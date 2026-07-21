استجابة الطفل الحركية للموسيقى… تبدأ في عامه الأول

أظهرت دراسة حديثة لباحثين من مختبر علم الأعصاب للإدراك والحركة في المعهد الإيطالي للتكنولوجيا Neuroscience of Perception and Action Lab at the Istituto Italiano di Tecnologia، ونُشرت في مجلة الحياة «eLife» في الأسبوع الأول من شهر يوليو (تموز) من العام الحالي، أن الاستجابة الحركية للموسيقى تبدأ في خلال السنة الأولى من العمر.

وأكدت الدراسة أن مخ الأطفال يستطيع التعرف على الموسيقى منذ عمر ثلاثة أشهر، لكن الحركات التلقائية على أنغامها تبدأ في الظهور في عامهم الأول، وبالتدريج تتطور قدرتهم على تنسيق حركاتهم مع الإيقاع لاحقاً.

عنصران: حسّي وحركي

أوضح الباحثون أن التفاعل مع الموسيقى يمكن تقسيمه إلى عنصرين من عناصر التطور العصبي المعرفي، الأول عنصر حسي، وهو القدرة على إدراك الموسيقى، والتعرف عليها، والثاني عنصر حركي، وهو القدرة على التحرك (في الوقت المناسب) مع الإيقاع الموسيقي.

وقام الباحثون بتشغيل الموسيقى لـ79 رضيعاً، تتراوح أعمارهم بين 3 و6 و12 شهراً، وقاموا بعمل رسم مخ (EEG)، وتم عمل قياسات للحركة لفهم استجاباتهم العصبية السمعية، والحركية، وشملت الموسيقى مقاطع موسيقية عادية من أغاني الأطفال، وتمت الإشارة إليها على أنها (موسيقى نظامية)، وتم أيضاً تشغيل مقاطع (موسيقى عشوائية)، ونسخ ذات طبقات صوتية عالية، ومنخفضة، لأن درجة الصوت يمكن أن تلعب دوراً في التفاعل السمعي الحركي لدى الرضع.

تمكن الفريق البحثي من تحديد التوقيت الدقيق لاستجابة المخ لكل نغمة في الموسيقى، وذلك من خلال رصد ​​الاستجابة العصبية للرضع عن طريق رسم المخ، وتمكنوا أيضاً من قياس استجابة المخ للأصوات المتواصلة.

استجابة سمعية وحركات تلقائية

عندما قام الباحثون بقياس الاستجابة العصبية لسماع (الموسيقى النظامية) مقارنة بتلك الناتجة عن (الموسيقى العشوائية)، وجدوا أن جميع الفئات العمرية أظهرت استجابة سمعية، بغض النظر عن نوعية الموسيقى، ولكن كانت الاستجابة أفضل للموسيقى النظامية، حيث كانت هناك استجابة لكل الأصوات، ما يشير إلى أن معالجة الموسيقى تبدأ في المخ في وقت مبكر جداً من العمر.

قام الباحثون بتقدير ومقارنة حركات الرضع التلقائية، كنوع من الاستجابة لأنواع الموسيقى المختلفة، وقاموا بتصنيف هذه الحركات إلى عشر حركات رئيسة تشمل: التأرجح للأمام والخلف، والتأرجح الجانبي، والتصفيق الخفيف، وركل الساقين، والتأرجح لأعلى ولأسفل، وتحريك الذراعين، وركل القدمين، وتحريك الجسم بالكامل، وسحب القدمين، وتحريك القدمين.

وأظهرت النتائج أن الاستجابة الحركية للموسيقى بأنواعها المختلفة ارتبطت بشكل أساسي بالعمر، وكان الرضع في عمر 12 شهراً فقط هم الذين أظهروا أكبر مقدار من الحركة استجابة للموسيقى النظامية مقارنة بالموسيقى العشوائية، وذلك في جميع الحركات الرئيسة.

التأرجح وتحريك الذراعين

عندما تعمق الفريق في دراسة هذه الحركات وجدوا أن هذه الاستجابة شملت في الأغلب حركات الجزء العلوي من الجسم، و/أو الأطراف العلوية، وتحديداً التأرجح للأمام والخلف، والتأرجح الجانبي، والتصفيق الخفيف، والتأرجح لأعلى ولأسفل، وتحريك الذراعين.

في المقابل لم يُظهر الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 أشهر اختلافات ملحوظة في كمية الحركة كنوع من الاستجابة للموسيقى، سواء النظامية، أو العشوائية، ولم تتغير هذه النتائج في جميع الفئات العمرية عندما قارن الباحثون حركاتهم استجابة للنسخ ذات النغمات العالية والمنخفضة من الموسيقى.

خلال السنة الأولى من العمر يقوم الرضع بتحريك الجزء السفلي من أجسامهم باستمرار، وتزداد قدرتهم تدريجياً على أداء حركات أكثر تعقيداً للجزء العلوي من الجسم في عمر 12 شهراً. وتبعاً لنتائج الدراسة يعتقد الباحثون أن هذا التطور الحركي مرتبط بالنضج السمعي في المخ، ما يوضح الأهمية الكبيرة للموسيقى في تطور حركة الأطفال.