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شؤون إقليمية

حاملة طائرات ثالثة في المنطقة وسط احتمالات تجدد الحرب

حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)
حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)
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حاملة طائرات ثالثة في المنطقة وسط احتمالات تجدد الحرب

حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)
حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)

وصلت حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» إلى الشرق الأوسط، الاثنين، لتنضم إلى حاملتين أخريين في استعراض نادر للقوة العسكرية، ولا يستبعد الرئيس دونالد ترمب استئناف الحرب مع إيران، رغم قوله إنها «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أميركي أن الحاملة وصلت إلى المنطقة ومعها آلاف العسكريين الإضافيين، في وقت تتأرجح فيه تصريحات ترمب بين التهديد بضربات واسعة جديدة والتقليل من الحاجة إليها.

وغادرت «روزفلت» سان دييغو مع مجموعتها الضاربة في سبتمبر (أيلول)، لتنضم إلى حاملتي الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» و«جورج واشنطن» وسفن حربية أصغر، تنتشر في المنطقة لفرض الحصار البحري على الملاحة الإيرانية.

ووصلت «بوش» إلى المنطقة في أبريل (نيسان)، و«واشنطن» في أغسطس (آب). ونشرت البحرية الأميركية ثلاث مجموعات ضاربة في الشرق الأوسط في أبريل، للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويضم الأسطول الأميركي في بحر العرب، إلى جانب الحاملات الثلاث، 13 مدمرة وطرادين وسفينة قتالية ساحلية، بحسب البحرية الأميركية، إضافة إلى مدمرتين في البحر الأحمر.

وأبحرت «روزفلت» مع مجموعة الجاهزية البرمائية بقيادة السفينة «ماكين آيلاند»، التي تضم سفينتي الإنزال «جون بي مورثا» و«أنكوراج» ونحو ألفي جندي من مشاة البحرية. ولم تصل هذه السفن إلى المنطقة بعد.

ووصلت الحاملة الثالثة بعد نحو أسبوعين من الانتخابات النصفية، التي مُني فيها الحزب الجمهوري بخسائر كبيرة، يعود جزء منها إلى تراجع شعبية الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

ودفعت النتائج نائب الرئيس جي دي فانس إلى الخروج علناً عن موقف ترمب، كاتباً على وسائل التواصل الاجتماعي: «سبب خسارتنا هو الحرب».

ويتمسك ترمب بأن الحرب كانت القرار الصائب، ولم يستبعد استئناف صراع يراوح مكانه منذ أشهر.

مستعد للضرب... وقد لا يحتاج إليه

وحذّر ترمب إيران، الأسبوع الماضي، من أن الجيش الأميركي «في كامل الجاهزية»، وأن واشنطن تراقب منشأة «جبل الفأس»، المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بحثاً عن أي نشاط فيها.

وقال للمذيع المحافظ هيو هيويت، الخميس: «إذا لم تنجح الأمور، فلن أتردد» في التحرك.

لكنه قال للصحافيين، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الأسبوع الماضي، إن من المستبعد جداً أن يحتاج إلى ضربات كبيرة جديدة، معلناً أن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».

وأعلن أيضاً أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع طهران، وطلب من فانس، أحد كبار المفاوضين في محادثات وقف إطلاق النار السابقة، التفرغ لحملة الإدارة لمكافحة الاحتيال في مدن وولايات يحكمها الديمقراطيون.

وتعثرت المفاوضات بسبب الخلاف على البرنامج النووي الإيراني، الذي يصر ترمب على إدراجه في أي اتفاق ينهي الحرب.

وتشترط إيران أن توافق الولايات المتحدة أولاً على مطالب أساسية، بينها رفع الحصار البحري الذي يمنع وصول نفطها إلى الأسواق العالمية.

توتر في «هرمز»

ويبقى مضيق هرمز، الذي كان يعبره خُمس النفط العالمي قبل الحرب، بؤرة الصراع.

ولا تزال السفن التجارية تتعرض لهجمات ومخاطر أخرى. وتنفذ الولايات المتحدة ضربات محدودة على أهداف إيرانية قرب المضيق، وتساعد السفن على عبور المياه المتنازع عليها.

وحذّر التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، نقلاً عن بحرية «الحرس الثوري» والجيش، شركات الشحن من أن مسار العبور الذي تدعمه الولايات المتحدة خطير بسبب الألغام.

وقالت بحرية «الحرس الثوري» إن الألغام ألحقت أضراراً بست ناقلات نفط منذ الأحد، وتسببت في تلوث سواحل المضيق.

وفي حادثة منفصلة، أصاب مقذوف ناقلة كانت تحاول عبور المضيق، وأشعل حريقاً في غرفة المحركات، من دون إصابات، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنها حوّلت مسار 150 سفينة تجارية وعطّلت خمساً منذ يونيو (حزيران)، في إطار الحصار.

وتُظهر تقييمات مستقلة لمؤسسة «لويدز ليست» لتتبع الملاحة البحرية أن حركة العبور في المضيق لا تزال دون ثلث مستواها قبل الحرب.

مواضيع
حرب إيران الحرس الثوري الإيراني النووي الايراني مضيق هرمز سنتكوم إيران أميركا

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قادة إيران قلقون مع تفاقم ويلات الحرب الاقتصادية

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شؤون إقليمية

تقرير: زيارة نجل إردوغان إلى لبنان تثير أسئلة في البرلمان التركي

بلال إردوغان النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت (الرئاسة اللبنانية)
بلال إردوغان النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت (الرئاسة اللبنانية)
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تقرير: زيارة نجل إردوغان إلى لبنان تثير أسئلة في البرلمان التركي

بلال إردوغان النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت (الرئاسة اللبنانية)
بلال إردوغان النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت (الرئاسة اللبنانية)

أثارت الزيارة التي أجراها بلال إردوغان، النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب، إلى لبنان حيث اجتمع مع كبار المسؤولين وأقيمت له لقاءات شعبية في شمال البلاد، أسئلة في البرلمان في أنقرة، وفق ما أفادت وسيلة إعلام محلية، يوم الاثنين.

وفي زيارة بدأت، الخميس، واستمرت 3 أيام، التقى بلال إردوغان الذي لا يشغل أي منصب حكومي، الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نواف سلام.

كما التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وهو أعلى مرجعية دينية للمسلمين السّنّة، إضافة إلى زعماء دينيين من طوائف أخرى في لبنان، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتوجه رجل الأعمال، البالغ (45 عاماً)، بمرافقة السفير التركي في لبنان مراد لوتيم، إلى مدينة طرابلس في شمال البلاد، حيث التقى بعض السكان إضافة إلى حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، ومحافظة عكار الحدودية مع سوريا، حيث التقى مسؤولين دينيين ومحليين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في لبنان.

وأثارت هذه الزيارة أسئلة في البرلمان التركي وجّهها أحد النواب إلى وزير الخارجية هاكان فيدان، وفق صحيفة «إفرينسيل» اليسارية.

وذكرت أن حيدر ألتينتاش، العضو في «الحزب الديمقراطي» الصغير ذي التوجهات الوسطية اليمينية، سأل عن الصفة التي زار بها إردوغان لبنان، وما إذا كانت وزارة الخارجية أو أي مؤسسة حكومية أخرى قد كلفته بمهمة.

كما سأل عن الصفة التي رافقه بها السفير، معتبراً أن من المصلحة العامة توضيح ما إذا كان أشخاص لا يحملون صفة رسمية قد شاركوا في محادثات دبلوماسية.

ووفق لائحة البرلمان التركي، يجب الرد على الأسئلة الكتابية في غضون 15 يوماً.

ويدير بلال إردوغان منظمة خيرية تنشط في مجال التعليم. ورغم أن بعض المراقبين طرحوا اسمه كخليفة محتمل لوالده، نُقل عنه أنه لا يملك أي طموحات سياسية.

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شؤون إقليمية

حاملة طائرات ثالثة في المنطقة وسط احتمالات تجدد الحرب

حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)
حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)
TT
TT

حاملة طائرات ثالثة في المنطقة وسط احتمالات تجدد الحرب

حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)
حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)

وصلت حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» إلى الشرق الأوسط، الاثنين، لتنضم إلى حاملتين أخريين في استعراض نادر للقوة العسكرية، ولا يستبعد الرئيس دونالد ترمب استئناف الحرب مع إيران، رغم قوله إنها «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أميركي أن الحاملة وصلت إلى المنطقة ومعها آلاف العسكريين الإضافيين، في وقت تتأرجح فيه تصريحات ترمب بين التهديد بضربات واسعة جديدة والتقليل من الحاجة إليها.

وغادرت «روزفلت» سان دييغو مع مجموعتها الضاربة في سبتمبر (أيلول)، لتنضم إلى حاملتي الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» و«جورج واشنطن» وسفن حربية أصغر، تنتشر في المنطقة لفرض الحصار البحري على الملاحة الإيرانية.

ووصلت «بوش» إلى المنطقة في أبريل (نيسان)، و«واشنطن» في أغسطس (آب). ونشرت البحرية الأميركية ثلاث مجموعات ضاربة في الشرق الأوسط في أبريل، للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويضم الأسطول الأميركي في بحر العرب، إلى جانب الحاملات الثلاث، 13 مدمرة وطرادين وسفينة قتالية ساحلية، بحسب البحرية الأميركية، إضافة إلى مدمرتين في البحر الأحمر.

وأبحرت «روزفلت» مع مجموعة الجاهزية البرمائية بقيادة السفينة «ماكين آيلاند»، التي تضم سفينتي الإنزال «جون بي مورثا» و«أنكوراج» ونحو ألفي جندي من مشاة البحرية. ولم تصل هذه السفن إلى المنطقة بعد.

ووصلت الحاملة الثالثة بعد نحو أسبوعين من الانتخابات النصفية، التي مُني فيها الحزب الجمهوري بخسائر كبيرة، يعود جزء منها إلى تراجع شعبية الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

ودفعت النتائج نائب الرئيس جي دي فانس إلى الخروج علناً عن موقف ترمب، كاتباً على وسائل التواصل الاجتماعي: «سبب خسارتنا هو الحرب».

ويتمسك ترمب بأن الحرب كانت القرار الصائب، ولم يستبعد استئناف صراع يراوح مكانه منذ أشهر.

مستعد للضرب... وقد لا يحتاج إليه

وحذّر ترمب إيران، الأسبوع الماضي، من أن الجيش الأميركي «في كامل الجاهزية»، وأن واشنطن تراقب منشأة «جبل الفأس»، المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بحثاً عن أي نشاط فيها.

وقال للمذيع المحافظ هيو هيويت، الخميس: «إذا لم تنجح الأمور، فلن أتردد» في التحرك.

لكنه قال للصحافيين، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الأسبوع الماضي، إن من المستبعد جداً أن يحتاج إلى ضربات كبيرة جديدة، معلناً أن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».

وأعلن أيضاً أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع طهران، وطلب من فانس، أحد كبار المفاوضين في محادثات وقف إطلاق النار السابقة، التفرغ لحملة الإدارة لمكافحة الاحتيال في مدن وولايات يحكمها الديمقراطيون.

وتعثرت المفاوضات بسبب الخلاف على البرنامج النووي الإيراني، الذي يصر ترمب على إدراجه في أي اتفاق ينهي الحرب.

وتشترط إيران أن توافق الولايات المتحدة أولاً على مطالب أساسية، بينها رفع الحصار البحري الذي يمنع وصول نفطها إلى الأسواق العالمية.

توتر في «هرمز»

ويبقى مضيق هرمز، الذي كان يعبره خُمس النفط العالمي قبل الحرب، بؤرة الصراع.

ولا تزال السفن التجارية تتعرض لهجمات ومخاطر أخرى. وتنفذ الولايات المتحدة ضربات محدودة على أهداف إيرانية قرب المضيق، وتساعد السفن على عبور المياه المتنازع عليها.

وحذّر التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، نقلاً عن بحرية «الحرس الثوري» والجيش، شركات الشحن من أن مسار العبور الذي تدعمه الولايات المتحدة خطير بسبب الألغام.

وقالت بحرية «الحرس الثوري» إن الألغام ألحقت أضراراً بست ناقلات نفط منذ الأحد، وتسببت في تلوث سواحل المضيق.

وفي حادثة منفصلة، أصاب مقذوف ناقلة كانت تحاول عبور المضيق، وأشعل حريقاً في غرفة المحركات، من دون إصابات، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنها حوّلت مسار 150 سفينة تجارية وعطّلت خمساً منذ يونيو (حزيران)، في إطار الحصار.

وتُظهر تقييمات مستقلة لمؤسسة «لويدز ليست» لتتبع الملاحة البحرية أن حركة العبور في المضيق لا تزال دون ثلث مستواها قبل الحرب.

مواضيع
حرب إيران الحرس الثوري الإيراني النووي الايراني مضيق هرمز سنتكوم إيران أميركا
شؤون إقليمية

قادة إيران قلقون مع تفاقم ويلات الحرب الاقتصادية

إيرانيون في أحد شوارع طهران حيث تعصف أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (إ.ب.أ)
إيرانيون في أحد شوارع طهران حيث تعصف أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (إ.ب.أ)
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قادة إيران قلقون مع تفاقم ويلات الحرب الاقتصادية

إيرانيون في أحد شوارع طهران حيث تعصف أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (إ.ب.أ)
إيرانيون في أحد شوارع طهران حيث تعصف أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (إ.ب.أ)

تمضي إيران في حربها مع الولايات المتحدة من دون إظهار مؤشرات تذكر على استعدادها لتقديم تنازلات، لكن تحذيرات الحكومة للمواطنين من نقص الغاز خلال الشتاء المقبل تكشف جانباً من نقاط ضعفها في هذا الصراع، في ظل الحصار المفروض على موانئها والضربات الأميركية التي ألحقت أضراراً كبيرة ببنيتها التحتية.

وقالت الحكومة، الأسبوع الماضي، إن إيران، رغم مواجهتها نقصاً في إمدادات الغاز مرات عدة في السابق، ستشهد شحاً أشد هذا الشتاء بسبب الأضرار التي لحقت بمصانع المعالجة جراء الحرب، مشيرة إلى أن تداعيات الأزمة ستشمل معظم المناطق.

ويواجه الإيرانيون تداعيات حرب أسهمت في تفاقم التضخم الجامح وفقدان ملايين الوظائف، وسط مصاعب متزايدة يخشى كبار المسؤولين أن تؤدي إلى اتساع الانقسامات الداخلية، التي لا تزال حاضرة في الأذهان منذ قمع احتجاجات حاشدة خلال الشتاء الماضي.

وقال سيد أحمد سيدي، وهو أحد الباعة الجائلين لـ«رويترز»: «الواقع هو أنه إذا انقطعت إمدادات الغاز عنا، فسيتعين علينا إغلاق محالنا والعودة إلى منازلنا». وقال مينا لهراسبي، البالغ من العمر 65 عاماً ويعمل في مصنع للأرز قرب ساحل بحر قزوين في إيران: «يجب أن تنتهي هذه الحرب حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية، وتنتهي كل المشكلات التي نواجهها وارتفاع الأسعار. فمن الصعب الاستمرار في الحياة في ظل هذه الظروف».

«نار تتقد تحت الرماد»

أرشيفية لاحتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد (رويترز)

وقال مسؤول إيراني كبير وآخر أمني لـ«رويترز» إن القيادة تشعر بقلق متزايد إزاء الوضع، إذ إن نقص الوقود محلياً يزيد المخاوف من اندلاع اضطرابات شعبية. وأوضح المسؤول الأمني أن إيران لم تشهد احتجاجات ملحوظة ضد النظام الحاكم منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، بضربات أميركية وإسرائيلية أدت إلى مقتل المرشد علي خامنئي، لكن أجهزة الاستخبارات المحلية وضعت نفسها في حالة تأهب.

وأضاف أن الأجهزة تراقب من كثب أي مؤشرات على المعارضة، وتعتقد أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى التحريض على تنظيم مظاهرات في الشوارع. وحذر المسؤول الكبير من أن الظروف المعيشية، التي كانت صعبة أصلاً على الإيرانيين، ازدادت سوءاً، واصفاً الوضع بأنه «مثل النار التي تتقد تحت الرماد». وقال المحلل الإيراني سعيد ليلاز: «هذا هو أشد حصار يُفرض علينا منذ الثورة».

شح متزايد

وقال أمين شعباني، وهو بائع في إحدى شركات أجهزة التدفئة في طهران، إن اقتراب الشتاء القارس يثير القلق، مشيراً إلى أن العملاء يتجهون بصورة متزايدة إلى شراء أجهزة التدفئة الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالغاز، رغم أن كلا النوعين أصبح باهظ الثمن بالنسبة إلى كثير من المستهلكين. وأضاف: «بالنظر إلى ما حدث خلال الأشهر التسعة الماضية، مع تعرض محطات توليد الكهرباء للهجمات، فمن الطبيعي تماماً أن نشعر بالقلق لمجرد أن الطقس سيصبح أكثر برودة».

ورغم أن إيران من كبار منتجي الغاز، وتسيطر على جزء من أكبر حقل للغاز في العالم، فإنها تواجه أحياناً صعوبة في تلبية الاستهلاك المحلي بسبب تقادم المعدات، وهي مشكلة تفاقمت بفعل العقوبات الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، الأسبوع الماضي، إن العجز في إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل سيبلغ على الأرجح 430 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب العام الماضي.

وألقت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز باللوم في تفاقم النقص على الأضرار التي لحقت بأربعة مصانع للمعالجة خلال المرحلة الأولى من الحرب، مشيرة إلى أنها تعمل على إصلاحها.

لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة لا تتجاوز كونها حلولاً قصيرة الأجل، مشيراً إلى عقد اجتماعات عدة لمحاولة إدارة الأزمة المرتقبة مع حلول فصل الشتاء.

وجهة نظر أكثر تفاؤلاً

أرشيفية لإيراني يتسوق في محيط البازار الكبير وسط طهران (أ.ب)

وذكر مصدر إيراني كبير آخر أن طهران تجري محادثات لاستيراد الغاز من موسكو. وقال المحلل ليلاز: «قد يصبح هذا الأمر قضية حرجة، لكن يمكن اتخاذ تدابير وسنتجاوز الأزمة». وأضاف: «قد نضطر، في أسوأ الاحتمالات، إلى قطع إمدادات الغاز عن الصناعات لفترة، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وعبّر عدد من الإيرانيين المقيمين داخل البلاد، ممن تواصلت معهم «رويترز» عبر تطبيق للمراسلة، عن وجهة نظر أكثر تفاؤلاً. وقال رضا (45 عاماً)، المقيم في شمال غربي إيران، حيث قد تشهد فصول الشتاء تساقطاً كثيفاً للثلوج، إن القلق بين معارفه بشأن احتمال حدوث نقص في الغاز محدود، مضيفاً أن أسرته اشترت ثلاثة مدافئ كهربائية تحسباً لذلك.

وعانت إيران أيضاً من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت زهرة حسيني (44 عاماً)، التي تعمل في شركة للأغذية في تبريز: «لا أريد أن أبدأ في البكاء الآن على ما قد يحدث. لدينا بالفعل ما يكفي من المشكلات... التضخم وارتفاع الأسعار وصعوبات أخرى، لدرجة أن نقص الوقود المحتمل يبدو أمراً ثانوياً نسبياً».

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