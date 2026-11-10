طهران لترمب: الحرب لن تنتهي بالسلاح ولا بالعقوبات

اصطدمت أجواء التفاؤل التي أشاعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إنهاء الحرب مع إيران بموقف طهران، التي تمسكت، الثلاثاء، بشروطها، ونفت وجود مفاوضات، وقالت إن الحرب «لن تنتهي بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات».

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رداً على سؤال لوكالة «إرنا» الرسمية عن تقييم طهران لمواقف ترمب الأخيرة: «لم يكن الرئيس الأميركي بحاجة إلى أن يسمع من شعب بلاده أنهم ضد الحرب مع إيران، ولا يريدون أن تدخل بلادهم الحرب باستمرار دعماً للكيان الصهيوني. كان عليه أن يدرك قبل ذلك بكثير أنه لم يحقق، ولن يحقق، أياً من أهدافه في الحرب مع إيران».

وأضاف: «لن يطول الوقت حتى يفهم ترمب أنه سلك الطريق الخطأ في العقوبات والضغط الاقتصادي أيضاً»، مضيفاً أن «السبيل الوحيد هو استخدام لغة الاحترام، وتوظيف الدبلوماسية، والعمل بمطالب إيران وشروطها التي وردت في خطة اليومين، ولا تزال على الطاولة».

ووصف عراقجي التقارير عن لقاء محتمل بين رضائي وفانس بأنها «تكهنات وفبركات إعلامية لا أساس لها من الأصل»، وقال إن مثل هذا اللقاء «لم يُخطط له، وليس مدرجاً على جدول الأعمال».

عراقجي يتحدث إلى وكالة «إرنا» الرسمية أمس (الخارجية الإيرانية)

وكانت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» قد نفت التقارير نفسها، ونقلت عن مسؤول أمني إيراني كبير قوله إن طهران لن تتفاوض «ما لم يتخذ الطرف الأميركي خطوة عملية في إطار الشروط السبعة».

ونفت طهران مجدداً التخطيط لأي لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس، إن «الحملة الاقتصادية مدمّرة إلى درجة أنه لا حاجة، في الوقت الحالي، إلى عمليات قتالية كبرى». وحذّر من أن الجيش الأميركي «مستعد للرد» إذا تجاوزت إيران «بعض الخطوط الحمراء».

ولدى وصوله إلى باريس، الاثنين، قال روبيو إن إيران «تودّ التوصل إلى اتفاق»، لكن شروطها «سخيفة»، مضيفاً: «في النهاية، عليك أن تأكل».

وقال دبلوماسي من «مجموعة السبع» لوكالة «رويترز» إن بعض كبار مستشاري ترمب يؤيدون فرض ضغوط اقتصادية شديدة على إيران، ومنهم روبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض المعيّن حديثاً ستيفن ميلر، ووزير الخزانة سكوت بيسنت. وأضاف أن فانس، الذي حمّل الحرب على إيران مسؤولية خسائر الجمهوريين في الانتخابات النصفية، يفضّل التوصل إلى اتفاق، لكن ترمب يرى في الوقت الراهن أن الاتفاق القابل للاستمرار غير ممكن.

«الوضع القائم»

وتقترح طهران، عبر الوسطاء، إعادة فتح مضيق هرمز في غضون يومين من التوصل إلى اتفاق، بشرط أن توافق واشنطن على أربعة مطالب: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات، ووقف الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي «مقترح اليومين» بأنه «ذروة حسن النية». وقال إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، وهذا أحد المطالب الأميركية الرئيسية.

وتبادل الطرفان، عبر الدوحة، تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق محتمل، لكن الخلاف لا يزال قائماً بشأن ترتيب تنفيذ الالتزامات، خصوصاً إدراج البرنامج النووي في المفاوضات الأولية.

ونفت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، تقارير عن اتفاق لإعادة فتح المضيق مقابل الإفراج عن 8 مليارات دولار من الأصول الإيرانية، ووصفتها بـ«الكاذبة».

وكان ترمب قد قال، الاثنين، بعد مشاورات أجراها مع رئيس الوزراء القطري لمدة 45 دقيقة في البيت الأبيض، إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً»، وإن ضربات جديدة عليها «مستبعدة إلى حد كبير».

وقال للصحافيين: «نحن نُبقي على الوضع القائم فقط، ونفعل ذلك في الحقيقة بطلب من الدول المجاورة لها». وأضاف: «آمل أن نتمكن من إبرام اتفاق معهم».

ونقلت «رويترز» عن ترمب أنه سيؤجل ضربات جديدة على إيران في الوقت الحالي، استجابةً لنداءات دول في المنطقة، منها نداء من رئيس الوزراء القطري خلال محادثات البيت الأبيض. ونقلت عنه أيضاً أنه سيواصل الحصار البحري في مضيق هرمز.

وأضاف ترمب أن العمل العسكري «لا يبدو ضرورياً للغاية» في هذه المرحلة، لكن القوات الأميركية «مجهزة تماماً بأفضل معدات صُنعت على الإطلاق». وقال: «لا نعتقد أنه سيكون هناك أي سبب لاستخدامها»، وأشار إلى وصول حاملة طائرات أخرى «محمّلة حتى آخرها بمعدات جديدة».

وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «نرى زخماً إيجابياً نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت». وأضاف، في إشارة إلى محادثاته مع رئيس الوزراء القطري: «توافقنا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، وهذا أمر غير قابل للتفاوض!».

وقال للصحافيين إن الإيرانيين «يفهمون ذلك ويقبلونه... لا يعترفون بأنهم يقبلونه، لكنهم يقبلونه 100 في المائة». ووصف إيران بأنها «دولة فاشلة» يبلغ التضخم فيها 301 في المائة. وقال إن قدرتها على التصنيع العسكري «زالت بنحو 85 في المائة»، رغم أنها لا تزال تنتج «أعداداً محدودة» من الصواريخ والمسيّرات.

وسُئل عن سبب عدم إعلانه نهاية الحرب، فقال إن على واشنطن أن تتأكد من أن جيران إيران «لن يتضرروا»، مضيفاً: «نريد حلاً طويل الأمد، لا قصير الأمد». وقال: «إنهم يتحدثون إلينا، ويتحدثون بأدب شديد... لا أضمن شيئاً، لكن إذا اضطررنا إلى العودة، فنحن جاهزون».

وأقرّ ترمب بأن الحرب، التي رفعت أسعار الوقود، كانت من أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية. ورأى موقع «أكسيوس» أن تصريحاته كانت «الأكثر تقدماً» نحو إعلان انتهاء الحرب منذ فبراير (شباط).

وأبدت الدوحة تفاؤلاً حذراً؛ فقد قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي، الثلاثاء، إن الوساطة بين واشنطن وطهران اكتسبت «زخماً ملحوظاً» بلغ ذروته في مباحثات البيت الأبيض، وإن هناك «حديثاً إيجابياً من الطرفين عن الحل الدبلوماسي»، لكنها لم تحدد موعداً لاتفاق. وحذّرت من أن اقتراب الشتاء مع استمرار إغلاق مضيق هرمز يفاقم أزمة الطاقة العالمية.

«ألقِ أوراقك»

وفي طهران، كتب رضائي على منصة «إكس» بالإنجليزية: «الحرب على إيران حطّمت الحكومة الأميركية بالفعل. لكن واشنطن تتخبط كمقامر يائس. ألقِ أوراقك. توقفوا عن اختلاق أخبار زائفة حول محادثات وهمية. توقفوا عن إنكار النظام الجديد في غرب آسيا. حان وقت الرضوخ للشروط السبعة التي حددتها إيران مراراً».

وقال رضائي، الثلاثاء، في تصريحات نقلتها «رويترز»، إنه «لا توجد حالياً مفاوضات» بين طهران وواشنطن. وأوضح أن إيران طلبت من الولايات المتحدة رداً «واضحاً وصريحاً» على شروطها، ولم تتلقَّ أي رد حتى الآن، لكنه رجّح أن ترد واشنطن في وقت لاحق.

وكتب مستشاره مصطفى نجفي أنه رغم الجهود «الواسعة والمكثفة وغير المسبوقة» للوسطاء، «لم تُحسم حتى الآن أي خطة أو جدول زمني محدد أو جلسة» للمفاوضات. ورأى أن ترمب قد يكون «يشتري الوقت» لاستكمال جاهزيته العسكرية وخفض أسعار النفط «قبل بدء جولة أخرى من الحرب».

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الثلاثاء: «لسنا في وضع لا حرب ولا سلام، الأجواء حربية بالكامل». وأضافت: «الأجواء التي نحن فيها هي حرب وسلام معاً، ونحن في منتصف الحرب». ووصفت الحصار الاقتصادي بأنه «من أعنف أنواع الحصار»، وقالت إن الحكومة تسعى إلى «إدارة الأمور» والتحرك «نحو أجواء مشرّفة وسلام مستدام».

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال، الاثنين، إن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإنهاء وضع «لا حرب ولا سلام».

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن «مسار المواجهة مع العدو سيستمر»، سواء تحقق السلام أو لا، وإن إيران «لا تسعى إلى الحرب، لكنها تدافع عن نفسها جيداً».

حركة السيارات في أحد شوارع طهران تحت لافتة تشير إلى توسع إنتاج الصواريخ الباليستية الأحد (أ.ف.ب)

وكتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، مساء الاثنين، أن الإسرائيليين يسعون «ليل نهار» إلى جرّ أميركا إلى «مستنقع» لا يقدر أي رئيس أميركي على الخروج منه.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علي خضريان إن إيران أعدّت «مفاجآت عسكرية غير مسبوقة» للعدو، وإن الحكومة تزيد بسرعة احتياطاتها الاستراتيجية من الغذاء. وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان روح الله متفكر آزاد إن الحرب ستحمل للعدو، إذا ارتكب «خطأً جديداً»، مفاجآت «ربما لا تخطر على باله».

وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام غلام رضا مصباحي مقدم لـ«إرنا» إن الإيرانيين «اختاروا طريق المقاومة» في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

وعرض التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، مشاهد لجولة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد العمليات علي عبد اللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، في «موقع صاروخي استراتيجي» تحت الأرض وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه «مدينة صاروخية» جديدة. وقال عبد اللهي إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وإن «المفاجآت ستظهر تباعاً في الحرب المقبلة».

وكتب قاليباف، في رسالة بعد الكشف عن الموقع، أن الموقع يحمل إلى الأعداء رسالة واضحة: «لا تخطئوا في حساباتكم». وأضاف: «إذا أخطأتم، فلن تتردد إيران في دفاع سريع يفوق التصور، وهذه المرة ستحدد القوات المسلحة الإيرانية جغرافيا الحرب».

وفي مضيق هرمز، أعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الثلاثاء، أن النيران اشتعلت في ثلاث ناقلات نفط بعدما سلكت «مساراً غير مسموح به». وقالت إن إحداهما «اصطدمت بلغم بحري»، وإن الثانية كانت «تحت حماية مقاتلات الجيش الأميركي» حين «تعرضت لحادث». وأشار إلى إصابة ناقلة ثالثة، قائلاً إنها «اصطدمت بلغم بحري» شرق مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، حسب الرواية الإيرانية.