خرائط جغرافية بعقول سعودية خالصة: كيف تُعيد «خرائط هدهد» صياغة مفهوم السيادة الرقمية والتنقل الذكي؟

تشهد البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً غير مسبوق مع انبثاق مشروعات وطنية عملاقة تعيد صياغة مفهوم السيادة التقنية والمعلوماتية. وفي ظل النقاشات العالمية المتزايدة حول أهمية الخرائط والبيانات الجغرافية وحساسيتها القصوى كما ظهر أخيراً في القضايا الدولية المتعلقة بتسميات الأماكن والحدود، تبرز «خرائط هدهد» Hudhud Maps المجانية على نظامي التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس» كنموذج فريد ومشرق للقدرات الوطنية الخالصة. ويمثل هذا المشروع الرائد الذي جرى تطويره بالكامل بأيدي نخبة من المهندسين والكفاءات السعودية نقلة نوعية تكرس مبدأ الاستقلال التام والسيادة المطلقة على البيانات الجغرافية دون أي اعتماد على أطراف خارجية أو خوادم وسيطة قد تُفقد القطاعات الحيوية أمنها السيبراني وموثوقيتها المكانية.
حوار مع فريق العمل
وتحدثت «الشرق الأوسط» حصرياً مع ريان السليمي، مهندس البرمجيات، وخالد لافي المريخي، الرئيس التنفيذي للتقنية، في «خرائط هدهد» اللذين قالا إن «خرائط هدهد» تؤمن بأن الخرائط والملاحة تمثلان جزءاً أساسياً من البنية الرقمية للمدن والخدمات الحديثة، وإن امتلاك التقنيات والبيانات المكانية يسهم في تعزيز السيادة الرقمية. ولذلك، يعمل فريق العمل على بناء حلول جغرافية تفهم طبيعة المكان واحتياجات التنقل في المملكة وتقديم خرائط أكثر دقة وتجربة استخدام أكثر ملاءمة. ويطمح الفريق من خلال الكفاءات المحلية إلى تطوير تقنيات تواكب نمو المدن وتطور الخدمات الرقمية في المملكة.
وأضافا بأن الشركة صممت أنظمتها داخلياً لتواكب الوتيرة المتسارعة للتطورات في البنية التحتية لمدن المملكة، وذلك من خلال بناء وتوظيف أحدث تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالي الرؤية الحاسوبية والنماذج اللغوية الكبيرة. وتتيح هذه التقنيات تحليل الصور البانورامية وصور الأقمار الاصطناعية ومساهمات المستخدمين بما يضمن توفير معلومات جغرافية حديثة ودقيقة باستمرار لمستخدمي التطبيق، وكذلك للجهات الأخرى وللاستخدامات المتقدمة مثل تطبيقات السيارات ذاتية القيادة.
وتطمح الشركة إلى بناء كيان سعودي رائد في مجال التقنية العميقة يحظى بمكانة عالمية في قطاع الخرائط والتقنيات الجغرافية، وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال الإسهام الفاعل في تطوير التقنيات مفتوحة المصدر والمشاركة في المجتمعات التقنية العالمية والعمل جنباً إلى جنب مع كبرى الشركات التقنية، مثل «أمازون» و«ميتا».
السيادة الرقمية وحماية البيانات: «صُنع في السعودية»
ولا يقتصر البعد الاستراتيجي لـ«خرائط هدهد» على كونها منصة محلية الصنع، بل يمتد ليشمل الاستضافة الكاملة داخل حدود المملكة وامتلاك النص البرمجي بالكامل. وتمنح هذه الميزة الشركات الكبرى والجهات الحكومية الطمأنينة والحماية القصوى لمعلوماتها الاستراتيجية المرتبطة بالحركة والمواقع والبنية التحتية، مما يتوافق كلياً مع الأنظمة الوطنية للبيانات والسيادة الرقمية. ويتيح هذا التحكم التام بدورة حياة البيانات تحديثات شبه فورية تعكس التغيرات الميدانية بدقة فائقة لا تتوفر عادة في الخرائط التقليدية التي تتأثر بالبطء في معالجة التحديثات المحلية الخاصة بالمملكة.
توطين المحتوى: استيعاب عميق للواقع والثقافة المكانية
وفيما يتعلق بمفهوم توطين المحتوى Hyper-Localization، صُممت «خرائط هدهد» لتفهم بدقة عميقة الثقافة المكانية والواقع الجغرافي والأنماط المرورية الفريدة للمجتمع السعودي؛ فعلى عكس التطبيقات العامة التي تعامل جميع المدن بمنهجية موحدة، يدمج «هدهد» تفاصيل العنوان الوطني السعودي والمعالم التراثية والتجارية بدقة متناهية. ويظهر ذلك جلياً في قدرته المتقدمة على إدارة الحشود وتنظيم الحركة المرورية لحظياً في الفعاليات الكبرى والمواسم، مما يسهم بشكل فعلي في خفض التكدس المروري وتحسين الانسيابية التشغيلية للطرق والتقاطعات الحيوية عبر ربط الواقع الميداني بالتطبيق بشكل رقمي متزامن.
تقنيات متقدمة من الأرض إلى الفضاء: ذكاء اصطناعي ومسح ليزري
وعلى الصعيد التقني، تعتمد المنظومة على دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية وتقنيات المسح بالليزر Light Detection and Ranging LiDAR وصور الأقمار الاصطناعية لإنتاج خرائط فائقة الدقة. ويُمكّن هذا المزيج التقني المتقدم التطبيق من رصد واستخراج تفاصيل دقيقة تشمل مسارات الطرق واللوحات والإشارات المرورية وعناصر البنية التحتية بدقة هندسية متناهية تلبي متطلبات المشاريع الهندسية والاحترافية الكبرى، فضلاً عن دعم وتطوير أنظمة القيادة الذكية والمرور المستقبلي بكفاءة عالية وموثوقية فائقة.
الإرشاد حتى باب المبنى: دقة متناهية تحلّ إشكاليات الوصول
واحدة من أبرز الوظائف العملية التي تنفرد بها «خرائط هدهد» هي ميزة الإرشاد حتى باب المبنى Door-to-Door & Entrance Guidance، حيث تتجاوز التطبيقات التقليدية التي تكتفي بإيصال المستخدم إلى النقطة العامة للمنشأة، لترشده بدقة فائقة نحو المدخل المحدد مع عرض شكل المبنى وصورته البانورامية قبل الوصول إليه. وتحلّ هذه الميزة إشكالية الوصول المعقد في الأحياء السكنية والتجارية وتوفر للسائقين وقتاً وجهداً كبيرين في البحث عن المداخل الصحيحة للمقرات والجهات المختلفة، معززة بذلك تجربة المستخدم اليومية بسلاسة بالغة.
مسح ميداني فائق السرعة: ملايين الصور البانورامية بدقة عالية
ولإنجاز هذا المستوى المذهل من الدقة، اعتمدت المنظومة على عمليات مسح ميداني مكثفة شملت تغطية آلاف الكيلومترات من الطرق الرئيسية والسريعة والتقاط ملايين الصور البانورامية عالية الوضوح بدقة تصل إلى 72 ميغابكسل لمدينة الرياض ومدن أخرى بمتوسط مسافة لا يتجاوز 5 أمتار بين كل صورة وأخرى. وأدى هذا الجهد الميداني الضخم المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى خفض الوقت اللازم لإجراء المسح الميداني بنسبة مذهلة تصل إلى 15 ضعفاً، مقارنة بالطرق التقليدية، مما يضمن استمرارية تحديث الخريطة ومحاكاتها الواقعية المستمرة.
السلامة المرورية والتحكم الذكي
وتتجلى فوائد السلامة المرورية في «خرائط هدهد» من خلال أدوات تفاعلية متقدمة تشمل التنبيهات المسبقة بالاقتراب من كاميرات رصد السرعة وتحديد السرعات المسموحة في الطرق بدقة لحظية وعرض تفصيلي عالي الدقة للتقاطعات المتداخلة ومسارات الانعطاف لضمان عدم ارتباك السائقين. كما يتيح التطبيق تحويل الهاتف الجوال إلى أداة تحكم عن بُعد («ريموت كنترول») متكاملة للتحكم في الخرائط والملاحة بسلاسة عبر شاشة السيارة الذكية باستخدام تقنيات «آندرويد أوتو» Android Auto و«آبل كاربلاي» Apple CarPlay، ليحظى السائق بتجربة قيادة مريحة وآمنة ومحاطة بكافة وسائل الدعم الذكي.
تمكين قطاع الأعمال والشركات
وعلى مستوى تمكين قطاع الأعمال والشركات، تُقدّم «خرائط هدهد» محفظة واسعة وعالية الكفاءة من واجهات برمجة التطبيقات APIs وحزم تطوير البرمجيات SDKs مصممة لبناء تطبيقات خرائط عالمية المستوى. ومن أبرزها واجهة تحسين المسارات Route Optimization API التي تدعم حتى 25 نقطة توقف لإدارة أساطيل المركبات بكفاءة قصوى، ومصفوفة المسافات Distance Matrix API التي تتيح حساب أزمنة التنقل والمسافات لمصفوفات تصل إلى 100 بـ100 نقطة، فضلاً عن الخرائط الثابتة Static Maps والأقمار الاصطناعية Satellite وعرض صور الطرق Street View وعرض مجسمات المباني Vector/Raster Tiles القابلة للتخصيص بالكامل.
تفاصيل الحياة اليومية: بحث ذكي ووسائط تفاعلية غنية
ويمتد التوظيف الذكي للتقنية في «خرائط هدهد» ليخدم أدق التفاصيل اليومية، مثل اقتراحات البحث الفورية المتطورة التي تشمل الأماكن والعناوين والفئات المصممة خصيصاً لتتوافق بذكاء مع لوحات مفاتيح الهواتف الجوالة باللغتين العربية والإنجليزية. كما توفر المنصة وسائط تفاعلية غنية لأبرز المعالم الثقافية والسياحية في المملكة، مع إمكانية مشاركة مواقع الأماكن والوجهات بسهولة فائقة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، مما يجعلها دليلاً رقمياً متكاملاً للمواطن والمقيم والسائح على حد سواء.
«خرائط نبنيها سوا»: مشاركة مجتمعية لبناء منظومة بيانات ديناميكية
ولا يقتصر دور التطبيق على كونه متلقياً للمعلومة، بل يفتح المجال واسعاً للمشاركة المجتمعية الفعّالة عبر ميزة «خرائط نبنيها سوا» التي تتيح للمستخدمين المساهمة بإثراء تفاصيل الخرائط وإضافة الأماكن المفقودة والإبلاغ عن حالة الطرق والمطبات وكاميرات رصد السرعة والمخاطر المرورية، مما يعزز روح المسؤولية الجماعية وبناء منظومة بيانات ديناميكية تتطور باستمرار بجهود مجتمعية ومؤسسية متناغمة تضمن دقة واستدامة تفاصيل الخريطة الوطنية.
توجه جغرافي وطني يدعم رؤية المستقبل
وبهذا الحجم الكبير من المزايا التقنية المتقدمة والسيادة الرقمية المطلقة والتوطين العميق للمحتوى، فإن «خرائط هدهد» ليست مجرد تطبيق ملاحي تقليدي، بل عقل جغرافي وطني ذكي يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية المملكة المستقبلية، وهي الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الموثوقية والدقة المتناهية والأمان المعلوماتي التام، لتكون الرفيق الدائم في رحلات التنقل اليومية وحلول الأعمال المؤسسية الواسعة، مصنوعة بعقول وسواعد أبناء الوطن لتخدم تطلعاته وترسم خريطة مستقبله بثقة واقتدار.