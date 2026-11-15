إسرائيل تتسلّم مواطناً تسلّل إلى المياه الإقليمية الأردنية

تتمسك طهران بموقفها التفاوضي، فيما تواصل واشنطن تعزيز حضورها العسكري في الشرق الأوسط، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز.

وفي هذا الإطار، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، إن قبول الولايات المتحدة الشروط الإيرانية السبعة من شأنه أن يفتح الطريق أمام اتفاق، مؤكداً أن بلاده لن تقبل استمرار حالة الـ«لا حرب ولا سلام»، وأنها ستحدد جغرافيا المعركة إذا فُرضت عليها المواجهة.

في المقابل، أشارت مصادر أميركية إلى أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى المنطقة لتحل محل إحدى الحاملتين الموجودتين حالياً، مع احتمال بقاء الحاملات الثلاث إذا استدعت التطورات ذلك. وبينما ترجح تقديرات استخباراتية أميركية خيار الحصار على توجيه ضربات مباشرة لإيران، تبقى احتمالات التصعيد قائمة.

قاليباف و«جغرافيا المعركة»

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (البرلمان الإيراني)

هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد «جغرافيا المعركة» إذا أقدمت الولايات المتحدة على عمل عسكري جديد ضد إيران.

وقال قاليباف، في كلمة قبل جدول أعمال الجلسة العلنية للبرلمان، التي عُقدت عبر الإنترنت: «لا يهمنا إطلاقاً إن كانت أميركا تريد التفاوض أو الحرب. إذا ارتكب الأميركيون خطأ هذه المرة، فستحدد قدرة القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها جغرافيا المعركة»، وفقاً لموقع البرلمان الإيراني.

وأضاف أن إيران «لن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم»، متابعاً: «إذا قبلوا شروطنا السبعة المنطقية، فإن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سيكون مفتوحاً». وحذّر من أن «كثيرين سيتحملون تبعات حرب جديدة».

وأدلى بتصريحاته بعد أمر أصدره المرشد مجتبى خامنئي لقادة القوات المسلحة بالرد على أي تهديد «بشكل فوري ومن دون قيود جغرافية»، بحسب موقعه الرسمي.

خطة لاغتيال ترمب

ترمب يتحدث إلى الصحافيين برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي (رويترز)

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن رئيس «الموساد» رومان غوفمان، قدم معلومات لمسؤولي الاستخبارات الأميركية، أثناء زيارته إلى واشنطن، عن كشف خطط إيرانية لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدد آخر من كبار المسؤولين الأميركيين.

كما قدم معلومات أخرى عن تفاقم الصراعات بين قيادات «الحرس الثوري» الإيراني، معتبراً إياها دليلاً على تفكك وضعف شديد في عهد المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي.

من جهة أخرى، ذكرت «القناة ١١» الرسمية في إسرائيل أن جهات أميركية حذرت من نقل معلومات غير دقيقة للسلطات الأميركية، وهددت برد قاس إذا نقل إليها أي طرف أنباء غير صحيحة.

وبينت تقديرات عسكرية إسرائيلية أن طهران لم تستأنف نشاطاً نووياً واسعاً في المنشآت المحصنة، بينما رأى مسؤولون إسرائيليون أن إعادة فتح مداخل المنشآت النووية تحت الأرض تستدعي «تحركاً عسكرياً».

تهديدات إيرانية متكررة

وحذّر رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي، الثلاثاء، خلال جولة لقادة عسكريين في منشأة صاروخية تحت الأرض، من أن الرد الإيراني على أي هجوم جديد قد يمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط.

وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الأربعاء، بمهاجمة القواعد الأميركية خارج الشرق الأوسط، بما فيها أوروبا، إذا استُخدمت لضرب إيران.

وأعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، الأسبوع الماضي، رفع القيود عن المدى المفروض على الصواريخ، ونقل خطوط إنتاج الصواريخ والمسيّرات إلى تحت الأرض. ويتراوح أقصى مدى فعّال معلن للصواريخ الإيرانية بين ألفين و2500 كيلومتر.

وطرحت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، السبت، تطوير صاروخ عابر للقارات بمدى نحو 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عبر حاملات الأقمار الاصطناعية.

لا حرب ولا سلام

تتصاعد تهديدات طهران في وقت تتقلب فيه مواقف واشنطن؛ فقد قال ترمب، مطلع الأسبوع، إن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية»، ثم أعلن، يوم الخميس، أن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران».

وأقر ترمب ونائبه جي دي فانس بأن الحرب، التي رفعت أسعار النفط بشدة، أسهمت في فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

ونقلت «رويترز»، السبت، عن مصادر، أن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه قد يُحجم عن ضربات جديدة ما لم تقع استفزازات من إيران أو الحوثيين. وقالت مصادر أخرى إن حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى المنطقة.

حوادث السفن في هرمز

ميدانياً، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، الأحد، أن ناقلتَي نفط اصطدمتا بألغام بحرية في مضيق هرمز، ما أدى إلى غرق إحداهما، في أحدث تصعيد تشهده المنطقة، حيث تستهدف إيران بانتظام سفناً تقول إنها تعبر المضيق من دون الحصول على إذنها.

وتقول طهران إنها تسيطر على هذا الممر البحري الاستراتيجي، الذي كان يعبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط)، إثر ضربات إسرائيلية وأميركية على إيران. في المقابل، تفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، وتواكب ناقلات نفط أثناء عبورها المنطقة.

وقال «الحرس الثوري»، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن ناقلتَي نفط كانتا تسلكان مساراً غير مصرح به في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز اصطدمتا بألغام بحرية خلال الساعات الأخيرة، ما أدى إلى انفجارات كبيرة واندلاع حرائق.

وأضاف البيان أن إحدى الناقلتين غرقت في المياه الجنوبية للخليج، موضحاً أنها ناقلة نفط عملاقة كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام.

ولم تتأكد هذه المعلومات من مصدر مستقل، كما لم يكشف «الحرس الثوري» عن اسمي الناقلتين أو جنسيتيهما.

في المقابل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه إم تي أو) بتلقي بلاغ من السلطات البحرية الهندية عن تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء إبحارها شرقاً في الخليج، قبل دخولها مضيق هرمز.

عراقجي إلى عُمان

عراقجي يجري مباحثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران (أرشيفية - الخارجية الإيرانية)

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى مسقط، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيره العماني، يرجح محللون أنها ستتركز على التعاون في إدارة مضيق هرمز.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد نقلت، يوم السبت، عن البحرية الإيرانية قولها إن ثلاث ناقلات نفط اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز. وأوضحت أن ناقلة أصيبت بلغم بحري في الجزء الشرقي من المضيق صباح السبت، فيما اصطدمت ناقلتان أخريان بألغام في وقت لاحق من اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» قولها إن «ناقلتين مخالفتين» حاولتا التسلل عبر مسار محظور في المضيق، قبل اصطدامهما بألغام بحرية وانفجارهما واندلاع النيران فيهما.

وتفرض إيران قيوداً على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، وتشن هجمات على سفن تقول إنها تنتهك تلك القيود، في مسعى إلى فرض سيطرتها على الممر المائي الاستراتيجي واستخدامه ورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة.