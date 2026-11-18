المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تعرف أين المواد النووية الإيرانية ولا ما حدث لها، مضيفاً أن طهران باتت تربط عودة المفتشين باتفاق سياسي أوسع.

وأوضح غروسي، في مؤتمر صحافي في فيينا، أن لدى إيران «الكثير من المواد النووية» غير الخاضعة للتحقق، مضيفاً: «لا نستطيع القول أين هي، ولا نستطيع القول ماذا حدث لها، ولا نستطيع ببساطة تأكيد حقيقة الوضع».

ونفى وجود عمليات تفتيش في مواقع إيرانية غير بوشهر، قائلاً إن المسألة باتت ملحة بعد مرور أكثر من عام على آخر زيارة للمنشآت الإيرانية، لافتاً إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وإيران وقعتا العام الماضي اتفاقاً في القاهرة يعالج مخاوف طهران بشأن الوصول إلى المنشآت التي تعرضت للهجوم، ومنها سلامة المواقع وخطر التلوث.

لكنه قال إن «التركيز تغيّر»، إذ تقول إيران الآن إن المفتشين لا يمكنهم العودة من دون اتفاق سياسي أوسع، مضيفاً أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأن أحد المسارين لا ينبغي أن يُقصي الآخر.

وأشار إلى جهود جارية للتوصل إلى اتفاق سياسي، منها جهد قطري، موضحاً أن الوكالة لا تشارك فيها، موضحاً أن هناك «الكثير مما يمكن فعله تقنياً وتدريجياً وخطوة بخطوة» لاستعادة قدرة الوكالة على التفتيش، من دون أن يكون ذلك مشروطاً بالمسار السياسي أو لاحقاً له. وقال: «هذه هي النقطة الرئيسية التي لا يبدو أننا متفقون عليها حتى الآن».

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

18 شهراً دون تفتيش

وفي كلمته الافتتاحية أمام مجلس المحافظين، أفاد غروسي أن الوكالة لا تستطيع أداء مسؤولياتها بموجب اتفاق الضمانات مع إيران، لعدم حصولها على معلومات عن موادها ومنشآتها النووية المعلنة أو وصولها إليها، باستثناء محطة بوشهر.

وأضاف أنه لا يستطيع تقديم تقرير بشأن تنفيذ إيران قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أو قراري مجلس المحافظين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 ويونيو (حزيران) 2026.

وأوضح أن نحو 18 شهراً مضت منذ فقدت الوكالة القدرة على التتبع المستمر لمخزونات اليورانيوم المنخفض والعالي التخصيب حتى 60 في المائة، المعلنة سابقاً في المنشآت التي تعرضت لهجمات عسكرية في يونيو (حزيران) 2025.

وحذّر من أن الوكالة لن تستطيع الاستنتاج بعدم تحويل المواد النووية المعلنة عن الأنشطة السلمية، ما لم تقدم إيران معلومات عن وضع موادها ومنشآتها وتسمح للمفتشين بالوصول إليها.

وشدد على أن «العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات لإيجاد حل للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أمر حتمي».

وجدّد دعوته، التي وجّهها الشهر الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن، طهران إلى دراسة إجراءات تقنية وتدريجية تهيئ الظروف لعودة المفتشين. وقال إن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لاستئناف التطبيق الطبيعي للضمانات في إيران، وتساعد على بناء أجواء من الثقة تفضي إلى اتفاق أوسع.

اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

اتهامات إيرانية

ورداً على اتهام البعثة الإيرانية في فيينا له، في مذكرة الأسبوع الماضي، بتجاهل تعاون طهران مع المفتشين، قال غروسي في المؤتمر الصحافي: «لا نحصل على التعاون. لست أتجاهله، فالتعاون ليس موجوداً بالشكل الذي ينبغي».

وسُئل عن المكافأة الأميركية البالغة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، فقال إن التصريحات السياسية «مسؤولية من يطلقها»، وإن الوكالة لا تبدي رأياً فيها.

وأضاف أن «المعلومات الأفضل والأكثر صدقية» عن البرنامج النووي الإيراني هي تلك التي يقدمها المفتشون الدوليون من خلال ممارسة صلاحياتهم القانونية.

وقال إن بقاء الوكالة أشهراً طويلة بلا معلومات عن البرنامج «ليس جيداً للولايات المتحدة ولا لأي طرف آخر، بدءاً بإيران» التي «تقول إن برنامجها سلمي تماماً، لكنها لا تتيح لنا التحقق من ذلك».

وعن الدعوات داخل إيران إلى الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، قال إن ذلك قرار سيادي، لكنه «لن يكون قراراً حكيماً»، مضيفاً أن الوكالة تسعى إلى انضمام جميع الدول إلى المعاهدة.

ورفض اتهامات إيرانية للوكالة بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل، قائلاً إن إسرائيل ليست طرفاً في المعاهدة، وإن الازدواجية كانت ستقع لو كانت طرفاً وعاملها بشكل مختلف عن إيران.

وأضاف أنه يرغب في انضمام إسرائيل وجميع الدول إلى المعاهدة، واصفاً تلك الاتهامات بأنها في غير محلها، أو ربما ناتجة عن عدم معرفة بالتزامات المعاهدة وحدود صلاحياته.

ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

شروط طهران

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لن نمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت حتى تُلبّى شروط إيران وتنتهي الحرب بشكل دائم».

واتهم الوكالة بأن طلبها تفتيش المنشآت المتضررة «يهدف على الأرجح إلى تقييم فاعلية الأسلحة الأميركية».

وتربط طهران إنهاء الحرب بشروط، منها رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته خلال الحرب. ويقول مسؤولون إيرانيون إن المحادثات النووية ستأتي في مرحلة لاحقة.

وتوقفت عمليات التفتيش في المنشآت المستهدفة منذ الحرب الإسرائيلية-الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، وشاركت فيها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية.

وتعرضت المنشآت النووية للقصف مجدداً في الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية-إسرائيلية أدت إلى مقتل المرشد السابق علي خامنئي.

وزار مفتشو الوكالة محطة بوشهر في سبتمبر (أيلول)، لكنهم لم يصلوا إلى المواقع الأخرى التي تعرضت للقصف، ومنها نطنز وفوردو وأصفهان.

تُظهر هذه الصورة الملتقَطة عبر القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل يورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» بأصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)

لغز أصفهان

وأبدت الوكالة، في تقرير سري وزعته على الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، «قلقاً متزايداً» من عدم سماح إيران لها بتفتيش منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان أو الاطلاع على تصاميمها، بحسب وكالة «رويترز».

وقال التقرير إن الوكالة «لا تعرف الموقع الدقيق للمنشأة، ولا وضعها لأغراض الضمانات، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».

وأبلغت إيران الوكالة بالمنشأة في 12 يونيو 2025، وكان مقرراً أن يزورها المفتشون في اليوم التالي، لكن بدء الهجمات الإسرائيلية في ذلك اليوم حال دون التفتيش.

ويعتقد دبلوماسيون أن المنشأة تقع في شبكة أنفاق بأصفهان استُهدفت في الهجمات، لكن دبلوماسياً رفيعاً قال إن موقعها ووضعها لا يزالان مجهولين.

وقال غروسي في مارس (آذار) إن الوكالة تعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم الأعلى تخصيباً لدى إيران موجودة في مجمع الأنفاق.

ووصف التقرير افتقار الوكالة إلى المعلومات عن المواد النووية وإلى الوصول للتحقق منها بأنه «مصدر قلق جدي بشأن الانتشار»، يجب تصحيحه «بأقصى درجات الإلحاح».

وقبل ضربات يونيو 2025، قدّرت الوكالة أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ولا يزال مصير هذا المخزون غير معروف منذ ذلك الحين.

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.