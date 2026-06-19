تصعيد كبير في جنوب لبنان وبقاعه... عشرات القتلى والجرحى وحركة نزوح كثيفة

شهدت المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» تصعيداً كبيراً في جنوب ‌لبنان، الجمعة؛ حيث استهدف الجيش الإسرائيلي منازل مأهولة في قرى النبطية، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، وفق ما نشرت وسائل إعلامية محلية.

وتُسجَّل حركة نزوح كثيفة من قضاءي صور وبنت جبيل باتجاه صيدا وبيروت. كما يشهد المدخل الشمالي لمدينة صيدا زحمة سير خانقة، لا سيما للسيارات المتجهة من الجنوب إلى صيدا وبيروت بسبب النزوح من بلدات وقرى الجنوب نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على بعض القرى والبلدات قي الجنوب وقضاء جزين.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة برج قلويه في قضاء بنت جبيل، تزامناً مع تحليق مسيّرات بكثافة فوق مجرى نهر الليطاني ومنطقة صور.

واستهدفت مسيّرة دراجة نارية فجراً على طريق العباسية - مفرق الحمادية قرب فروج رومية وسقوط قتيل.

كما نفذ الطيران الحربي غارتين عنيفتين استهدفتا مبنيين سكنيين في بلدة دير الزهراني. ولم يفد بوقوع إصابات.

كما استهدفت سلسلة غارات وقصف مدفعي قرى وبلدات في النبطية وقضاء جزين، وهي تولين، وزبدين، والريحان، والنبطية الفوقا، وكفر صير، وكفر تبنيت، وكفر رمان، وكفر جوز، وحبوش، والنبطية - حي الراهبات، وعلي الطاهر، وسجد والجبور في كفر حونة، وسجل إلقاء قنابل مضيئة وتمشيط في علي الطاهر وكفر تبنيت.

وأغار الطيران الحربي على سجد في منطقة جزين، ومرتين على تلة الصليب في العيشية. كذلك استهدف القصف المدفعي أطراف سجد والمحمدية قرب العيشية.

وكان قد نفذت فجراً سلسلة غارات على: الجبور، والقطراني، أوقعت ضحيتين وجريحين، وكذلك على السريرة - منطقة ضهر الحرف وخراج القطراني منطقة جورة خضر، وكوثرية السياد، والشرقية.

وفي البقاع، نفّذ الطيران الحربي غارات على مرتفعات أبو راشد في البقاع الغربي، وغارة على بلدة عين بورضاي في بعلبك على أطراف بلدة دورس.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مزرعة في بلدة الجمالية شمال مدينة بعلبك، ونجم عنها سقوط 3 قتلى.

حصيلة الضحايا

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 18 قتيلاً و33 جريحاً جراء غارات استهدفت عدداً من القرى في جنوب لبنان، في حصيلة أولية غير نهائية.كما أشارت المعلومات إلى سقوط 7 قتلى في حصيلة أولية للغارة التي استهدفت مبنى سكنياً في بلدة الدوير، إضافة إلى سقوط قتيل وجريح جراء استهداف دراجة نارية على أوتوستراد دير الزهراني.وفي منطقة جزين، أسفرت غارة نفذتها مسيّرة على بلدة الريحان عن سقوط قتيل وجريح.من جهتها، أعلنت غرفة عمليات طوارئ الصحة العامة عن سقوط 3 قتلى و6 جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة عين بورضاي في قضاء بعلبك.

الجيش الإسرائيلي

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه نفّذ غارات جوية خلال الليل، وواصل مهاجمة من وصفهم بأنهم مسلحون من «حزب الله» والبنية التحتية للجماعة في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وأضاف أن الهجمات جاءت ردّاً على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجماعة المدعومة من إيران، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاءت هذه الهجمات في وقت تأجلت فيه محادثات مُقررة في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة بشأن جهودهما للتوصل إلى حلٍّ نهائي للحرب مع إيران.

ويُعدّ احتلال إسرائيل لجنوب لبنان وهجماتها المُستمرة على «حزب الله» المدعوم من إيران، قضيةً رئيسية في هذه المحادثات.

ويأتي تأجيل هذه المحادثات بعد أن أفاد إعلام قريب من إيران، بأن طهران تُؤجّل إرسال وفدها إلى سويسرا بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المُستمرة في لبنان.