة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعندما عاد ماركوس إلى المنزل، أخبر عمه بأن بعض الأشخاص ضحكوا عليه بسبب ما فعله، لكن الأسرة لم تعلم أنه اصطحب الدجاجة إلى المستشفى إلا بعد أيام، عندما شاهدت الفيديو المتداول على الإنترنت.

وأثمر الانتشار الواسع للقصة مبادرة لافتة؛ إذ أعلنت إحدى الشركات المحلية العاملة في قطاع الدواجن تقديم 100 دجاجة هدية إلى ماركوس، إلى جانب تدريبه على أساليب التربية الحديثة، دعماً لشغفه بالحيوانات وتشجيعاً له على تنمية هذا الاهتمام مستقبلاً.