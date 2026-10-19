تلسكوب ذكي للاستمتاع بمشاهدة النجوم... وسماعات تلفزيونية

يُعد التلسكوب الذكي الصغير الجديد «دوارف ميني» (Dwarf mini) من شركة «دوارف لاب» (DWARFLab)، أصغر تلسكوب ذكي في العالم، حسب ما أفادت به الشركة. وعليك ألا تسمح لحجمه الصغير بخداعك، فهذا التلسكوب الصغير وسهل الحمل يتولى تنفيذ مهام مذهلة، تسهل الوصول إلى عالم التصوير الفلكي.

تلسكوب فلكي

في الواقع، لم يسبق لي أن انخرطت في عالم الفلك من قبل، لذا فكرت في تجربة هذا الجهاز لمدة ساعة أو نحو ذلك، ثم الانتقال إلى شيء آخر. إلا أنني فوجئت أن الأمر في حقيقته، كان بعيداً كل البعد عن هذا التصور؛ إذ وبعد أيام من الاستخدام (في الواقع ليالٍ)، لا أستطيع القول إنني أصبحت مدمناً عليه، لكن المؤكد أنه منحني تجربة ممتعة للغاية.

وفي حين أن صغر حجم هذا التلسكوب الذي يزن 29 أونصة (الأونصة 29 غراماً)، وسهولة حمله، عنصران بالغا الأهمية، تبدو وظائفه وقدراته القوية على تقريب الكواكب مذهلة. يدور أنبوب العدسة حتى 225 درجة، ويسمح المحور الدوار بالدوران 360 درجة.

قابض الهاتف

اللافت أن الجزء السفلي من «دوارف ميني» يمتاز بالتوازن، على نحو يمكنه من الاستقرار على سطح مستوٍ. كما يتيح حامل التثبيت الملولب في الأسفل، تركيبه على حامل ثلاثي القوائم قياسي. وما يجمع كل هذه الميزات معاً، هو مستشعر Sony MX662 الداخلي، الذي ينتج دقة 1080P من خلال عدسة تقريب، مقاس 150 مم بفتحة f/5. وتعادل فتحة العدسة البالغة 30 ملم، 1.016 ملم في الكاميرات ذات الإطار الكامل. وكثيراً ما أشيد بشعبية الأجهزة سهلة الاستخدام، دون الحاجة إلى قراءة التعليمات. هنا، يستغرق الإعداد السريع، من فتح العلبة إلى بدء التصوير، نحو ثلاثة دقائق، ناهيك عن مستوى الدقة الكبير. أما النتائج التي تحصل عليها خلال تلك الدقائق القليلة، تستحق العناء. ويبقى هناك الكثير مما يمكن رؤيته والاضطلاع به. ومع أن هذا أمر نادراً ما أفعله، فإنني قرأت التعليمات وأقبلت على تجريب تطبيق «دوورف لاب».

يلتقط هذا الجهاز صوراً بصيغة صور RAW بدقة 2 ميغابكسل، ويمكن تصديرها إلى مجموعة متنوعة من برامج تحرير الصور، بينها «فوتوشوب». كما يحتوي على فلتر (راشح) ثلاثي مدمج، يتضمن فلتر الإطار المظلم، وفلتراً فلكياً، وآخر مزدوج النطاق الضيق. ويضم كذلك فتلراً شمسياً خارجياً. وقد جرى دمج تطبيق «ستيلار ستوديو» في الجهاز، ويُوفر تصحيحات فورية للصور في غضون 3 ثوانٍ، بما في ذلك تقليل التشويش.

ويشكل التطبيق مركز التحكم الرئيس، ويوفر معايرة بدء التشغيل، ولوحة تحكم وقوائم سهلة الاستخدام. ولأنني لم أكن أعرف الكثير عن علم الفلك أو كيفية استخدام جهاز كهذا، كان التطبيق بمثابة مرشدي ومعلمي. وقد استعنت بـ«غوغل» كثيراً، للبحث عن المصطلحات والشروحات، لكن التطبيق ظل المرشد الأساسي لي. ويُمكن التقاط الصور عبر سبل متنوعة، بما في ذلك التقاط صور بتعريض يصل إلى 90 ثانية، ودمج الصور، والمعالجة بنقرة واحدة.

يجري شحن الجهاز عبر منفذ «يو إس بي سي»، وتوفر البطارية بسعة 7000 ملّي أمبير - ساعة شحنة كاملة، تكفي لاستخدامه لمدة تصل إلى أربع ساعات متواصلة. كما يُمكن توصيله بمصدر طاقة خارجي.

ومن خلال موقع «دوارف لاب»، تعرفت على وضع التثبيت الاستوائي، الذي يتتبع السماء مع تعويض دوران الأرض، ما يسمح بالتقاط صور مذهلة للنجوم. ويتمثل خيار آخر في إعداده وتركه يعمل طوال الليل، ليلتقط الصور تلقائياً.

السعر: 399.00 دولاراً.

السماعات التلفزيونية

https://www.dwarflab.com/us/products/dwarf-mini-smart-telescope

سماعات تلفزيونية... وقابض للهواتف• سماعات تلفزيونية جديدة. هل يعاني منزلكِ من صخب أفراد أسرتك من مشاهدي المباريات الرياضية، الذين يفضلون رفع الصوت إلى درجاته القصوى؟ أم أن هناك من يعاني من ضعف السمع، ويحتاج إلى مستوى صوت أعلى مما يراه الآخرون مريحاً؟ وماذا عن زوجين في غرفة نوم واحدة، يود أحدهما متابعة التلفاز، بينما يحتاج الآخر إلى هدوء تام للنوم؟ في جميع هذه الحالات، تبرز هذه السماعات كحل مثالي.

تتميز عملية إعداد السماعة «سنهايزر آر إس 275» Sennheiser RS 275 TV headphones، التي تزن نحو 200 غرام وتوضع فوق الرأس، بالبساطة. إلا أنها تعتمد على نوع التلفاز، وخيارات مخارج الصوت المتاحة فيه.

في البداية، يجري تشغيل التلفاز. بعد ذلك، تنصح شركة «سنهايزر» بتوصيل جهاز الإرسال بمخرج الصوت البصري، وهو مخرج قد لا يألفه الكثيرون، لكنه موجود في الجهة الخلفية لشاشات التلفاز الحديثة. وحال عدم توفره، يمكن الاستعانة بكابل التوصيل التناظري (الأنالوغ) المرفق، أو شراء كابل «إتش دي إم آي».

وبعد إتمام التوصيل، تبرز الميزة الأهم وهي نقاء الصوت الصادر من المكبرات (البالغ قطرها 37 ملم)، ويظل الصوت نقياً وواضحاً للغاية في جميع المستويات، من الأدنى إلى الأعلى. وفي حين تعاني أجهزة مشابهة من مشكلة تأخر الصوت عن الصورة ولو لجزء من الثانية، الأمر الذي يشتت المشاهد، ـ أثبتت سماعات «سنهايزر» كفاءتها دون أي تأخير يُذكر، عند اختبارها عبر خيارات توصيل متعددة، وجاء التزامن بين حركة الشفاه والصوت متقناً للغاية.

كما يمكن تحميل تطبيق «سنهايزر سمارت كونترول بلس»، للاستفادة من مزايا تخصيص جهاز الإرسال، وضبط هندسة الصوت المرسل إلى السماعات. وتوفر البطارية طاقة تشغيل تصل إلى 50 ساعة، في مقابل ساعتين فقط من الشحن. ومن اللفتات الذكية في هذا الإصدار أن الشركة صممت البطارية بحيث يمكن للمستخدم استبدالها بنفسه بسهولة.

* خدمات «تريبيون ميديا»ويصل مدى التغطية اللاسلكية للسماعات إلى نحو 150 قدماً، بعيداً عن جهاز الإرسال المرتبط بالتلفاز، كما تدعم تكنولوجيا «البلوتوث» للاستماع عبر الهواتف الذكية، أو منصات الألعاب، أو الأجهزة اللوحية. وتتيح هذه التكنولوجيا كذلك ربط عدة سماعات رأس في وقت واحد، مع منح كل مستخدم صلاحية التحكم المستقل في مستوى الصوت والميزات، دون أن يمنع ذلك استمرار عمل مكبرات الصوت الأساسية للتلفاز لمن يرغب في المتابعة العادية.

السعر: 299.95 دولار.

https://us.sennheiser-hearing.com/products/rs-275

• حامل قابض الهواتف المغناطيسي. تُروج شركة «أوه سناب» لمنتجها الجديد «ماغسيف سناب غريب» MagSafe Snap Grip متعدد الزوايا على واجهة علبته مباشرة بعبارة «قابض الهاتف الذي لا يخيب الأمل» - وصف في محله تماماً، لا يسعني سوى الاتفاق معه. يلتصق الحامل، مغناطيسياً، بالجهة الخلفية للهاتف الذكي عبر الحلقة المغناطيسية المدمجة فيه، ما يسمح بمحاذاته وضبطه بدقة متناهية. وبمجرد تثبيته على الهاتف أو على غطاء حماية متوافق، يتيح هذا الجهاز المتكامل إمساك الهاتف بإصبع أو إصبعين، أو استخدامه كمسند مريح لمشاهدة المحتوى دون استخدام اليدين، سواء بالوضع الأفقي أو العمودي.

وإذا استغرقتِ خمس ثوانٍ لتثبيت هذا الحامل القابل للتعديل بمقدار 350 درجة وتشغيله، فهذا يعني أنكِ أهدرت أربع ثوانٍ كاملة، فالعملية تجري بلمحة عين وببساطة فائقة. ومع ذلك، يوفر الحامل كفاءة تشغيلية مذهلة. وما يميز هذا الحامل عن الملحقات «ماغسيف» الشبيهة الأخرى، تصميمه شديد النحافة؛ إذ يقل سمكه عن ثمن البوصة، ما يجعله ملاصقاً لسطح الهاتف تقريباً، فلا يشكل أي مضايقة أو إعاقة عند إدخال الهاتف في الجيب أو إخراجه منه.

ويتيح تصميم «ماغسيف» المزدوج تركيب ملحق مغناطيسي آخر فوق حامل «سناب غريب» مباشرة، أو تثبيته مع الهاتف الذكي على أي سطح مغناطيسي، مثل معدات التمارين الرياضية، أو خزائن الملفات، أو الثلاجة.

وينبغي الانتباه إلى أن استخدام هذا الملحق يتطلب هاتفاً متوافقاً مع «ماغسيف»، مثل هواتف «آيفون 12» الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، والإصدارات الأحدث. كما يتوفر محول لتيسير استخدامه مع الهواتف الأخرى. أما الألوان المتاحة فهي: الفضي الانسيابي، والتمويه المتدرج، والأسود الكلاسيكي، ولون الأوركيد المائل للزرقة الجديد.

السعر: 34.99 دولار.

https://ohsnap.com/products/snap - grip - stand