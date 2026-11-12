هارفي جونز... رجل «إنفيديا» المخضرم وأول رئيس لمجلس إدارتها

يتولى هارفي جونز رئاسة مجلس إدارة شركة «إنفيديا»، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الشركة، مع إعلان تعيينه في المنصب بالتزامن مع استقالة جينسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً، وفق ما أعلنته الشركة الخميس.

ويأتي اختيار جونز؛ أحدِ أقدم أعضاء مجلس الإدارة، مستنداً إلى علاقة تمتد لأكثر من 3 عقود مع الشركة، فضلاً عن خبرة واسعة في قيادة شركات التكنولوجيا وتأسيسها والاستثمار فيها.

ويُعدّ جونز من الشخصيات المخضرمة في «وادي السيليكون»؛ إذ انضم إلى مجلس إدارة «إنفيديا» عام 1993، قبل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. ووفق «وول ستريت جورنال»، فقد كان واحداً من 3 أعضاء فقط في المجلس أمضوا فيه 25 عاماً أو أكثر حتى ربيع العام الماضي؛ مما يجعله من أكبر المطلعين على تطور الشركة ومراحل تحولها.

وخلال عضويته الممتدة، شارك جونز في أعمال لجان رئيسية داخل المجلس، من بينها «لجنة التدقيق» و«لجنة الترشيحات والحوكمة المؤسسية». ويأتي تعيينه في وقت أصبحت فيه «إنفيديا» من أهم الشركات في صناعة التكنولوجيا عالمياً، مع تنامي الطلب على رقائقها المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

من تأسيس الشركات إلى قيادة «سينوبسيس»

بدأ جونز مسيرته في عالم التكنولوجيا عبر تأسيس الشركات؛ إذ شارك عام 1981 في تأسيس «ديزي سيستمز (Daisy Systems)»، المختصة في الحلول الهندسية بمساعدة الكومبيوتر، وتولى منصبَي الرئيس والمدير التنفيذي فيها حتى عام 1987.

وفي العام نفسه، انتقل إلى شركة «سينوبسيس (Synopsys)»، حيث تولى منصب الرئيس والمدير التنفيذي، وقاد الشركة المختصة في أتمتة التصميم الإلكتروني نحو 7 سنوات. وخلال مدة إدارته، أُدرجت الشركة في سوق الأسهم عام 1992، قبل انتقاله إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

وتكتسب هذه الخبرة أهمية إضافية في ضوء العلاقة الحالية بين «إنفيديا» و«سينوبسيس». ففي أواخر العام الماضي، أعلنت «إنفيديا» استثمار ملياري دولار في أسهم «سينوبسيس»، ضمن شراكة أوسع بين الشركتين؛ مما يربط مسيرة جونز المهنية السابقة بأحد التطورات الحديثة في استراتيجية «إنفيديا» الاستثمارية والتكنولوجية.

شراكات واستثمارات في قطاع التكنولوجيا

وفي عام 1997، شارك جونز في تأسيس شركة «تينسيليكا (Tensilica)»، المختصة في الملكية الفكرية للتكنولوجيا، وترأس مجلس إدارتها حتى استحواذ شركة «كادينس ديزاين سيستمز (Cadence Design Systems)» عليها عام 2013.

وإلى جانب خبرته التنفيذية، اتجه جونز إلى الاستثمار؛ إذ يشغل منذ عام 2004 منصب الشريك الإداري في شركة «سكوير ويف فنتشرز (Square Wave Ventures)»، المختصة في الاستثمار الخاص. ويعكس هذا المسار تنوع خبراته بين تأسيس الشركات، وإدارتها، والإشراف على مجالس إداراتها، فضلاً عن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

خلفية أكاديمية تجمع الرياضيات والإدارة

يحمل جونز شهادة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة جورجتاون، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة من «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا».

ويجمع مساره المهني بين التخصص العلمي والخبرة الإدارية والاستثمارية، إلى جانب معرفته الممتدة بأعمال «إنفيديا» منذ ما قبل إدراجها في سوق الأسهم. ويمنحه ذلك موقعاً مهماً في مرحلة جديدة من مسيرة الشركة، مع توليه رئاسة مجلس إدارتها لأول مرة في تاريخها.