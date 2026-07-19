الجيش الأميركي يشن ضربات جوية جديدة ضد إيران

أعلن الجيش الأميركي، اليوم، أنه بدأ بشن ضربات جوية جديدة لـ«معاقبة» إيران على هجماتها ضد قواته في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أميركيين، لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية مع طهران.
بدأت القوات الأمريكية اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، شنّ غارات جوية جديدة ضد إيران بتوجيه من القائد العام. تهدف هذه الضربات إلى زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري الإسلامي بشكل فوري...
— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) July 18, 2026
وأفاد بيان للقيادة المركزية الأميركية«سنتكوم» أن الغارات بدأت عند الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش لـ«تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري بشكل فوري على الهجمات التي شنها ضد أفراد الخدمة الأميركيين في الأردن الليلة الماضية».