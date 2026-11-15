«الحرس الثوري»: اشتعال نيران في ناقلتين بعدما اصطدمتا بألغام في هرمز

يوماً بعد يوم، يتعلم الجنرال القديم القائد الأسبق للجيش الإسرائيلي والسياسي الجديد المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، السباحة في بحر السياسة الإسرائيلية الصاخب، وباتت الأنباء عن مفاوضاته مع الجميع مؤشراً على طريقته في التفاوض؛ إذ يخوِّف الطرف الآخر بأن لديه خيارات أخرى مع جميع القوى باستثنائه.

من داخل تحالفه، يلعب آيزنكوت مع قائد حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، أحد أكبر السياسيين المجربين. وليبرمان يريد أن يشد آيزنكوت إلى الوراء لمنعه من استخدام «ورقة الجوكر» لتشكيل الحكومة؛ أي حكومة أقلية تستند إلى شبكة أمان تمنع الإقالة مكونة من 67 نائباً (كتلة آيزنكوت مع العرب)، ويجره إلى المفاوضات مع أحزاب اليهود المتشددين (الحريديم). لكنَّ آيزنكوت قطع خطوة إلى الأمام؛ فبادر بعقد جلستَي مفاوضات مع «الليكود» من دون اشتراط استبعاد بنيامين نتنياهو، ومع الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، واستبعد المتطرف الثاني إيتمار بن غفير، وهو الأمر الذي يُحذر منه ليبرمان. كأن لسان حال آيزنكوت يقول: «أنا أيضاً أجيد اللعب».

النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

والوضع في التحالف الذي يقوده آيزنكوت (فاز إجمالاً بـ48 مقعداً) ملتبس بدرجة غير قليلة؛ فمن جهة يريد ليبرمان (يحوز 7 مقاعد) المضي في المفاوضات مع الأحزاب الحريدية المتشددة (تحوز 14 مقعداً) لكنها تريد في المقابل إعفاءً من التجنيد، وهو ما يتخذ منه آيزنكوت موقفاً رافضاً.

وعلى الجهة الأخرى يرفض يائير لبيد ونفتالي بنيت (فاز حزبهما بـ12 مقعداً) وبدرجة ما آيزنكوت، التحالف مع الأحزاب العربية (فازت بـ19 مقعداً)، لعدم إغضاب ناخبيهم من اليمين.

مفاوضات نتنياهو... وخدعة «الموساد»

الجلسة بين فريقَي آيزنكوت ونتنياهو كانت مقررة منذ أسبوع، لكن آيزنكوت ألغاها احتجاجاً على خطاب التخوين الذي أطلقه نتنياهو في حفل افتتاح أعمال البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

واتفق آيزنكوت مع نتنياهو على إجراء اللقاء مجدداً، الأحد، وذلك في جلسة الإحاطة الأمنية يوم الخميس، التي اختتماها ببيان إيجابي.

لكن بعدها، اكتشف آيزنكوت أن نتنياهو خدعه ولم يخبره بأنه أرسل رئيس «الموساد»، رومان غومان، إلى واشنطن، لإقناع إدارة الرئيس دونالد ترمب بضرورة ضرب إيران؛ ورأى أن تلك الطريقة تدل على خداع نتنياهو وعدم جديته في الدعوة لحكومة وحدة.

وفي سبيل العودة إلى المفاوضات، سرَّب رجال نتنياهو إلى الإعلام أن رئيس «الموساد»، نقل معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول نية ومخطط إيران اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين كبار في إدارته.

مع ذلك، قرر آيزنكوت أن يجري اللقاء مع الليكود، تحت عنوان «محاولة التوصل إلى وحدة»، مع العلم بأن أياً منهما لا يريد هذه الوحدة ويضع شروطاً تعجيزية في طريقها ويُجري فقط مناورات بشأنها، حتى الآن.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

لكن نتنياهو واصل الخداع، وخرج بتصريحات يتوجه فيها إلى آيزنكوت قائلاً: «غادي. تعالَ. ادخل إلى الغرفة. وبدلاً من محاولة تشكيل حكومة هشة وخطيرة، لن تكون قادرة على مواجهة ولو جزء بسيط من التحديات الأمنية والوطنية التي تواجهنا، فلنفعل الأمر المطلوب. تعالَ إلى الغرفة من دون شروط مسبقة. لنضع جميع الخلافات والمقاطعات جانباً، ولنتوصل إلى تفاهمات من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها، بما في ذلك مسألة التجنيد التي يمكن حلها بالتعاون مع ممثلي الجمهور الحريدي. هكذا نرد على أولئك الذين تعمدوا الخروج من القاعة (يقصد بعضاً من النواب العرب) في أثناء نشيد (هتكفا). السبيل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية».

وأسهب نتنياهو في الحديث عن الأهمية «الوطنية» لتشكيل حكومة وحدة. وذكر أن «النظام الإيراني الساعي إلى تدمير إسرائيل، يعمل مجدداً على استئناف برنامجه النووي. وليكن الأمر واضحاً، فإن هذا النظام المجرم الذي لم يتردد في قتل آلاف كثيرة من أبناء شعبه، لن يتردد في استخدام السلاح النووي ضدنا، وسيفعل ذلك فور تمكنه من العودة إلى تخصيب اليورانيوم والتطوير المتسارع للأسلحة النووية».

«بيبي... أنت مخادع كذاب»

وتطرق نتنياهو إلى جلسة الإحاطة الأمنية التي عقدها مع آيزنكوت يوم الخميس، قائلاً إنها كانت «محادثة مهمة، إذ إننا نعرف بعضنا منذ سنوات طويلة حينما كان رئيس أركان الجيش، وقبل ذلك أيضاً». وأشار إلى أن «هذا اللقاء عزَّز فهمي لمدى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة، حكومة تضم جميع الأحزاب التي تؤيد وجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والتي ستكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الهائلة والمعقدة التي تواجهنا».

وكعادته في الآونة الأخيرة، لم يترك آيزنكوت كلمات نتنياهو في الهواء وردَّ عليها ببيان فوري قائلاً: «بيبي أنت مخادع كذاب». وأضاف: «أنت تعرف يا بيبي عن جلسة المفاوضات المقررة بين طاقمَي (يشار) و(الليكود). دعوتك لي ليست سوى مناورة، بل خدعة إعلامية. هذه الحيل لا تنطلي عليَّ، ولا على مواطني إسرائيل أيضاً».

جلسة افتتاح أعمال الكنيست الإسرائيلي (رويترز)

وأسهب آيزنكوت: «لإزالة أي شك، فإن نتنياهو يعلم أيضاً أن شروط الانضمام إلى حكومة طوارئ برئاستي هي الاعتراف بالمبادئ التي طرحتُها والتخلي عن المتطرفين. نتنياهو يدرك خسارته في الانتخابات، ويدرك أيضاً أن هناك أغلبية مطلقة من مواطني إسرائيل وأعضاء الكنيست ترفضه، ويعلم أن حكومة جديدة وجيدة ستشكَّل لا محالة. لذلك فهو يخوض معركة دفاعية تهدف إلى وضع العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة وإحباط استبدال رئيس الكنيست».

وختم بالقول: «أعمل في هذه اللحظات على تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاستي في أسرع وقت ممكن».

ماذا يقترح آيزنكوت على نتنياهو؟

أوردت القناة 13 الإسرائيلية مساء السبت، أن آيزنكوت سيعرض على نتنياهو في الأيام القريبة، حكومة وحدة جدية، لكنه سيصر على رئاستها بنفسه من دون تناوب بينهما.

ووفق التقرير نفسه، فإن حزب «يَشار» سيسعى إلى تهيئة إطار عمل لنتنياهو يتيح له إدارة الشؤون السياسية، وقد يعرض عليه أيضاً حزمة تشمل السكن والأمن وشؤون شخصية. كما من المقرر أن يتواصل آيزنكوت مع حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش. وقال مقربون كبار من آيزنكوت: «نحن على استعداد للتسوية، لكن ليس فيما يتعلق بمسألة رئيس الحكومة».

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)

وقالت القناة 14 إن آيزنكوت يتحدث عن صفقة شاملة مع نتنياهو يتم فيها ترتيب وضعه في المحكمة (أي الغاء محاكمته في قضايا الفساد)، بواسطة انتخابه رئيساً للدولة (لأن القانون يمنع محاكمة رئيس الدولة). لكنَّ مقربين من آيزنكوت نفوا ذلك قطعياً، وأكدوا أن العرض لا يتطرق بتاتاً إلى المحكمة.

بكل الأحوال، هذه المعطيات تشير إلى أن آيزنكوت أيضاً بدأ يلعب، أو يسبح في بحر السياسة العكر. وحسب سياسيين عرب ممن يديرون المفاوضات مع فريق آيزنكوت، فإن الرجل يناور ليبرمان والحريديم والعرب معاً. فلكي يجعلهم يدورون في فلكه، يضع أمام كل منهم تحدياً من نوع آخر ويقول لهم: لديَّ خيارات أخرى سواكم.