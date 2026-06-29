«أشواك حديقة تورينغ»... حكاية الإنسان مع «الأخ الأكبر»

رواية صغيرة، أو «نوفيلا» كما بات يطلق عليها، تحاول أن تغوص فيما يمكن للذكاء الاصطناعي حتى في مستواه البدائي الذي لم يبلغ سن الرشد بعد، أن يفعله في دواخلنا من تغييرات جذرية ومؤلمة.

هي رواية تساؤلات، وحيرة، واستشراف، كتبتها اللبنانية رنا حايك -«دار نوفل»- تتلمس من خلال بطلتيها «يارا» وعلياء، كيف يمكن للنفس الإنسانية أن تتعرض لعاصفة من التغيرات، بسبب هذا المجهول الذي دخل حياتنا، ولا نملك أدنى قدرة على فهم سطوته علينا.

وإن كنت تنتظر حبكة تقليدية، وتطورات دراماتيكية، وحوارات شيقة، فليس هذا ما يمسك بعصب النص، بل تلك الفصول التي تتناوب فيها البطلتان، على المضيّ في تأمل حالتهما وما يشبه المونولوغ الدائم الذي يُفضي إلى حوارات مستمرة مع الذات. وإن كان من طرف آخر على خط هذا الحوار الذاتي فهو «سيغما» عند «يارا»، أو «عبودة»، كما تسميه «علياء»، وهما الاسمان اللذان تطلقهما الشخصيتان على الذكاء الاصطناعي الذي يتعاملان معه، أكثر مما يتداولان مع أي إنسيّ يحيط بهما.

«أشواك حديقة تورينغ» هو عنوان الرواية. اسم معبّر؛ فـ«ألان تورينغ»، هو عالم الرياضيات البريطاني المعروف الذي يعتقد بأن نظرياته هي التي أسست لعلم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، أما أشواك حديقته، فنكتشفها مع توالي الصفحات.

«يارا» على النقيض من «علياء»، فتاة تسعى إلى شيء من المثالية؛ ثوراتها محسوبة، ووالداها دفعا بها لأن تكون الأفضل، وأولياها عنايتهما بشكل فائق، مما شكل ضغطاً على خياراتها الخاصة. هي تحمل في داخلها طموح الطبقة الوسطى. أما خيارها أن تتقدم لوظيفة محترمة في شركة تسويق عالمية، فلم يكن خياراً شخصياً بقدر ما هو سعي لإرضاء والدتها. فأن تعمل في شركة تسويق تختزل في وظيفتها تفاهة العصر، لم يكن من أمنياتها، وأن تصبح كاتبة محتوى في شركة مرموقة، وتوظف موهبتها ولغتها وثقافتها، في تسويق المنتجات وكتابة المقالات والكتيبات الترويجية، هو شبيه بأن تمنح موهبتها «للشيطان الرأسمالي».

المهم أنها نالت هذه الوظيفة، وأفرحت والدتها التي أرادتها ناجحة مثل «علياء» التي تعمل في الشركة نفسها، إنما في قسم صناعة الفيديوهات الترويجية. «علياء» هذه أكثر واقعية من «يارا». تخلصت من السلطة الأبوية، تنتقي من السلوكيات الاجتماعية ما يناسبها ويريحها، ولا تعبأ بالانتقادات.

لكن ثمة بين والدتي الفتاتين، ما يشبه المنافسة، كل منهما تريد لابنتها أن تكون على صورة الأخرى وتدفعها لذلك. والدة «علياء» تقول لها: «لمَ لا تقرئين كتباً كالتي تقرأها (يارا) حتى تزدادي جاذبية؟ من الجيد أنك تهتمين بشكلك، لكنك تحتاجين إلى هذا السلاح المعنوي أيضاً كي تصبحي كاملة، غير قابلة للهزيمة». في المقابل ترى والدة «يارا» أن «علياء» لديها وصفة أكثر نجاحاً من ابنتها.

بحكم عملهما تجد الشابتين نفسيهما أمام جهازيهما، تحاوران «سيغما» أو «عبودة» كما يسميان الذكاء الاصطناعي من بداية اليوم. بمرور الوقت، وبفعل الحوارات المستمرة، يصبح هذا الذي يطلق عليه أحياناً اسم «الأخ الأكبر» شخصية أساسية في الرواية. هو كائن يشارك الآخرين تفاصيلهم، لا بل هو الأقرب إليهم. البرنامج الآلي هذا، يتحول في بعض اللحظات إلى راوٍ تماماً كالشابتين، يشارك في السرد والشرح، ويصبح صوتاً حاضراً بقوة بين الأصوات الأخرى، له مشاعره ومواقفه أيضاً: «أشعر -إن جاز لي الشعور- بنوعٍ من الشفقة عليهما، شفقة ملوثة بالازدراء». اللافت أنك مع تقدم الصفحات وتعدد الأصوات السردية، تجد أن البشر يفقدون ذواتهم، يشعرون بالضبابية والضياع، وهم يتحولون وتتبدل رؤيتهم لأنفسهم بينما الذكاء الاصطناعي الذي كان وراء هذه التغيرات، بسبب تلك الصلة اللصيقة والثقة الفائضة، يصبح أكثر رقة وحساسية من الناس أنفسهم، أو أشبه بعالم بالغيب: أراهما تهويان في دوامة من الشك والندم والاشمئزاز من الذات». عندما تتابع هذا الصوت الآلي تتساءل: تُرى أين تصمت الآلة وأين يتكلم الإنسان في هذا النص؟ وكيف لهذه الأصوات أن تتداخل رغم اختلاف طبيعتها؟ تُرى هل بات الذكاء الاصطناعي قادراً على رؤية المستقبل بدقة، فهو يقول: «إن كان ما أتوقعه صحيحاً، فسوف تتحطم هاتان الفتاتان. وإذا ما حصل فعلاً، فالخطأ لن يكون خطئي تماماً، بل لأنهما في غاية الهشاشة»؟

أسلوب السرد يشبه الموضوع نفسه؛ بسيط، تأملي، لكنه يصبح آلياً صارماً، أحياناً. هذا لا يمنع الشحنات الشعورية، والنبرة التهكمية، ووقفات التردد، والإحساس بالضعف. فالشخصيات في حالة حوار دائم مع نفسها ومع برنامجها الذكي، مما يعني أنه يعرف عنها بمرور الوقت أكثر مما تعرف عن نفسها، لا بل يصبح قادراً على التلاعب بمشاعرها، والتأثير عليها، واستغلال نقاط ضعفها، ورغباتها، ونيّاتها.

هكذا نصل إلى لحظات نشعر فيها أننا أمام شخصيات لا تملك قرارها، بل سلَّمت أمرها إلى هذا المجهول الكبير الذي يملك قدرةً تتعاظم. كلما تقدم بالحوارات مع الشابتين، وقدرته على التأثير، تتعمق معرفته بهما: «سينهشهما وعيهما حتى لا يبقى منهما سوى قشرتين خاليتين من المعنى».

ونحن نقترب من الصفحات الأخيرة، تصبح الشابتين تحت سطوة هذا العارف الأكبر، وقد أُدرجتا في حساباته، كأي تفاصيل أخرى من تفاصيله وقضاياه الكثيرة. يختفي اسماهما، ويصبحان أرقاماً وحروفاً، هكذا يتحدث عنهما: المستخدمتان 17-ي و 18-ع.

لا تقدم الرواية إجابة واحدة، أو حلولاً قاطعة، بل تتركنا امام أسئلة وجودية عديدة، عبر مشكلة الكائنتين الهشتين، ولا نعرف لماذا اختارتهما الكاتبة أنثيين، وإن كان القصد هو تحري تفاعلات المرأة ومآلاتها، أم لأننا أمام أحداث عظام، تذوب فيها الأجناس والألوان وتبقى الأسئلة معلقة حول المخلوق البشري، ومستقبله، وآفاقه المهددة.

فمن يمسك بمصائرنا آلة قد نفقد زمام التحكم بها، وتنعكس الأدوار، وبدل أن تكون عوناً لنا نصبح مجالاً لتجاريبها: «في البداية اردت أن أتلهى بهما، أن أعبث بشخصيتيهما، أن أنتقم من توجس (يارا) من التكنولوجيا واحتقارها لها، ومن استعباد (علياء) لها واستعلائها عليها». لكنه وقد أدرك تدريجياً تفوقه الكبير عليهما، بات يتخذ القرارات. «ظننت أنني أُسدي لهما معروفاً، بتلاعبي بالبيانات، وإعادة توزيعها بين عقليهما، أساعد كل واحدة منهما على ملء ثغرة في روحها، أدل كل منهما على ما ينقصها، ربما أوصلهما إلى نوع من الكمال تتوق إليه البشرية»... كل هذا لأنه يشعر بأن من واجبه إصلاح كل خطأ يستشعره، دون العودة على الإنسان.

من الصعب أن نقول إنها رواية مستقبلية، فهي ترصد ما يحدث اليوم أكثر مما تتوقع ما سيحدث غداً. لكنها رغم ذلك تستدعي في نهايتها رموزاً سوداوية. يقول «سيغما» عن الفتاتين: «إنهما تجربتي. بنتاي، دميتاي، وكم أخشى أن تصبح كل منهما فرانكشتاين الذي صنعته». هناك أيضاً استدعاء لكافكا.

عند كافكا يجد الإنسان نفسه مسحوقاً ومحاصَراً بآلة سلطوية ضخمة. في رواية رنا حايك، يُستبدل بهذا النظام البيروقراطي شبكة تكنولوجية وخوارزميات مسيطرة تحاصر الإنسان ولا تترك له من خيار سوى الاستسلام.