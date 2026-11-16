حاملة طائرات ثالثة في المنطقة وسط احتمالات تجدد الحرب

وصلت حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» إلى الشرق الأوسط، الاثنين، لتنضم إلى حاملتين أخريين في استعراض نادر للقوة العسكرية، ولا يستبعد الرئيس دونالد ترمب استئناف الحرب مع إيران، رغم قوله إنها «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أميركي أن الحاملة وصلت إلى المنطقة ومعها آلاف العسكريين الإضافيين، في وقت تتأرجح فيه تصريحات ترمب بين التهديد بضربات واسعة جديدة والتقليل من الحاجة إليها.

وغادرت «روزفلت» سان دييغو مع مجموعتها الضاربة في سبتمبر (أيلول)، لتنضم إلى حاملتي الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» و«جورج واشنطن» وسفن حربية أصغر، تنتشر في المنطقة لفرض الحصار البحري على الملاحة الإيرانية.

ووصلت «بوش» إلى المنطقة في أبريل (نيسان)، و«واشنطن» في أغسطس (آب). ونشرت البحرية الأميركية ثلاث مجموعات ضاربة في الشرق الأوسط في أبريل، للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويضم الأسطول الأميركي في بحر العرب، إلى جانب الحاملات الثلاث، 13 مدمرة وطرادين وسفينة قتالية ساحلية، بحسب البحرية الأميركية، إضافة إلى مدمرتين في البحر الأحمر.

وأبحرت «روزفلت» مع مجموعة الجاهزية البرمائية بقيادة السفينة «ماكين آيلاند»، التي تضم سفينتي الإنزال «جون بي مورثا» و«أنكوراج» ونحو ألفي جندي من مشاة البحرية. ولم تصل هذه السفن إلى المنطقة بعد.

ووصلت الحاملة الثالثة بعد نحو أسبوعين من الانتخابات النصفية، التي مُني فيها الحزب الجمهوري بخسائر كبيرة، يعود جزء منها إلى تراجع شعبية الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

ودفعت النتائج نائب الرئيس جي دي فانس إلى الخروج علناً عن موقف ترمب، كاتباً على وسائل التواصل الاجتماعي: «سبب خسارتنا هو الحرب».

ويتمسك ترمب بأن الحرب كانت القرار الصائب، ولم يستبعد استئناف صراع يراوح مكانه منذ أشهر.

مستعد للضرب... وقد لا يحتاج إليه

وحذّر ترمب إيران، الأسبوع الماضي، من أن الجيش الأميركي «في كامل الجاهزية»، وأن واشنطن تراقب منشأة «جبل الفأس»، المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بحثاً عن أي نشاط فيها.

وقال للمذيع المحافظ هيو هيويت، الخميس: «إذا لم تنجح الأمور، فلن أتردد» في التحرك.

لكنه قال للصحافيين، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الأسبوع الماضي، إن من المستبعد جداً أن يحتاج إلى ضربات كبيرة جديدة، معلناً أن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».

وأعلن أيضاً أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع طهران، وطلب من فانس، أحد كبار المفاوضين في محادثات وقف إطلاق النار السابقة، التفرغ لحملة الإدارة لمكافحة الاحتيال في مدن وولايات يحكمها الديمقراطيون.

وتعثرت المفاوضات بسبب الخلاف على البرنامج النووي الإيراني، الذي يصر ترمب على إدراجه في أي اتفاق ينهي الحرب.

وتشترط إيران أن توافق الولايات المتحدة أولاً على مطالب أساسية، بينها رفع الحصار البحري الذي يمنع وصول نفطها إلى الأسواق العالمية.

توتر في «هرمز»

ويبقى مضيق هرمز، الذي كان يعبره خُمس النفط العالمي قبل الحرب، بؤرة الصراع.

ولا تزال السفن التجارية تتعرض لهجمات ومخاطر أخرى. وتنفذ الولايات المتحدة ضربات محدودة على أهداف إيرانية قرب المضيق، وتساعد السفن على عبور المياه المتنازع عليها.

وحذّر التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، نقلاً عن بحرية «الحرس الثوري» والجيش، شركات الشحن من أن مسار العبور الذي تدعمه الولايات المتحدة خطير بسبب الألغام.

وقالت بحرية «الحرس الثوري» إن الألغام ألحقت أضراراً بست ناقلات نفط منذ الأحد، وتسببت في تلوث سواحل المضيق.

وفي حادثة منفصلة، أصاب مقذوف ناقلة كانت تحاول عبور المضيق، وأشعل حريقاً في غرفة المحركات، من دون إصابات، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنها حوّلت مسار 150 سفينة تجارية وعطّلت خمساً منذ يونيو (حزيران)، في إطار الحصار.

وتُظهر تقييمات مستقلة لمؤسسة «لويدز ليست» لتتبع الملاحة البحرية أن حركة العبور في المضيق لا تزال دون ثلث مستواها قبل الحرب.