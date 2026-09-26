جولة على ألذ أطباق الحلوى بباريس

رغم أن الكثير من حواضر العالم تزخر بمخابز وحلويات من الطراز الأول، تظل باريس الوجهة الأولى لعشاق الحلويات؛ فقلما ترتفع مدينة بالمعجنات إلى هذا المستوى الرفيع من الاهتمام والتقدير، سواء في متاجر الشوكولاته الأقرب في شكلها إلى متاجر الأزياء الفاخرة أو في مطاعم راقية تستعرض فن إعداد المعجنات في أحدث صوره.

ويتصدر المشهد الشيف ماكسيم فريديريك، الذي نال لقب «أفضل شيف حلويات في العالم» لعام 2025، ويشغل منصب رئيس شيفات الحلويات في مطعم «بلينيتود»، الذي يحتل المرتبة 14 بقائمة أفضل 50 مطعماً على مستوى العالم 2025. ويوجد ضمن فندق «شوفال بلان باريس»، المصنّف رقم 21 بقائمة أفضل 50 فندقاً في العالم 2025. ويعد المطعم واحداً من أبرز المطاعم في العاصمة الفرنسية. ويقودنا فريديريك، الذي نشأ في مزرعة ألبان بنورماندي وانضم إلى الفندق عام 2019. ومنذ ذلك الحين، نجح في بناء شهرة واسعة بفضل حلوياته الأنيقة متقنة الصنع، خاصة حلوى «ميل فوي» الشهيرة.

هنا، يأخذنا في جولةٍ لأفضل أماكن الحلويات في «مدينة النور»، بدءاً من المؤسسات العريقة، وصولاً إلى المخابز التي تقدم نكهاتٍ مبتكرةً، وأخرى تُعيدنا إلى ذكريات الماضي.

تارت الماتشا من "ليه تروا شوكولا" (أفضل 50 مطعما)

تارت الماتشا من «ليه تروا شوكولا»

تديره صانعة الشوكولاته من الجيل الثالث إميكو سانو وزوجها شو كيمورا. ويشكل هذا المتجر أحد أبرز المعامل المستوحاة من اليابان في باريس؛ حيث تُطبّق النكهات اليابانية ضمن حلوى فرنسية معدة بإتقان بالغ. وأشاد فريديريك بتارت الماتشا، الذي وصفه بأنه يحمل «إيحاءات عميقة»، المكوّن من قاعدة من الزبد، تعلوها كريمة ماتشا ناعمة ترابية وشوكولاته بيضاء.

وفي هذا الصدد، قال إنه «فاجأني حقاً؛ والماتشا رائجة للغاية هذه الأيام». وأضاف: «هذا التارت استثنائي الجودة: كثيف ومتوازن على نحو يعكس خبرة كبيرة». وأوصى قائلاً: «لا تفوتوا (بار أو ماتشا)، قضيب خالٍ من الغلوتين بحشوة غاناش الماتشا وبرالين الماتشا وبسكوت الماتشا القصير».

وقال فريدريك عن بسكويت «سابليه» في «بونتومبس»، متجر حلويات صغير في حي «لو ماريه»، تحت إدارة الشيف فيونا ليلوك: «نشأتُ بجوار (ميزون دو بسكويت) في نورماندي، وقطع البسكويت تلك تُعيدني إلى طفولتي».

يشتهر المتجر ببسكويت «سابليه»، الذي يُخبز طازجاً دائماً، ويُقدم بحشوات كريمة الليمون والفانيليا والشوكولاته، أو بنكهة سادة لذيذة. وقال فريدريك: «يُثير ملمسه الحنين إلى الماضي، ويمكنك عبر قطع البسكويت تذوق الزبدة بوضوح». وأوصى: «احصل على علبة لتستمتع بها في وقت لاحق، أو استرخِ مع فنجان من الشاي ما بعد الظهيرة في مطعم (سيكريت جاردن) المجاور للمتجر».

كعكة "غاليت دي روا" من جاك جينين (أفضل 50 مطعما)

كعكة «غاليت دي روا» من جاك جينين

في يناير (كانون الثاني) من كل عام، تنظر متاجر الحلويات في جميع أنحاء باريس إلى كعكة «غاليت دي روا» (كعكة الملوك) باعتبارها من مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس، الذي يُصادف نهاية أيام عيد الميلاد الاثني عشر. تُعدّ كعكة «باف بايستري» الكلاسيكية، المحشوة باللوز، من الحلويات الموسمية الأساسية، لكن كعكة جاك جينين، صانع الشوكولاته والطاهي الشهير، استثنائية.

في هذا الصدد، قال فريدريك: «الفرانجيبان ذو جودة ممتازة، و(باف باستري) مُتقن الصنع. إنها كعكة سخية ولذيذة». إلى جانب النسخة التقليدية، يبدع جينين كذلك نسخة أخرى من الشوكولاته واللوز، مُغطاة بطبقات من عجينة ذهبية مقرمشة.

كرواسون من" دو بان إيه ديز إيدي" (أفضل 50 مطعما)

كرواسون من «دو بان إيه ديز إيدي»

افتُتح «دو بان إيه ديز إيدي» عام 2002، على يد الخباز كريستوف فاسور، مع أن المخبز الموجود في الموقع قائم منذ عام 1875. ويعتبر المخبز واحداً من المعالم التاريخية، ولا تزال الكثير من عناصر ديكوراته الداخلية الأصلية قائمة، بما في ذلك الأسقف الزجاجية المزخرفة، والمرايا المشطوفة والأعمال الخشبية العتيقة.

هنا، قال فريدريك: «المكان شديد الباريسية»، مع قائمة طعام قصيرة تُركّز على المكونات العضوية عالية الجودة. وأضاف: «هذا المكان الأمثل لتناول الكرواسون المقرمش المصنوع من الزبد»، الذي يُخبز في فرن حجري طبيعي، أما خبز (لو بان دي زامي) - رغيف مستطيل مصنوع من الحبوب - فيعتبر من بين أفضل أنواع الخبز في المدينة».

"كراميل روشيه" بمتجر شوكولاتة "ويليام أرتيغ" (أفضل 50 مطعما)

«كراميل روشيه» بمتجر شوكولاته ويليام أرتيغ

يُعتبر ويليام أرتيغ، بحسب فريدريك، أحد أبرز صانعي الشوكولاته الشباب في باريس. يقع متجره في بوتيك عصري بسيط في منطقة قناة سان مارتان، ويبدو وكأنه بوتيك أزياء فاخر. وتتنوع إبداعات أرتيغ بين الجيلي والشوكولاته الموسمية وألواح الآيس كريم.

بشكل خاص، أشاد فريدريك بحلوى «كراميل روشيه» المميزة: برالين اللوز والبندق، وكراميل مملح ناعم، وبندق مكرمل، مغلفة بالشوكولاته الداكنة. وقال: «يوفر قطعاً مثالية من حيث الملمس والنكهة».

«ميل فوي» من مطعم «ريليه لويس الثالث عشر»

في مدينة زاخرة بالمطاعم الكلاسيكية، يبرز مطعم «ريليه لويس الثالث عشر» باعتباره الأكثر كلاسيكية على الإطلاق، وهو مطعم تاريخي حائز على نجمة «ميشلان»، بُني على أقبية دير غراند أوغسطين السابق، حيث تلقّى لويس الثالث عشر خبر تتويجه ملكاً لفرنسا عام 1610.

وتماشياً مع أجواء المطعم، تُعدّ حلوى «ميل فوي»، المصنوعة من كريمة فانيليا تاهيتية خفيفة، الحلوى المميزة فيه، وتُحضّر طازجة قبل تقديمها مباشرة. وشرح فريدريك: «ما يُميّز هذا المطعم قوام أكلاته، وأجواءه، وكرم ضيافة الشيف مانويل مارتينيز الاستثنائي».

بسكويت السابليه (أفضل 50 مطعما)

«بروفيتيرول» من مقهى «دي مينستير»

قال فريدريك: «هذه الحلوى المفضلة لدى والدتي، وكان إدراج (بروفيتيرول) في قائمة الطعام أولوية عند افتتاح مطعم (شوفال بلان) باريس». ويُقدّم فريدريك «بروفيتيرول» من إبداعه في مطعم «لو تو باريس» (الواقع في الطابق السابع من فندق «لو شوفال بلان»).

وأشاد فريدريك بحلوى «بروفيتيرول» مع آيس كريم الفانيليا وصلصة الشوكولاته الكاريبية في «دو مينستير»، مطعم صغير تقليدي بالقرب من مقر البرلمان. وقال: «إن حلوى (بروفيتيرول) الرائعة حقاً نادرة في باريس، لكن هذه الحلوى لذيذة وسخية ومثالية».