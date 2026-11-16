كاميرا مراقبة جدارية «رادارية» تعمل بالطاقة الشمسية... وسماعات «ذكية»

كشفت شركة «إيوفي» عن كاميرتها الجديدة «وول لايت كام إس 4» Wall Light Cam S4 التي تعمل بالطاقة الشمسية وتتصل بشبكة «واي فاي»، وهي من أكثر كاميرات المراقبة تعدداً للاستخدامات بين ما هو متاح في السوق؛ إذ تجمع تقريباً كل ما يحتاج إليه المستخدم في وحدة واحدة سهلة التركيب، وتوفر دقة تصوير فائقة الوضوح 4 كيه. ويسمح تصميمها المرن بتركيبها على الجدران أو الأسطح أو الأسوار وغير ذلك.

كاميرا مصممة برادار

ليس من السهل إبراز أهم ملامح الكاميرا، لأنها محملة بمجموعة واسعة من المواصفات، بعضها أعلنت الشركة أنها الأولى من نوعها في هذا المجال. ومن بينها ما تسميه «إيوفي» نظاماً أمنياً جديداً يُنشّط بالرادار، وهو رادار يعمل بالموجات المليمترية بتردد 60 غيغاهرتز، وهو الأول من نوعه في الصناعة، ويرصد الحركة عبر مجال رؤية فائق الاتساع يبلغ 120 درجة، وبمدى يمتد حتى 39.37 قدم. وقد صُممت هذه التقنية لتقليل الإنذارات الكاذبة التي تثيرها الحيوانات الأليفة في الغالب.

وتتميز كاميرا المراقبة المتكاملة هذه بتوجيه ضوء مزدوج الغرض تصل شدته إلى 500 لومن، يعمل لأغراض أمنية أو لإضفاء أجواء مميزة. وهو ضوء ثلاثي الجهات (يسار وأمام ويمين)، يمكن ضبطه على الإضاءة البيضاء أو الدافئة أو الإضاءة المتعددة الألوان، مع إمكانية تغيير درجة حرارة اللون الأبيض ما بين 2700 كلفن و6500 كلفن. كما يعمل كضوء عادي، ويستطيع الإضاءة عند تشغيل كاميرا المراقبة. ويعمل تلقائياً بمجرد تشغيلها؛ إذ تشمل الخصائص أيضاً وميضاً ضوئياً متزامناً مع صفارة إنذار تبلغ شدتها 120 ديسيبل.

ويوفّر اللوح الشمسي المثبّت في الجزء العلوي من الجهاز الطاقة اللازمة للعمل، وهو لا يحتاج إلى أي صيانة، ما يمنح «وول لايت كام إس 4» قدرة توليد تبلغ 2 واط من الطاقة الشمسية، مقترنة ببطارية عالية السعة تبلغ 10000 ملّي أمبير- ساعة، لتمنحك مدى احتياطياً يبلغ 40 يوماً من الطاقة. وتُظهر المواصفات التي أوردتها «إيوفي» أن 3 ساعات من أشعة الشمس تكفي لتوفير ما يصل إلى 24 ساعة من زمن التشغيل.

ويُعدّ الحصول على كاميرا مراقبة تجتمع فيها كل هذه الميزات أمراً نادراً، لا سيما عندما تجمع في الوقت ذاته جودة صورة استثنائية. وخلف العدسة فائقة الاتساع ذات فتحة العدسة «إف/1.6» وتقريب بصري يبلغ 8 أضعاف، تتمتع «وول لايت كام إس 4» بزاوية رؤية تبلغ 120 درجة. وتُنتج الكاميرا بدقة 8 ميغابكسل مقاطع مصورة بدقة 4 كيه، كما تأتي عدستها قابلة للضبط اليدوي بميل رأسي يبلغ 45 درجة.

وتُسجَّل الكاميرا الرؤية الليلية بالألوان. وقد صُنعت بنظام التعرّف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح تخصيص الاكتشاف للحيوانات الأليفة والأشخاص والمركبات. وتُضبط جميع الإعدادات والتخصيصات عبر تطبيق «إيوفي». كما أن «وول لايت كام إس 4» متوافقة مع تطبيقات «آبل هوم كيت» عبر قاعدة «هوم بيز»، ومع «أليكسا»، و«غوغل هوم».

كما تتميز الكاميرا بصوت ثنائي الاتجاه. وتبلغ أبعادها «9.65 × 3.22 × 5.42» بوصة، وقد صُنفت للعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين 4 درجات تحت الصفر إلى 122 درجة فهرنهايت (من 20 تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية). وتأتي الكاميرا مع مجموعة تركيب تتضمن حاملاً معدنياً. وفي حال عدم استخدام الشحن الشمسي، تدوم البطارية على العمل لمدة شهرين من الاستخدام.

الموقع: https://www.eufy.com/products/t86C1121?variant=46270175346874

السعر: 249.99 دولار.

سماعة «برو بي 350»

سماعتان «ذكيتان» جديدتان

تكشف شركة «بلوباروت» عن سماعتَيها الجديدتين «برو بي 350»، و«برو بي 450»، وهما سماعتان احترافيتا الأداء تعملان بالذكاء الاصطناعي لعزل الصوت، وقد صُممتا للاستخدام الممتد طوال اليوم، وموجّهتان للمستخدمين الذين يقضون ساعات طويلة في المكالمات، بمن فيهم العاملون من المنزل وسائقو الشاحنات في رحلات المسافات الطويلة.

تخير أهم ميزة في السماعات المخصصة للاستخدام المطوّل: الراحة أم الصوت؟ فكلتاهما مهمة بالقدر نفسه، غير أن الراحة تتفوق، وإن كانت هذه السماعات تتميز في المجالين معاً، فضلاً عن ميزات متقدمة أخرى. وتتحقق الراحة في كلتيهما بفضل التصميم الخفيف الوزن والوسادة الأذنية الناعمة المصممة للاستخدام طوال اليوم.

وداخل كل من «بي 350» و«بي 450» مكبر صوت بقطر 36 ملّيمتراً لتقديم صوت فائق، إلى جانب تقنية «بلوباروت» الرائدة في مجال إلغاء ضوضاء الميكروفون بنسبة تبلغ 98 في المائة. كما تمتلك كلتا السماعتين مدى بلوتوث يمتد حتى 300 قدم، وتحتويان على زر «بلوباروت» قابل للتخصيص.

ويُستخدم الزر المتعدد الوظائف للرد على المكالمات وكتم صوتها، ولإجراء الاقتران. وقد صُنفت كلتا السماعتين للعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين 14 درجة و131 درجة فهرنهايت (10 تحت الصفر إلى 55 مئوية). ويعمل تطبيق «بلوباروت» مع كلتيهما لتخصيص زر «بلوباروت» بما ييسّر الوصول السريع إلى الميزات.

وتوجد بين السماعتين بعض الاختلافات، ولهذا تختلف أسعارهما: 169.99 دولار لسماعة «بي 350»، و199.99 دولار لسماعة «بي 450». وقبل الخوض في تفاصيل الاختلافات، يجدر النظر إلى كلتيهما باعتبارهما خيارين ممتازين، مع أن «بي 450» تتمتع بأفضلية طفيفة في بعض الميزات.

ستحصل مع سماعة «بي 350» على 40 ساعة من زمن التحدث، وحماية بتصنيف «آي بي 54» ضد الغبار والرطوبة تناسب الاستخدام الميداني. وتُضبط ضوضاء الخلفية عبر تقنية خفض الضوضاء السلبية، ويبلغ وزن السماعة 4.2 أونصة. كما أنها مزودة بتقنية بلوتوث 5.3 تدعم الاقتران المتعدد النقاط للاتصال بثمانية أجهزة، اثنين منها في الوقت نفسه.

أما سماعة «بي 450» فتمنحك نحو 45 ساعة من الاستخدام، وحماية أفضل قليلاً من الطقس بتصنيف «آي بي 55». وتحافظ تقنية إلغاء الضوضاء النشطة على وضوح المكالمات تماماً، ويبلغ وزن السماعة 4.8 أونصة. كما تتوفر فيها تقنية بلوتوث 5.3 للاتصال المتعدد، فضلاً عن أن سماعة «بي 450» تمنحك تحكماً صوتياً بنسبة 100 في المائة.

وعند المقارنة بين السماعتين، تتميز سماعة «بي 450» بوسادات أكثر سُمكاً قليلا. فسماعة «بي 350» توصف بأنها ذات تصميم خفيف الوزن مع وسادات أذن مبطنة راقية ووسادة على شكل حرف «تي». أما سماعة «بي 450» فتتمتع بتصميم متين مع وسادات أذن مبطنة راقية، وحزام رأس، ووسادة على شكل حرف «تي».

الموقع: https://www.blueparrott.com

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