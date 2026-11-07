«سنتكوم» تعطّل سفينة تجارية في خليج عُمان حاولت خرق الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية مساء اليوم (السبت)، أنها عطّلت سفينة ترفع علم جزر سانت كيتس بعد تجاهلها تحذيرات متكررة ومحاولتها مغادرة المنطقة عقب زيارتها ميناءً إيرانياً.

وتفرض القوات الأميركية حصاراً بحرياً على إيران منذ أشهر.

قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية #سنتكوم بتعطيل سفينة تجارية في خليج عُمان، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة وحاولوا خرق الحصار البحري المفروض على إيران في عدة مناسبات. أطلقت طائرة عسكرية أمريكية ذخائر دقيقة التوجيه نحو مؤخرة السفينة... pic.twitter.com/iIPSYLHq2x — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) November 7, 2026

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من شنّ الجيش الأميركي غارات محدودة على إيران، استهدفت منظومة دفاع جوي.

وذكرت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية السبت أنها تلقت بلاغا بواقعة بين سفينة شحن وقوات عسكرية في خليج عُمان، على بُعد حوالي 18 ميلا بحريا شرقي خورفكان بالإمارات.

وأضافت الهيئة أنها لم يتضح لها بعد حالة طاقم السفينة والأضرار والأثر البيئي.