هل تعاني «قلق الغاية»؟

تتحدث إلين هندريكسن، وهي اختصاصية نفسية سريرية في بوسطن، كثيراً مع مراجعين يشعرون بالقلق بشأن مسار حياتهم، وتقول إن أحدهم التحق بكلية الطب مثلاً لأن والديه توقعا منه ذلك، «فعاش تعيساً نتيجةً لهذا القرار». وآخرون عملوا بجد للوصول إلى قمة مجالاتهم المهنية، ليجدوا أنفسهم في النهاية يتساءلون: «من أجل ماذا كان كل هذا؟».

«الغاية» الهيكل المعماري لتنظيم الحياة

وتوضح هندريكسن أن هؤلاء الأشخاص كانوا يواجهون جميعاً صعوبة في العثور على «غاية أو هدف» لحياتهم، وهي حالة يُشار إليها أحياناً باسم «قلق الغاية» (Purpose Anxiety).

وتُعد الغاية إحدى أهم الوسائل التي نضفي من خلالها معنى على حياتنا. ويقول تود كاشدان، أستاذ علم النفس بجامعة جورج ميسون، الذي يدرس كيف يسعى الأفراد لإيجاد غاية في حياتهم وكيف يعيشون وفقاً لها: «والغاية، بمجرد تحديدها، تصبح بمثابة الهيكل المعماري أو المخطط الأساسي لتنظيم حياتك».

«الغاية» في الحياة

كما أن وجود غاية في الحياة يجلب فوائد متعددة، إذ يرتبط الشعور بوجود غاية بتحسن الصحة البدنية، وارتفاع مستويات السعادة والرضا عن الحياة، وانخفاض معدلات الاكتئاب والقلق، بل يرتبط حتى بطول العمر. ولحسن الحظ، يؤكد الخبراء أن هناك طرقاً لاكتشاف غايتك في الحياة دون الوقوع في دوامة من القلق أو الاضطراب.

ما الغاية؟ ولماذا تثير القلق؟

على الرغم من أن مصطلح «قلق الغاية» ليس شائع الاستخدام في علم النفس، لكنه مفهوم مألوف لدى الباحثين والأطباء على حد سواء. ويبدو أن هذا المصطلح صِيغ في عام 2014 على يد طالب دراسات عليا في علم النفس، خلص في بحثه حول هذا الموضوع إلى أن معظم الناس يتوقون إلى وجود غاية في حياتهم، لكنهم «يواجهون دائماً تقريباً قلقاً بشأن هذه الغاية أثناء رحلة البحث عنها، بغض النظر عن أعمارهم».

مكاسب نفسية أكثر عند السعي لتحقيق غاية نافعة للآخرين

ويشير كاشدان إلى أن هذا القلق ينبع أحياناً من مفاهيم خاطئة حول ماهية «الغاية» والدور الذي تؤديه في حياتنا. فعلى سبيل المثال، غالباً ما ينظر الناس إلى الغاية على أنها شيء يعود بالنفع عليهم وحدهم، في حين أن الأفراد يحققون أكبر قدر من المكاسب النفسية عندما يسعون لتحقيق غاية تعود بالنفع على الآخرين أيضاً.

ومن ناحية أخرى، يفترض البعض أن الغاية تتطلب هدفاً سامياً أو عظيماً، مثل الوصول إلى منصب قيادي رفيع أو ابتكار علاج لمرض ما.

يقول باتريك هيل، أستاذ العلوم النفسية والدماغية بجامعة واشنطن في سانت لويس، الذي يدرس مفهوم «الغاية» منذ أكثر من عقد من الزمن، إن هذا الافتراض «قد يثير قلقاً كبيراً لدى الناس، إذ يتساءلون: كيف يمكنني الارتقاء إلى ذلك المستوى أو بلوغ ذلك المعيار؟».

غاية بسيطة وأقل طموحاً

لكن الخبراء يؤكدون أن غايتك في الحياة يمكن أن تكون أبسط وأقل طموحاً، كما أنها قد تتغير على مر السنين، بل يمكنك أن تمتلك أكثر من غاية في الوقت نفسه. فعلى مدى العقد الماضي، وجد داريل فان تونجيرين، أستاذ علم النفس في كلية «هوب» بمدينة هولاند في ولاية ميشيغان، غايته في زراعة بذور الفلفل، ورعاية سيقانها الغضة، ثم حصادها لصنع صلصة حارة يشاركها مع عائلته وأصدقائه. ويُعد هذا النشاط مغايراً لعمله الأساسي، وهو في الوقت نفسه وسيلة ممتعة لتعزيز روابطه مع الأشخاص الذين يحبهم.

وقد أظهرت أبحاث فان تونجيرين أن التصرف بطرق تعود بالنفع على الآخرين يمكن أن يضفي مزيداً من المعنى على حياتنا. ويقول، في هذا الصدد: «إن القيام بذلك يعزز علاقاتنا، والعلاقات هي المصدر الأكثر موثوقية للمعنى في الحياة».

كيف يمكنك العثور على «غاية» تُشعرك بالحياة؟

قد يكون العثور على «الغاية» أمراً صعباً، فقد أظهر استطلاعٌ شمل أكثر من 2400 شخص من «الجيل زد» (Gen Z)، نُشر في يونيو (حزيران) الماضي، أن نحو 45 في المائة من المشاركين يشعرون بغياب المعنى أو الغاية في حياتهم. وإذا كنت تشعر بأنك عالق في مكانك، فهناك عدة طرق يمكنك اتباعها.

* «إيجاد غاية»

يقول كاشدان إن إحدى هذه الطرق هي السعي النشِط لإيجاد غاية، وذلك من خلال تجربة أنشطة متنوعة، والقراءة عن الأمور التي تثير اهتمامك، والانتباه لما يجعلك تشعر بالحياة. يتطلب هذا أيضاً تخصيص فترات للتأمل بهدف تحديد أيٍّ من تلك التجارب كانت لديك الأكثر عمقاً ومعنى، ولماذا كانت كذلك.

ويضيف كاشدان أن هناك طريقة أخرى تتمثل في استلهام الغاية من حدث حياتيّ جوهري غيّر مسار حياتك. فعلى سبيل المثال، قد يجد رياضيّ تعرّض لإصابة أجبرته على الاعتزال غايةً جديدة في مساعدة الآخرين على التعافي، فيقرر حينها احتراف العلاج الطبيعي.

*«التعلم الاجتماعي»

وأخيراً، يقترح كاشدان ما يُعرف بـ«التعلم الاجتماعي»، وهو ملاحظة السلوكيات الإيجابية لدى الآخرين ومحاكاتها.

في المقابل، يمكنك أيضاً الانتباه للمواقف التي تثير فيك نفوراً أخلاقياً أو انزعاجاً تجاه الآخرين، فهذا يساعدك على إدراك الصفات التي لا ترغب في أن تتسم بها.

ويختتم كاشدان قائلاً: «كلما زاد حب الاطلاع لديك وطرحت مزيداً من الأسئلة، وقارنت بين نمط حياة الآخرين وما تراه مثالياً لك، تولدت لديك طاقة تحفيزية تدفعك لتجربة ذلك النمط من الحياة بنفسك».

* خدمة «نيويورك تايمز».