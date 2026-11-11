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شؤون إقليمية

فانس يبحث لقاءً مباشراً مع رضائي لإنهاء الحرب

طهران تنفي ترتيب أي اجتماع… ووسطاء يقترحون إبعاد حاملات الطائرات مقابل عبور 25 ناقلة هرمز

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن بسويسرا يونيو الماضي (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن بسويسرا يونيو الماضي (أ.ف.ب)
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فانس يبحث لقاءً مباشراً مع رضائي لإنهاء الحرب

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن بسويسرا يونيو الماضي (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن بسويسرا يونيو الماضي (أ.ف.ب)

يدرس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عقد محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، بعدما برز مفاوضاً رئيسياً مع طهران. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الرئيس دونالد ترمب أبلغ مساعديه انفتاحه على استئناف فانس المحادثات ومنحه صلاحية التفاوض.

وكان فانس قد وجّه في أكتوبر (تشرين الأول) رسالة إلى رضائي يطلب فيها لقاءه، ولم يحدد موعد بعد. وطرحت الدوحة مكاناً محتملاً للاجتماع. وقال مسؤولون أميركيون إن النقاش لا يزال أولياً.

وتراجع دور المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الملف لمصلحة فانس، الذي التقى، صباح الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل اجتماعهما مع ترمب.

ونفت طهران، الثلاثاء، وجود أي خطط للقاء. ووصف وزير الخارجية عباس عراقجي التقارير بأنها «فبركات إعلامية لا أساس لها».

25 ناقلة

واقترح وسطاء إجراءات فورية لبناء الثقة، بحسب مسؤولين شرق أوسطيين. وتشمل الإجراءات أن تُبعد الولايات المتحدة حاملات طائراتها إلى مسافة تقلل خطر الضربات الكبرى، وأن تخفف الحصار على الموانئ الإيرانية، على أن تسمح إيران بعبور 25 ناقلة نفط مضيق هرمز.

وتشترط طهران رفع الحصار والإفراج عن أصولها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية قبل استئناف أي محادثات. ويرى مسؤولوها في خسارة الجمهوريين الانتخابات النصفية فرصة لانتزاع شروط أفضل.

محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الحالي يحضر مراسم وداع المرشد الراحل علي خامنئي في طهران يوم 3 يوليو 2026 (رويترز)

ويشكك دبلوماسيون إيرانيون في إمكان التوصل إلى اتفاق قريب، ويخشون أن يهاجم ترمب إيران مجدداً، بعدما أوقفت ضربات أميركية وإسرائيلية جولات سابقة. ويشكك وسطاء أيضاً، بسبب رسائل «أكثر عدوانية» تصلهم من مسؤولين في «الحرس الثوري». ويخشى مسؤولون في المنطقة أن يكون قائد «الحرس» أحمد وحيدي أكثر نفوذاً من رضائي، وقادراً على تقويض أي محادثات.

وقد يساعد تصعيد رضائي خطابه في الأيام الأخيرة على تحصين موقعه، بحسب الصحيفة. فقد أدت «المواقف التصالحية» لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، محاور فانس في إسلام آباد، إلى تهميشه.

مذكرة يونيو

وانتقد ترمب في مجالسه الخاصة مذكرة التفاهم التي ساعد فانس في التوصل إليها في يونيو (حزيران)، وتساءل إن كانت «خطأً مكلفاً» منح إيران وقتاً لإعادة ترتيب صفوفها وجني عائدات النفط قبل الحصار، بحسب مسؤولَين أميركيَّين. ونفى مسؤول في البيت الأبيض ذلك.

وأفضت محادثات يونيو إلى هدنة ومذكرة تفاهم، لكنها لم تنتزع من إيران التزامات بتقييد برنامجها النووي أو التخلي عن سيطرتها على الملاحة في هرمز.

وانتقل النقاش داخل الإدارة من استئناف الحرب إلى الاختيار بين إحياء المفاوضات والإبقاء على الحصار. ويؤيد وزير الخارجية ماركو روبيو وكبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر مواصلة الضغط إلى أن «ترضخ» طهران.

ويرى مسؤولون أميركيون أن تصدّر فانس الملف ينطوي على مخاطرة سياسية. فقد يصبح واجهة مفاوضات فاشلة، أو من أنهى حرباً لا تحظى بشعبية.

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نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
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نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سوف تستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء هذه المساعدات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بحلول نهاية العام.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن إسرائيل أصبحت قوية اقتصادياً بما يكفي لها أن تتمكن من الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية.

وأضاف البيان أن الانتقال من مرحلة تلقي الدعم المالي الأميركي إلى مرحلة الشراكة مع الولايات المتحدة ينبغي أن تتم بشكل تدريجي، دون تحديد إطار زمني لذلك.

وكان ترمب قد أعلن هذا التوجه بصورة مفاجئة خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الأسبوع الماضي، معتبراً أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات.

وتتلقى إسرائيل حالياً نحو 8.‏3 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2028.

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بنيامين نتنياهو دونالد ترمب إسرائيل أميركا
شؤون إقليمية

تقرير: إيران هاجمت أنظمة ملاحة بحرية في جزيرة عُمانية

صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)
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تقرير: إيران هاجمت أنظمة ملاحة بحرية في جزيرة عُمانية

صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن إيران هاجمت أنظمة لملاحة السفن في جزيرة ديدامار العُمانية بمضيق هرمز. وتُظهر الهجمات قدرة طهران على استهداف بنى تحتية تُستخدم لاستعادة تدفقات النفط من الخليج.

ولم تقدم المصادر الثلاثة تقييماً للأضرار، وقالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة مما إذا كانت أي أنظمة ملاحة قد دُمّرت في الهجمات التي أعلنتها طهران الثلاثاء.

ويلجأ مصدّرو النفط بصورة متزايدة إلى حلول بديلة لرفع التدفقات عبر هرمز، منها نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل عُمان والإمارات.

ويساعد الجيش الأميركي السفن التجارية على عبور المضيق، بعدما عطلت الهجمات الإيرانية حركة الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط).

صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر بقعة يرجح أنها ناجمة عن تسرب نفطي قبالة سواحل عُمان 6 نوفمبر الحالي (رويترز)

وقال مصدران آخران في قطاع الشحن ومصدر في الأمن البحري إن تأثير الهجمات على جزيرة ديدامار في الملاحة التجارية بالمضيق سيكون على الأرجح محدوداً. وعزا أحدهم ذلك إلى وجود أنظمة أخرى في مواقع مختلفة.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن «الحرس الثوري» نفذ ضربات دمّرت «أنظمة ملاحة معادية» في الجزيرة.

وتحققت «رويترز» من مقطع مصور يُظهر دخاناً يتصاعد من الجزيرة، من دون أن يتضح ما الذي كان يحترق. وأظهرت صورة من برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي للأقمار الاصطناعية نشاطاً حرارياً.

وتأتي الهجمات بعدما تعافت صادرات النفط الخليجية إلى أكثر من 80 في المائة من مستوياتها قبل الحرب في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). وساعد على ذلك عبور السفن بمساعدة الجيش الأميركي، وارتفاع الصادرات السعودية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وتنقل ناقلات كبيرة، معظمها من فئة ناقلات النفط الخام العملاقة، الشحنات من الموانئ الخليجية إلى مواقع النقل من سفينة إلى أخرى قرب صحار العُمانية والفجيرة الإماراتية.

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شؤون إقليمية

فانس يبحث لقاءً مباشراً مع رضائي لإنهاء الحرب

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن بسويسرا يونيو الماضي (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن بسويسرا يونيو الماضي (أ.ف.ب)
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TT

فانس يبحث لقاءً مباشراً مع رضائي لإنهاء الحرب

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن بسويسرا يونيو الماضي (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن بسويسرا يونيو الماضي (أ.ف.ب)

يدرس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عقد محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، بعدما برز مفاوضاً رئيسياً مع طهران. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الرئيس دونالد ترمب أبلغ مساعديه انفتاحه على استئناف فانس المحادثات ومنحه صلاحية التفاوض.

وكان فانس قد وجّه في أكتوبر (تشرين الأول) رسالة إلى رضائي يطلب فيها لقاءه، ولم يحدد موعد بعد. وطرحت الدوحة مكاناً محتملاً للاجتماع. وقال مسؤولون أميركيون إن النقاش لا يزال أولياً.

وتراجع دور المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الملف لمصلحة فانس، الذي التقى، صباح الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل اجتماعهما مع ترمب.

ونفت طهران، الثلاثاء، وجود أي خطط للقاء. ووصف وزير الخارجية عباس عراقجي التقارير بأنها «فبركات إعلامية لا أساس لها».

25 ناقلة

واقترح وسطاء إجراءات فورية لبناء الثقة، بحسب مسؤولين شرق أوسطيين. وتشمل الإجراءات أن تُبعد الولايات المتحدة حاملات طائراتها إلى مسافة تقلل خطر الضربات الكبرى، وأن تخفف الحصار على الموانئ الإيرانية، على أن تسمح إيران بعبور 25 ناقلة نفط مضيق هرمز.

وتشترط طهران رفع الحصار والإفراج عن أصولها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية قبل استئناف أي محادثات. ويرى مسؤولوها في خسارة الجمهوريين الانتخابات النصفية فرصة لانتزاع شروط أفضل.

محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الحالي يحضر مراسم وداع المرشد الراحل علي خامنئي في طهران يوم 3 يوليو 2026 (رويترز)

ويشكك دبلوماسيون إيرانيون في إمكان التوصل إلى اتفاق قريب، ويخشون أن يهاجم ترمب إيران مجدداً، بعدما أوقفت ضربات أميركية وإسرائيلية جولات سابقة. ويشكك وسطاء أيضاً، بسبب رسائل «أكثر عدوانية» تصلهم من مسؤولين في «الحرس الثوري». ويخشى مسؤولون في المنطقة أن يكون قائد «الحرس» أحمد وحيدي أكثر نفوذاً من رضائي، وقادراً على تقويض أي محادثات.

وقد يساعد تصعيد رضائي خطابه في الأيام الأخيرة على تحصين موقعه، بحسب الصحيفة. فقد أدت «المواقف التصالحية» لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، محاور فانس في إسلام آباد، إلى تهميشه.

مذكرة يونيو

وانتقد ترمب في مجالسه الخاصة مذكرة التفاهم التي ساعد فانس في التوصل إليها في يونيو (حزيران)، وتساءل إن كانت «خطأً مكلفاً» منح إيران وقتاً لإعادة ترتيب صفوفها وجني عائدات النفط قبل الحصار، بحسب مسؤولَين أميركيَّين. ونفى مسؤول في البيت الأبيض ذلك.

وأفضت محادثات يونيو إلى هدنة ومذكرة تفاهم، لكنها لم تنتزع من إيران التزامات بتقييد برنامجها النووي أو التخلي عن سيطرتها على الملاحة في هرمز.

وانتقل النقاش داخل الإدارة من استئناف الحرب إلى الاختيار بين إحياء المفاوضات والإبقاء على الحصار. ويؤيد وزير الخارجية ماركو روبيو وكبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر مواصلة الضغط إلى أن «ترضخ» طهران.

ويرى مسؤولون أميركيون أن تصدّر فانس الملف ينطوي على مخاطرة سياسية. فقد يصبح واجهة مفاوضات فاشلة، أو من أنهى حرباً لا تحظى بشعبية.

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مواضيع
أخبار إيران حرب إيران النووي الايراني مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني سنتكوم إيران أميركا