حين يدخل الذكاء الاصطناعي غرفة العمليات... من يقود الجراحة فعلاً؟

في الماضي، كان الجراح يدخل غرفة العمليات بوصفه العقل المركزي الذي تبدأ منه القرارات وتنتهي عنده، بينما تبقى الأجهزة مجرد أدوات صامتة تنفّذ ما تمليه خبرته البشرية.

لكن هذا المشهد بدأ يتغير بهدوء داخل أكثر غرف العمليات تطوراً في العالم. فالأنظمة الذكية لم تعد تكتفي بعرض الصور الطبية أو تشغيل الروبوتات الجراحية، بل بدأت تتحول تدريجياً إلى أنظمة قادرة على التحليل الفوري، والتنبؤ بالمضاعفات، واقتراح الخطوة التالية أثناء العملية نفسها.

هل ما زالت غرفة العمليات تفهم الإنسان

هنا يظهر سؤال كان يبدو قبل سنوات أقرب إلى الخيال العلمي: هل سيبقى الجراح قائد العملية فعلاً، أم يتحول تدريجياً إلى شريكٍ لنظام يتعلّم أسرع منه؟

من الأداة إلى «الزميل السريري»

في دراسة حديثة نُشرت في مجلة «فرونتيرز إن ساينس» (Frontiers in Science) بتاريخ 7 مايو (أيار) 2026، قاد الباحث الدكتور غاي-هيرفي أزولاي (Guy-Hervé Azoulay) من معهد البحوث في سرطان الجهاز الهضمي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (Institute for Research into Cancer of the Digestive System – IRCAD, Strasbourg, France) فريقاً بحثياً ناقش التحول المتسارع في مفهوم «الفريق الجراحي» مع دخول الذكاء الاصطناعي والروبوتات الطبية إلى قلب العمل السريري.

من يقود العملية: الإنسان أم الخوارزمية

وأشار الباحثون إلى أن غرفة العمليات قد تتحول قريباً إلى منظومة ذكية هجينة يعمل فيها الإنسان والآلة ضمن شراكة معرفية معقدة، حيث لا تعتمد الجراحة فقط على مهارة اليد البشرية، بل على تدفق هائل من البيانات الحية التي تُحلل لحظةً بلحظة أثناء العملية، بما يشمل الصور الطبية، والمؤشرات الحيوية، واحتمالات المضاعفات، والسيناريوهات الجراحية البديلة.

والروبوت الجراحي التقليدي كان يعمل بوصفه امتداداً ليد الجراح، ينفّذ الحركة بدقة أعلى ويقلل الاهتزاز البشري. أما الأنظمة الجديدة، فتتجه نحو ما يشبه «الذكاء التعاوني» (Collaborative Intelligence)، حيث تستطيع الخوارزميات تحليل المشهد الجراحي، والتنبؤ بالمضاعفات المحتملة، وتنبيه الفريق قبل حدوث الخطأ. بمعنى آخر، لم تعد الآلة مجرد أداة... بل بدأت تتحول تدريجياً إلى «زميل سريري» يشارك في فهم العملية نفسها.

هل تصبح الخبرة البشرية أقل مركزية؟

تاريخياً، كان الجراح يتعلم من سنوات التدريب الطويلة، ومن العمليات التي أجراها بنفسه، ومن أخطائه ونجاحاته الشخصية. لكن الذكاء الاصطناعي يعمل بطريقة مختلفة تماماً. فالخوارزمية لا تتعلم من عشرات العمليات، بل من ملايين الحالات المتراكمة عالمياً، ولا تعتمد على الذاكرة البشرية المحدودة، بل على تحليل أنماط دقيقة قد لا تراها العين البشرية أصلاً.

وهذا قد يقود مستقبلاً إلى ما يمكن وصفه بـ«الخبرة الرقمية الجماعية»، إذ تتحول كل عملية جراحية تُجرى في أي مكان بالعالم إلى جزء من ذاكرة عالمية تتعلم منها الأنظمة الذكية بصورة لحظية. وهنا يظهر السؤال الأكثر حساسية: إذا كانت الخوارزمية ترى احتمالات أكثر، وتقرأ بيانات أوسع، وتتعلّم بسرعة هائلة، فهل يبقى القرار النهائي إنسانياً فعلاً؟

حين ينام الجراح وتبقى الخوارزمية مستيقظة

السلطة الطبية الموزعة

الطب الحديث يدخل اليوم مرحلة يمكن وصفها بـ«السلطة الطبية الموزعة». فالقرار لم يعد يصدر من الطبيب وحده، بل أصبح نتيجة تفاعل معقد بين الإنسان والآلة والبيانات والأنظمة الرقمية.

في غرفة العمليات المستقبلية، قد يقترح النظام الذكي تعديلاً في المسار الجراحي قبل أن ينتبه إليه الفريق البشري، وقد يحذر من احتمال نزف أو مضاعفة اعتماداً على أنماط رقمية غير مرئية للطبيب.لكن المعضلة الأخلاقية تبدأ عندما يختلف الإنسان مع الخوارزمية. فإذا اقترح الذكاء الاصطناعي خطوة جراحية ورفضها الجراح، ثم حدثت مضاعفات، فمن يتحمل المسؤولية؟ وإذا اتبع الطبيب توصية النظام ووقع الخطأ، فهل تصبح الخوارزمية شريكاً في القرار الطبي؟ هذه الأسئلة لم تعد خيالاً فلسفياً، بل أصبحت جزءاً من النقاش العلمي الحقيقي داخل المؤسسات الطبية العالمية.

الخطر ليس في الذكاء...

بل في الطاعة العمياء

المفارقة أن التهديد الحقيقي قد لا يكون في «ذكاء» الأنظمة، بل في ميل البشر إلى الوثوق المفرط بها. فكلما أصبحت الخوارزميات أكثر دقة، زاد احتمال أن يتحول الطبيب تدريجياً من صانع قرار إلى مراقب يعتمد نفسياً على اقتراحات النظام. وهنا تظهر أهمية ما يمكن تسميته «الوعي الخوارزمي السريري»، أي قدرة الطبيب على فهم حدود الذكاء الاصطناعي، لا الانبهار بنتائجه فقط. فالخوارزمية قد تحلل البيانات بسرعة خارقة، لكنها لا تفهم دائماً السياق الإنساني الكامل للمريض، ولا تشعر بالخوف أو الألم أو التعقيد النفسي والاجتماعي الذي يحيط بالقرار الطبي. ولهذا شدد الباحثون في الدراسة على أن الحكم البشري يجب أن يبقى في مركز العملية الجراحية، حتى مع التطور المتسارع للأنظمة الذكية.

غرفة العمليات القادمة

ما يحدث اليوم ليس مجرد تحديث تقني في الجراحة، بل إعادة تعريف كاملة لمعنى العمل الطبي نفسه. فغرفة العمليات القادمة قد تضم جراحاً بشرياً، وروبوتاً جراحياً، ونظام ذكاء اصطناعي يتعلم لحظياً، وتحليلاً مباشراً للصور والبيانات، وربما «توأماً رقمياً» (Digital Twin) يحاكي حالة المريض قبل اتخاذ القرار. وفي دول مثل المملكة العربية السعودية، التي تستثمر بقوة في الطب الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن رؤية السعودية 2030، قد تصبح هذه النماذج جزءاً من الواقع الطبي خلال سنوات قليلة.

لكن السؤال الأهم سيبقى إنسانياً لا تقنياً: عندما تصبح الآلة قادرة على التفكير داخل غرفة العمليات، هل نحافظ على الطبيب قائداً للقرار؟ أم نجد أنفسنا يوماً داخل غرفة عملياتٍ تتخذ فيها الخوارزميات القرار... بينما يكتفي الإنسان بالمراقبة؟