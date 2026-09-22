نتنياهو: «سأقول الحقيقة» بشأن أفعال إسرائيل أمام الأمم المتحدة

كشف ‌رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيستغل خطابه أمام الأمم المتحدة هذا الأسبوع للدفاع عن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واتهم رئيس بلدية مدينة نيويورك الأميركية زهران ممداني بدعم حركة «حماس»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاءت تعليقات نتنياهو رداً على قول ممداني لشبكة «سي إن إن» أمس الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي «مجرم حرب والعقل المدبر لإبادة جماعية مروعة بحق الشعب الفلسطيني».

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس.

ورَدّ نتنياهو على ممداني، في تصريحات نقلها موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، قائلاً: «عارٌ عليك يا ممداني دعمك لوحش الإرهاب (حماس)، التي ارتكبت مجازر بحق شعبنا. وعارٌ عليك تحريضك على أعمال الشغب ضد يهود نيويورك. سآتي إلى الأمم المتحدة لأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال، وسآتي لأكشف حقيقتك».

وأفاد ممداني في وقت ‌سابق ⁠إنه سيأمر باعتقال ⁠نتنياهو، لكنه أقر بأنه لا يملك الصلاحية للإقدام على ذلك.

واتهم بعض معارضي ممداني من الجمهوريين الرجل بأنه معاد للسامية، مشيرين إلى مواقفه المؤيدة للفلسطينيين وانتقاده ⁠للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وندد ممداني بمعاداة السامية. ‌ويقول إن انتقاداته لإسرائيل يجري ‌الخلط بينها وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن الهجوم ‌الذي قادته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 آخرين رهائن إلى غزة.

وردت إسرائيل بحرب جوية وبرية قالت إنها تهدف إلى تفكيك القدرات العسكرية لحركة «حماس». ويقول مسؤولو الصحة ‌في غزة إن أكثر من 73 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب، وهو رقم لا يميز ⁠بين المقاتلين والمدنيين.

وتنفي ⁠إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلة إنها كانت تخوض حرباً ضد مقاتلي «حماس»، كما اتهمت الحركة باستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وقال دورون شبيلمان، المتحدث الدولي باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لـ«رويترز» خلال الأسبوع الماضي إن نتنياهو خاطب الأمم المتحدة بالفعل أكثر من أي زعيم عالمي آخر، وإنه «سيستغل تلك المنصة لإيصال الحقيقة في منتدى يضم دولاً غالباً ما تتبنى رواية كاذبة عن إسرائيل».

وتابع قائلاً إنها «إحدى أهم المنابر التي يمكن لرئيس وزراء إسرائيل أن يقف عليها ويظهر الحقيقة أمام العالم. هذا هو هدفنا. إنه لا يخشى أحداً. إنه لا يخشى رئيس البلدية ممداني».

وجاءت تصريحات ممداني قبل توجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي هذا السجال في وقت أشاد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بممداني، بعدما وضع الرجلان خلافاتهما جانباً لبحث عدد من الملفات، من بينها قوانين الهجرة ومشروع سكني تُقدّر قيمته بملايين الدولارات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يظهران معاً خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

كان الرئيس الجمهوري قد وجّه انتقادات لاذعة إلى ممداني قبل توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، واصفاً إياه بعبارات من قبيل «الشيوعي الصغير» و«المعتوه»، قبل أن تشهد العلاقة بين الرجلين تحسناً مفاجئاً.

وخلال مؤتمر صحافي، قال ترمب لممداني: «أتمنى أن تكون رئيس بلدية عظيماً. وأنا أعلم أنك ستكون كذلك. والبداية كانت موفقة جداً».

وتُعد المحادثات المغلقة الأخيرة، التي استمرت نحو ساعة في مانهاتن بنيويورك، اللقاء العلني الثالث بين الرجلين منذ الفوز الكاسح الذي حققه ممداني في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي.