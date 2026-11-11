تقرير: إيران هاجمت أنظمة ملاحة بحرية في جزيرة عُمانية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن إيران هاجمت أنظمة لملاحة السفن في جزيرة ديدامار العُمانية بمضيق هرمز. وتُظهر الهجمات قدرة طهران على استهداف بنى تحتية تُستخدم لاستعادة تدفقات النفط من الخليج.

ولم تقدم المصادر الثلاثة تقييماً للأضرار، وقالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة مما إذا كانت أي أنظمة ملاحة قد دُمّرت في الهجمات التي أعلنتها طهران الثلاثاء.

ويلجأ مصدّرو النفط بصورة متزايدة إلى حلول بديلة لرفع التدفقات عبر هرمز، منها نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل عُمان والإمارات.

ويساعد الجيش الأميركي السفن التجارية على عبور المضيق، بعدما عطلت الهجمات الإيرانية حركة الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط).

صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر بقعة يرجح أنها ناجمة عن تسرب نفطي قبالة سواحل عُمان 6 نوفمبر الحالي (رويترز)

وقال مصدران آخران في قطاع الشحن ومصدر في الأمن البحري إن تأثير الهجمات على جزيرة ديدامار في الملاحة التجارية بالمضيق سيكون على الأرجح محدوداً. وعزا أحدهم ذلك إلى وجود أنظمة أخرى في مواقع مختلفة.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن «الحرس الثوري» نفذ ضربات دمّرت «أنظمة ملاحة معادية» في الجزيرة.

وتحققت «رويترز» من مقطع مصور يُظهر دخاناً يتصاعد من الجزيرة، من دون أن يتضح ما الذي كان يحترق. وأظهرت صورة من برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي للأقمار الاصطناعية نشاطاً حرارياً.

وتأتي الهجمات بعدما تعافت صادرات النفط الخليجية إلى أكثر من 80 في المائة من مستوياتها قبل الحرب في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). وساعد على ذلك عبور السفن بمساعدة الجيش الأميركي، وارتفاع الصادرات السعودية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وتنقل ناقلات كبيرة، معظمها من فئة ناقلات النفط الخام العملاقة، الشحنات من الموانئ الخليجية إلى مواقع النقل من سفينة إلى أخرى قرب صحار العُمانية والفجيرة الإماراتية.