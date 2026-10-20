إيران تتوعد بالرد على أي ضربة أميركية لـ«جبل الفأس»

توعدت إيران، الثلاثاء، بالرد على أي ضربة أميركية لمنشأة «جبل الفأس» النووية المحصنة، بعد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهدافها، وحذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبداللهي من أن أي حرب جديدة على إيران «ستنال الجميع».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن «زمن اضرب واهرب انتهى»، محذراً من أن طهران «لن تترك أي ضربة دون رد»، وسترد على أي هجوم «بالشدة نفسها على الأقل».

وأضاف، رداً على تقارير عن احتمال استهداف الولايات المتحدة المنشأة، وعن توقع واشنطن ألا ترد إيران: «أظهرنا عملياً خلال هذين العامين أننا لا نترك أي ضربة دون رد».

ورغم توقف الضربات الأميركية على إيران منذ مطلع سبتمبر (أيلول)، أقر بقائي بأن احتمال تجدد الحرب لا يزال قائماً، قائلاً: «نعيش مع هذا الاحتمال ليلاً ونهاراً، ولا يمكننا استبعاده، حتى في اللحظة التي نتحدث فيها الآن».

وكان ترمب قد قال، في مقابلة مع قناة «نيوزماكس» الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف موقع «جبل الفأس » (بيكاكس ماونتن)، وهو منشأة محصنة مدفونة على عمق كبير تحت الأرض قرب موقع نطنز النووي، مضيفاً: «نريد التأكد من أنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً، لأنهم إذا حصلوا عليه فسيستخدمونه».

وقال: «منشآتهم النووية مدفونة تحت جبال تزن ملايين الأطنان. ننظر حالياً في أمر بيكاكس ماونتن. قد نضطر... سنحاول استهداف هذا الموقع. سنهدمه بسرعة».

واستبعد ترمب استخدام سلاح نووي أو إنزال قوات برية، قائلاً: «لن أستخدم السلاح النووي. لسنا مضطرين إلى ذلك». ولم يحدد ما إذا كان قد أجاز استخدام قنبلة «جي بي يو-43/بي»، المعروفة باسم «أم القنابل»، ضد منشآت الطاقة والمواقع النووية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ليست قنبلة نووية.

مشاورات لافروف

وقال بقائي إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، الاثنين، كانت مقررة منذ مدة طويلة، مشيراً إلى أن مشاوراته تناولت القضايا الإقليمية والخليج العربي ومضيق هرمز والملف النووي.

لكنه نفى تكهنات بأن مباحثات لافروف تناولت تفاصيل اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة، وقال إن إيران «لم تدخل أساساً» في مفاوضات نووية مع واشنطن، مضيفاً أن لقاء الوزيرين لم يتطرق إلى مسألة التخصيب داخل إيران.

وقال إن طهران رغم عدم ثقتها بالولايات المتحدة، ستواصل المسار الدبلوماسي إذا وجدت فرصة لمنع تصاعد التوتر، عادّاً أن «المطالب المفرطة» الأميركية هي العقبة الرئيسية أمام تقدم المفاوضات.

وقال بقائي أيضاً إنه لا يعرف سبب زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي وصل إلى طهران الثلاثاء، مضيفاً: «علينا أن نتحدث معه لنرى ما الموضوعات التي سنتناولها».

ودعا لافروف من طهران الاثنين، إلى العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب في مضيق هرمز، بما في ذلك «استعادة حرية الملاحة، وضمانات بعدم تكرار العدوان».

عراقجي يتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في طهران الاثنين 19 (إ.ب.أ)

وفي المؤتمر الصحافي المشترك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن «الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إضافة إلى الحصار الاقتصادي، تشكّل المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في منطقتنا»، مرحباً بأي مبادرة تضمن أمن المنطقة «من دون وجود قوى أجنبية».

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبداللهي، إن أي حرب جديدة على إيران «ستنال الجميع»، مخاطباً الرئيس الأميركي، أن طهران «لم تنتظر ولا تنتظر نتائج انتخابات الكونغرس الأميركي».

وحذر الدول التي تستضيف الوجود الأميركي في المنطقة من أن «العامل الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة هو وجود الجيش الإرهابي الأميركي».

ونقلت وکالة «إيسنا» الحكومية قوله إن الادعاء بأن البرنامج النووي الإيراني دخل «مرحلة متقدمة» صادر عن «مجرم يملك بضع مئات من الرؤوس النووية»، من دون أن يسميه. ودعا المنظمات الدولية، ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى «الكف عن لعب دور الذئب في ثياب الحمل»، وأضاف أن إيران «أقوى من أي وقت مضى، ومستعدة تماماً لمواجهة أي تهديد».

وحذرت صحيفة «خراسان» المحافظة، المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، من أن تقديم تنازل كبير في الملف النووي لن ينهي الضغوط الأميركية، عادّةً أن هدف واشنطن يتجاوز البرنامج النووي إلى ما وصفته بـ«فنزويلة إيران».

وأضافت: «إنهم يريدون أن يسمعوا من إيران( نعم، وحاضر) لتتبعها (نعم، وحاضر) أخرى. لن تتوقف مطالبهم. المسألة هي بيع البلاد».

ودعت إلى تعزيز القدرات الإيرانية وضرب المصالح الاقتصادية للخصم و«القتال الجيد في الوقت اللازم»، لإرغام واشنطن على تقديم تنازلات «كما في مذكرة تفاهم إسلام آباد»، مضيفة: «يجب أن نقاتل، وأن نحوّل نتائج الحرب إلى امتيازات سياسية، كي تستمر القدرة ونكسب الوقت». ورأت أن التنازل الكبير والحرب دون أفق لا يوصلان إيران إلى الردع.

وكتبت أن تسوية الخلافات مع واشنطن لن تنهي بالضرورة المواجهة مع إسرائيل، مضيفة أن «النظام يرى في جغرافيا إيران السياسية عدواً له، ويسعى إلى تقسيمها».

شروط «هرمز»

وكان عراقجي قد قال، الأحد في بغداد على هامش اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، إن مقترح بلاده لفتح المضيق خلال سبعة أيام «لا يزال مطروحاً على الطاولة»، وإن طهران تراجع الملاحظات الأميركية عليه، مضيفاً: «إذا كان هناك أي قدر من النزاهة لدى الجانب الأميركي، وهو غير موجود، فإن طريق فتح مضيق هرمز واضح». وأوضح أن قبول واشنطن الشروط الإيرانية سيتيح فتح المضيق في اليوم السادس، واستئناف المحادثات في اليوم السابع.

وقدمت طهران المقترح في منتصف سبتمبر، بعد انهيار وقف مؤقت لإطلاق النار، وأقرت لاحقاً بتلقي رد أميركي، لكن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قال الأسبوع الماضي إن المفاوضات متعثرة لأن واشنطن لم تستجب للشروط السبعة كاملة.

وتشمل الشروط الإيرانية، إلى جانب مطالب أخرى، رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات على صادرات النفط، ووقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات في المنطقة.

وتصر واشنطن على طرح الملف النووي منذ بداية المفاوضات. وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في وقت سابق هذا الشهر، إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل «ملموس» لإنهاء الحرب، فيما تريد طهران أن تركز المرحلة الأولى على فتح المضيق واستعادة الأمن فيه. وكان يمر عبر المضيق، قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.