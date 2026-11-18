تزداد في إيران مؤشرات على هجوم أميركي جديد، في وقت تتحدث فيه تقارير أميركية عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة وغير معلنة بين واشنطن وطهران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتباينة بشأن انتهاء الحرب مع إيران.

ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز»، عن مسؤولين أميركيين اثنين وشخص مطلع، أن المواجهات العسكرية لم تتوقف، وأن الجيش الأميركي يشن هجمات على أهداف إيرانية، بينما ترد طهران بصورة شبه يومية، من دون إعلان رسمي عن معظم هذه العمليات، خصوصاً خلال الشهرين الماضيين.

وحسب التقرير، شملت الهجمات الإيرانية ناقلات نفط تجارية في مضيق هرمز وسفناً تابعة للبحرية الأميركية ومنشآت عسكرية أميركية، فيما ركز الرد الأميركي على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب استهداف منصات لإطلاق الصواريخ في بعض الحالات.

سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس بإيران (رويترز)

وقال مسؤول عسكري أميركي، الثلاثاء، إن مقاتلات أميركية استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ«لحرس الثوري» الإيراني في جزيرة قشم، رداً على هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منظومة رادار أميركية في البحرين، مساء الاثنين.

وأكد المسؤول، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن الضربات جاءت رداً على استهداف القوات والمعدات العسكرية الأميركية.

في المقابل، قال أحمد نفيسي، نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، الأربعاء، إن الهجوم الأميركي استهدف مواقع في جزيرة قشم، مؤكداً أنه لم يتسبب بأضرار في المناطق السكنية، والتجارية، أو البنى التحتية الحيوية، والخدمية. وأضاف أن الأوضاع في المنطقة تحت السيطرة، وأن أجهزة الإغاثة والخدمات في حالة تأهب قصوى.

تأتي هذه التطورات بينما يدرس ترمب، وفقاً لتقرير «إن بي سي نيوز»، احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق على التقرير، فيما لم يصدر رد من البيت الأبيض.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أنها تمكنت، الأربعاء، من إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-9» في أجواء شرق مضيق هرمز. وأفادت وكالة «إرنا» بأن الجيش الإيراني أعلن أن «منظومات الدفاع الجوي الوطنية التابعة للجيش، والمتمركزة في جنوب شرقي البلاد، رصدت -ضمن شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد- طائرة مسيّرة متطورة من طراز /إم كيو-9/ تابعة للعدو، شرقي مضيق هرمز، وتمكنت من إسقاطها في الوقت المناسب». وكان الجيش الإيراني أعلن، الثلاثاء، أن القوات الدفاعية الجوية التابعة للجيش أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز «لوكاس» في سماء مضيق هرمز.

احتمال المواجهة

وفي طهران، عكست تصريحات مسؤولين عسكريين وسياسيين وقضائيين ازدياد الحديث عن احتمال تجدد المواجهة، بالتزامن مع تأكيدات رسمية أن القوات المسلحة تعمل على تطوير قدراتها العسكرية، والاستعداد لسيناريوهات التصعيد.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، الأربعاء، إن جاهزية القوات العسكرية والمسلحة «تتطور لحظة بلحظة»، مضيفاً أن الجيش والقوات المسلحة يراقبان تحركات الخصم «بيقظة ودقة»، في إشارة إلى استعدادات القوات الأميركية.

وحذّر حاتمي من أن رد القوات المسلحة الإيرانية على أي هجوم جديد سيكون «أكثر سحقاً»، مضيفاً أن أي طرف ينظر إلى إيران والنظام الإيراني «بنظرة عدائية سيصبح عبرة للجميع».

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول الشهر الماضي (إرنا)

مدى الصواريخ

من جهته، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إن الرئيس الأميركي يعتزم شن هجوم جديد على إيران.

وأضاف إيجئي، خلال كلمة أمام الهيئة القضائية للقوات المسلحة، الأربعاء، أن القوات الإيرانية تعمل على تطوير معداتها، وتحديثها، وأنها تمتلك حالياً قدرات لم تكن متاحة خلال ما وصفه بـ«حرب الأربعين يوماً». وقال إن القوات المسلحة أصبحت أكثر استعداداً للمواجهة، وإنها «لم تتراجع أمام العدو، ولن تتراجع».

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس منظمة «الباسيج»، قاسم قريشي، أن زيادة مدى الصواريخ أُدرجت ضمن خطط القوات المسلحة الإيرانية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

وقال قريشي، الأربعاء، إن القوة الجو-فضائية التابعة لـ«لحرس الثوري» ستعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن احتمال انتقال الأنشطة العسكرية الأميركية إلى قواعد ومناطق أبعد، في ظل ما وصفه بانسحاب القوات الأميركية من المنطقة، يجعل تطوير مدى الصواريخ والقدرة على الرد بالمثل أمراً ضرورياً.

وتحدث المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، بدوره، عن تطور القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية، قائلاً إن جاهزية القوات المسلحة بلغت مستوى يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها، حسب تعبيره، غير قادرين على تحديد الأماكن التي قد تستهدفها الصواريخ الإيرانية.

وأضاف قشقاوي، خلال تجمع لمؤيدي النظام في مدينة برند، أن قدرات الرادار والصواريخ أرض - جو تعززت، عادّاً أن واشنطن لن تتمكن من انتزاع تنازلات من طهران عبر المفاوضات.

طهران تهاجم الوسيط

وعلى المسار الدبلوماسي، اتهم النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، مرتضى محمودي، قطر بالعمل ضمن ما وصفه بـ«مخطط السياسات الأميركية»، قائلاً إن الدوحة تستخدم الأدوات الدبلوماسية لطمأنة الأسواق العالمية، والإيحاء بأن أزمة مضيق هرمز تقترب من نهايتها.

وقال محمودي، في تصريحات لوكالة «خانه ملت» الإخبارية، الأربعاء، إن المسؤولين القطريين يواصلون اتصالاتهم اليومية مع طهران، ويسعون إلى إظهار المفاوضات بصورة إيجابية، والإيحاء بإحراز تقدم فيها، سواء عبر التصريحات الإعلامية، أو الاتصالات المباشرة.

وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين في مضيق هرمز يفرض تكاليف اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي، والدول الغربية، متهماً قطر بالسعي إلى توظيف التحركات الدبلوماسية للتأثير على الأسواق، وإطالة أمد المعادلات الاستراتيجية.

وقال محمودي إن صنّاع القرار الإيرانيين يدركون، وفق تعبيره، ما وصفه بـ«اللعبة المزدوجة»، ولن يسمحوا بتحويل الاتصالات الدبلوماسية إلى أداة للتأثير النفسي على الأسواق.

وتأتي هذه المواقف رغم أن الدوحة تؤدي دوراً وسيطاً لتخفيف التوترات الإقليمية، وتفادي مواجهة عسكرية مباشرة بين طهران وواشنطن عبر قنوات حوار مفتوحة.

وتشير التصريحات الإيرانية -المتزامنة مع التقارير عن استمرار الضربات المحدودة- إلى أن احتمالات تجدد المواجهة العسكرية لا تزال حاضرة في حسابات طهران، في وقت لم تتضح فيه بعد طبيعة الخطوات الأميركية المقبلة، أو ما إذا كانت العمليات المتبادلة ستظل محصورة في ضربات محدودة، أم ستتحول إلى مواجهة أوسع.