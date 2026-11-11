فانس يبحث لقاءً مباشراً مع رضائي لإنهاء الحرب

يدرس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عقد محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، بعدما برز مفاوضاً رئيسياً مع طهران. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الرئيس دونالد ترمب أبلغ مساعديه انفتاحه على استئناف فانس المحادثات ومنحه صلاحية التفاوض.

وكان فانس قد وجّه في أكتوبر (تشرين الأول) رسالة إلى رضائي يطلب فيها لقاءه، ولم يحدد موعد بعد. وطرحت الدوحة مكاناً محتملاً للاجتماع. وقال مسؤولون أميركيون إن النقاش لا يزال أولياً.

وتراجع دور المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الملف لمصلحة فانس، الذي التقى، صباح الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل اجتماعهما مع ترمب.

ونفت طهران، الثلاثاء، وجود أي خطط للقاء. ووصف وزير الخارجية عباس عراقجي التقارير بأنها «فبركات إعلامية لا أساس لها».

25 ناقلة

واقترح وسطاء إجراءات فورية لبناء الثقة، بحسب مسؤولين شرق أوسطيين. وتشمل الإجراءات أن تُبعد الولايات المتحدة حاملات طائراتها إلى مسافة تقلل خطر الضربات الكبرى، وأن تخفف الحصار على الموانئ الإيرانية، على أن تسمح إيران بعبور 25 ناقلة نفط مضيق هرمز.

وتشترط طهران رفع الحصار والإفراج عن أصولها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية قبل استئناف أي محادثات. ويرى مسؤولوها في خسارة الجمهوريين الانتخابات النصفية فرصة لانتزاع شروط أفضل.

محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الحالي يحضر مراسم وداع المرشد الراحل علي خامنئي في طهران يوم 3 يوليو 2026 (رويترز)

ويشكك دبلوماسيون إيرانيون في إمكان التوصل إلى اتفاق قريب، ويخشون أن يهاجم ترمب إيران مجدداً، بعدما أوقفت ضربات أميركية وإسرائيلية جولات سابقة. ويشكك وسطاء أيضاً، بسبب رسائل «أكثر عدوانية» تصلهم من مسؤولين في «الحرس الثوري». ويخشى مسؤولون في المنطقة أن يكون قائد «الحرس» أحمد وحيدي أكثر نفوذاً من رضائي، وقادراً على تقويض أي محادثات.

وقد يساعد تصعيد رضائي خطابه في الأيام الأخيرة على تحصين موقعه، بحسب الصحيفة. فقد أدت «المواقف التصالحية» لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، محاور فانس في إسلام آباد، إلى تهميشه.

مذكرة يونيو

وانتقد ترمب في مجالسه الخاصة مذكرة التفاهم التي ساعد فانس في التوصل إليها في يونيو (حزيران)، وتساءل إن كانت «خطأً مكلفاً» منح إيران وقتاً لإعادة ترتيب صفوفها وجني عائدات النفط قبل الحصار، بحسب مسؤولَين أميركيَّين. ونفى مسؤول في البيت الأبيض ذلك.

وأفضت محادثات يونيو إلى هدنة ومذكرة تفاهم، لكنها لم تنتزع من إيران التزامات بتقييد برنامجها النووي أو التخلي عن سيطرتها على الملاحة في هرمز.

وانتقل النقاش داخل الإدارة من استئناف الحرب إلى الاختيار بين إحياء المفاوضات والإبقاء على الحصار. ويؤيد وزير الخارجية ماركو روبيو وكبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر مواصلة الضغط إلى أن «ترضخ» طهران.

ويرى مسؤولون أميركيون أن تصدّر فانس الملف ينطوي على مخاطرة سياسية. فقد يصبح واجهة مفاوضات فاشلة، أو من أنهى حرباً لا تحظى بشعبية.