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علوم

الروبوتات الشبيهة بالإنسان... تصاميم مستقلة ومتعددة الأغراض

لأداء مختلف المهمات بدلاً من الأنواع المتخصصة

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
    سيول: يان زوانغ*
TT
TT

الروبوتات الشبيهة بالإنسان... تصاميم مستقلة ومتعددة الأغراض

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر

يُلوّح لي الروبوت، فأُلوّح له بتردد. وأُحدق في وجهه الأسود الزجاجي ولا أستطيع تماماً أن أُدرك ما إذا كان يستجيب فعلاً لما أفعله، أم يتبع أوامر من مشغّله الواقف على بُعد خطوات... أمدّ يدي إليه، فيُعيد الإيماءة ذاتها، وحين أحاول أن أصافح يده المكسوة بقفاز، فإن ذراعه لا تتحرك. أنا أعيش الآن في حديقة «غالاكسي روبوت بارك» في كوريا الجنوبية، تجربة المستقبل - أو على الأقل رؤية لما قد يكون عليه.

تلويح متبادل بين المشاهد والروبوت

حتى الآن، شاهد الملايين مقاطع مصورة متداولة عن الروبوتات الشبيهة بالإنسان. وفي أفضل حالاتها فإنها تكسر أرقاماً عالمية في الألعاب الرياضية وتُؤدي رقصات متزامنة ومعقدة. أما في أسوأ حالاتها، فهي تصطدم برأسها في الجدران وتشتعل فيها النيران. وقد أقدم بعضها على ركل الأطفال وصفعهم عن غير قصد.

وتتمثل الوعود بشأن هذه الروبوتات في أنها ستتمكن يوماً من التصرف كالبشر. ويراها كثيرون التجسيد الأمثل لثورة الذكاء الاصطناعي. لكن إلى أي مدى نحن قريبون من ذلك المستقبل؟ وأي دور نريد أن تؤديه الروبوتات فيه؟

تُقدم هذه الحديقة في سيول التي افتتحتها شركة «غالاكسي كورب» للترفيه والتكنولوجيا، الممثلة لكبار نجوم موسيقى البوب الكورية، في صيف العام الحالي - رؤية واحدة تُخفف فيها الروبوتات أعباءنا، إذ إنها تُرفه عنا، وترقص إلى جانبنا، وتكون رفقاءنا. ويوحي هذا المكان بأن ذلك المستقبل بات على الأبواب.

روبوتات صينية رخيصة

وفي صميم هذه الرؤية تقف شركة «يونيتري روبوتكس» Unitree Robotics الصينية، فهي العقل المدبّر وراء الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي تظهر في أغلب مقاطع الفيديو المتداولة، والعرض الأكثر جذباً في الحديقة. ويُعدّ طراز «جي 1» G1 الرائد من إنتاج شركة «يونيتري» من أكثر الروبوتات الشبيهة بالإنسان توفراً في العالم. وبسعر يبلغ نحو 13500 دولار، فهو من الخيارات الأكثر تحمّلاً، مقارنة بنماذج بعض الشركات التي تتجاوز أسعارها مئات آلاف الدولارات.

ويعلو أرضَ الحديقة تمثالٌ للروبوت «جي 1» يرتدي زيّ رائد فضاء. في لفتة لا تخلو من بلاغة مُثيرة للحيرة: لماذا يحتاج روبوت إلى بدلة فضاء؟ يبدو الأمر انعكاساً لجانب جوهري في صناعة الروبوتات الشبيهة بالإنسان، ألا وهو التنافر بين الرؤية والواقع، بين شكل يوحي بالذكاء وأجساد لا تزال تفتقر فعلياً إلى أي ذكاء حقيقي.

لقد صارت الآلات تُجمّع المنتجات في المصانع، وتُقدّم لنا الطعام، وتُنظف أرضياتنا بالمكانس الكهربائية، بينما تنقلنا السيارات الآلية من مكان إلى آخر. ويُشارك الناس في برامج تلفزيون الواقع ليروا إن كان بمقدورهم الوقوع في الحب مع رفيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تصاميم مستقلة تنفذ الأوامر

غير أن الحدود القصوى التالية تتمثل في روبوتات قادرة على فعل ما نريده، متى أردنا، وباستقلالية تامة.

ولتحقيق هذا الغرض، يتخيّل كثيرون روبوتات تبدو كالبشر، على افتراض أنها الأنسب للتنقل في عالم صُمم خصيصاً للإنسان. ويحمل هذا الشكل أيضاً دلالة خاصة، وإيحاء بالوعي الذي كان حتى وقت قريب حكراً على الخيال العلمي.

يقول جون ماكورميك، الفنان والأستاذ في جامعة «سوينبرن» للتكنولوجيا في أستراليا الذي يعمل على برمجة روبوتاته الخاصة من إنتاج شركة «يونيتري»: «ثمة كمية كبيرة من الاحتمالات التي يتصورها الكثيرون منا في أذهانهم حول أعمال هذه الروبوتات الشبيهة بالإنسان».

وتتعزّز هذه الإمكانية حين نرى الروبوتات ترقص بسلاسة تشبه الإنسان، كما فعلت روبوتات «يونيتري» في برنامج «أميركا غوت تالنت» أو في حفل رأس السنة القمرية الصيني. غير أن مثل هذه العروض تُولّد توقعات غير واقعية بشأن قدرات هذه الروبوتات، وفق ما أفاد ماكورميك، مُضيفاً أن حركاتها تبدو معقدة، لكنها لا تزال في معظمها تتبع برمجيات مُحددة مسبقاً.

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر

كما قد تكون هذه الروبوتات أقل إبهاراً في البيئات التجارية، مقارنة بالعروض المُتقنة التي تخضع لبرمجة دقيقة ومحيط تسوده سيطرة مُحكمة، وهو ما أدركته وأنا أتابع العرض الرئيسي في «حديقة غالاكسي للروبوتات»: مشهد استعراضي من الرقص والفنون القتالية يمتد لمدة 50 دقيقة ويُقدمه 10 روبوتات شبيهة بالإنسان.

وبصفة عامة، لم يكن العرض مبهراً بالمستوى ذاته الذي بلغه حفل رأس السنة القمرية في الصين، حيث أدّت روبوتات «يونيتري» حركات بهلوانية متواصلة.

ويُرجّح آلان فيرن، أستاذ الروبوتات في جامعة ولاية أوريغون، أن ذلك يعكس الفارق بين الفعاليات الاستثنائية التي تُكرّس الشركة جميع مواردها لصقلها وإتقانها، وما تستطيع هذه الروبوتات تقديمه في البيئات التجارية التي تستلزم عروضاً متكررة يومياً. وأضاف: «إن كنت ستجعل هذه الروبوتات تؤدي حركات بهلوانية مثل الشقلبة الخلفية وسواها من الحركات الصعبة، فسوف تكسر المزيد من الروبوتات، وسيكون أمراً مُكلفاً للغاية».

آلات روبوتية... لكل المهمات

وفي الوقت الراهن، يمكن إنجاز أي مهمة عملية، نود أن يُؤديها روبوت شبيه بالإنسان، بصورة أفضل بواسطة آلة أكثر تخصصاً وأقل شبهاً بالإنسان. فروبوت التجميع في المصنع، على سبيل المثال، لا يحتاج إلى أرجل أو وجه.

وكان هذا جليّا في حديقة غالاكسي للروبوتات، حيث تكون الآلات الأكثر فائدة هي الأقل تشبهاً بالإنسان.

لقد طلبت مشروب كوكتيل من نادل يتألف من ذراعين مثبّتتين على كرة ضخمة. وكانت الذراعان تضخّان جرعات من عصير البرتقال وعصير اليوزو في وعاء، وترجها لمزج المكونات. والمشروب الناتج يخرج بدرجة حرارة الغرفة، وذي طعم قوي للغاية.

لكن في مرحلة ما من المستقبل، لن يكون من المجدي اقتصادياً بناء روبوت متخصص لكل سيناريو محتمل، حسبما قال فيرن، مُضيفاً أن الهدف هو صنع روبوتات مستقلة ومتعددة الأغراض وغير مثالية في تنفيذ مهمة واحدة، وإنما جيدة بما يكفي في أداء المهمات كافة.

ولبلوغ تلك الغاية، يراهن المستثمرون على أن الروبوتات الشبيهة بالإنسان ستشهد طفرة تكنولوجية، على غرار ما حدث في صناعة الذكاء الاصطناعي عام 2022 عند إطلاق «تشات جي بي تي». غير أن فيرن أشار إلى أنه من غير الواضح كم سيستغرق ذلك من الوقت، مُضيفاً أن نماذج الذكاء الاصطناعي أتيح لها التدرب على محتوى الإنترنت بأسره، في حين لا توجد كميات ضخمة من بيانات التدريب للروبوتات الشبيهة بالإنسان.

مدخل حديقة «غالاكسي روبوت بارك» في سيول

وفي الحديقة، كانت الروبوتات القادرة على «التفكير» من تلقاء ذاتها تبدو بعيدة المنال. لنأخذ على سبيل المثال الروبوت الذي صافحته. يبدو كأنه يتصرف باستقلالية، لكن حين تتأمله عن كثب: نجد أن مُشغّله الذي يضع يديه خلف ظهره بتراخٍ، يُمسك بجهاز للتحكم. وكانت روبوتات أخرى شبيهة بالإنسان في الحديقة تُدار أيضاً بصورة أكثر وضوحاً: مثل روبوت للملاكمة الذي يلكم ويركل، وروبوت لكرة قدم يمكن للزوار توجيهه لركل الكرة.

وثمة أيضاً تساؤل حول نوع المستقبل الذي نتخيله في وجود الروبوتات. هل نريدها أن ترقص معنا إضافة إلى إنجاز مهامنا المنزلية؟ وماذا يحدث حين تزول رهبة الحداثة والابتكار؟

أبدى زوار الحديقة في سيول مشاعر متباينة. إذ قالت بريندا ستون (57 عاماً) من ولاية كولورادو، إنها وجدت الروبوتات المُؤدية للعروض مثيرة للإعجاب، لكنها لا تعتقد أنها ستعود لزيارة الحديقة مجدداً. وأوضحت أنها تحضر العروض والحفلات لترى البشر بكل نقائصهم. وقالت إن «الذكاء الاصطناعي سيكون مثالياً»، ولكن ليس بالمعنى الإيجابي للكلمة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

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علوم

الروبوتات الشبيهة بالإنسان... تصاميم مستقلة ومتعددة الأغراض

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
TT
TT

الروبوتات الشبيهة بالإنسان... تصاميم مستقلة ومتعددة الأغراض

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر

يُلوّح لي الروبوت، فأُلوّح له بتردد. وأُحدق في وجهه الأسود الزجاجي ولا أستطيع تماماً أن أُدرك ما إذا كان يستجيب فعلاً لما أفعله، أم يتبع أوامر من مشغّله الواقف على بُعد خطوات... أمدّ يدي إليه، فيُعيد الإيماءة ذاتها، وحين أحاول أن أصافح يده المكسوة بقفاز، فإن ذراعه لا تتحرك. أنا أعيش الآن في حديقة «غالاكسي روبوت بارك» في كوريا الجنوبية، تجربة المستقبل - أو على الأقل رؤية لما قد يكون عليه.

تلويح متبادل بين المشاهد والروبوت

حتى الآن، شاهد الملايين مقاطع مصورة متداولة عن الروبوتات الشبيهة بالإنسان. وفي أفضل حالاتها فإنها تكسر أرقاماً عالمية في الألعاب الرياضية وتُؤدي رقصات متزامنة ومعقدة. أما في أسوأ حالاتها، فهي تصطدم برأسها في الجدران وتشتعل فيها النيران. وقد أقدم بعضها على ركل الأطفال وصفعهم عن غير قصد.

وتتمثل الوعود بشأن هذه الروبوتات في أنها ستتمكن يوماً من التصرف كالبشر. ويراها كثيرون التجسيد الأمثل لثورة الذكاء الاصطناعي. لكن إلى أي مدى نحن قريبون من ذلك المستقبل؟ وأي دور نريد أن تؤديه الروبوتات فيه؟

تُقدم هذه الحديقة في سيول التي افتتحتها شركة «غالاكسي كورب» للترفيه والتكنولوجيا، الممثلة لكبار نجوم موسيقى البوب الكورية، في صيف العام الحالي - رؤية واحدة تُخفف فيها الروبوتات أعباءنا، إذ إنها تُرفه عنا، وترقص إلى جانبنا، وتكون رفقاءنا. ويوحي هذا المكان بأن ذلك المستقبل بات على الأبواب.

روبوتات صينية رخيصة

وفي صميم هذه الرؤية تقف شركة «يونيتري روبوتكس» Unitree Robotics الصينية، فهي العقل المدبّر وراء الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي تظهر في أغلب مقاطع الفيديو المتداولة، والعرض الأكثر جذباً في الحديقة. ويُعدّ طراز «جي 1» G1 الرائد من إنتاج شركة «يونيتري» من أكثر الروبوتات الشبيهة بالإنسان توفراً في العالم. وبسعر يبلغ نحو 13500 دولار، فهو من الخيارات الأكثر تحمّلاً، مقارنة بنماذج بعض الشركات التي تتجاوز أسعارها مئات آلاف الدولارات.

ويعلو أرضَ الحديقة تمثالٌ للروبوت «جي 1» يرتدي زيّ رائد فضاء. في لفتة لا تخلو من بلاغة مُثيرة للحيرة: لماذا يحتاج روبوت إلى بدلة فضاء؟ يبدو الأمر انعكاساً لجانب جوهري في صناعة الروبوتات الشبيهة بالإنسان، ألا وهو التنافر بين الرؤية والواقع، بين شكل يوحي بالذكاء وأجساد لا تزال تفتقر فعلياً إلى أي ذكاء حقيقي.

لقد صارت الآلات تُجمّع المنتجات في المصانع، وتُقدّم لنا الطعام، وتُنظف أرضياتنا بالمكانس الكهربائية، بينما تنقلنا السيارات الآلية من مكان إلى آخر. ويُشارك الناس في برامج تلفزيون الواقع ليروا إن كان بمقدورهم الوقوع في الحب مع رفيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تصاميم مستقلة تنفذ الأوامر

غير أن الحدود القصوى التالية تتمثل في روبوتات قادرة على فعل ما نريده، متى أردنا، وباستقلالية تامة.

ولتحقيق هذا الغرض، يتخيّل كثيرون روبوتات تبدو كالبشر، على افتراض أنها الأنسب للتنقل في عالم صُمم خصيصاً للإنسان. ويحمل هذا الشكل أيضاً دلالة خاصة، وإيحاء بالوعي الذي كان حتى وقت قريب حكراً على الخيال العلمي.

يقول جون ماكورميك، الفنان والأستاذ في جامعة «سوينبرن» للتكنولوجيا في أستراليا الذي يعمل على برمجة روبوتاته الخاصة من إنتاج شركة «يونيتري»: «ثمة كمية كبيرة من الاحتمالات التي يتصورها الكثيرون منا في أذهانهم حول أعمال هذه الروبوتات الشبيهة بالإنسان».

وتتعزّز هذه الإمكانية حين نرى الروبوتات ترقص بسلاسة تشبه الإنسان، كما فعلت روبوتات «يونيتري» في برنامج «أميركا غوت تالنت» أو في حفل رأس السنة القمرية الصيني. غير أن مثل هذه العروض تُولّد توقعات غير واقعية بشأن قدرات هذه الروبوتات، وفق ما أفاد ماكورميك، مُضيفاً أن حركاتها تبدو معقدة، لكنها لا تزال في معظمها تتبع برمجيات مُحددة مسبقاً.

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر

كما قد تكون هذه الروبوتات أقل إبهاراً في البيئات التجارية، مقارنة بالعروض المُتقنة التي تخضع لبرمجة دقيقة ومحيط تسوده سيطرة مُحكمة، وهو ما أدركته وأنا أتابع العرض الرئيسي في «حديقة غالاكسي للروبوتات»: مشهد استعراضي من الرقص والفنون القتالية يمتد لمدة 50 دقيقة ويُقدمه 10 روبوتات شبيهة بالإنسان.

وبصفة عامة، لم يكن العرض مبهراً بالمستوى ذاته الذي بلغه حفل رأس السنة القمرية في الصين، حيث أدّت روبوتات «يونيتري» حركات بهلوانية متواصلة.

ويُرجّح آلان فيرن، أستاذ الروبوتات في جامعة ولاية أوريغون، أن ذلك يعكس الفارق بين الفعاليات الاستثنائية التي تُكرّس الشركة جميع مواردها لصقلها وإتقانها، وما تستطيع هذه الروبوتات تقديمه في البيئات التجارية التي تستلزم عروضاً متكررة يومياً. وأضاف: «إن كنت ستجعل هذه الروبوتات تؤدي حركات بهلوانية مثل الشقلبة الخلفية وسواها من الحركات الصعبة، فسوف تكسر المزيد من الروبوتات، وسيكون أمراً مُكلفاً للغاية».

آلات روبوتية... لكل المهمات

وفي الوقت الراهن، يمكن إنجاز أي مهمة عملية، نود أن يُؤديها روبوت شبيه بالإنسان، بصورة أفضل بواسطة آلة أكثر تخصصاً وأقل شبهاً بالإنسان. فروبوت التجميع في المصنع، على سبيل المثال، لا يحتاج إلى أرجل أو وجه.

وكان هذا جليّا في حديقة غالاكسي للروبوتات، حيث تكون الآلات الأكثر فائدة هي الأقل تشبهاً بالإنسان.

لقد طلبت مشروب كوكتيل من نادل يتألف من ذراعين مثبّتتين على كرة ضخمة. وكانت الذراعان تضخّان جرعات من عصير البرتقال وعصير اليوزو في وعاء، وترجها لمزج المكونات. والمشروب الناتج يخرج بدرجة حرارة الغرفة، وذي طعم قوي للغاية.

لكن في مرحلة ما من المستقبل، لن يكون من المجدي اقتصادياً بناء روبوت متخصص لكل سيناريو محتمل، حسبما قال فيرن، مُضيفاً أن الهدف هو صنع روبوتات مستقلة ومتعددة الأغراض وغير مثالية في تنفيذ مهمة واحدة، وإنما جيدة بما يكفي في أداء المهمات كافة.

ولبلوغ تلك الغاية، يراهن المستثمرون على أن الروبوتات الشبيهة بالإنسان ستشهد طفرة تكنولوجية، على غرار ما حدث في صناعة الذكاء الاصطناعي عام 2022 عند إطلاق «تشات جي بي تي». غير أن فيرن أشار إلى أنه من غير الواضح كم سيستغرق ذلك من الوقت، مُضيفاً أن نماذج الذكاء الاصطناعي أتيح لها التدرب على محتوى الإنترنت بأسره، في حين لا توجد كميات ضخمة من بيانات التدريب للروبوتات الشبيهة بالإنسان.

مدخل حديقة «غالاكسي روبوت بارك» في سيول

وفي الحديقة، كانت الروبوتات القادرة على «التفكير» من تلقاء ذاتها تبدو بعيدة المنال. لنأخذ على سبيل المثال الروبوت الذي صافحته. يبدو كأنه يتصرف باستقلالية، لكن حين تتأمله عن كثب: نجد أن مُشغّله الذي يضع يديه خلف ظهره بتراخٍ، يُمسك بجهاز للتحكم. وكانت روبوتات أخرى شبيهة بالإنسان في الحديقة تُدار أيضاً بصورة أكثر وضوحاً: مثل روبوت للملاكمة الذي يلكم ويركل، وروبوت لكرة قدم يمكن للزوار توجيهه لركل الكرة.

وثمة أيضاً تساؤل حول نوع المستقبل الذي نتخيله في وجود الروبوتات. هل نريدها أن ترقص معنا إضافة إلى إنجاز مهامنا المنزلية؟ وماذا يحدث حين تزول رهبة الحداثة والابتكار؟

أبدى زوار الحديقة في سيول مشاعر متباينة. إذ قالت بريندا ستون (57 عاماً) من ولاية كولورادو، إنها وجدت الروبوتات المُؤدية للعروض مثيرة للإعجاب، لكنها لا تعتقد أنها ستعود لزيارة الحديقة مجدداً. وأوضحت أنها تحضر العروض والحفلات لترى البشر بكل نقائصهم. وقالت إن «الذكاء الاصطناعي سيكون مثالياً»، ولكن ليس بالمعنى الإيجابي للكلمة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

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روبوت العالم كوريا الجنوبية
علوم

فرشاة الأسنان للمراقبة والوقاية المنزلية

فرشاة الأسنان للمراقبة والوقاية المنزلية
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فرشاة الأسنان للمراقبة والوقاية المنزلية

فرشاة الأسنان للمراقبة والوقاية المنزلية

بعد أن تعلّمت فرشاة الأسنان قياس ضغط اليد وحساب وقت التنظيف، بدأت تتعلم كيف «ترى» داخل الفم. فالكاميرا التي تدخل اليوم إلى هذه الأداة اليومية لا تكتفي بعرض الصور؛ بل تساعد على توجيه التنظيف إلى المسافات بين الأسنان. فهل تمهّد هذه الخطوة لتحوّل الفرشاة من أداة لإزالة اللويحة الجرثومية إلى وسيلة للمراقبة والوقاية المنزلية؟

يطرح هذا السؤال نظام «CameraJet» الذي كشفت عنه شركة «دايسون» (Dyson) في الأول من سبتمبر (أيلول) 2026. ويجمع الجهاز فرشاة كهربائية وكاميرا صغيرة وخوارزمية تعلّم آلي، لتوجيه دفعات دقيقة من سائل المضمضة نحو الفراغات بين الأسنان. وتكمن دلالته في الربط بين ما تراه الكاميرا وما تفعله الفرشاة: صورة تُحلَّل، وموضع يُحدَّد، ودفعة سائل تتجه إليه في أثناء التنظيف.

فرشاة ترى قبل أن تنظّف

• كاميرا تلتقط وتوجّه. يعتمد النظام على كاميرا للتصوير القريب بدقة 100 ألف بكسل، وخوارزمية تسميها الشركة «Gap Optical Targeting». ووفق بيانات «دايسون»، تحلل المنظومة 28 صورة في الثانية، لتتعرف على الفراغات بين الأسنان وتتتبع مواقعها في أثناء حركة الفرشاة، ثم توجه إليها دفعات دقيقة من السائل. وتقول الشركة إنها طوّرت الخوارزمية باستخدام أكثر من 470 ألف صورة للأسنان.

وتوضح هذه الآلية معنى «الذكاء الاصطناعي المادي»: خوارزمية تتصل بجهاز يستطيع استشعار محيطه والتصرف فيه. ففي هذه الفرشاة، تتحول الصورة إلى دليل يحدد إلى أين تُوجَّه دفعة السائل في أثناء التنظيف. وهنا تتجاوز وظيفة الكاميرا نقل المشهد إلى المشاركة في توجيه حركة الجهاز واستجابته.

ويتيح تطبيق «MyDyson» للمستخدم مشاهدة داخل الفم مباشرةً، مع إرشادات عن مدة التنظيف والمناطق التي تغطيها الفرشاة وطريقة استخدامها. وبذلك تضيف الكاميرا بُعداً بصرياً إلى متابعة الوقت والضغط، قد يساعد المستخدم على فهم ما يجري داخل فمه وتوجيه عنايته اليومية بصورة أدق.

تأتي هذه الفرشاة ضمن تحول أوسع في العناية بصحة الفم خارج العيادة. فقد وجدت مراجعة نُشرت في «Journal of Dentistry» في أغسطس (آب) 2026، وشملت 305 دراسات، أن التقنيات الرقمية تجاوزت التثقيف وتعديل السلوك إلى مراقبة اللويحة الجرثومية، واستكشاف إمكانات الكشف عن التسوس وأمراض اللثة والغشاء المخاطي وتقييم أخطارها.

• مراجعات علمية. غير أن هذه التطبيقات لا تقف على أرضية علمية واحدة. فقد وجدت المراجعة أن تقنيات الوقاية الأولية أكثر نضجاً، بينما يحتاج كثير من أدوات الكشف المبكر إلى مزيد من التحقق السريري. وهذا فارق أساسي: فنجاح أداة في تحسين عادات التنظيف لا يثبت قدرتها على اكتشاف المرض.

وتوضح مراجعة أخرى، نُشرت في «International Dental Journal» في يوليو (تموز) 2026، ملامح هذا الاتجاه. فمن بين 43 دراسة عن الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان الوقائي، تناولت 23 دراسة التنبؤ بمخاطر التسوس، وست أخطار أمراض اللثة، وسبع الكشف الآلي عن اللويحة، فيما بحثت دراستان تحليل طريقة التنظيف. وتكشف هذه الأبحاث اهتماماً بمراقبة عوامل الخطر والسلوك اليومي، لكنها لا تعني أن فرشاة بعينها تستطيع أداء هذه الوظائف مجتمعة.

وقد مهَّد طب الأسنان عن بُعد لهذا المسار، باستخدام الهواتف والكاميرات الرقمية والكاميرات داخل الفم لنقل الصور وتقييمها خارج العيادة. أما إدماج الكاميرا في الفرشاة، فيفتح احتمال متابعة التغيرات في أثناء العناية اليومية، بدلاً من الاقتصار على صور متفرقة.

ومن هنا ينشأ السؤال: هل يستطيع جيل لاحق رصد موضع تتكرر فيه اللويحة، أو تغير في اللثة يستدعي مراجعة الطبيب؟ الانتقال من التعرف على فراغ بين سنين إلى تمييز تغير مرضي يحتاج إلى أدلة واختبارات مختلفة. لذا تبقى المراقبة الصحية المحتملة أفقاً بحثياً، وليست قدرة تشخيصية مثبتة لهذا الجهاز.

الكاميرا ليست طبيب أسنان

• الدقة لا تعني التشخيص. الخوارزمية التي ترى الأسنان، لا يعني أنها تفهم المرض. فالتعرف على فراغ أو تغير في الصورة يختلف عن تشخيص تسوس أو التهاب لثة أو آفة تحتاج إلى علاج. إذ يجمع الطبيب بين الفحص والتاريخ المرضي، وقد يستعين بالأشعة واختبارات أخرى. ومن هنا تأتي ضرورة الفصل بين توجيه التنظيف وإصدار حكم طبي.

ولا تكفي الدقة المرتفعة في تحليل الصور لإثبات الصلاحية السريرية. فذلك يحتاج إلى دراسات مستقلة تقارن النتائج بمعايير تشخيصية مرجعية، وتشمل أشخاصاً بأعمار وحالات فموية مختلفة. ويشمل التقييم أيضاً تحديد مواضع الخطأ، والفئات الأكثر عرضة له، وعواقبه على قرارات العناية والعلاج.

وتوضح مراجعة منهجية لتقنيات التقييم الرقمي للويحة السنية هذه الفجوة. فرغم الارتباط القوي بين نتائج بعض الأدوات الرقمية والطرق المرجعية، ظل اليقين الإجمالي للأدلة منخفضاً جداً؛ ما يحد من تعميم النتائج واعتماد هذه الأدوات بديلاً مستقلاً عن التقييم السريري.

وتصبح عواقب الخطأ أوضح حين يرسل الجهاز تنبيهاً عن مرض محتمل، أو يصمت عنه. فالإنذار الكاذب قد يثير القلق ويدفع إلى فحوص غير ضرورية، بينما قد يؤخر الاطمئنان الكاذب زيارة الطبيب. لذلك لا يكفي غياب التنبيه للاطمئنان إلى سلامة الفم.

• الخصوصية داخل الحمام. تقول «دايسون» إن الكاميرا تعمل في أثناء المشاهدة الحية أو التوجيه التلقائي للسائل، وإن الصور لا تُسجل ولا تُخزن في التطبيق أو تُرفع إلى السحابة، بل تُحذف بعد المشاهدة، فيما تُعالج بيانات التنظيف محلياً. ويقترب هذا النهج من مبدأ «الخصوصية حسب التصميم»، أي بناء الحماية ضمن آلية عمل الجهاز منذ البداية.

وتزداد أهمية هذا المبدأ حين تدخل الكاميرا إلى أداة للعناية اليومية بالجسم. فصور الفم تحمل تفاصيل عن الأسنان واللثة والترميمات، وقد تستخلص منها الخوارزميات مؤشرات صحية إضافية. ومن حق المستخدم معرفة البيانات التي تُجمع، ومكان معالجتها، ومدة بقائها، ومن يطّلع عليها، وكيف يحذفها أو يمنع مشاركتها.

وقد أبرزت مراجعة للجوانب القانونية للصحة الفموية الرقمية قضايا أمن البيانات، والسرية والموافقة والمسؤولية. لذلك ينبغي تقييم حماية المعلومات ضمن جودة الجهاز وسلامته، مع تقديم شروط واضحة يفهمها المستخدم قبل الموافقة عليها.

• هل نحتاج إلى هذا الذكاء. حذرت الجمعية البريطانية لطب الأسنان، تعليقاً على إطلاق الجهاز، من الاعتقاد بأن أحدث الأجهزة وأغلاها تحل جميع مشكلات صحة الفم. فمهما تطورت التكنولوجيا، تظل الوقاية قائمة على إزالة اللويحة بانتظام، وتنظيف المسافات بين الأسنان، وضبط عوامل الخطورة، وإجراء الفحوص الدورية.

وتُقاس قيمة الفرشاة بما تحققه في الاستخدام اليومي: هل تساعد على تنظيف أفضل وعادات أكثر انتظاماً؟ وهل تؤكد الدراسات المستقلة فائدتها وسلامتها؟ فسرعة معالجة الصور ودقة توجيه السائل إنجازان تقنيان، لكن إثبات أثرهما في صحة الفم يحتاج إلى أدلة سريرية.

بدأت الفرشاة أداة ميكانيكية، ثم أصبحت تقيس الوقت والضغط، وها هي تبدأ في رؤية ما تنظفه. وقد تمنحها هذه القدرة دوراً أوسع في الوقاية المنزلية، متى ثبتت فائدتها وحُميت بيانات مستخدميها واتضحت حدودها. أما نجاحها الحقيقي، فسيكون في مساعدة الإنسان على العناية بفمه ومعرفة متى يحتاج إلى الطبيب، دون أن تمنحه ثقة تتجاوز ما تستطيع إثباته.

نجاحها الحقيقي سيكون في مساعدة الإنسان على العناية بفمه ومعرفة متى يحتاج إلى الطبيب

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الطب البشري أميركا
علوم

لماذا لا تتعرض النساء للإصابة بأمراض القلب بالدرجة نفسها كما لدى الرجال؟

لماذا لا تتعرض النساء للإصابة بأمراض القلب بالدرجة نفسها كما لدى الرجال؟
TT
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لماذا لا تتعرض النساء للإصابة بأمراض القلب بالدرجة نفسها كما لدى الرجال؟

لماذا لا تتعرض النساء للإصابة بأمراض القلب بالدرجة نفسها كما لدى الرجال؟

لطالما لاحظ الأطباء أن الرجال والنساء لا يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب بالدرجة نفسها؛ فبعض أمراض القلب الخلقية تكون أكثر شيوعاً أو أشد خطورة لدى الإناث بينما تصيب الذكور بصورة مختلفة. ورغم عقود من الأبحاث ظل السبب البيولوجي وراء هذه الفروق غير واضح.

«درع وراثي»

واليوم، توصل باحثون من جامعة نورث كارولاينا في الولايات المتحدة إلى اكتشاف قد يفسر هذا اللغز؛ فقد أظهرت دراسة جديدة نُشرت في دورية «Genes & Development»، في الأول من يوليو (تموز) 2026، أن قلب الأنثى يعتمد على بروتين يعمل بمثابة «درع وراثي» أساسي أثناء نموه، في حين يستطيع قلب الذكر أن يتطور بصورة طبيعية إلى حد كبير، حتى في غياب البروتين.

ويُعرف هذا البروتين باسم «DDX3X» ويُنتجه جين يقع على الكروموسوم «إكس» (X). وفي تجارب أُجريت على الفئران وجد الباحثون أن حذف هذا الجين من خلايا عضلة القلب النامية أدى إلى إصابة الأجنة الأنثوية بفشل قلبي حاد انتهى بوفاتها قبل الولادة، بينما واصل الذكور الذين يحملون التغير الجيني نفسه نموهم الطبيعي ونجوا حتى الولادة.

وتقول كايلا ماسون الطبيبة بقسم بيولوجيا الخلية وعلم وظائف الأعضاء في الجامعة الباحثة الرئيسة في الدراسة: «أحدث التغيير الجيني نفسه نتيجتين مختلفتين تماماً بحسب الجنس؛ فبالنسبة إلى قلب الأنثى يُعد بروتين (DDX3X) ضرورياً للحياة، بينما يستطيع قلب الذكر الاستغناء عنه إلى حد كبير».

> «قراءة» الجينات ليست المشكلة في الجينات، بل في كيفية قراءتها؛ فهذه الدراسة تقلب مفهوماً راسخاً في علم الوراثة؛ إذ تشير إلى أن الأمراض الوراثية لا تنجم دائماً عن خلل في الشفرة الجينية للحمض النووي (DNA) نفسها، بل قد تكون نتيجة عجز الخلية عن قراءة هذه الشفرة بصورة صحيحة.

إن الجينات تحمل المخطط الأساسي لبناء أعضاء الجسم، لكن هذا المخطط لا يصبح ذا قيمة إلا بعد ترجمته إلى بروتينات، وهي الجزيئات التي تنفذ معظم وظائف الخلية. وهنا يبرز الدور المحوري لبروتين «DDX3X» الذي يعمل مساعداً أساسياً في عملية ترجمة التعليمات الوراثية إلى بروتينات فعالة.

إلا أن المهمة ليست سهلة دائماً؛ فبعض جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) تلتف لتكوّن تراكيب معقدة تعيق آلة تصنيع البروتين داخل الخلية وكأنها عُقَد يصعب فكها. ويعمل بروتين «DDX3X» أشبه بـ«مفتاح جزيئي» يفكّ هذه العقد ما يتيح للريبوسومات ribosomes قراءة التعليمات الوراثية وإنتاج البروتينات الضرورية لنمو القلب بصورة سليمة.

وعندما يغيب هذا البروتين، تتعثر عملية الترجمة وتنخفض مستويات عدد من البروتينات الحيوية التي يعتمد عليها القلب في التكوين والعمل.

واكتشف الباحثون أيضاً أن قلوب الإناث تمتلك بصورة طبيعية مستويات أعلى من بروتين «DDX3X» مقارنةً بقلوب الذكور، لأن الجين المسؤول عن إنتاجه يفلت من آلية بيولوجية تُعطّل عادة إحدى نسختي الكروموسوم «إكس» لدى الإناث. ويبدو أن هذه «الجرعة الإضافية» من البروتين تمثل درعاً وراثياً يمنح القلب النامي الحماية التي يحتاج إليها خلال المراحل الحرجة من تكوينه.

> ماذا يحدث عند فقدان هذا الدرع؟ وعندما حذف الباحثون بروتين «DDX3X»، انهار إنتاج عدد من البروتينات الأساسية المسؤولة عن تكوين عضلة القلب وتنظيم الإشارات الكهربائية التي تنسق نبضاته. ونتيجة لذلك تشكلت ألياف عضلة القلب لدى الأجنَّة الأنثوية بصورة غير منتظمة واضطربت نبضات القلب، ثم انتهى الأمر بفشل قلبي أدى إلى وفاة الأجنة قبل الولادة.

أما الأجنّة الذكور فلم تظهر عليها هذه التأثيرات الخطيرة، رغم امتلاكها التغير الجيني ذاته، وهو ما يكشف عن اختلاف بيولوجي جوهري بين الجنسين.

تفسير الأمراض البشرية

تنسجم هذه النتائج مع ما يلاحظه الأطباء في العيادات، إذ تختلف معدلات الإصابة وشدَّة بعض أمراض القلب الخلقية بين الذكور والإناث.

> تفسير حالتين وراثيتين كما قد تساعد الدراسة في تفسير حالتين وراثيتين معروفتين؛ الأولى هي «متلازمة تيرنر» Turner syndrome التي تُولَد فيها الفتيات بكروموسوم «إكس» واحد فقط، ويعاني معظمهن من عيوب خلقية في القلب. أما الثانية فهي متلازمة «DDX3X» الناتجة عن طفرات في هذا الجين التي تصيب الإناث في الغالب، ويظهر لدى بعض المصابات بها تشوهات قلبية.

ويعتقد الباحثون أن نموذج الفئران الذي طوروه يقدم لأول مرة تفسيراً بيولوجياً لهذه الظاهرة.

> رؤية جديدة لاختلاف أمراض القلب بين الجنسين يرى العلماء أن نتائج الدراسة تمثل تحولاً في فهم أسباب اختلاف أمراض القلب بين الذكور والإناث؛ فبدلاً من التركيز على الطفرات الوراثية وحدها تشير النتائج إلى أن الطريقة التي تُترجم بها المعلومات الوراثية إلى بروتينات قد تكون العامل الحاسم في تحديد مصير القلب أثناء نموه.

ويقول البروفسور فرانك كونلون من قسم الأحياء وعلم الوراثة بمعهد ماك أليستر للقلب جامعة كارولينا الشمالية كبير الباحثين في الدراسة إن هذه النتائج تمثل نموذجاً جديداً لفهم الفروق بين الجنسين في أمراض القلب. فالجين المرتبط بالكروموسوم «إكس» لا يغيّر المخطط الوراثي، بل يتحكم في مدى كفاءة قراءة هذا المخطط.

ويعتقد الباحثون أن بروتين «DDX3X» قد يكون واحداً من مجموعة أوسع من البروتينات المنظمة التي تفسر أسباب اختلاف تطور القلب، وربما أعضاء أخرى بين الذكور والإناث. وإذا أكدت الدراسات المستقبلية هذه النتائج لدى البشر فقد تمهّد الطريق لتطوير وسائل أكثر دقة لتشخيص أمراض القلب الخلقية وعلاجها تأخذ في الاعتبار الاختلافات البيولوجية بين الجنسين.

كما تؤكد الدراسة اتجاهاً متنامياً في علم الوراثة، مفاده أن فهم الأمراض لا يعتمد فقط على معرفة الجينات المصابة بل أيضاً على كشف الآليات الجزيئية التي تتحكم في كيفية قراءة هذه الجينات داخل الخلايا، وهي آليات قد تحمل مفتاح علاجات المستقبل.

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