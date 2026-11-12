شاشة الناقد: «من الملائكة» إلى «محبت»... جيمس لونغلي يرصد جيلاً أفغانياً مثقلاً بالحرب

MOHABAT

محبت

| (ممتاز)

* إخراج: جيمس لونغلي

‫* أفغانستان (2026) | عروض مهرجان ييلاٰ (جمهورية التشيك)

في مشهد يأتي باكراً في هذا الفيلم التسجيلي الرائع، نجد ابن الثانية عشرة من العمر، محبت، يبكي بحرارة. يحاول صديقه مواساته، طالباً منه التوقف عن البكاء، لكن الصبي لا يستطيع. يبكي بخوف شديد، ففي كل ليلة يأتيه كابوس لثلاثة مخلوقات غير بشرية (حسب قوله) تتقدم نحوه لتؤذيه. يمسح محبت دموعه بكوفيته ويقول: «بت أخاف أن أنام».

يوحي المشهد بأن الكابوس مرتبط بحياة المدرسة الدينية التي يتعلم محبت فيها. لكننا ندرك لاحقاً أن المطلوب في فيلم جيمس لونغلي هو أن نجمع كل الجوانب والملاحظات ومشاهد حياة الصبي بعدما ترك المدرسة، لنفهم أسباب خوفه. محبت هو المحور الوحيد في هذا الفيلم، الذي يتابعه المخرج منصتاً إلى تعليقاته، كما إلى حواراته مع الآخرين. يتابع الصبي الأفغاني الحزين، الذي لا يرى أملاً في المستقبل، ويعيش كل يوم كما لو لم يكن هناك يوم آخر. هو ما زال أصغر سناً من أن يعرف ما يحدث حوله. ما يعرفه هو أنه يحدث له.

الفترة هي أفغانستان اليوم، بعد الرحيل الأميركي وتسلم حركة «طالبان» الحكم. لكن لا حاضر بلا ماضٍ، والماضي يعيش في نفس محبت، الذي فقد والده عندما أطلق عليه الجنود الأميركيون النار، بينما كان يصطاد الأرانب في مرتفع. «والدي لم يكن مع طالبان»، يؤكد الصبي وهو يتذكر. غياب الأب تركه وشقيقيه، مولى الدين وأجو، لمصائر مختلفة. الأول يكبره سناً بسنوات قليلة ويصر على الهجرة إلى إيران، فيما الثاني مدمن مخدرات، يقوم محبت باصطحابه إلى مصحة تابعة لـ«طالبان». لاحقاً، يصفها أجو بأنها سجن.

سنراه باكياً مرّة ثانية قبيل نهاية الفيلم، عندما نراه مع شقيقه مولى الدين الذي ينوي السفر إلى إيران. هو معه لشراء حقيبة سفر ثم قطع تذكرة لركوب حافلة متّجهة إلى الحدود.

يصوّر لونغلي المشهد ببراعة: الكاميرا تلتقط وجه محبت المحقون حزناً، وتصر عليه. ندرك أنه سينفجر بالبكاء، ليس فقط لأن أخاه سيغادره، بل أيضاً لأنه في النهاية سيصبح وحيداً في دنياه، ويتحمل مسؤوليات مبكرة في ظل غياب والده. إذ يودعه شقيقه، ندرك أن هذا لا يعي ما يعيه شقيقه الصغير من معنى أن يصبح وحيداً في دنياه.

من «محبت» (دايلايت فاكتوري)

حتى الآن، دارت معظم أفلام هذا المخرج الأميركي في الأماكن الوعرة من الحياة. في 2002 أخرج «شريط غزة»، الذي كان أول فيلم طويل له. وبعد 4 سنوات أنجز «العراق في شظايا» (Iraq in Fragments)، وهو فيلم طويل عن صبي آخر، عالج المخرج موضوعه بالأسلوب نفسه، ويتحدث فيه عن العراق خلال الاحتلال الأميركي («بغداد كانت كلش حلوة»، يقول الصبي متذكراً). وقبيل مغادرة لونغلي العراق، أنجز فيلماً قصيراً عنوانه «أم ساري» (2006)، حول أم تحاول إنقاذ طفلها من الموت. ومن العراق إلى أفغانستان، حيث أنجز سنة 2018 «الملائكة مخلوقات ضوئية»، وفيه تعرّض لطلاب ومعلّمين يعانون معاً من سنوات الحرب.

يلتقط المخرج محبت وأولاد جيله وهم يلعبون، أو بينما يراجعون محفوظاتهم المدرسية. هم بذلك مثل كل الأولاد في كل مكان من العالم، باستثناء أنهم مكبّلون بذكرياتهم السابقة وواقعهم القاسي في الوقت الحاضر.

ثم هناك الحضور الديني. يبدأ الفيلم بعبارة «بسم الله الرحمن الرحيم»، التي قد تكون اختياراً من المخرج كونه يصوّر في بيئة إسلامية يحترمها، أو، غالباً، تلبية لطلب الجهة الأفغانية التي سمحت له بالتصوير. هناك مشاهد حفظ القرآن التي تعني للأفغان الكثير، لكن الفيلم لا يؤطرها. الناقد كاتب هذه السطور، ليس متأكداً من أن العدسة التي تصوّر مشاهد الأولاد والرجال خلال التلاوة تعني رغبة المخرج في تأمين قبول الفيلم لدى المسؤولين، أو عكس حالة الضغط النفسي والاجتماعي على الجميع. هذا لأن طريقة التصوير واحدة، ولأن المخرج لا يود البوح بموقفه بقدر ما يريد للفيلم أن يفعل ذلك بنفسه.

يأخذ المخرج على عاتقه التصوير بعدسة عريضة تنقل جماليات الطبيعة، حتى تلك القاحلة. تلك المراعي في الجبال والحقول والمزارع تراقبها الكاميرا من دون استعجال. في الواقع، يؤمّن توليف الفيلم هذا الإيقاع الهادئ، الذي يمر أمامنا كحالة اكتشاف عجز عنها مخرجون ومخرجات أفغان وإيرانيون عندما قرروا تناول أوضاع ذلك البلد تسجيلياً أو روائياً.

بالتدرج المدروس، يرتفع الإدراك بأن ما نشاهده هو من بين أفضل الأفلام التسجيلية هذا العام، إن لم يكن أفضلها. بالتأكيد، هو الفيلم الإنساني الرقيق الوحيد بينها.