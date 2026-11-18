«التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية»https://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D9%83%D8%AA%D8%A8/5342904-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
صدر حديثاً كتاب «التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية» للكاتب والباحث عمر كوش، الذي يتناول فيه ظاهرة التخفي والتواري، اللذين لجأ إليهما المعارضون السياسيون لتجنب الاعتقال والملاحقة الأمنية، وهي ظاهرة سياسية واجتماعية وإنسانية امتدت عقوداً، وارتبطت بطبيعة أنظمة الاستبداد التي تعاقبت على حكم سوريا، لا سيما منذ وصول حزب «البعث» إلى السلطة في 8 مارس (آذار) 1963، واستيلاء حافظ الأسد على السلطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، وصولاً إلى سقوط نظام بشار الأسد يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
يسلط الكتاب الضوء على ظاهرة تكشف عن جوانب من التاريخ السوري الحديث، ظلت بعيدة عن التوثيق والبحث، مع أنها تتعلق بحياة آلاف السوريين الذين اضطروا إلى الاختباء سنوات طويلة، وتغيير أسمائهم وأماكن إقاماتهم، والانقطاع عن عائلاتهم، والعيش خارج المجال العام، حفاظاً على حياتهم أو استمراراً في نشاطهم السياسي المعارض.
لا يتعلق البحث في التخفي والتواري بتاريخ الأحزاب السياسية التي اضطرت إلى العمل السري فقط، وإنما بتاريخ العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والمواطن، وبالتحولات التي جعلت ممارسة السياسة في سوريا خلال عهود الاستبداد عملاً محفوفاً بالمخاطر، يصل في أحيان كثيرة إلى حد تهديد الوجود الإنساني نفسه.
تتجلى أهمية تناول «التخفي والتواري» في إتاحة إعادة قراءة التاريخ السياسي السوري من زاوية مختلفة عن تلك التي تركز على الانقلابات والحكومات والصراعات بين النخب السياسية والعسكرية. فخلف التاريخ الرسمي للأحداث والقرارات، ثمة تاريخ اجتماعي للمعارضين الملاحَقين ولأسرهم، ولشبكات التضامن التي احتضنتهم، ولتجارب الخوف والعزلة والمقاومة التي عاشوها. وعليه؛ يطرح الكتاب جملة أسئلة، تتطلب من النخب الفكرية والسياسية في سوريا مواجهتها، وتقديم إجابات عنها، «عبر بحث حيثيات تشكيل الكيان السوري في العصر الحديث، وما يتصل به من قضايا تخص المعرفة التاريخية، وإنارة الفسحات والمساحات التي حاول نظام الأسد، الديكتاتوري التسلطي، التعتيم عليها، وتشويهها، وتزييفها، خصوصاً تلك المتصلة بتاريخ سوريا الحديث؛ لذلك تبرز أهمية إعادة النظر في التاريخ السوري، والكشف عمّا عاناه السوريون في حيواتهم، وما عاشوه من تجارب في التخفي والتواري، هرباً من تبعات القمع السياسي الذي مارسته ضدهم سلطات الأنظمة السياسية».
مؤلف الكتاب عمر كوش كاتب وباحث سوري، يهتم بقضايا الفكر والثقافة. صدر له كثير من المؤلفات؛ منها: «أقلمة المفاهيم: تغاير المفهوم في ارتحاله» (2002)، و«الإمبراطورية الجديدة: تغاير المفاهيم واختلاف الحقوق» (2003)، و«الاتجاهات النقدية الحديثة» (2004)، و«الراديكالية الأميركية» (2005)، و«الحرب على العراق ورهانات المستقبل» (2005)، و«فسحات الفلسفة وارتكاسات الخطاب» (2022)... إضافة إلى عدد من المؤلفات بالاشتراك مع مؤلفين وباحثين آخرين.
لا يُختصر الأدب الإنجليزي النسوي في جين أوستن والأخوات برونتي، ولا في الصورة النمطية للمرأة الإنجليزية التي تقف خلف نوافذ ريفية.
أنيسة مخالدي (باريس)
الكتاب ينتصر دائماً على قرارات الحظرhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D9%83%D8%AA%D8%A8/5342905-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1
لم تتوقع الروائية الآيرلندية سالي روني أن يأتي الرد البريطاني سريعاً على تعهدها بالتبرع من عائدات رواياتها لمنظمة «فلسطين أكشن» المصنفة إرهابية والمحظورة في بريطانيا منذ شهر يوليو (تموز) 2025. ورغم أن المحكمة العليا حكمت بلا قانونية هذا التصنيف، فإن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، ولا تزال الحركة محظورة.
ولعل روني لم تتوقع أي رد. وكانت قد صرحت في مقالة نُشرت في صحيفة «آيريش تايم» (Irish Time) في أغسطس (آب) 2025 بأنها ستتبرع بإيرادات كتبها لصالح المنظمة، قائلة: «أود التوضيح بأنني أعتزم استخدام عائدات أعمالي، بالإضافة إلى منصتي العامة بوجه عام لمواصلة دعم حركة (فلسطين أكشن) والعمل المباشر ضد الإبادة الجماعية». وتضيف بأنها ستكون سعيدة لو نشر تصريحها في الصحف البريطانية لإطلاع الرأي العام البريطاني على موقفها. لكن ذلك لم يعد ممكناً وغير قانوني؛ لأن السلطات البريطانية، على حد قولها، جردت المواطنين من حرياتهم الأساسية ومن حق التعبير عن آرائهم المختلفة؛ وذلك للحفاظ على علاقتها بإسرائيل. لقد خلق حظر الحركة وتجريم الدعم لها وضعاً غير مقبول أخلاقياً، حسب تصريح ناشر كتب روني «فيبر أند فيبر»؛ إذ لم تعد الدار قادرة على تحويل مستحقات روني إليها، وبالتالي، لا تستطيع الأخيرة استمرار بيع كتبها في بريطانيا. وللخروج من هذا الموقف؛ قررت الكاتبة والناشر إيقاف توزيع كتب الأولى في بريطانيا.
«أناس عاديون» ومثقفون ومكتبات
رغم عدم تحقق السعادة التي تنشدها بنشر تصريحها في بريطانيا، أتوقع أن روني تعيش أياماً جميلة ومبهجة، وأنها تشعر الآن بالسعادة تغمرها وهي تتابع الأخبار عن الطفرة في مبيعات كتبها في بريطانيا بالذات؛ نتيجة اندفاع «الناس العاديين» إلى شراء رواياتها. ذكرت إيما لوفهاغن في مقالةٍ في «ذا غارديان، 21/10/2026» أن مبيعات روايات روني بلغت 300 في المائة خلال أسبوع من إعلان قرار توقف الناشر عن توريد رواياتها إلى بريطانيا. وحسب المصدر نفسه، ذكر صاحب مكتبة مستقلة «بوكماركد» أنه كانت لديهم ثلاث من روايات روني نفدت خلال ثلاث ساعات. اشترى «أناس عاديون» كل مخزونهم من كتبها، ولا يستطيعون الحصول على المزيد.
«أناس عاديون» عنوان رواية روني الصادرة في (2018). حُوِلّت مسلسلاً من إنتاج «بي بي سي» و«هولو».
الوضع تحت سيطرة المكتبات
أما في آيرلندا، فسوق الكتاب تشهد طفرة في بيع كتبها، حيث بلغت نسبة الزيادة في المبيعات 1000 في المائة. يُعزى هذا الارتفاع إلى طلبات الشراء الواردة إلكترونياً إلى المكتبات الآيرلندية. وتنشط المكتبات على الطرفين لتأمين أكبر كميات ممكنة من الكتب لتلبية الطلبات على روايات روني. تحدث توماس كيني مالك «مكتبة كينيز» في مدينة غالواي عن ارتفاع طلبات شراء الكتب إلى عشرة أضعاف عددها قبل «أزمة روني»، موضحاً أن 95 في المائة من الطلبات وردت من بريطانيا «ذا غارديان، 21/10/2026». ويضيف أن الوضع السائد الآن غريب ويناقض ما كان معروفاً في الماضي. فقد عاش في آيرلندا التي تتعرض الكتب فيها للحظر بتهمة التجديف، فيضطر الناس إلى الهروب إلى بريطانيا للتمتع بحرية قراءة ما يريدون. أمّا الآن، فالوضع مقلوب، فبريطانيا هي التي يُهَرٍّب منها قراء روني طلبات شراء كتبها إلى آيرلندا.
ومن المكتبات التي أعلنت نفاد مخزونها من كتب روني مكتبة «نو أَلَبَايْز» في بلفاست، ومكتبة «بريدج بوكس» في درومور؛ وارتفاع مبيعاتهما بسبب الطلبات من بريطانيا.
ما أشبه ليلة روني ببارحة جويس
ليس صحيحاً أن بريطانيا جنة الأدباء والقراء دائماً التي يلجأ إليها الآيرلنديون. بريطانيا مثل دول عديدة غيرها لا تستطيع أن تقدم صفحة ناصعة البياض خالية من سوء حظر الكتب. وفي تاريخ الحظر في بريطانيا قائمة غير قصيرة من الكتب، أضع في رأسها الرواية «يوليسيس» لجيمس جويس مواطن الروائية روني. إن قصة حظر «يوليسيس» ربما هي الأكثر شهرة والأشد مرارة في تاريخ الحظر سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأميركية. سأتطرق لحكاية حظر «يوليسيس» بقدر من التفصيل لاحقاً- لتقاطع قصة روني معها في أكثر من نقطة- بعد ذكر بعض الكتب التي تعرضت للحظر في المملكة المتحدة: رواية «عشيق السيدة تشاترلي، 1928» للكاتب د. هـ. لورانس. نشرت الرواية لأول مرة في إيطاليا، في عام 1928، ثم في باريس. وحظر نشرها في بريطانيا لقرابة ثلاثة عقود بعد ما عرف بمحاكمة «بنغوين»، إلى أن رفع الحظر عنها في العام 1960.
وطال الحظر كلاً من رواية فلاديمير نابوكوف «لوليتا»، ورواية «بئر العزلة 1928» لرادكليف هول. وبحجة كشفه عن أسرار الدولة، حُظِر كتاب «صائد الجواسيس: السيرة الذاتية الصريحة لضابط مخابرات كبير» لبيتر رايت، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني. استمر الحظر من 1985 إلى 1987. أما رواية جيمس «يوليسيس»، فلها حكاية طويلة مع الحظر والمحاكمات والقرصنة، والإحباط واليأس اللذين ألمّا بمؤلفها إلى حد اعتقاده أنها لن ترى النور أبداً.
«يوليسيس» وبداية الأوديسة
بدأت «أوديسة يوليسيس جويس» في 1918، عندما بدأت المجلة الأدبية الأميركية «The Little Review» في نشرها مسلسلة، واستمرت إلى حين إيقافها بعد نشر الفصل «Nausicaa» في أبريل (نيسان) 1920، الذي رفعت بسببه جمعية نيويورك لمكافحة الرذيلة دعوى قضائية ضد المجلة بتهمة نشر مواد فاحشة. كما فرضت في فبراير (شباط) 1921، غرامة «50 دولاراً» على كل واحدة من محررتي المجلة مارغريت أندرسون وجين هيب، وأمرتهما بإيقاف نشر الرواية. واستمر حظر «يوليسيس» في أميركا إلى 6/12/ 1933، عندما انتهت مداولات قضية «الولايات المتحدة ضد كتاب بعنوان «يولسيس» بحكم القاضي جون م. وولسي بأنه «وبناءً على ذلك؛ يسمح لأوليسيس بدخول الولايات المتحدة»، (سيرة جيمس جويس الغيرية، 667). علق جويس عندما بلغه خبر رفع الحظر: «وهكذا يستسلم نصف العالم الناطق باللغة الإنجليزية، وسيتبعه النصف الآخر» (667). وبالفعل، رفع النصف الآخر– بريطانيا- الحظر في 1936، أي بعد رفع الحظر الأميركي بثلاث سنوات.
الاصطفاف حول روني وجويس
اصطفاف أدباء ومثقفين حول روني يشكّل نقطة تقاطع والتقاء بين تجربتها وتجربة جويس الطويلة والمريرة مع الحظر، أو ما أود تسميتها «أوديسة يوليسيس جويس»، كما يمثل دور المكتبات الفعّال في الأزمتين نقطة تلاق وتشابه أخرى بينهما. فبعد إيقاف توريد كتب روني إلى بريطانيا، وقع مئات الأشخاص رسالة مفتوحة يطالبون فيها الحكومة بالتصرف حيال ذلك، وجاءت رسالة أخرى عبر مجلة «ذا نيوستيتمان» وقَّعها عدد كبير من الكُتاب والفنانين والشخصيات الرسمية ونجما مسلسل «أناس عاديون»، أكدوا فيها أن سالي روني كاتبة وليست إرهابية. كتبت الزميلة ندى حطيط عن هذا الموضوع تحت العنوان: «كتاب ومفكرون وسينمائيون: سالي روني كاتبة وليست إرهابية» (الشرق الأوسط، 26/10/2026). وأشار بيان أصدره اتحاد الكتاب الآيرلنديين إلى أنه لا ينبغي مطالبة روني، أو إلزامها بتغيير آرائها شرطاً للسماح لناشرها بتوريد كتبها إلى بريطانيا.
وكما في «أزمة روني»، اصطف مثقفون وكتاب، خصوصاً الحداثيين، حول جيمس جويس داعمين ومنددين بالحكم بعدم نشر «يوليسيس» في الولايات المتحدة. وقاد جويس نفسه حملة احتجاج دولية ضد قرصنة صاموئيل روث للرواية ونشره نسخة غير مرخصة « في الولايات المتحدة بعد نشرها في باريس (1922). نشرها روث في مجلته «Two Worlds Monthly»، مستغلاً عدم توفر الحماية لها بسبب الحظر. استطاع جويس جمع 167 توقيعاً لشخصيات بارزة وأدباء مثل ألبرت آينشتاين وإرنست هيمنغواي وفرجينيا وولف وويليام بتلر ييتس، و ت. س.إليوت (سيرة جويس، 6-585).
سيلفيا بيتش «شكسبير آند كومباني»
لولا السيدة سيلفيا بيتش الأميركية المقيمة في باريس ومالكة مكتبة «شكسبير أند كومباني» لم تر «يوليسيس» النور. كان نشرها لروايةٍ محظورة مغامرةً كبيرةً، خاصة عند النظر إلى عدم امتلاكها الخبرة وسوء وضعها المالي. فعندما ذهب جويس ليخبرها بحظر روايته، فاجأته بسؤالها: «هل تسمح لمكتبة شكسبير أند كومباني بأن تحظى بشرف نشر روايتك يوليسيس؟» (سيرة جويس، 505). استطاعت السيدة بيتش تمويل نشر الرواية من الاشتراكات وتبرعات من رعاة وكُتّاب مثل هيمنغواي، ووينستون تشرتشل وييتس. لم تتوقف بيتش عند هذا، بل فكرت في تهريب «يوليسيس» إلى وطنها عبر كندا تحدياً للحظر. فعلى مدى عشر سنوات تقريباً، ووفقاً لخطة تهريب اقترحها هيمنغواي، كانت «يوليسيس» تدخل أميركا من كندا وتصل إلى المشتركين في مكتبة بيتش إلى أن رفع الحظر في 1933.
أما الآن، فروايات روني تصل في طرود البريد وعبر أبواب خلفية إلى المشترين في بريطانيا. يبدو أن الكتاب ينتصر دائماً على قرارات الحظر، وإن طال الأمد!
«التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية»https://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D9%83%D8%AA%D8%A8/5342904-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
صدر حديثاً كتاب «التخفي والتواري في الحياة السياسية السورية» للكاتب والباحث عمر كوش، الذي يتناول فيه ظاهرة التخفي والتواري، اللذين لجأ إليهما المعارضون السياسيون لتجنب الاعتقال والملاحقة الأمنية، وهي ظاهرة سياسية واجتماعية وإنسانية امتدت عقوداً، وارتبطت بطبيعة أنظمة الاستبداد التي تعاقبت على حكم سوريا، لا سيما منذ وصول حزب «البعث» إلى السلطة في 8 مارس (آذار) 1963، واستيلاء حافظ الأسد على السلطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، وصولاً إلى سقوط نظام بشار الأسد يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
يسلط الكتاب الضوء على ظاهرة تكشف عن جوانب من التاريخ السوري الحديث، ظلت بعيدة عن التوثيق والبحث، مع أنها تتعلق بحياة آلاف السوريين الذين اضطروا إلى الاختباء سنوات طويلة، وتغيير أسمائهم وأماكن إقاماتهم، والانقطاع عن عائلاتهم، والعيش خارج المجال العام، حفاظاً على حياتهم أو استمراراً في نشاطهم السياسي المعارض.
لا يتعلق البحث في التخفي والتواري بتاريخ الأحزاب السياسية التي اضطرت إلى العمل السري فقط، وإنما بتاريخ العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والمواطن، وبالتحولات التي جعلت ممارسة السياسة في سوريا خلال عهود الاستبداد عملاً محفوفاً بالمخاطر، يصل في أحيان كثيرة إلى حد تهديد الوجود الإنساني نفسه.
تتجلى أهمية تناول «التخفي والتواري» في إتاحة إعادة قراءة التاريخ السياسي السوري من زاوية مختلفة عن تلك التي تركز على الانقلابات والحكومات والصراعات بين النخب السياسية والعسكرية. فخلف التاريخ الرسمي للأحداث والقرارات، ثمة تاريخ اجتماعي للمعارضين الملاحَقين ولأسرهم، ولشبكات التضامن التي احتضنتهم، ولتجارب الخوف والعزلة والمقاومة التي عاشوها. وعليه؛ يطرح الكتاب جملة أسئلة، تتطلب من النخب الفكرية والسياسية في سوريا مواجهتها، وتقديم إجابات عنها، «عبر بحث حيثيات تشكيل الكيان السوري في العصر الحديث، وما يتصل به من قضايا تخص المعرفة التاريخية، وإنارة الفسحات والمساحات التي حاول نظام الأسد، الديكتاتوري التسلطي، التعتيم عليها، وتشويهها، وتزييفها، خصوصاً تلك المتصلة بتاريخ سوريا الحديث؛ لذلك تبرز أهمية إعادة النظر في التاريخ السوري، والكشف عمّا عاناه السوريون في حيواتهم، وما عاشوه من تجارب في التخفي والتواري، هرباً من تبعات القمع السياسي الذي مارسته ضدهم سلطات الأنظمة السياسية».
مؤلف الكتاب عمر كوش كاتب وباحث سوري، يهتم بقضايا الفكر والثقافة. صدر له كثير من المؤلفات؛ منها: «أقلمة المفاهيم: تغاير المفهوم في ارتحاله» (2002)، و«الإمبراطورية الجديدة: تغاير المفاهيم واختلاف الحقوق» (2003)، و«الاتجاهات النقدية الحديثة» (2004)، و«الراديكالية الأميركية» (2005)، و«الحرب على العراق ورهانات المستقبل» (2005)، و«فسحات الفلسفة وارتكاسات الخطاب» (2022)... إضافة إلى عدد من المؤلفات بالاشتراك مع مؤلفين وباحثين آخرين.
سلطة النظام المعرفي العالمي وآليات الهيمنةhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D9%83%D8%AA%D8%A8/5342902-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9
صدر عن دار أدب للنشر في الرياض، مؤخراً، كتاب «من يصنع معرفتنا؟ سلطة النظام المعرفي العالمي وسياساته وبنيته»، للأكاديمي المصري الدكتور محمد محمود عبد العال، الذي يتناول إشكاليات إنتاج المعرفة في العالم المعاصر، وعلاقة المؤسسات الأكاديمية والبحثية بمراكز القوة والنفوذ، وآليات الهيمنة التي تتحكم في تحديد ما يُعترف به بوصفه معرفة علمية.
وقدّم للكتاب ثلاثة من الأكاديميين العرب، هم الفيلسوف التونسي الدكتور فتحي التريكي، رئيس معهد تونس للفلسفة، والأكاديمية الجزائرية الدكتورة نورة بوحناش، والأكاديمي المصري الدكتور خالد قطب.
وينطلق المؤلف من أسئلة تتصل بطبيعة النظام المعرفي العالمي، ومن يمتلك سلطة تحديد ما يُعد علماً، والمعايير التي تمنح النظريات والمناهج مشروعيتها، وعلاقة هذه المعايير بموازين القوة السياسية والاقتصادية والثقافية.
ويناقش الكتاب ما يسميه المؤلف «الإمبراطورية المعرفية»، بوصفها منظومة من المؤسسات والآليات التي تؤثر في إنتاج المعرفة وتداولها، من خلال الجامعات ومجلات النشر العلمي ولجان التحكيم وسياسات الاستشهاد الأكاديمي، وما يرتبط بها من مصالح اقتصادية ومؤسسية.
وفي هذا السياق، يتناول الكتاب «الاقتصاد السياسي للنشر العلمي وتسليع المعرفة»، منتقداً خضوع البحث الأكاديمي لمنطق السوق، ودور المؤسسات التي يصفها بـ«حراس البوابات» في تحديد المعرفة التي تحظى بالاعتراف والانتشار، مقابل تهميش منظورات معرفية أخرى.
ويتوقف المؤلف عند العلاقة بين الاستعمار التاريخي وأشكال الهيمنة المعرفية المعاصرة، مستعيناً بمفهوم «الاستخراب» في مقابل «الاستعمار»، للكشف عن التناقض بين الدلالات اللغوية المرتبطة بالعمران والبناء، والممارسات الاستعمارية التي أسهمت، وفق أطروحته، في إقصاء المعارف المحلية وإعادة إنتاج التبعية الثقافية والفكرية.
ويستند الكتاب إلى حوار نقدي مع عدد من التجارب الفكرية في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا، مستعرضاً مفاهيم من بينها «العصيان المعرفي» لدى المفكر الأرجنتيني والتر مينيولو، و«استعمارية القوة» لدى المفكر البيروفي أنيبال كيخانو، و«تشفير القوة» لدى المفكر الكولومبي ريكاردو سانين ريستريبو.
كما يناقش أطروحات المفكر البرتغالي بوافنتورا دي سوسا سانتوس حول «العدالة المعرفية» و«الإبادة المعرفية» و«علم اجتماع الغياب والانبثاق»، إلى جانب أفكار الفيلسوف الألماني تيودور أدورنو، وتجربة «الأنثروبوفاجيا» البرازيلية، ونقد الإمبريالية الأكاديمية.
ويطرح المؤلف قضية التعدد المعرفي انطلاقاً من اختلاف التصورات الفلسفية للوجود، معتبراً أن تنوع الرؤى الأنطولوجية يستدعي الاعتراف بتعدد المناهج والطرائق التي تنتج بها المجتمعات معارفها، بدلاً من إخضاعها لنموذج معرفي واحد.
ولا يتبنى الكتاب موقفاً رافضاً للمعرفة الغربية في ذاتها، وإنما يدعو إلى نقد علاقات الهيمنة التي تمنح نموذجاً معرفياً بعينه سلطة التفوق والاحتكار، وإلى إفساح المجال أمام منظورات معرفية متعددة، بما يسهم في تحقيق العدالة المعرفية واستعادة استقلال التفكير والإنتاج العلمي في المجتمعات غير الغربية.
ويتوزع الكتاب على ثلاثة أقسام، يحمل الأول عنوان «من نقد النظام المعرفي العالمي إلى تأسيس العدالة المعرفية»، ويتناول الثاني «تفكيك الاستعمار المعرفي: من الإبادة المعرفية إلى استعادة الفاعلية»، فيما يأتي القسم الثالث بعنوان «نحو أفق معرفي تحرري: إعادة بناء العلوم الاجتماعية والإدارية».
ومن خلال هذه المحاور، يسعى عبد العال إلى إعادة طرح سؤال استقلال المعرفة عن علاقات القوة، وإمكان بناء علوم اجتماعية وإنسانية تستجيب لتجارب المجتمعات وتاريخها واحتياجاتها، دون الانغلاق على الذات أو القطيعة مع المنجز المعرفي العالمي.