نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سوف تستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء هذه المساعدات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بحلول نهاية العام.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن إسرائيل أصبحت قوية اقتصادياً بما يكفي لها أن تتمكن من الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية.

وأضاف البيان أن الانتقال من مرحلة تلقي الدعم المالي الأميركي إلى مرحلة الشراكة مع الولايات المتحدة ينبغي أن تتم بشكل تدريجي، دون تحديد إطار زمني لذلك.

وكان ترمب قد أعلن هذا التوجه بصورة مفاجئة خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الأسبوع الماضي، معتبراً أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات.

وتتلقى إسرائيل حالياً نحو 8.‏3 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2028.