عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:58 دقيقه
شؤون إقليمية

نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT
TT

نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سوف تستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء هذه المساعدات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بحلول نهاية العام.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن إسرائيل أصبحت قوية اقتصادياً بما يكفي لها أن تتمكن من الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية.

وأضاف البيان أن الانتقال من مرحلة تلقي الدعم المالي الأميركي إلى مرحلة الشراكة مع الولايات المتحدة ينبغي أن تتم بشكل تدريجي، دون تحديد إطار زمني لذلك.

وكان ترمب قد أعلن هذا التوجه بصورة مفاجئة خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الأسبوع الماضي، معتبراً أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات.

وتتلقى إسرائيل حالياً نحو 8.‏3 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2028.

مواضيع
بنيامين نتنياهو دونالد ترمب إسرائيل أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العرب

المشرق العربي قادة الأحزاب والرئيس الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا بعد التقاط صورة جماعية في افتتاح أعمال الكنيست في القدس الثلاثاء (أ.ب)

الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العرب

افتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أعمال دورته الجديدة، الثلاثاء، بانقسامات حادة ومستمرة بين كتله الرئيسية، ما دعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى مطالبة النواب بالوحدة

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
شؤون إقليمية

آيزنكوت يصف خطاب نتنياهو في مراسم تنصيب الكنيست بـ«المُخزي» و«المثير للكراهية»

وصف غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، خطاب بنيامين نتنياهو، خلال بدء أعمال الكنيست الجديد، بـ«المخزي» و«المثير للكراهية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال اليوم الافتتاحي للبرلمان الجديد في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
شؤون إقليمية

نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الإيراني

دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة ما وصفه بالتهديد الإيراني «الوجودي»، محذّراً من ضغوط دولية قريبة للقبول بإيران مسلَّحة نووياً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت وبنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الكنيست أمير أوحانا وقادة جميع الأحزاب يظهرون معاً في قاعة الكنيست بينما يؤدي 120 برلمانياً منتخَباً حديثاً اليمين الدستورية بالقدس (إ.ب.أ)
شؤون إقليمية

كيف ظهر نتنياهو وآيزنكوت في افتتاح «الكنيست»؟ (صور)

أدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليمين، اليوم، دون تشكيل ​حكومة جديدة، بعد أن جردت انتخابات عامة غير حاسمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أغلبيته البرلمانية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قاعة الكنيست خلال أداء النواب الإسرائيليين الـ120 المنتخبين حديثاً اليمين في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
شؤون إقليمية

أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد يؤدون اليمين مع سعي آيزنكوت لتشكيل حكومة

حث الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مختلف القوى السياسية على تقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وذلك خلال افتتاحه الجلسة الأولى للكنيست الجديد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية

نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT
TT

نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سوف تستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء هذه المساعدات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بحلول نهاية العام.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن إسرائيل أصبحت قوية اقتصادياً بما يكفي لها أن تتمكن من الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية.

وأضاف البيان أن الانتقال من مرحلة تلقي الدعم المالي الأميركي إلى مرحلة الشراكة مع الولايات المتحدة ينبغي أن تتم بشكل تدريجي، دون تحديد إطار زمني لذلك.

وكان ترمب قد أعلن هذا التوجه بصورة مفاجئة خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الأسبوع الماضي، معتبراً أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات.

وتتلقى إسرائيل حالياً نحو 8.‏3 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2028.

مواضيع
بنيامين نتنياهو دونالد ترمب إسرائيل أميركا
شؤون إقليمية

تقرير: إيران هاجمت أنظمة ملاحة بحرية في جزيرة عُمانية

صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)
TT
TT

تقرير: إيران هاجمت أنظمة ملاحة بحرية في جزيرة عُمانية

صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن إيران هاجمت أنظمة لملاحة السفن في جزيرة ديدامار العُمانية بمضيق هرمز. وتُظهر الهجمات قدرة طهران على استهداف بنى تحتية تُستخدم لاستعادة تدفقات النفط من الخليج.

ولم تقدم المصادر الثلاثة تقييماً للأضرار، وقالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة مما إذا كانت أي أنظمة ملاحة قد دُمّرت في الهجمات التي أعلنتها طهران الثلاثاء.

ويلجأ مصدّرو النفط بصورة متزايدة إلى حلول بديلة لرفع التدفقات عبر هرمز، منها نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل عُمان والإمارات.

ويساعد الجيش الأميركي السفن التجارية على عبور المضيق، بعدما عطلت الهجمات الإيرانية حركة الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط).

صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر بقعة يرجح أنها ناجمة عن تسرب نفطي قبالة سواحل عُمان 6 نوفمبر الحالي (رويترز)

وقال مصدران آخران في قطاع الشحن ومصدر في الأمن البحري إن تأثير الهجمات على جزيرة ديدامار في الملاحة التجارية بالمضيق سيكون على الأرجح محدوداً. وعزا أحدهم ذلك إلى وجود أنظمة أخرى في مواقع مختلفة.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن «الحرس الثوري» نفذ ضربات دمّرت «أنظمة ملاحة معادية» في الجزيرة.

وتحققت «رويترز» من مقطع مصور يُظهر دخاناً يتصاعد من الجزيرة، من دون أن يتضح ما الذي كان يحترق. وأظهرت صورة من برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي للأقمار الاصطناعية نشاطاً حرارياً.

وتأتي الهجمات بعدما تعافت صادرات النفط الخليجية إلى أكثر من 80 في المائة من مستوياتها قبل الحرب في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). وساعد على ذلك عبور السفن بمساعدة الجيش الأميركي، وارتفاع الصادرات السعودية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وتنقل ناقلات كبيرة، معظمها من فئة ناقلات النفط الخام العملاقة، الشحنات من الموانئ الخليجية إلى مواقع النقل من سفينة إلى أخرى قرب صحار العُمانية والفجيرة الإماراتية.

اقرأ أيضاً

لقطة جوية تُظهر سفناً بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

حرائق السفن تتواصل في «هرمز» رغم آمال التهدئة

صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)

طهران تتوعد بحرب «غير متكافئة»... وتغلق باب إخراج اليورانيوم

مواضيع
حرب إيران مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني سنتكوم إيران سلطنة عمان
شؤون إقليمية

رضائي يهدد باستهداف قواعد أميركية في أوروبا إذا استُخدمت لشنّ هجمات على إيران

محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الحالي يحضر مراسم وداع المرشد الراحل علي خامنئي في طهران يوم 3 يوليو 2026 (رويترز)
محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الحالي يحضر مراسم وداع المرشد الراحل علي خامنئي في طهران يوم 3 يوليو 2026 (رويترز)
TT
TT

رضائي يهدد باستهداف قواعد أميركية في أوروبا إذا استُخدمت لشنّ هجمات على إيران

محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الحالي يحضر مراسم وداع المرشد الراحل علي خامنئي في طهران يوم 3 يوليو 2026 (رويترز)
محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الحالي يحضر مراسم وداع المرشد الراحل علي خامنئي في طهران يوم 3 يوليو 2026 (رويترز)

هدّد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، باستهداف قواعد أميركية خارج الشرق الأوسط؛ إذا ما استُخدمت لشن هجمات ضد طهران،

وقال رضائي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «إذا أقلعت طائرات أميركية من قاعدة عسكرية أميركية، حتى وإن كانت تقع في دولة أوروبية أو في منطقة أخرى بعيدة، لِقصف إيران، فإننا سنستهدف تلك القواعد أيضاً».

مواضيع
أخبار إيران حرب إيران قاعدة عسكرية إيران أميركا أوروبا