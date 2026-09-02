كاتس يتوقع هجوماً إيرانياً في موسم الأعياد اليهودية القريب

على الرغم من أن التقييم السائد في تل أبيب يفيد بأن القيادة الإيرانية تمتنع عن مهاجمة إسرائيل عسكرياً، حتى بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن المقاتلات الإسرائيلية جاهزة للإقلاع نحو إيران إذا شنت هجوماً.

وزعم كاتس أن طهران قد تختار فترة الأعياد اليهودية القريبة لاستهداف إسرائيل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الجاهزية الدفاعية تحسباً لسيناريو هجوم إيراني «مفاجئ».

ونقل موقع «واللا» عن مسؤول رفيع في المنظومة الأمنية الإسرائيلية قوله إن شعبة العمليات جاهزة منذ فترة طويلة للعمل بأعلى مستوى دفاعي في مواجهة أي سيناريو ومن مختلف الجبهات.

وأضاف المسؤول أن الأشهر الأخيرة شهدت إدخال تحسينات تكنولوجية ترفع مستوى حماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين تقديرهم بوجود «حالتي تأهب رئيسيتين»، إحداهما ضمن نطاق زمني قصير والأخرى على المدى الطويل، بما يتيح، وفق تقديرهم، استعداداً أفضل لاحتمال وقوع هجوم.

وفي الوقت نفسه، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يحافظ على أعلى مستويات التنسيق مع الجيش الأميركي، بصورة يومية وعلى مدار الساعة.

وذكر موقع «واي نت» أن رئيس الأركان إيال زامير يراجع كل بضعة أيام خطط العمليات الدفاعية والهجومية، ويصادق على التعديلات والتحسينات، بينما تواصل شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» تعزيز أنظمة الإنذار المبكر.

مقاتلة إسرائيلية في طريقها للمشاركة بالعمليات العسكرية ضد إيران مارس الماضي (الجيش الإسرائيلي)

وجاء رفع مستوى الاستعداد في أعقاب التصعيد الأميركي - الإيراني في مضيق هرمز ومحيطه، الذي أعاد طرح تساؤلات في إسرائيل بشأن الدور الذي قد تلعبه في حال اتساع نطاق المواجهة.

ومع أن التقديرات في تل أبيب تجمع على أن إيران ليست معنية بمحاربة إسرائيل في الوقت الراهن، قال كاتس إنه يأخذ في حساباته احتمال اختيار طهران فترة الأعياد اليهودية لشن هجوم.

وتبدأ الأعياد اليهودية في نهاية الأسبوع المقبل، وتمتد قرابة شهر.

وخلال مشاركته، في مؤتمر نظمته صحيفة «يديعوت أحرونوت» بالتعاون مع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، اتخذت تصريحات كاتس نبرة سياسية داخلية واضحة، وركزت بدرجة كبيرة على مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي.

وقال كاتس إن إيران، التي قال إنها تشن هجمات على دول قريبة وبعيدة، قد تغير نهجها الحالي تجاه إسرائيل وتقرر مهاجمتها، في ظل الضغط الاقتصادي الشديد المفروض على طهران وانعكاساته على الإيرانيين.

وبلغت اللهجة السياسية ذروتها عندما قال كاتس: «أتابع أنا ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأمور من كثب وبشكل يومي مع قادة الجيش، وأحياناً في منتصف الليل عبر الخط الأحمر». وأضاف: «نحن لا نستخف بأي معلومة، ولا نريد أن نتفاجأ، ونحن مستعدون في كل وقت».

وقال كاتس إن «الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك سلاح الجو، مستعد لمهاجمة إيران»، مضيفاً: «إذا هاجمونا فسوف نرد بقوة كبيرة من دون الاعتماد على أي طرف».

وواصل كاتس هجومه على إيران قائلاً: «في الوقت الحالي هم يضربون كل المنطقة باستثنائنا، لكنْ هناك احتمال بأن يهاجمونا. نحن مستعدون لذلك دفاعياً».

وأضاف: «إنهم يحبون الهجوم في الأعياد اليهودية لأنهم يكرهون اليهود. لاحظوا كثيراً من الأحداث التي حصلت في الماضي، لكننا مستعدون دفاعياً وهجومياً، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الجانب».

وتابع: «هناك أمور، مثل الهجوم على إسرائيل، لن نقبل بها. إذا هاجمونا بسبب لبنان، أو بسبب يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، أو بسبب غزة، أو لمجرد رغبتهم في ذلك، فإن طائراتنا جاهزة للإقلاع».